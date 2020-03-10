61 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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  3. Баку и его необычные окрестности (4 в 1)

Прогулка по Старому городу и автопутешествие в Гобустан, к грязевым вулканам и горящей горе

Amir
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Amir – представитель гидов
Эта экскурсия идеально подойдёт тем, кто хочет за один день увидеть не только столицу Азербайджана, но и другие необыкновенные места в этой стране.

Вы прикоснётесь к древнейшей истории в парке наскальных рисунков, поразитесь уникальным природным явлениям и прогуляетесь по самым атмосферным улочкам Баку.
210 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии61 отзыв
4.9
Баку и его необычные окрестности (4 в 1)
Баку и его необычные окрестности (4 в 1)

Что вас ожидает

20-тысячилетнее искусство
Вы отправитесь на юг Азербайджана в Национальный парк Гобустан — уникальный историко-географический заповедник, где сможете прикоснуться к древнейшим наскальным рисункам и увидите старейшие стоянки жителей эпохи каменного века. Здесь вас также ждёт закрытый музей, где представлены экспонаты-свидетели первобытной истории человечества.

Грязевые вулканы
Следующая остановка — месторождения нефти и газа, где вы увидите необычное и редкое явление: вырывающуюся из недр земли серую жидкость, образующую небольшие водоёмы. Я расскажу вам о возникновении этого природного феномена, его органике и географии распространения.

Старый город Баку
После поездки вы немного отдохнёте (при желании пообедаете в рыбном ресторанчике), а затем отправитесь изучать улочки Старого Баку. Вы узнаете об истории города, изучите его архитектуру, увидите знаменитые бакинские двери — некоторым из них уже 150 лет. Пройдёте по местам съёмок фильма «Бриллиантовая рука» и узнаете об особенностях Дворца Ширваншахов. И, конечно, услышите самые интересные истории о выдающихся жителях Баку и городские легенды.

Огонь Янардага
И вновь вас ждёт уникальное явление — природный огонь, который никогда не гаснет. Вы увидите это место в идеальное время — вечером, когда языки пламени освещают всё вокруг, и чувствуется особая атмосфера тайны и древности Янардага.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на новом комфортабельном автомобиле
  • По желанию можно пообедать в рыбном ресторане (не входит в стоимость)
  • В качестве подарка от нас возможен трансфер из или в аэропорт
Баку и его необычные окрестности (4 в 1)
Баку и его необычные окрестности (4 в 1)
Баку и его необычные окрестности (4 в 1)
Баку и его необычные окрестности (4 в 1)
Баку и его необычные окрестности (4 в 1)
Баку и его необычные окрестности (4 в 1)
Баку и его необычные окрестности (4 в 1)
Баку и его необычные окрестности (4 в 1)
Баку и его необычные окрестности (4 в 1)
Баку и его необычные окрестности (4 в 1)
Баку и его необычные окрестности (4 в 1)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Amir
Amir
Мне 40 лет, в туризме с 2005. Есть своя компания, которая занимается размещением гостей и проведением экскурсий по Азербайджану. У нас более 400 контрактов с отелями пo Азербайджану, есть более 80-ти уникальных туров, которые мы разрабатываем и прокатываем сами. Мы знаем каждый метр дороги и каждую точку экскурсии. Мы проводим исторические, археологические, природные, морские, хайкинг и прочие виды туров.
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61 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

