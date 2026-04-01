-
35%
Групповая
до 16 чел.
Хызы, Бешбармаг и Хыналыг: групповой треккинг
Однодневная поездка в горы Азербайджана обещает незабываемые впечатления. Потрясающие пейзажи, древние традиции и захватывающие панорамы ждут вас
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
26 апр в 08:00
€39
€60 за человека
-
61%
Групповая
до 18 чел.
Вершины и каньоны Азербайджана: от Хызы до Хыналыга
Начало: Станция метро Сахил, возле Макдоналдса
Расписание: Ежедневно в 08:00
$33
$85 за человека
-
26%
Групповая
до 18 чел.
Шаг в облака: Губа - Хыналыг в группе
Начало: Азербайджан, Баку, проспект Азербайджана
$20
$27 за человека
Последние отзывы на экскурсии
А
Замечательная экскурсия, хорошая организация! Особая благодарность гиду Айдыну за доброжелательность и внимание ко всем членам группы, все было отлично!
М
Мне очень понравилась поездка. Повезло с погодой… было солнце и тепло. Дорога долгая, но не утомительная, так как часто делали остановки в самых красивых местах. Наш гид Рафаэль очень старался, чтобы мы увидели всё самое прекрасное!
Д
Поездка превзошла мои ожидания. Группа была небольшой. Очень комфортный транспорт. Несмотря на погоду (начало апреля) все было очень красиво: карамельные холмы, леса, которые только пробуждались и заснеженные горы. Гид Огуз интеллигентный, приятный в общении и очень информирован в истории своей страны. У меня после поездки остались только позитивные эмоции.
I
Ездила в тур в Ханалыг. Понравилось все! И сам маршрут! Отдельно хочу поблагодарить нашего гиды Айдына. Было не только интересно, но и очень душевно. Увожу домой самые лучшие впечатления от экскурсии и от всего Азербайджана.
М
От всего сердца благодарим гида Мурада за потрясающую экскурсию «Вершины и каньоны Азербайджана: от Хызы до Хыналыга»! Восхищёны глубиной его знаний и тем, как мастерски он подавал материал — было
А
Экскурсия очень понравилась! Если вы хотите увидеть красивые заснеженные вершины гор, скалы, как живут местные люди в горах, среди этих красот, то экскурсия вам очень подойдет. Спасибо организаторам и гиду
Д
Хызы - красиво.
Бешбармаг - просто проехали мимо.
Лес - просто кемпинг с обедом.
Хыналыг - красиво, даже несмотря на сильный туман.
Погоду учитывайте обязательно.
Экскурсовод Махмуд очень старался
A
Экскурсия прошла отлично, узнали много нового, везде было достаточно времени, отдельное спасибо Эмилии - много всего и интересно рассказывала, отвечала на любые вопросы, все супер:)
М
Все мы знаем, что лучше гор могут быть только горы! Но кроме этого важно, кто твой проводник! Наш гид Рза всегда потрясающе переключался между тремя языками, успевал ответить на все вопросы и обо всём с интересом рассказать! Большое спасибо за экскурсию!
Е
Великолепная экскурсия с лучшим гидом Рза, увидели марсианские карамельные горы. Невероятно красивая дорога в горное село Хыналыг, потрясающие виды открываются со смотровых площадок. Гид настолько сумел нас объединить, что казалось мы едем компанией друзей на отдых в горы, много узнали интересного, да и просто общались обо всем. Очень душевная поездка, спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Хыналыг»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Баку в апреле 2026
Сейчас в Баку в категории "Хыналыг" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 39 со скидкой до 61%. Туристы уже оставили гидам 187 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
