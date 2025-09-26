Куба — живописный город в 168 километрах от Баку, расположенный на северо-восточных склонах горы Шахдаг, который славится своими историческими достопримечательностями, яблоневыми садами, коврами ручной работы и сладостями. Вы увидите его окрестности, а также побываете в аутентичном высокогорном селе Хыналыг.
Описание экскурсии
В рамках однодневного тура вы увидите:
- Поселение горских евреев Красная Слобода – старинное еврейское поселение с восточноевропейским колоритом;
- Музей горских евреев, расположенный в здании синагоги «Карчоги» (XX в.). Здесь можно познакомиться с историей общины горских евреев с помощью подлинных документов, карт с сенсорным экраном, музыки и предметов декоративно-прикладного искусства;
- Село Гечреш – умиротворяющее место с живописной природой;
- Высокогорное село Хыналыг (в зависимости от погодных условий) – аутентичное село, расположенное на высоте 2100-2200 метров выше уровня моря, возрастом более 5000 лет. Хыналыг сохранил свое культурное наследие и уникальный язык, поскольку был отделен от цивилизации труднодоступными горами с опасными скалистыми обрывами.
Ежедневно, по договоренности
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
- Обед.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
