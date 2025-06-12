Мои заказы

Я приглашаю вас в уникальный тур, охватывающий богатую историю и природные красоты Азербайджана. Этот тур идеально подойдет для любителей истории, культуры и природы.

Я расскажу о легенде Софи Гамид, про историю радужного кладбища, об уникальности грязевых вулканов и о стоянках первобытных людей.
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Уникальная экскурсия: Мавзолей Софы Гамида, Грязевые вулканы и наскальные рисунки Гобустана. Это идеальная возможность познакомиться с богатой историей, природой и культурой Азербайджана! Мы предлагаем вам уникальное путешествие по удивительным местам. Мавзолей Софы Гамида Этот древний памятник, расположенный в лоне природы, очаровывает посетителей своей мистической атмосферой. Здесь вы узнаете об удивительном наследии Софы Гамида и окунетесь в загадочные страницы истории Азербайджана. Радужное кладбище Уникальное разноцветное кладбище не имеющего аналогов представляет собой живописную культуру местного населения как память об усопших. Каждый могильный памятник индивидуально украшен семьей покойного и несет послания, связанные с образом жизни, личностью или социальным статусом усопшего. Грязевые вулканы Азербайджан – одна из стран с самым большим количеством грязевых вулканов в мире. Вы сможете увидеть это уникальное природное явление своими глазами и узнать его геологические секреты. Потрясающие извержения вулканов не оставят вас равнодушными! Наскальные рисунки Гобустана Включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, эти наскальные рисунки хранят следы тысячелетий. Датируемые примерно 40 тысячами лет назад, они дают глубокое представление о быте и верованиях древних людей.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Святыня Софи Гамид и радужное кладбище
  • Грязевые вулканы и местного музея
  • Древняя стоянка первобытного человека Гобустан
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Питание
  • Билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место пребывания в Баку
Завершение: Ваше место пребывания в Баку или по желанию гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

М
Марина
12 июн 2025
Отличная экскурсия в Гобустан! Тур заказывали в день выезда - с этим не возникло проблем. С гидом очень повезло - опытный и сертифицированный гид Рустам. Во время экскурсии он осветил
не только анонсированную программу, но и ряд дополнительного материала по ходу маршрута. Ответил на все интересующие вопросы, и в то же время ничего лишнего. Мы увидели древние наскальные рисунки, которые буквально оживили перед нами историю человечества. Поражает, как наши предки могли так талантливо запечатлеть свою жизнь на камнях! Но без гида, конечно, это было бы не настолько интересно и увлекательно.

Грязевые вулканы – это отдельная тема для восхищения. Увидеть это чудо природы своими глазами – непередаваемое ощущение. Казалось, что мы попали на другую планету! Мавзолей Софи Хамид – это место для размышлений о вечном.

А осознание того, что мы находимся на Великом Шелковом пути, придает этой поездке особое значение. Посещение Караван-Сарая 15 века стало настоящим путешествием во времени! Представляешь, сколько караванов проходило здесь в давние времена!

Рустам, спасибо Вам за профессионализм, внимательность и любовь к своей стране! Всем, кто планирует посетить Азербайджан, настоятельно рекомендуем эту экскурсию и, конечно же, гида Рустама! Прекрасно, насыщенно и незабываемо проведёте время!

