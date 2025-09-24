Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы На этой экскурсии вы узнаете о старинных традициях Азербайджана, наглядно увидите, как готовятся к праздникам и как проходят традиционные обряды, побываете на Восточном базаре, посетите дачу/дом в селении Джорат, где попробуете знаменитые джоратские кутабы, розовый чай и сладости.

Описание экскурсии Как пройдёт экскурсия Узнаете о банных и религиозных традициях, гуляя по Старому городу. Экскурсия начнётся с завтрака в Старом городе. В меню: уникальный сыр мотал, лепешка фесели, удивительный и ароматный омлет из горных трав и зелени, буйволиные сливки и люля из грецкого ореха. За завтраком вы узнаете, почему на утреннюю трапезу приглашают друзей и родных и в чём особенность ритуала. После, гуляя по Старому Баку, познакомитесь с древнейшей и традиционной ширванской архитектурой. Вы увидите средневековые банные и религиозные архитектурные памятники, узнаете об особенностях банного этикета, сделаете фотографию на память в национальной одежде. Подберёте для себя дизайнерский сувенир и познакомитесь с кулинарными и гастрономическими традициями, посетив Восточный и Зелёный базар. Восточные базары славятся изобилием. Свежие и ароматные зелень, специи, сыр, мясо, рыба – есть всё, что душе угодно. Здесь же вы сможете приобрести настоящие азербайджанские ковры, уникальные изделия из серебра и натуральных камней, керамики, шёлка, изготовленные местными мастерами. Попутно узнаете о традициях прикладного искусства, научитесь отличать изделия ручной работы от штамповки. Познакомитесь с правилами праздничных обрядов и свадебных традиций и наглядно увидите, как готовятся к свадьбе, что дарят, как одеваются гости и молодожёны. Посетим центр, где готовят все виды азербайджанских сладостей для свадеб, юбилеев и других праздников. Вы узнаете, в чём отличие азербайджанской свадьбы от европейской, как проходит девичник, и что значит для сватающегося жениха кусочек сахара к чаю. Также я расскажу о самом важном азербайджанском празднике Новруз и его главном блюде Сямяни халвасы. Посетите дачу/дом азербайджанца и узнаете о чайных традициях из первых уст. Во время поездки в селение Джорат я расскажу о наших дачных традициях. Вы поймёте, почему гостеприимство – национальная черта азербайджанцев, воздух в бакинских деревнях «вкусный», откуда появился обычай пить чай вприкуску. В гостях у местного дачника попробуете знаменитые кутабы с начинкой из верблюжьего мяса или мяса ягнёнка, которые готовят только в селении Джорат, ароматный азербайджанский розовый чай с двумя видами варенья (белая черешня и оливкововое/ореховое), домашним рафинадом с грецким орехом и корицей. Если захотите узнать об азербайджанских традициях ещё больше, в завершении экскурсии заедем на кладбище, где я расскажу о похоронных обычаях, покажу, как оформляют места упокоения. Так, на территории «Шарг Базары» будут размещены ремесленные мастерские по изготовлению традиционной посуды из меди, гончарных и ковровых изделий, ювелирный пассаж и бесконечные лавочки текстиля, тающих во рту лакомств, экзотических фруктов и ароматов. Все это восточное великолепие поразит вас своей красочностью и самобытностью. Это место, где любой гурман найдет блюда по своему вкусу, ищущий впечатлений станет зрителем красочных представлений, а турист, получив незабываемое впечатление уйдет с множеством памятных сувениров. Дополнительно оплачиваются: Чайный стол - 10 долларов с 1человека; Джоратские кутабы - 1 доллар за 1 кутаб

