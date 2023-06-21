61 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Вы окажетесь среди уникальных наскальных рисунков каменного века и увидите древние стоянки первых людей. В закрытом музее представлены находки археологов — подлинные свидетели первобытной истории.
11:30 — грязевые вулканы
Поедем к месторождениям нефти и газа. Здесь земля «дышит» серой жидкостью, вырывающейся из недр и образующей небольшие кратеры и озёра. Я расскажу, как возник этот феномен и почему Азербайджан считается страной вулканов.
13:00 — обеденный перерыв
Отдохнём после насыщенного утра. По желанию можно заглянуть в уютный рыбный ресторанчик и попробовать свежий улов Каспия.
14:30 — Старый город Баку (Ичеришехер)
Прогуляемся по узким улочкам древнего Баку. Вы увидите знаменитые резные двери, некоторым из которых больше полутора веков, узнаете о Дворце ширваншахов, побываете на местах съёмок «Бриллиантовой руки» и услышите легенды, которые передают из поколения в поколение.
17:30 — огонь Янардага
Вечером мы приедем к знаменитому «вечному огню». Языки пламени вырываются прямо из земли и не гаснут веками. Это зрелище особенно впечатляет в сумерках, когда огонь освещает склон и создаёт мистическую атмосферу.
19:00 — возвращение в Баку
Организационные детали
Экскурсия проходит на новом комфортабельном автомобиле
Входные билеты в объекты осмотра (~ 5$ с человека) оплачиваются отдельно на месте
По желанию можно пообедать в рыбном ресторане (не входит в стоимость)
В качестве подарка от нас возможен трансфер из или в аэропорт
С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амир — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 1500 туристов
Я в туризме с 2005. Есть своя компания, которая занимается размещением гостей и проведением экскурсий по Азербайджану.
У нас более 400 контрактов с отелями пo Азербайджану, есть более 80 уникальных экскурсий, которые мы разрабатываем и прокатываем сами. Мы знаем каждый метр дороги и каждую точку экскурсии. Мы проводим исторические, археологические, природные, морские, хайкинг и прочие виды туров.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 97 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
91
4
5
3
1
2
–
1
–
Елена
Были на этой экскурсии вместе с гидом Али! Всё прошло просто замечательно. На комфортабельном микроавтобусе с кондиционером, нас вовремя забрали из отеля. На протяжении всей экскурсии гид был очень внимателен читать дальшеуменьшить
и старался сделать так, чтоб нам было максимально комфортно. Гид Али очень грамотный, знает очень много не только про историю Азербайджана, рассказывает очень доступно и интересно, не перегружая ненужными деталями. Обедали в рыбном ресторанчике очень вкусной рыбкой по весьма демократичным ценам. Конечно, за целый день устали (экскурсия длилась даже больше 10 часов), но это приятная усталость. Получили кучу положительных эмоций и узнали много нового. Советую эту экскурсию тем, кто не готов к обширной экскурсионной программе, но что-то узнать и посмотреть в Азербайджане все же хочет, либо тем, у кого не так много времени в Баку.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Наталья
Очень впечатлили все локации. По нашей просьбе заменили Старый город на Аштегях. Старый город обязателен для посещения, но мы его осмотрели раньше. В целом, исключительно отзывчивая и хорошо организованная компания. читать дальшеуменьшить
С очень добросердечным отношением и легким решением всех вопросов и желанием во всем помочь. Отдельная благодарность Лейле. Нам с ней буквально повезло. Профессиональная, грамотная, образованная, интеллигентная и тактичная женщина, влюбившая нас в свою страну. От всей души рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Два необыкновенных дня сказки начались с красавицы Лейлы в фоей нашей гостиницы апрельский утром. Нас ждал комфортабельный мерседес с водителем Зауром. После чего мы были два дня в 1000 и читать дальшеуменьшить
одной ночи от зари до зари) мы увидели солидные горы с наскальной росписью и землю горящую под ногами, попробовали каспийскю рыбу на берегу моря и узнали все тайны крепости, провели пикник в альпийских лугах и поклонились святым местам. Нас очаровала горная деревушка шелковых дел мастеров и заворожили бекрайние поля рапса и виноградников. Лейла интересный собеседник, разносторонний и интересный человек с которым время пролетает мгновенно, а так же для Вас с ее помощью откроются все самые потоенные места Баку с неожиданной стороны. Спасибо от нас за сказку!!!!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Сергей
Одна из лучших экскурсий, где я был (а я много, где был), Очень грамотно составлен маршрут, ни на минуту не пожалел, что выбрал именно эту экскурсию для начала знакомства с читать дальшеуменьшить
Азербайджаном. И делать это рекомендую сразу (прилетел вечером, утром уже на экскурсии) Лейла - молодец, очень много знает, грамотно доносит и подстраивается под гостей, давая именно тот материал, который им будет интересен.
Вам был полезен этот отзыв?
Евгений
Лейла прекрасный экскурсовод! Шесть часов пролетели мгновенно. Интересно рассказывает!!! Рекомендую!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Ринат
Очень познавательная экскурсия с прекрасным гидом Лейлой!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии на «Баку и его необычные окрестности (4 в 1)»