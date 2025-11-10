Наша поездка познакомит вас с удивительными феноменами Апшерона, о которых знает не каждый путешественник.
Вас ожидает увидеть красоту одного из восьми розовых озёр мира, полюбоваться на вечные огни Янардага, побывать как на поверхности Марса у Грязевых вулканов, окунутся в прошлое на стоянке первобытных людей в Гобустане. А также побывать в храме огнепоклонников Атешгях, где узнаете о религии зороастрийцев
Описание экскурсииЧто вас ожидает Заповедник Гобустан Вначале отправимся на юг к стоянке древнего человека уникальному историко-географическому заповеднику включенного в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь вас также ждёт закрытый музей, где представлены экспонаты-свидетели первобытной истории человечества. Далее прогуляемся среди скал и рассмотрим сохранившиеся петроглифы про символику и значение которых я расскажу вам на месте. Вулканическое поле Следом мы отправимся к Грязевым вулканам. По количеству грязевых вулканов Азербайджан занимает первое место в мире, я расскажу о целебной силе смеси грязи и нефти, которая вырывается из недр земли, и поделюсь секретами грязелечения. А после покажу вам удивительное кипящее грязевое озеро. Вы сможете вдоволь насладиться этим природным чудом и сделать массу необычных снимков. Розовое озеро Следующая остановка Мертвое море Азербайджана. Озеро Масазыр является одним из наиболее примечательных восьми розовых озер в мире. Озеро Ретба (Сенегал), Лагуна Хатт (Австралия), Пинк Лейк (Австралия), озеро Хиллер (Австралия), Салинас де Торревьеха (Испания), Дасти Роуз (Канада) и Квайрадинг (Австралия). Озеро Масазыр находится в 15 км. от Баку. В 2010 году здесь был открыт новый завод по переработке соли, а до этого в регионе процветала кустарная добыча соли. Розовой вода становится благодаря водорослям, меняющим цвет в зависимости от уровня соли и интенсивности солнечного света. Огонь который не потушить. Янардаг это настоящее, неподдельное природное чудо, естественный вечный огонь, который горит уже многие века! Янардаг — одна из самых удивительных природных достопримечательностей Апшеронского полуострова. Охваченный пламенем склон горы, который невозможно потушить ни дождем, ни засыпать песком, горящий на протяжении уже нескольких тысячелетий. Пугает и одновременно завораживает огненным пейзажем. Из верхних слоев почвы выделяется природный газ, при соприкосновении с кислородом превращающийся в пламень. Храм Атешгях Это уникальный шедевр, который дает представление о приверженцах древней философии зороастризма. Огонь во все времена играл большую роль в жизни азербайджанцев. Неугасимый, бьющий из-под земли, он вызывал у людей чувство преклонения. Его обожествляли, строили святилища. Одно из таких мест — храм «Атешгях», что означает «Дом огня», «Место огня».
Ежедневно, точное время согласуется с гидом
Что можно увидеть на экскурсии?
- Заповедник Гобустан
- Грязевым вулканы
- Розовое озеро
- Янардаг
- Храм Атешгях
Что включено
- Комфортный автомобиль
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Из любого отеля Баку
Завершение: Ваше место пребывания в Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, точное время согласуется с гидом
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
