Нас с вами ждет увлекательная прогулка по старым улочкам Баку, где вы сполна прочувствуете дух старины и современности этого прекрасного города.
Вы узнаете его историю и легенды, увидите достопримечательности, внесенные в список культурного наследия ЮНЕСКО. Также мы побываем в местах, где проходили съемки знаменитых советских фильмов.
Вы узнаете его историю и легенды, увидите достопримечательности, внесенные в список культурного наследия ЮНЕСКО. Также мы побываем в местах, где проходили съемки знаменитых советских фильмов.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Старый город
- Нагорный парк — смотровая башня
- Пламенные башни
- Набережный бульвар
- Национальный музей ковров
- Филармония имени Муслима Магомаева
Описание
Баку формируют 2 части: внутренний и внешний город. Внутренний город — Ичери-шехер — нередко именуется Старым городом. Прогулявшись по лабиринту улочек Старого города Баку в моей компании, вы: -выясните, по какой причине он получил свое название; -откроете для себя памятники зодчества, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО; -услышите множество городских легенд; увидите места съемок ставших культовыми советских кинокартин («Бриллиантовая рука», «Человек-амфибия», «Тегеран 43»). Также с удовольствием расскажу о местных традициях, вкуснейших блюдах азербайджанской кухни и покажу не туристические места, где можно отлично поесть. Готов выполнить все Выши желания! Знаковые локации на обзорной экскурсии: -крепостные стены, -парные ворота, -дворцовый ансамбль Ширваншахов, -Девичья башня, -Музей миниатюрных книг, -мастерская художника Али Шамси, -дворец Исмаилия, -средневековые караван-сараи, -хаммамы, -мечети, -Филармония вимени Муслима Магомаева с его садиком -дворец Иса бека Гаджинского и т. д. По окончании информативного променада в Старом городе совершим подъем на панорамную смотровую, чтобы полюбоваться Баку с высоты птичьего полета. А еще прогуляемся по Нагорному парку, ознакомимся с историей здешних мемориалов. Можем прокатиться на фуникулере, пройтись по живописной набережной и посетить памятник выдающемуся певцу Муслиму Магомаеву. Прокатимся по очаровательным улицам столицы Азербайджана под рассказы о дворцах нефтяных королей. Перед вами предстанет другой Баку, который в XIX веке поэтично именовали «Кавказский Париж».
ежедневно в 09:00,10:00,11:00,12:00,13:00,14:00,15:00,16:00,17:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Я приеду за ВамиЗавершение: Ваш адрес
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00,10:00,11:00,12:00,13:00,14:00,15:00,16:00,17:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Одентесь по удобней
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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