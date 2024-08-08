2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Зимняя сказка. Горнолыжный тур в Шагдаг и Туфанг
Начало: Место встречи по договоренности
Расписание: Все дни.
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
$150 за всё до 8 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 16 чел.
ШахДаг - Зимняя Швейцария на горах Кавказа: экскурсия в Баку
Познайте Шахдаг - гордость Азербайджана, где горные пейзажи оживают в Красной слободе и на склонах Кавказа
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
от $190 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Поездка на лучший горнолыжный курорт Шахдага
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
$180 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Гора Шахдаг»
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