10 марта 2020
Я очарована этой страной. Потрясающая красота окрестностей и самого города! Безусловно это заслуга гида. Экскурсия проходила целый день на комфортабельном автомобиле. Гид Зия ведет повествование очень интересно и с юмором, день пролетел совершенно незаметно. Вернулась домой наполненная позитивными эмоциями и новыми знаниями. Спасибо!)
8 января 2020
Заказывая экскурсию мы попросили заменить 1 часть - исключить экскурсию в Старый город, который уже посмотрели накануне. Посетили удивительный и масштабный Национальный парк Гобустан, воочию увидели петроглифы самого различного вида, полюбовались ландшафтом парка, потом посетили Янардаг и увидели горящую гору. Взамен Старого города экскурсовод Сайед предложил посетить древний зароастрийский храм и провел нам очень информационно насыщенную экскурсию в храме Атешгях и исторической экспозиции. По погодным условиям на грязевые вулканы не попали, тк. накануне прошли дожди... Хочу отметить профессиональную подготовку и знание предмета, которое продемонстрировал нам экскурсовод Сайед, уважительности и внимание к нашей семье, детям. По дороге прекрасно пообедали и, несмотря на длинный день и 226 км пути( отдельное спасибо водителю минивэна), сохранили прекрасное настроение и воспоминания. Спасибо Амиру за организацию и предоставленный трансфер в аэропорт.
Илья
5 января 2020
Все, что Я хотел увидеть Я увидел: наскальные рисунки, грязевые вулканы, первую в мире нефтяную вышку, был на пляже Каспийского моря (вода +11С), Видел разведочные погружные буровые платформы, Горящую гору "Янардаг", Ел вкусную каспийскую кефаль и еще какую то местную рыбу (забыл название), погулял по старому городу и узнал много всего интересного. Гид Софья все очень интересно рассказала. А в подарок Я получил бесплатный трансфер в аэропорт. Короче Мои ожидания полностью оправдались и это стоило потраченных денег. Рекомендую.
23 октября 2019
Экскурсия не просто очень понравилась, все было замечательно! Удобный автомобиль, отличный водитель, прекрасный гид Хаджи! Все наши пожелания, просьбы выполнялись, изменения в маршруте и времени легко согласовывались. Места, которые мы посетили, действительно необычные, заслуживают внимания. Но, любой турист знает, как много зависит от человека, который знакомит с достопримечательностями. Нам очень повезло, что с нами был Хаджи – эрудированный гид, прекрасный рассказчик, интеллигентный человек. Особенно мы благодарны Хаджи за его сюрприз – посещение святилища Мир Мовсум Аги. И, хотя в день экскурсии у нас был ранний подъем, 4-х часовая дорога из Габалы, 10 часов экскурсии пролетели незаметно. Я первый раз была в Азербайджане, очень много впечатлений: понравились страна, люди, кухня, достопримечательности, но, с особой теплотой и благодарностью я буду вспоминать эту экскурсию и замечательного гида Хаджи.
7 октября 2019
Брали 4в1 экскурсию с Али на группу из 8 человек, все понравилось!!
16 сентября 2019
Большое спасибо за такую отличную экскурсию! Она была не проста, так как целый день, но все было так замечательно спланировано и отработано, мы просто в восторге! Гид очень грамотный и превосходно все провел. Выражаем благодарность! Все организовано и проведено на высоком уровне. Спасибо!
10 сентября 2019
София- просто, супер-гид.
9 сентября 2019
Были на экскурсии с Софьей, было очень приятно и интересно! Хорошее знание истории и фактов вместе с приятным общением на общие темы!
18 июня 2019
Объекты для экскурсии подобраны очень интересные, место для обеда выбрано в соответствии с нашими пожеланиями (с нами были маленькие дети). Удобное авто для нашей большой компании. Гид Али был приветлив, учтив, но для такой длительной экскурсии было маловато исторической информации. В общем - достойная внимания экскурсия.
Ренат
10 июня 2019
Али позитивный и приятный гид, с ним можно говорить бесконечно на любые темы)
Нас было 6 человек, гид со всем замечательно справился, вход в музеи за дополнительную плату ( Али на кассе выбил нам скидку на билеты, респект)))
Хоть у нас и были небольшие недопонимание с Амиром по поводу маршрута, благодаря Али инцидент был исчерпан.
Рекомендую.
Ещё 51 отзыв

Amir проводит ещё 6 экскурсий

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