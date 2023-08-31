Сабина проводит ещё 6 экскурсий

Я помогу найти места, которые заинтересуют юных путешественников, познакомят их с культурной и исторической стороной столицы Азербайджана.
На прогулке вы побываете в Старом
Описание экскурсии
Прогулка по Старому городу и бакинский зоопарк
Вы пройдете по Старому городу Ичери-шехер, где узнаете о знаменитой Шемаханской царице, которая вдохновила Пушкина на написание «Сказки о золотом петушке». А после мы отправимся к крепостным воротам 12 века. Юные путешественники увидят здесь дом-утюжок, дом с кошками и дом моряка и услышат увлекательные истории о бывших обитателях этих мест. Отдельное время мы посвятим поездке в бакинский зоопарк, где обитают как известные, так и редкие звери и птицы: нильский крокодил, золотистые фазаны, леопард, кенгуру и олени. Я расскажу вам о животных, которые водятся в лесах, горах и пустынях Азербайджана — кавказском леопарде, джейране, мануле, змее гюрзе, а также о символе зоопарка — розовом фламинго.
Музей кукол и национальное искусство предков
Вы побываете в настоящем кукольном царстве, полюбуетесь произведениями известных азербайджанских и зарубежных ремесленников. Уютный зал галереи с его удивительными экспонатами оставит у ребят самые яркие впечатления. Я объясню, как кукольное дело обрело известность в Баку и проведу вас по вехам его древней истории. Вы узнаете и о национальном азербайджанском ремесле наших предков — гураме: искусстве шитья лоскутных одеял.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входят входные билеты в зоопарк и арт-галерею «Кукла», автотранспорт.
- Экскурсия подходит для детей от 6 лет и для любознательных взрослых, которые предпочитают нестандартные экскурсии.