Анар Р. проводит ещё 6 экскурсий

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Хыналыг: затерянный мир древнейшего поселения.

Анар Р.
Анар Р. – Гид из Баку
Примерно в часе езды по новой автомагистрали от райцентра Губинского района, на северном склоне Главного Кавказского хребта, на высоте 2100-2200 м.

над уровнем моря 🌊 спряталось самое древнее поселение в Азербайджане – Хыналыг.

Сами жители селения называют его Кятом, а себя – кятами – прямыми потомками библейского Ноя.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • $120 за экскурсию

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Хыналыг: затерянный мир древнейшего поселения.
Хыналыг: затерянный мир древнейшего поселения.
Хыналыгу более 5 тыс. лет. Веками это село было отрезано от цивилизации труднодоступными горами с опасными скалистыми обрывами. Из-за такой изолированности его жителям по сей день удалось сохранить уникальный, не принадлежащий ни к одной языковой группе, язык, и не встречающиеся нигде более традиции и обычаи.
Что мы увидим?
Все жители Хыналыга являются коренными и делятся на 4 рода. У каждого рода свое кладбище, свои узоры для ковров и одежды. Несмотря на удивительное гостеприимство хыналыгцев, чужаков селиться сюда они не допускают. Кроме того, они категорические противники даже свадеб с жителями других деревень. Эдакий анклав посреди гор ⛰️, который даже просил у властей Азербайджана для себя автономию!
Мы с вами увидим, невероятные горы Хыналыга, которая давно превратилось в живую легенду кавказских гор. И хотя оно стоит высоко в горах, куда сложно добраться, люди не перестают приезжать сюда, очарованные удивительными пейзажами, своеобразием местной культуры и местными жителями, которые уверены, что являются потомками праведника Ноя.
Что входит
  • Транспортные расходы.
Что не входит
  • Питание.
  • Личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 У вашего отеля, апартаменты.
Хыналыг: затерянный мир древнейшего поселения.
Хыналыг: затерянный мир древнейшего поселения.
Хыналыг: затерянный мир древнейшего поселения.
Хыналыг: затерянный мир древнейшего поселения.

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Анар Р.
Анар Р.
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