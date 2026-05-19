39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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6 уникальных чудес Азербайджана за один день

Розовое озеро, древние рисунки и вулканы Гобустана, храм и огненная гора, башни и святилище Апшерона
На территории Азербайджана находится удивительное наследие древнего наскального искусства и почти половина всех грязевых вулканов мира, большая их часть — на Апшероне. При этом самые известные — рядом с городом Гобустан, куда вам и предстоит отправиться.

Вы познакомитесь с удивительным миром этих образований, после чего отправитесь к розовому озеру, огненной горе, храму огня и роскошной мечети из драгоценных металлов.
5
105 отзывов
6 уникальных чудес Азербайджана за один день
6 уникальных чудес Азербайджана за один день
6 уникальных чудес Азербайджана за один день

Описание экскурсии

Историко-художественный заповедник Гобустан

Экскурсия к грязевым вулканам начнется с посещения современного интерактивного музея, где вы узнаете о стоянке древнего человека, его жизни и быте, а также познакомитесь с флорой и фауной периода заселения этих мест человеком. После этого мы отвезем вас к горным массивам, разрушенным землетрясениями, в результате чего образовались пещеры, где проживали первобытные люди. На стенах убежищ и прилегающих скалах вы осмотрите высеченные изображения человека, животных, сцены охоты и различные знаки периода верхнего палеолита. В настоящее время количество выявленных рисунков превышает 6 тысяч! Историко-художественный заповедник Гобустан включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А известный норвежский путешественник Тур Хейердал неоднократно посещал это место и написал книгу о своих сенсационных открытиях. На экскурсии вы узнаете о них, в том числе о значении обнаруженной скалы с латинской надписью, датируемой I веком.

Мир вулканов и «хрустальная мечеть»

Мы покажем вам самые интересные геологические образования — вы узнаете о характере и химических свойствах высоких и низких вулканов, грифонов и захороненных, подводных и подземных. А на обратной дороге в Баку вы посетите святилище из благородных металлов. В мечете-усыпальнице покоится прах потомка пророка Мухаммеда. А сама постройка является значимым памятником исламского зодчества Азербайджана. Вы узнаете о ее непростой судьбе и причинах неизменного интереса со стороны путешественников и исследователей.

Розовое озеро и вечные огни Баку

Мы посетим Храм огня Атешгях и огненную гору Янардаг, остановимся у розового озера, завораживающего своим необычным цветом, и, наконец, въедем в селение Балаханы, где был построен первый на Кавказе нефтеперегонный завод. Вы тоже сможете увидеть нефтяные вышки. Здесь можно подойти к одной из них. Дотроньтесь пальцем до падающей из крана капли нефти — расскажите друзьям, что держали в руках настоящее «чёрное золото»!

Дегустация рыбы и чая с травами на берегу Каспия

Быть в Баку и не побывать в рыбном ресторане непозволительно! Я приглашу вас в одно из нетуристических мест, на самый край Апшерона, где вы увидите диковинные дачи бакинцев. По пути я расскажу вам об особенностях дачных традиций и дачного градостроительства и удивительном предмете быта в каждой даче бакинца, без которого невозможно представить ни один дачный дом в нашей стране. После мы посидим в бунгало в уютной обстановке — столики установлены вблизи береговой линии. Вы попробуете фирменные блюда из каспийской рыбы (осетр, белуга, берш, кефаль, кутум и др.) с кизиловым и гранатовым соусами и специей сумах, а также лепешку с загадочной начинкой, соединняющей несоединяемые ингредиенты. Отдохнёте от суеты, попьете чаю с травами. Цены здесь демократичные, персонал внимательный, еда — пальчики оближешь.

Организационные детали

Экскурсию проведу я либо гид из моей команды.

Если хотите продегустировать каспийскую рыбу: белугу, берша или кутума, нужно начинать экскурсию до 08:30. К вечеру рыбы на берегу моря не остаётся, люди все раскупают.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Экскурсия автомобильная, транспорт входит в стоимость
  • Во время экскурсии вас ждет дегустация кутабов и рыбы в поселке Апшеронского полуострова. Стоимость 1 кутаба с зеленью — 0.5 евро, стоимость 1 порции каспийской рыбы — от €15.
  • Билеты в музеи не входят в стоимость экскурсии
  • Дополнительно оплачивается стоимость проводника с транспортом до грязевых вулканов — 40 манат

