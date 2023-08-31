Сабина проводит ещё 6 экскурсий

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Баку для детей и взрослых

Сказки о городе, бакинский зоопарк и «кукольное царство»
Баку открывает свои радушные объятия и взрослым, и детям.

Я помогу найти места, которые заинтересуют юных путешественников, познакомят их с культурной и исторической стороной столицы Азербайджана.

На прогулке вы побываете в Старом
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городе и услышите о Шемаханской царице из сказки Пушкина, увидите крепостные ворота 12 века и отправитесь в настоящее кукольное царство.

И, конечно, окажетесь в бакинском зоопарке, где ребята познакомятся с редкими животными и птицами, а я расскажу о них увлекательные истории.

5
7 отзывов
Баку для детей и взрослых
Баку для детей и взрослых
Баку для детей и взрослых

Описание экскурсии

Прогулка по Старому городу и бакинский зоопарк

Вы пройдете по Старому городу Ичери-шехер, где узнаете о знаменитой Шемаханской царице, которая вдохновила Пушкина на написание «Сказки о золотом петушке». А после мы отправимся к крепостным воротам 12 века. Юные путешественники увидят здесь дом-утюжок, дом с кошками и дом моряка и услышат увлекательные истории о бывших обитателях этих мест. Отдельное время мы посвятим поездке в бакинский зоопарк, где обитают как известные, так и редкие звери и птицы: нильский крокодил, золотистые фазаны, леопард, кенгуру и олени. Я расскажу вам о животных, которые водятся в лесах, горах и пустынях Азербайджана — кавказском леопарде, джейране, мануле, змее гюрзе, а также о символе зоопарка — розовом фламинго.

Музей кукол и национальное искусство предков

Вы побываете в настоящем кукольном царстве, полюбуетесь произведениями известных азербайджанских и зарубежных ремесленников. Уютный зал галереи с его удивительными экспонатами оставит у ребят самые яркие впечатления. Я объясню, как кукольное дело обрело известность в Баку и проведу вас по вехам его древней истории. Вы узнаете и о национальном азербайджанском ремесле наших предков — гураме: искусстве шитья лоскутных одеял.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входят входные билеты в зоопарк и арт-галерею «Кукла», автотранспорт.
  • Экскурсия подходит для детей от 6 лет и для любознательных взрослых, которые предпочитают нестандартные экскурсии.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От отеля проживания туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабина
Сабина — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3825 туристов
Имею сертификат гида. Специализируюсь на темах: история, архитектура, этнография, религия, традиции, национальные меньшинства, культура. Координатор проекта единственного в Азербайджане русскоязычного информационно-туристического журнала. Много путешествую по стране, изучаю историю и архивные материалы, пишу статьи. Мой девиз: «Туризм — лучшие страницы нашей жизни!» Всегда стараюсь побольше рассказать о своей замечательной Родине.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
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1
Анна
Хочу выразить огромную благодарность Сабине за приятное путешествие в поселок Балаханы, который поразил нас своей уникальной атмосферой, а также за великолепное руководство на протяжении всей экскурсии. Мы ездили с детьми
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12 и 4 года.

Посещение поселка Балаханы, (экскурсия "Апшеронским Санторини"), нам очень понравилось. Поселок был аккуратно отреставрирован, и сейчас представляет собой очень симпатичное место. История нефтяных промыслов, которую Сабина рассказала с таким вдохновением, перенесла нас в другую эпоху. Её умение передать не только факты, но и душу этих мест, сделало нашу экскурсию незабываемой. Мы почувствовали, как история и люди переплелись в этом месте, создавая уникальную атмосферу.

Я бы сказала, что эта экскурсия не для тех людей, которые ищут великих изумлений, это не Баку. Это не для впечатлений на первый взгляд, хотя поселок очень симпатичный и напоминает европейские южные городки. Я бы рекомендовала эту экскурсию скорее тем, кто интересуется историей, обычаями, людьми, энергетикой и душой этого места.

