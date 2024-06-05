1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
8 часов
Увлекательное путешествие: Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона
Путешествие по Баку и его окрестностям. Наскальные рисунки, грязевые вулканы, храм огня и футуристический центр Гейдара Алиева ждут вас
Начало: У Парных ворот
«Гобустанский национальный парк»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
50€45 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Исследуйте Старый Баку и Апшерон: древности и природные чудеса
Откройте тайны древнего Баку и Апшерона, насладитесь уникальными пейзажами и познакомьтесь с историей региона
«Вы посетите заповедник Гобустан — один из самых известных в мире историко-археологических парков под открытым небом»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
160€144 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Очарование Баку: Гобустан, Янардаг и розовое озеро за один день
Погрузитесь в мир древних традиций и природных чудес Азербайджана с эксклюзивной экскурсией
Начало: У вашего отеля
«Заповедник Гобустан — доисторический Азербайджан»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 200€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности: уникальная экскурсия
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес во время экскурсии в Гобустан и его окрестности
Начало: У вашего отеля
«Заповедник Гобустан — археологический музей под открытым небом»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
от €155 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гобустан: путешествие к древним петроглифам и грязевым вулканам
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес в экскурсии по Гобустану. Уникальные петроглифы и загадочные грязевые вулканы ждут вас
Начало: В холле вашего отеля
«Здесь, среди крутых гобустанских скал, притаились древние артефакты»
19 июня в 09:00
22 июня в 09:00
€103 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Баку и его необычные окрестности: наскальные рисунки, вулканы, Старый город
Экскурсия «Баку и его необычные окрестности (4 в 1)» позволит вам за один день увидеть столицу Азербайджана и уникальные природные явления
Начало: У вашего отеля
«Вы отправитесь на юг Азербайджана в Национальный парк Гобустан — уникальный историко-географический заповедник, где сможете прикоснуться к древнейшим наскальным рисункам и увидите старейшие стоянки жителей эпохи каменного века»
Сегодня в 13:30
Завтра в 00:30
от €252 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
6 уникальных чудес Азербайджана: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир древнего наскального искусства и грязевых вулканов на экскурсии по Гобустану и Апшерону
«Историко-художественный заповедник Гобустан»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от €257 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гобустан и вулканы: путешествие в прошлое Азербайджана
Погрузитесь в историю древнего мира, насладитесь уникальными пейзажами и духовной атмосферой мечети Биби-Эйбят
«По дороге в Гобустан, проезжая мимо нефтяных вышек и морских буровых платформ, мы поговорим о нефтяном буме 19 века, героях того времени, современной добыче и переработке «черного золота»»
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от €180 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Природные чудеса Апшерона: розовое озеро, вулканы и Янардаг
Путешествие по уникальным природным местам Баку: розовое озеро Масазыр, грязевые вулканы Гобустана и пылающая гора Янардаг. Незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
«Ландшафты грязевых вулканов Гобустана»
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от 270€230 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Историческое путешествие по Баку: Гобустан, Атешгях, Янардаг
Откройте древний мир Азербайджана: Гобустан, Атешгях и Янардаг ждут вас в уникальной экскурсии по Баку
Начало: У вашего отеля
«Первой остановкой на нашем пути станет древний Гобустан, место поселений первобытных людей»
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от €300 за всё до 20 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Нефть и пламя, петроглифы и грязевые вулканы - и всё это Азербайджан
Поразиться природным чудесам страны, открыть её духовное наследие и оценить технологический прогресс
«Гобустанский национальный парк»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
170€153 за всё до 6 чел.
Групповая
9 часов
Из Баку - в Гобустан и на полуостров Апшерон (в группе)
Побывать на Марсе, увидеть петроглифы и гору, которую невозможно потушить уже несколько веков
Начало: У Парных ворот Старого города
«09:00 — начало экскурсии09:30 — мечеть Биби-Эйбат10:50 — Гобустанский заповедник12:20 — грязевые вулканы13:00 — 14:40 — обзорная экскурсия по Баку»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€39 за человека
скидка
9%
Групповая
8 часов
Гобустан - Апшерон (всё включено!)
