4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия предлагает погружение в атмосферу малоизвестных уголков Баку. Посетители смогут насладиться красотой святилищ Мир Мовсум-аги и Пир Гасан, узнать о легендах и истории этих мест. В крепости Мардакян, известной как Четырёхугольный замок, открывается вид на окрестности. Мердаканский дендрарий, бывшая дача нефтяного магната, удивит своей зеленью и мистической атмосферой. В завершение, истории о Сергее Есенине и Степане Разине оживят путешествие

Описание экскурсии

Святилища: истории и архитектура

В начале экскурсии вы побываете в мечети Мир Мовсум-аги, названной в честь святого старца, у которого, согласно преданию, не было костей. Вы узнаете, почему этот человек был столь почитаем, и побываете в его святилище, потрясающем роскошью убранства и изящной архитектурой. А в районе посёлка Мардакян посетите старинное святилище Пир Гасан, куда стремятся многие паломники. Я расскажу об истории и легендах этих мест, а также о меценате-миллионере Гаджи Зейналабдине Тагиеве, который здесь похоронен.

Первозданная крепость и мистический дендрарий

В крепости Мардакян, которую называют Четырёхугольным замком, вы взглянете на окрестности с её вершины, обязательно запомните путешествие по скрипучей лестнице и узнаете, что и как повлияло на её расположение. После вас ждёт поездка в Мердаканский дендрарий, утопающий в зелени. Гуляя по парку, вы услышите, почему это место считается мистическим. А детям особенно понравится в мини-зоопарке. В прошлом дендрарий был дачей Муртузы Мухтарова: о трагической судьбе этого нефтяного магната поговорим в его особняке.

По следам Сергея Есенина и Степана Разина

Здесь же, на чудесной даче в Мардакянах, долго гостил Есенин. Я расскажу о жизни великого поэта в Азербайджане и его воспоминаниях о Баку в местном музее. В завершение поездки вы заглянете в пещеру, где стоял лагерь Степана Разина во время Персидского похода, и услышите истории о потайных ходах и спрятанных сокровищах.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам любого возраста, которые хотят побывать в нетуристических местах.

Организационные детали