Сабина проводит ещё 6 экскурсий

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12 и 4 года.



Посещение поселка Балаханы, (экскурсия "Апшеронским Санторини"), нам очень понравилось. Поселок был аккуратно отреставрирован, и сейчас представляет собой очень симпатичное место. История нефтяных промыслов, которую Сабина рассказала с таким вдохновением, перенесла нас в другую эпоху. Её умение передать не только факты, но и душу этих мест, сделало нашу экскурсию незабываемой. Мы почувствовали, как история и люди переплелись в этом месте, создавая уникальную атмосферу.



Я бы сказала, что эта экскурсия не для тех людей, которые ищут великих изумлений, это не Баку. Это не для впечатлений на первый взгляд, хотя поселок очень симпатичный и напоминает европейские южные городки. Я бы рекомендовала эту экскурсию скорее тем, кто интересуется историей, обычаями, людьми, энергетикой и душой этого места.



Ярко запомнилось азербайджанское чаепитие, организованное Сабиной. Мы устроились в уютном уголке и попробовали чай с оливковым вареньем и другими местными деликатесами. Это был не просто перекус, а настоящий ритуал, который позволил нам почувствовать глубокую связь с культурой этой земли. Также впечатлил древний колодец.



Сабина не только профессиональный гид, но и настоящий луч света на этом путешествии. Её веселый и позитивный настрой заразителен, и с самого начала мы почувствовали, что наше время проведено в компании старого друга. Её образованность и интеллигентность добавили глубины всему нашему опыту. Её страсть к знаниям и любовь к своей стране и своей работе создали нам незабываемые воспоминания.

Если вы хотите увидеть мир глазами истинного знатока и позитивного человека, то обязательно выбирайте Сабину в качестве вашего гида.

Сабина, еще раз большое вам спасибо!