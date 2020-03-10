61 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

20-тысячилетнее искусство

Вы отправитесь на юг Азербайджана в Национальный парк Гобустан — уникальный историко-географический заповедник, где сможете прикоснуться к древнейшим наскальным рисункам и увидите старейшие стоянки жителей эпохи каменного века. Здесь вас также ждёт закрытый музей, где представлены экспонаты-свидетели первобытной истории человечества.

Грязевые вулканы

Следующая остановка — месторождения нефти и газа, где вы увидите необычное и редкое явление: вырывающуюся из недр земли серую жидкость, образующую небольшие водоёмы. Я расскажу вам о возникновении этого природного феномена, его органике и географии распространения.

Старый город Баку

После поездки вы немного отдохнёте (при желании пообедаете в рыбном ресторанчике), а затем отправитесь изучать улочки Старого Баку. Вы узнаете об истории города, изучите его архитектуру, увидите знаменитые бакинские двери — некоторым из них уже 150 лет. Пройдёте по местам съёмок фильма «Бриллиантовая рука» и узнаете об особенностях Дворца Ширваншахов. И, конечно, услышите самые интересные истории о выдающихся жителях Баку и городские легенды.

Огонь Янардага

И вновь вас ждёт уникальное явление — природный огонь, который никогда не гаснет. Вы увидите это место в идеальное время — вечером, когда языки пламени освещают всё вокруг, и чувствуется особая атмосфера тайны и древности Янардага.