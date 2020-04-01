Сабина проводит ещё 6 экскурсий

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Сказки о городе, бакинский зоопарк и «кукольное царство»

Сабина
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Сабина – ваш гид
Баку открывает свои радушные объятия и взрослым, и детям.

Я помогу найти места, которые заинтересуют юных путешественников, познакомят их с культурной и исторической стороной столицы Азербайджана.

На прогулке вы побываете в Старом городе и услышите о Шемаханской царице из сказки Пушкина, увидите крепостные ворота 12 века и отправитесь в настоящее кукольное царство.

И, конечно, окажетесь в бакинском зоопарке, где ребята познакомятся с редкими животными и птицами, а я расскажу о них увлекательные истории.
100 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча от отеля проживания туристов
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Баку для детей и взрослых
Баку для детей и взрослых

Что вас ожидает

Прогулка по Старому городу и бакинский зоопарк
Вы пройдете по Старому городу Ичери Шяхер, где узнаете о знаменитой Шемаханской царице, которая вдохновила Пушкина на написание «Сказки о золотом петушке». А после мы отправимся к крепостным воротам 12 века. Юные путешественники увидят здесь дом-утюжок, дом с кошками и дом моряка и услышат увлекательные истории о бывших обитателях этих мест. Отдельное время мы посвятим поездке в бакинский зоопарк, где обитают как известные, так и редкие звери и птицы: нильский крокодил, золотистые фазаны, леопард, кенгуру и олени. Я расскажу вам о животных, которые водятся в лесах, горах и пустынях Азербайджана — кавказском леопарде, джейране, мануле, змее гюрзе, а также о символе зоопарка — розовом фламинго.

Музей кукол и национальное искусство предков
Вы побываете в настоящем кукольном царстве, полюбуетесь произведениями известных азербайджанских и зарубежных ремесленников. Уютный зал галереи с его удивительными экспонатами оставит у ребят самые яркие впечатления. Я объясню, как кукольное дело обрело известность в Баку и проведу вас по вехам его древней истории. Вы узнаете и о национальном азербайджанском ремесле наших предков — гураме: искусстве шитья лоскутных одеял.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входят входные билеты в зоопарк и арт-галерею «Кукла», автотранспорт.
  • Экскурсия подходит для детей от 6 лет и для любознательных взрослых, которые предпочитают нестандартные экскурсии.
Баку для детей и взрослых
Баку для детей и взрослых
Баку для детей и взрослых
Баку для детей и взрослых

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура от отеля проживания туристов.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сабина
Сабина
Мне 36 лет. Имею сертификат гида. Специализируюсь на темах: история, архитектура, этнография, религия, традиции, национальные меньшинства, культура. Координатор проекта единственного в Азербайджане русскоязычного информационно-туристического журнала, много путешествую по стране, изучаю историю и архивные материалы, пишу статьи. Мой девиз: «Туризм — лучшие страницы нашей жизни!». Всегда хочется побольше рассказать о своей замечательной Родине.
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Сабина проводит ещё 6 экскурсий

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