Анар Р. проводит ещё 6 экскурсий

Хыналыгу более 5 тыс. лет. Веками это село было отрезано от цивилизации труднодоступными горами с опасными скалистыми обрывами. Из-за такой изолированности его жителям по сей день удалось сохранить уникальный, не принадлежащий ни к одной языковой группе, язык, и не встречающиеся нигде более традиции и обычаи.

Что мы увидим?

Все жители Хыналыга являются коренными и делятся на 4 рода. У каждого рода свое кладбище, свои узоры для ковров и одежды. Несмотря на удивительное гостеприимство хыналыгцев, чужаков селиться сюда они не допускают. Кроме того, они категорические противники даже свадеб с жителями других деревень. Эдакий анклав посреди гор ⛰️, который даже просил у властей Азербайджана для себя автономию!

Мы с вами увидим, невероятные горы Хыналыга, которая давно превратилось в живую легенду кавказских гор. И хотя оно стоит высоко в горах, куда сложно добраться, люди не перестают приезжать сюда, очарованные удивительными пейзажами, своеобразием местной культуры и местными жителями, которые уверены, что являются потомками праведника Ноя.