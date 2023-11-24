Нас с вами ждет увлекательная прогулка по старым улочкам Баку, где вы сполна прочувствуете дух старины и современности этого прекрасного города. Вы узнаете его историю и легенды, увидите достопримечательности, внесенные в список культурного наследия ЮНЕСКО. Также мы побываем в местах, где проходили съемки знаменитых советских фильмов.

Описание

Баку формируют 2 части: внутренний и внешний город. Внутренний город — Ичери-шехер — нередко именуется Старым городом. Прогулявшись по лабиринту улочек Старого города Баку в моей компании, вы: -выясните, по какой причине он получил свое название; -откроете для себя памятники зодчества, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО; -услышите множество городских легенд; увидите места съемок ставших культовыми советских кинокартин («Бриллиантовая рука», «Человек-амфибия», «Тегеран 43»). Также с удовольствием расскажу о местных традициях, вкуснейших блюдах азербайджанской кухни и покажу не туристические места, где можно отлично поесть. Готов выполнить все Выши желания! Знаковые локации на обзорной экскурсии: -крепостные стены, -парные ворота, -дворцовый ансамбль Ширваншахов, -Девичья башня, -Музей миниатюрных книг, -мастерская художника Али Шамси, -дворец Исмаилия, -средневековые караван-сараи, -хаммамы, -мечети, -Филармония вимени Муслима Магомаева с его садиком -дворец Иса бека Гаджинского и т. д. По окончании информативного променада в Старом городе совершим подъем на панорамную смотровую, чтобы полюбоваться Баку с высоты птичьего полета. А еще прогуляемся по Нагорному парку, ознакомимся с историей здешних мемориалов. Можем прокатиться на фуникулере, пройтись по живописной набережной и посетить памятник выдающемуся певцу Муслиму Магомаеву. Прокатимся по очаровательным улицам столицы Азербайджана под рассказы о дворцах нефтяных королей. Перед вами предстанет другой Баку, который в XIX веке поэтично именовали «Кавказский Париж».