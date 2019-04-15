4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Побывать в святилищах и старинной крепости, а также узнать о жизни Есенина в Азербайджане

Fuad
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Fuad – ваш гид
Эта экскурсия — настоящая мозаика из достопримечательностей, каждую из которых редко посещают туристы.

Вы окажетесь в старинном святилище Пир Гасан, услышите о чудесах святого старца и полюбуетесь восточным убранством в мечети Мир Мовсум-аги.

Откроете тайны живописного дендрария и заглянете на дачу к нефтяному магнату.

А также узнаете, что в Азербайджане делали Сергей Есенин и Степан Разин.
От 62 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Ваш отель.
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Неизведанные окрестности Баку
Неизведанные окрестности Баку

Что вас ожидает

Святилища: истории и архитектура
В начале экскурсии вы побываете в мечети Мир Мовсум-аги, названной в честь святого старца, у которого, согласно преданию, не было костей. Вы узнаете, почему этот человек был столь почитаем, и побываете в его святилище, потрясающем роскошью убранства и изящной архитектурой. А в районе посёлка Мардакян посетите старинное святилище Пир Гасан, куда стремятся многие паломники. Я расскажу об истории и легендах этих мест, а также о меценате-миллионере Гаджи Зейналабдине Тагиеве, который здесь похоронен.

Первозданная крепость и мистический дендрарий
В крепости Мардакян, которую называют Четырёхугольным замком, вы взглянете на окрестности с её вершины, обязательно запомните путешествие по скрипучей лестнице и узнаете, что и как повлияло на её расположение. После вас ждёт поездка в Мердаканский дендрарий, утопающий в зелени. Гуляя по парку, вы услышите, почему это место считается мистическим. А детям особенно понравится в мини-зоопарке. В прошлом дендрарий был дачей Муртузы Мухтарова: о трагической судьбе этого нефтяного магната поговорим в его особняке.

По следам Сергея Есенина и Степана Разина
Здесь же, на чудесной даче в Мардакянах, долго гостил Есенин. Я расскажу о жизни великого поэта в Азербайджане и его воспоминаниях о Баку в местном музее. В завершение поездки вы заглянете в пещеру, где стоял лагерь Степана Разина во время Персидского похода, и услышите истории о потайных ходах и спрятанных сокровищах.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам любого возраста, которые хотят побывать в нетуристических местах.

Организационные детали

  • Для детей до 3 лет экскурсия бесплатна, детям до 12 лет — скидка 50%
  • При количестве участников до 4 человек трансфер на комфортабельном внедорожнике Chevrolet Captiva входит в стоимость. Если количество участников больше 4, то дополнительно оплачивается 30 евро за минивэн Mercedes Vito или микроавтобус Mercedes Sprinter.
  • Трансфер осуществляется из любого отеля Баку с возвращением в отель после экскурсии
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей Есенина и Дендрарий: по 2,5 евро с человека
Неизведанные окрестности Баку
Неизведанные окрестности Баку
Неизведанные окрестности Баку
Неизведанные окрестности Баку
Неизведанные окрестности Баку
Неизведанные окрестности Баку
Неизведанные окрестности Баку
Неизведанные окрестности Баку

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Ваш отель..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Fuad
Fuad
Я бакинец, влюбленный в свой город и его окрестности. К каждой экскурсии отношусь, как к захватывающему приключению, в которое я каждый раз отправляюсь вместе со своими новыми друзьями. Показывая исторические достопримечательности, я стараюсь погрузиться вместе с вами в ту эпоху Азербайджана, когда они были созданы. Присоединяйтесь!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

15 апреля 2019
Были на экскурсии с Фуадом 13 апреля 2019 г. "Неизведанные окрестности Баку".
Экскурсия многоплановая,дает представление о связи культур России и Азербайджана,религии страны и важнейших событиях в истории Азербайджана.
Речь Фуада безукоризненная,приятная манера общения.Он внимателен,предупредителен,общителен.
Если вы хотите узнать новое и интересное из истории Азербайджана, такой экскурсовод,как Фуад, всегда сможет вам помочь.
10 апреля 2019
Интересная и необычная экскурсия по неочевидным для туриста местам.Здесь и средневековая крепость,и изумительный дендрарий,и музей Есенина,в котором можно узнать факты,неизвестные даже почитателям поэта. Фуад прекрасный рассказчик, тонкий и эрудированный человек. Время в поездке пролетело незаметно и оставило "приятное послевкусие".Рекомендуем всем!
10 марта 2019
Нам получилось прилететь в Баку всего на три дня, но мы успели увидеть много интересного и познавательного, в том числе и благодаря Фуаду. Мусульманские святыни и дендропарк, музей Сергея Есенина и подъём на башню в маленькой крепости, пещера Стеньки Разина и рассказ о его победе над флотом шаха и спрятанных сокровищах, посещение тех мест, куда редко добираются большие экскурсионные автобусы - вот то, чем запомнилась нам эта экскурсия. Гид замечательный рассказчик. Фуад не навязывает досконального выполнения намеченной программы, а лояльно относится к пожеланиям туристов, акцентируя внимание на том, что им наиболее интересно. Большое ему спасибо, в том числе, и за рекомендацию ресторана для обеда!
12 ноября 2018
3 ноября были с мужем на экскурсии по окрестностям Баку с Фуадом. Экскурсия оставила прекрасные впечатления. Фуад был очень внимателен, рассказывал обо всех достопримечательностях, оказывал всяческую помощь по всем вопросам во время путешествия. Наибольшее впечатление оказало посещение мавзолея Мир Мовсум ага- совершенно невероятные эмоции. Баку- прекрасный город! Будем скучать!

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