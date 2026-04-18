4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Откройте для себя тайны Баку: святилища, крепости и дендрарий ждут вас в этом уникальном путешествии по нетуристическим местам
Экскурсия предлагает погружение в атмосферу малоизвестных уголков Баку.
Посетители смогут насладиться красотой святилищ Мир Мовсум-аги и Пир Гасан, узнать о легендах и истории этих мест. В крепости Мардакян, известной как Четырёхугольный замок, открывается вид на окрестности.
Мердаканский дендрарий, бывшая дача нефтяного магната, удивит своей зеленью и мистической атмосферой. В завершение, истории о Сергее Есенине и Степане Разине оживят путешествие
В начале экскурсии вы побываете в мечети Мир Мовсум-аги, названной в честь святого старца, у которого, согласно преданию, не было костей. Вы узнаете, почему этот человек был столь почитаем, и побываете в его святилище, потрясающем роскошью убранства и изящной архитектурой. А в районе посёлка Мардакян посетите старинное святилище Пир Гасан, куда стремятся многие паломники. Я расскажу об истории и легендах этих мест, а также о меценате-миллионере Гаджи Зейналабдине Тагиеве, который здесь похоронен.
Первозданная крепость и мистический дендрарий
В крепости Мардакян, которую называют Четырёхугольным замком, вы взглянете на окрестности с её вершины, обязательно запомните путешествие по скрипучей лестнице и узнаете, что и как повлияло на её расположение. После вас ждёт поездка в Мердаканский дендрарий, утопающий в зелени. Гуляя по парку, вы услышите, почему это место считается мистическим. А детям особенно понравится в мини-зоопарке. В прошлом дендрарий был дачей Муртузы Мухтарова: о трагической судьбе этого нефтяного магната поговорим в его особняке.
По следам Сергея Есенина и Степана Разина
Здесь же, на чудесной даче в Мардакянах, долго гостил Есенин. Я расскажу о жизни великого поэта в Азербайджане и его воспоминаниях о Баку в местном музее. В завершение поездки вы заглянете в пещеру, где стоял лагерь Степана Разина во время Персидского похода, и услышите истории о потайных ходах и спрятанных сокровищах.
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам любого возраста, которые хотят побывать в нетуристических местах.
Организационные детали
Для детей до 3 лет экскурсия бесплатна, детям до 12 лет — скидка 50%
При количестве участников до 4 человек трансфер на комфортабельном внедорожнике Hyundai SantaFe входит в стоимость. Если количество участников больше 4, то дополнительно оплачивается 30 евро за минивэн Mercedes Vito или микроавтобус Mercedes Sprinter.
Трансфер осуществляется из любого отеля Баку с возвращением в отель после экскурсии
Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей Есенина и Дендрарий: по 2,5 евро с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€125
Дети до 12 лет
€65
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фуад — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 992 туристов
Я — коренной бакинец, влюблённый в свой город и его окрестности. Для меня каждая экскурсия — это захватывающее приключение, в которое я отправляюсь вместе с новыми друзьями.
Я обожаю создавать интересные читать дальшеуменьшить
программы, потому что верю: путешествие начинается с тех образов, что рождаются при чтении моих строк. Моя цель — погрузить вас в эпоху, когда создавались величественные дворцы Ширваншахов или таинственная Девичья башня, передать красоту природы от пламенной горы Янардаг до древних рисунков Гобустана.
Мой подход — это живая история, наполненная легендами и личным отношением. Я помню каждого гостя и мечтаю показать вам изюминку Азербайджана, ту самую, что останется в вашем сердце.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юрий
Прекрасный гид, идеально знающий свою работу и сумевший сделать идеальный день! Мне очень понравилась экскурсия. Буду рекомендовать: близко, интересно, не утомительно.
Фуад
Ответ организатора:
Наконец на Трипстере появилась возможность писать ответы на отзывы и у меня появилась возможность поблагодарить Вас за добрые слова!)) Огромное спасибо! Я очень рад, что экскурсия пришлась Вам по душе. Обязательно приезжайте к нам ещё!
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Ирина
Не могла отложить отзыв «на потом»… Мы буквально несколько часов как вернулись с прогулки с Фуадом! Очень и очень интересно! Наша первая встреча с Баку оставила массу положительных эмоций и читать дальшеуменьшить
восторга, потому что Фуад построил авто маршрут и пешую прогулку настолько грамотно и интересно, что 4 часа пролетели незаметно! Знаток истории, обаятельный человек, прекрасно преподносящий информацию - четко, ясно, доступно и понятно и главное, заинтересованно! Показал нам яркие красоты города, но ещё что-то мы оставили на следующую встречу! Обязательно вернёмся, уже с детьми. Сегодня мы проездом (у нас было только полдня). Спасибо за классные совместные фото с супругом! Всем рекомендую этого гида! Фуад пунктуальный, вежливый, тактичный и интересный рассказчик! Не пожалеете, выбрав любую его экскурсию! 👌🏼👏🏼👏🏼👏🏼
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С
Сергей
Нам получилось прилететь в Баку всего на три дня, но мы успели увидеть много интересного и познавательного, в том числе и благодаря Фуаду. Мусульманские святыни и дендропарк, музей Сергея Есенина читать дальшеуменьшить
и подъём на башню в маленькой крепости, пещера Стеньки Разина и рассказ о его победе над флотом шаха и спрятанных сокровищах, посещение тех мест, куда редко добираются большие экскурсионные автобусы - вот то, чем запомнилась нам эта экскурсия. Гид замечательный рассказчик. Фуад не навязывает досконального выполнения намеченной программы, а лояльно относится к пожеланиям туристов, акцентируя внимание на том, что им наиболее интересно. Большое ему спасибо, в том числе, и за рекомендацию ресторана для обеда!
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Т
Татьяна
Были на экскурсии с Фуадом 13 апреля 2019 г."Неизведанные окрестности Баку". Экскурсия многоплановая,дает представление о связи культур России и Азербайджана,религии страны и важнейших событиях в истории Азербайджана. Речь Фуада безукоризненная,приятная манера общения. Он внимателен,предупредителен,общителен. Если вы хотите узнать новое и интересное из истории Азербайджана, такой экскурсовод,как Фуад, всегда сможет вам помочь.
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А
Александра
3 ноября были с мужем на экскурсии по окрестностям Баку с Фуадом. Экскурсия оставила прекрасные впечатления. Фуад был очень внимателен, рассказывал обо всех достопримечательностях, оказывал всяческую помощь по всем вопросам во время путешествия. Наибольшее впечатление оказало посещение мавзолея Мир Мовсум ага- совершенно невероятные эмоции. Баку- прекрасный город! Будем скучать!
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О
Оксана
Интересная и необычная экскурсия по неочевидным для туриста местам. Здесь и средневековая крепость,и изумительный дендрарий,и музей Есенина,в котором можно узнать факты,неизвестные даже почитателям поэта. Фуад прекрасный рассказчик, тонкий и эрудированный человек. Время в поездке пролетело незаметно и оставило "приятное послевкусие". Рекомендуем всем!
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