Увидеть всё самое лучшее в окрестностях Баку на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля или парных ворот Старого города
«Гобустанский музей, в котором представлены экспонаты, рассказывающие о первобытной жизни»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
64€58 за человека
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
От Огненной горы до Гобустана: путешествие через 40 веков истории за 8 часов
Познакомьтесь с древней историей и уникальными природными явлениями Азербайджана в индивидуальной экскурсии по самым знаковым местам Баку
Начало: В вашем отеле (Центральной части города Баку)
«И самые известные вы увидите в окрестностях Гобустана»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 237€143 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Гобустан и грязевые вулканы: эксклюзивное путешествие из Баку
Поездка по самым необычным местам Апшеронского полуострова
Начало: В вашем отеле
«Огромное количество наскальных рисунков, курганных захоронений и жилищ древнего человека — вот чем известен национальный парк Гобустан, куда мы с вами отправимся»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180€162 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Гобустан: тайны грязевых вулканов и древних наскальных рисунков
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес в однодневной экскурсии по окрестностям Баку
Начало: От вашего отеля в Баку (если отель находится в чер...
«В 12 км от азербайджанского заповедника Гобустан — «страны оврагов» — находится более 300 грязевых вулканов (всего в мире их около 900)»
18 июня в 09:00
23 июня в 08:00
от €155 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Белая история Баку, вулканы и пещеры Гобустана
Завораживающая архитектура и история Баку и Гобустана на рубеже веков
«Грязевые вулканы, наскальные рисунки Гобустана и нефтяные вышки-герои»
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от €188 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Джип-сафари в Гобустане
Прокатиться с ветерком по бездорожью, увидеть грязевые вулканы и восхититься дикой природой
Начало: У вашего отеля
«Вы посетите интерактивный музей, где узнаете о флоре, фауне и ландшафте Гобустана»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€225 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Гобустан и вулканы: путешествие в историю и природу Азербайджана
Погрузитесь в историю человечества с экскурсией в Гобустан, где история оживает на древних скалах
Начало: У вашего отеля или апартаментов
«Экскурсия по музею (закрытая экспозиция) и заповеднику (открытая часть) Музей петроглифов (Музей под открытом небом) Музей петроглифов — так называют Гобустан – горное местечко на юго-востоке Большого Кавказского хребта, расположенное в 65 км»
Расписание: Все дни.
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $127 за всё до 3 чел.
Мини-группа
6 часов
Все Краски Апшерона: Атешгях, Янардаг, Гобустан
Начало: По договоренности
««Заповедник наскальных рисунков Гобустан»»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Гобустан - Грязевые вулканы - мечеть Бибихейбет и музей нефтяной скважины
Начало: Место жительство туриста
«от Баку расположен обширный историко-художественный комплекс — музей под открытом небом Гобустан»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 150$135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гобустан: экскурсия в мир до нашей эры
Начало: По договоренности с туристом
«Заповедник Гобустан Недалеко от Баку, на расстоянии 60 км, находится Гобустанский государственный историко-художественный заповедник, который с 2007 года был включён в список памятников Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
от $120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
5 религий Баку. По улицам города - сквозь века
Совершить путешествие во времени и погрузиться в тайны Баку
14 июня в 09:00
17 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Гобустан - каменная летопись эпохи Палеолита и поездка на грязевые вулканы
Начало: По договоренности
«Гобустан — памятник Мирового культурного наследия ЮНЕСКО Музей петроглифов — так называют Гобустан — это гористое местечко, расположенное на удалении до 65-ти км от Баку»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
10 июня в 09:00
$180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Поездка в Гобустан
Начало: Возле отеля пребывания
«Гобустанские петроглифы относятся к разным эпохам»
Расписание: Экскурсия начанается в утренние часы
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
$160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
В Астаре: зёленый Гобустан, водопад и горящая холодная вода
Начало: Ваш отель, если он в черте города
«По программе: 1) Горящий холодный родник 2) Зелёный Гобустан 3) Поход к водопаду Важная информация:»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Янардаг, Гобустан и Каспийское море
Побывать на «огненной земле», увидеть грязевые вулканы и отдохнуть на пляже
Начало: у вашего отеля
«Мы поедем на юг — к Гобустанскому заповеднику»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
150€135 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Сокровища Азербайджана: от мечетей до грязевых вулканов
Посетить интересные места в Баку и заповеднике Гобустан на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«расшифруете древние наскальные рисунки — петроглифы Гобустана»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
150€128 за всё до 4 чел.