Ярко запомнилось азербайджанское чаепитие, организованное Сабиной. Мы устроились в уютном уголке и попробовали чай с оливковым вареньем и другими местными деликатесами. Это был не просто перекус, а настоящий ритуал, который позволил нам почувствовать глубокую связь с культурой этой земли. Также впечатлил древний колодец.

Сабина не только профессиональный гид, но и настоящий луч света на этом путешествии. Её веселый и позитивный настрой заразителен, и с самого начала мы почувствовали, что наше время проведено в компании старого друга. Её образованность и интеллигентность добавили глубины всему нашему опыту. Её страсть к знаниям и любовь к своей стране и своей работе создали нам незабываемые воспоминания.
Если вы хотите увидеть мир глазами истинного знатока и позитивного человека, то обязательно выбирайте Сабину в качестве вашего гида.
Сабина, еще раз большое вам спасибо!

Хочу выразить огромную благодарность Сабине за приятное путешествие в поселок Балаханы, который поразил нас своей уникальной
Хочу выразить огромную благодарность Сабине за приятное путешествие в поселок Балаханы, который поразил нас своей уникальной
Хочу выразить огромную благодарность Сабине за приятное путешествие в поселок Балаханы, который поразил нас своей уникальной
Хочу выразить огромную благодарность Сабине за приятное путешествие в поселок Балаханы, который поразил нас своей уникальной
Хочу выразить огромную благодарность Сабине за приятное путешествие в поселок Балаханы, который поразил нас своей уникальной
Хочу выразить огромную благодарность Сабине за приятное путешествие в поселок Балаханы, который поразил нас своей уникальной
Хочу выразить огромную благодарность Сабине за приятное путешествие в поселок Балаханы, который поразил нас своей уникальной
Хочу выразить огромную благодарность Сабине за приятное путешествие в поселок Балаханы, который поразил нас своей уникальной+2
Хочу выразить огромную благодарность Сабине за приятное путешествие в поселок Балаханы, который поразил нас своей уникальной
Хочу выразить огромную благодарность Сабине за приятное путешествие в поселок Балаханы, который поразил нас своей уникальной
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Любовь
Очень рады были провести время в компании Сабины, ребенок 5ти лет был увлечен ее эмоциональными рассказами и вниманием, было очень познавательно как для ребенка, так и для меня. Отдельное спасибо за визит в музей волшебных ковров! Надеемся вернуться еще! 🤗
Очень рады были провести время в компании Сабины, ребенок 5ти лет был увлечен ее эмоциональными рассказами
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Наташа
Обожаю людей влюбленных в свое дело, когда такой человек- это ваш гид, то вы влюбляетесь в новое место- сегодня это был Баку с замечательной Сабиной! Мы с 7 летней дочкой!
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Как легко мой ребенок прошел 11000 шагов, как вовлекался, как она плакала при расставании! Баку - это любовь! Сабина - это любовь! 7 часов пролетели как мгновение, это не просто экскурсия- это песня про Баку, и для детей, и для взрослых!!! Было много рассказов, которых не прочтешь в интернете!!! Расставались с надеждой на новую встречу ❤️❤️❤️!!! А еще Сабина организовала встречу с замечательным художником и возможностью посетить его мастерскую ❤️❤️❤️

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А
Вчера ездили с Сабиной на детскую экскурсию. Остались очень довольны как с точки зрения организации (хороший трансфер, продумана пешеходная нагрузка на детей, чаепитие посередине маршрута), так и положительной энергетикой, которая исходит от Сабины и искренним желанием увлечь детей. Дети узнали много для себя нового. От всей души рекомендую данного экскурсовода.
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Е
Сабина открыла для нашей семьи Баку. Прекрасное знание истории, обаяние, верно выстроенный маршрут пешеходной экскурсии по деревне Балаханы, легко и доступно изложенная информация оставила наилучшее впечатление о ее работе! Рекомендую Светлану как опытного, веселого, жизнерадостного и любящего свою работу гида!!!
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В
Сегодня уже в третий раз провели незабываемое время с Сабиной на экскурсии легкой, для детей. Посмотрели ковры, платки, сходили в гости к художнику. Подкачала только погода, но мы теперь знаем, что Баку- город ветров. И шапочка не помешает никогда.
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