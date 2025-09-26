Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Куба — живописный город в 168 километрах от Баку, расположенный на северо-восточных склонах горы Шахдаг, который славится своими историческими достопримечательностями, яблоневыми садами, коврами ручной работы и сладостями. Вы увидите его окрестности, а также побываете в аутентичном высокогорном селе Хыналыг.