1. По территории заповедника проводятся джип-туры. На мощных машинах по бездорожью вы объедете все интересные места с наиболее красивыми наскальными рисунками и увидите действующие грязевые вулканы. 2. Если вам хочется получить уникальные селфи, то нужно ехать именно к вулканам. Выбросы происходят несколько раз в день и их прийдется дожидаться. Но это того стоит! Дорога туда не простая, пейзаж - марсианский. 3. Любителям экстремального отдыха и дикой природы можно забронировать номера в отелях города Гобустан и купить индивидуальные пешеходные прогулки по местам, которые не изменились с каменного века
Наскальные рисунки археологи называют петроглифами. Впервые в здешних скалах их нашли в 1939 году. Исследованиям помешала Великая Отечественная Война, но уже в 1947 ученые приступили к изучению пещерной живописи. Проведенные раскопки обнаружили 6 000 изображений, более сорока мест древнейших захоронений и палеотические поселения. Последняя надпись на скале сделана в средние века. Это говорит о том, что люди в этих местах жили десятки тысяч лет. Они изображали на скалах то, что видели и показывали, чем занимались дома. Например, много рисунков с танцующими в хороводе мужчинами и это очень похоже на современный народный азербайджанский танец. Фигуры рыбаков, жнецов и охотников изображены почти в полный рост. Большая загадка для ученых - картинки с гребцами на больших лодках. Похожие находили в Скандинавии, Египте и на Урале. Это подтверждает теорию о большом переселении древнего народа. Есть версия, что это религиозные изображения. В горах найден камень с письмом римского легионера. Он просто указал свое имя, номер легиона и своего императора. Как римлянин попал в такую даль, пока не знает никто. Экскурсовод обязательно вам покажет эту плиту и переведет надпись. В музее Гобустана можно увидеть каменные инструменты и наконечники копий и стрел, предметы быта и образцы древнейшей краски. Экскурсионные программы составлены при помощи специалистов ЮНЕСКО
Заповедник - место, где течение времени не ощущается. Попав туда, вы понимаете как изменился мир, как далеко шагнул человек в своем развитии. Всего 50 км от шумного и блестящего восточного мегаполиса Баку и вы среди скал, вулканов и реликтов каменного века. Вы непременно должны посетить Гобустан - это познавательно, интересно и просто активный отдых на свежем воздухе. Наш сайт поможет вам забронировать экскурсию, определиться с датой. Что бы не ехать в неизвестность, мы дадим вам возможность пообщаться с гидом и узнать программу и маршрут. Просто выберите подходящий тур, ознакомьтесь с отзывами уже побывавших там людей, посмотрите их фото и сделайте свой выбор
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр5 июня 2024Наиля очень интересно рассказывает. С ней чувствуешь себя легко и комфортно. Было познавательно и увидели крутые места
- ВВиктория5 июня 2024Отличная интересная экскурсия! По нашей просьбе чуть был изменен маршнэркт! Прекрасный компетентный интеллигентный и увлекающий экскурсовод, отличная машина Mercedes Vito с кондиционером! Очень комфортно и интересно.
- ААлександра5 июня 2024Хорошая организация, приятный гид, прекрасная подача информации. Экскурсия оставила приятные воспоминания, что отчасти является заслугой гида - Ляман. Приятная и эрудированная девушка, очень старалась и ей удалось это, тур прошёл отлично
- ЕЕва4 июня 2024Остались прекрасные эмоции после тура. Спасибо гиду Яшару и организатору тура Сянану за такую замечательную возможность насладиться красотами Азербайджана и узнать много нового об его истории.
- ММария3 июня 2024Были на экскурсии с Рауфом в пятницу, выехали поздно в 13:30, но по факту это помогло избежать очередей и толп
- ЕЕкатерина3 июня 2024На экскурсии были с мужем. Нам все понравилось! Гобустан прекрасен; дорога к вулканам добавила настроения и адреналина; озеро было розовым
- ВВиктор2 июня 2024Не пожалел, что решил поехать в Баку в отпуск. Выбрал этот тур, потому что он был самым популярным и маршрут
- ССтанислав2 июня 2024Это было увлекательное путешествие. История, культура и природа воссоеденились в одном туре. И гид блестяще все это передаёт.
- ЯЯна1 июня 2024Отличная и познавательная экскурсия. Настрой изначально был не очень, так как из-за пробок всё было сдвинуто на 40 минут. Но
- ТТатьяна1 июня 2024Эвелина замечательный гид. Ребенку 12 лет было интересно, он мне потом сказал, что рассказывала она интересно. Маршрут продуман очень хорошо. Автомобиль комфортный. Всем рекомендую.
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Гобустанский исторический заповедник - интереснейшее место для любителей истории и экстремального активного отдыха. Расположенный в 50 км от Баку археологический музей среди диких скал и грязевых вулканов принимает туристов в любой сезон 2024 года. Опытные гиды, три уровня экскурсий, разработанных специалистами ЮНЕСКО, а также индивидуальные пешеходные туры - все это вы можете заказать на нашем сайте. Там легко забронировать тур по низкой цене, подобрать удобную для вас дату, ознакомиться с отзывами и задать вопросы гиду не выходя из дома