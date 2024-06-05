1. По территории заповедника проводятся джип-туры. На мощных машинах по бездорожью вы объедете все интересные места с наиболее красивыми наскальными рисунками и увидите действующие грязевые вулканы. 2. Если вам хочется получить уникальные селфи, то нужно ехать именно к вулканам. Выбросы происходят несколько раз в день и их прийдется дожидаться. Но это того стоит! Дорога туда не простая, пейзаж - марсианский. 3. Любителям экстремального отдыха и дикой природы можно забронировать номера в отелях города Гобустан и купить индивидуальные пешеходные прогулки по местам, которые не изменились с каменного века

Немного истории

Наскальные рисунки археологи называют петроглифами. Впервые в здешних скалах их нашли в 1939 году. Исследованиям помешала Великая Отечественная Война, но уже в 1947 ученые приступили к изучению пещерной живописи. Проведенные раскопки обнаружили 6 000 изображений, более сорока мест древнейших захоронений и палеотические поселения. Последняя надпись на скале сделана в средние века. Это говорит о том, что люди в этих местах жили десятки тысяч лет. Они изображали на скалах то, что видели и показывали, чем занимались дома. Например, много рисунков с танцующими в хороводе мужчинами и это очень похоже на современный народный азербайджанский танец. Фигуры рыбаков, жнецов и охотников изображены почти в полный рост. Большая загадка для ученых - картинки с гребцами на больших лодках. Похожие находили в Скандинавии, Египте и на Урале. Это подтверждает теорию о большом переселении древнего народа. Есть версия, что это религиозные изображения. В горах найден камень с письмом римского легионера. Он просто указал свое имя, номер легиона и своего императора. Как римлянин попал в такую даль, пока не знает никто. Экскурсовод обязательно вам покажет эту плиту и переведет надпись. В музее Гобустана можно увидеть каменные инструменты и наконечники копий и стрел, предметы быта и образцы древнейшей краски. Экскурсионные программы составлены при помощи специалистов ЮНЕСКО