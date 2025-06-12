Я приглашаю вас в уникальный тур, охватывающий богатую историю и природные красоты Азербайджана. Этот тур идеально подойдет для любителей истории, культуры и природы.
Я расскажу о легенде Софи Гамид, про историю радужного кладбища, об уникальности грязевых вулканов и о стоянках первобытных людей.
Описание экскурсииУникальная экскурсия: Мавзолей Софы Гамида, Грязевые вулканы и наскальные рисунки Гобустана. Это идеальная возможность познакомиться с богатой историей, природой и культурой Азербайджана! Мы предлагаем вам уникальное путешествие по удивительным местам. Мавзолей Софы Гамида Этот древний памятник, расположенный в лоне природы, очаровывает посетителей своей мистической атмосферой. Здесь вы узнаете об удивительном наследии Софы Гамида и окунетесь в загадочные страницы истории Азербайджана. Радужное кладбище Уникальное разноцветное кладбище не имеющего аналогов представляет собой живописную культуру местного населения как память об усопших. Каждый могильный памятник индивидуально украшен семьей покойного и несет послания, связанные с образом жизни, личностью или социальным статусом усопшего. Грязевые вулканы Азербайджан – одна из стран с самым большим количеством грязевых вулканов в мире. Вы сможете увидеть это уникальное природное явление своими глазами и узнать его геологические секреты. Потрясающие извержения вулканов не оставят вас равнодушными! Наскальные рисунки Гобустана Включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, эти наскальные рисунки хранят следы тысячелетий. Датируемые примерно 40 тысячами лет назад, они дают глубокое представление о быте и верованиях древних людей.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Святыня Софи Гамид и радужное кладбище
- Грязевые вулканы и местного музея
- Древняя стоянка первобытного человека Гобустан
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
- Билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место пребывания в Баку
Завершение: Ваше место пребывания в Баку или по желанию гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
12 июн 2025
Отличная экскурсия в Гобустан! Тур заказывали в день выезда - с этим не возникло проблем. С гидом очень повезло - опытный и сертифицированный гид Рустам. Во время экскурсии он осветил
