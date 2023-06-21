61 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Эта экскурсия идеально подойдёт тем, кто хочет за один день увидеть не только столицу Азербайджана, но и другие необыкновенные места в этой стране. Вы прикоснётесь к древнейшей истории в парке наскальных рисунков, поразитесь уникальным природным явлениям и прогуляетесь по самым атмосферным улочкам Баку.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Баку

10:00 — Гобустан: 20-тысячелетнее искусство

Вы окажетесь среди уникальных наскальных рисунков каменного века и увидите древние стоянки первых людей. В закрытом музее представлены находки археологов — подлинные свидетели первобытной истории.

11:30 — грязевые вулканы

Поедем к месторождениям нефти и газа. Здесь земля «дышит» серой жидкостью, вырывающейся из недр и образующей небольшие кратеры и озёра. Я расскажу, как возник этот феномен и почему Азербайджан считается страной вулканов.

13:00 — обеденный перерыв

Отдохнём после насыщенного утра. По желанию можно заглянуть в уютный рыбный ресторанчик и попробовать свежий улов Каспия.

14:30 — Старый город Баку (Ичеришехер)

Прогуляемся по узким улочкам древнего Баку. Вы увидите знаменитые резные двери, некоторым из которых больше полутора веков, узнаете о Дворце ширваншахов, побываете на местах съёмок «Бриллиантовой руки» и услышите легенды, которые передают из поколения в поколение.

17:30 — огонь Янардага

Вечером мы приедем к знаменитому «вечному огню». Языки пламени вырываются прямо из земли и не гаснут веками. Это зрелище особенно впечатляет в сумерках, когда огонь освещает склон и создаёт мистическую атмосферу.

19:00 — возвращение в Баку

Организационные детали