не только анонсированную программу, но и ряд дополнительного материала по ходу маршрута. Ответил на все интересующие вопросы, и в то же время ничего лишнего. Мы увидели древние наскальные рисунки, которые буквально оживили перед нами историю человечества. Поражает, как наши предки могли так талантливо запечатлеть свою жизнь на камнях! Но без гида, конечно, это было бы не настолько интересно и увлекательно.



Грязевые вулканы – это отдельная тема для восхищения. Увидеть это чудо природы своими глазами – непередаваемое ощущение. Казалось, что мы попали на другую планету! Мавзолей Софи Хамид – это место для размышлений о вечном.



А осознание того, что мы находимся на Великом Шелковом пути, придает этой поездке особое значение. Посещение Караван-Сарая 15 века стало настоящим путешествием во времени! Представляешь, сколько караванов проходило здесь в давние времена!



Рустам, спасибо Вам за профессионализм, внимательность и любовь к своей стране! Всем, кто планирует посетить Азербайджан, настоятельно рекомендуем эту экскурсию и, конечно же, гида Рустама! Прекрасно, насыщенно и незабываемо проведёте время!