Дополнительные бонусы

  • Закажите одну из экскурсий по Баку, и я с огромной радостью подарю вам баночку оливкового варенья или же шекинскую пахлаву
  • Закажите две экскурсии, и сопровождение на восточный базар за чаем, икрой, гранатовым вином, и сладостями — бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лия
Лия — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1247 туристов
Я — ваш частный русскоязычный гид в Баку. С юмором, любовью и живыми историями моего города. Я здесь родилась и знаю его лучше, чем многие жители. С удовольствием покажу вам Баку
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таким, каким люблю его сама — душевным, вкусным и удивительным городом контрастов. Я создаю авторские маршруты, которые подстраиваю под ваши интересы. Мои экскурсии — это диалог, а не лекция. Для меня важно, чтобы вы увезли эмоции, открытия и подарки — своим гостям предлагаю оливковое варенье, пахлаву или поход на восточный базар. Вместе мы можем погрузиться в легенды Ичеришехера, попробовать настоящую азербайджанскую кухню или открыть места, которых нет в путеводителях.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 105 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
100
4
5
3
2
1
Евгений
Это было наше первое посещение Азербайджана и мы искали не просто гида, а влюблённого в свою страну человека - проводника, который сможет показать истинный колорит и познакомить с богатейшей историей
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страны. Если Вы хотите уникальную авторскую экскурсию с индивидуальным подходом, то Вам однозначно к Лие. Лия - профессионал своего дела: эрудированная, чёткая, продуманная, искренняя, открытая, рада всегда помочь и дать ответы на практически все вопросы, которые, порой, не касаются экскурсии. Находясь в Баку после экскурсии, мы могли всегда обратиться к Лие с вопросами и она с радостью всегда помогала советом. Лия очень аккуратный водитель. Безопасность туристов прежде всего.
Дорогая Лия, спасибо Вам за это чудесное приключение!
Ваша эрудиция, душевная и страстная подача материала вдохновили нас на то, чтобы обязательно вернуться и продолжить путешествие вместе с Вами снова. Желаем Вам любознательных туристов, крепкого здоровья и неугасаемой энергии!

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Б
Замечательная экскурсия, охватывающая все основные достопримечательности Апшеронского полуострова за один день. Лия-человек влюблённый в свою страну, город и в дело, которым она занимается. Решительно рекомендую
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Татьяна
Экскурсия началась в 8 утра. Лия приехала за нами к нашим апартаментам в центре Баку.

Первое место — мечеть Биби-Эйбат. Это современное здание, построенное на месте разрушенного старого, с очень богатой
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историей. Внутри находится прах потомка пророка Мухаммеда.

Второе место — грязевые вулканы. Здесь важно быть готовыми к погодным условиям: почти всегда дует сильный ветер, иногда буквально сносящий с ног. Когда дует ветер, а он дует почти всегда, грязь с вулканов долетает до тебя, стоящего рядом, поэтому одежду стоит выбирать попроще. Желательно, конечно, шарф и шапка, потому что ветер реально сносит.

Третье место — Гобустан. Это город с наскальными рисунками, город-раскопки, город-стоянка древних жителей. По рисункам можно восстановить историю этого места: кто здесь жил, как работал, как относились к женщинам. Это одно из редчайших мест, где огромное количество — больше тысячи — рисунков, и все они тех времён, и это доказано.

Четвёртое место — Розовое озеро. Нам повезло, и оно действительно имело розово-фиолетовый оттенок благодаря водорослям и химическим элементам, которые его насыщают.

Пятое место — горящая гора.
Шестое место — Храм огня.
Об этих местах я специально подробно не рассказываю — лучше всего о них расскажет Лия уже на самой экскурсии.

Экскурсия включала посещение шести разных мест и завершилась около 5 часов вечера.

Отдельно хочу отметить нашего экскурсовода Лию — она была просто великолепна. Лия по образованию учитель истории, и это сразу чувствуется: она очень много знает и о Баку, и по истории страны, и по истории тех мест, где мы побывали. Каждый раз, когда мы приезжали в какое-нибудь место, она всё могла об этом рассказать. Экскурсия была очень крутая.

В процессе экскурсии мы посетили замечательный ресторан «Золотая рыбка» с аутентичной бакинской едой — было очень вкусно. Это место, где можно поесть настоящую азербайджанскую и бакинскую кухню, и на удивление очень-очень недорого.

Мы ездили на комфортной машине — семиместный джип Hyundai. Машина новая и чистая, Лия ездит аккуратно и безопасно, и при этом мы объехали всё без пробок.
Нам всё очень понравилось. Лия — лучший гид из всех, кого мы знаем. Спасибо вам большое за такой замечательный день!

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Г
Сегодня мы узнали много интересного из истории Баку, его окрестностей и Азербайджана в целом благодаря замечательному гиду Лие. Мы для себя открыли этот замечательный древнейший город. На комфортабельном автомобиле мы
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проделали довольно длинный путь, посетив вулканы, увидев петроглифы эпохи палеолита, соляное розовое озеро. Особенно нас поразили огненные языки, исходящие из недр земли, которые невозможно ничем погасить. Это зрелище!
Хочется отметить великолепный храм из хрусталя, золота и серебра. Его следует увидеть!
В конце увлекательного путешествия нас ждал вкуснейший обед. Блюда из разнообразных видов рыб были потрясающими.
Благодарим Лию за эрудированность, за ее живой рассказ об истории и культуре Азербайджана, за ее юмор и гостеприимство!
Рекомендуем воспользоваться экскурсиями Лии.

Сегодня мы узнали много интересного из истории Баку, его окрестностей и Азербайджана в целом благодаря замечательному
Сегодня мы узнали много интересного из истории Баку, его окрестностей и Азербайджана в целом благодаря замечательному
Сегодня мы узнали много интересного из истории Баку, его окрестностей и Азербайджана в целом благодаря замечательному
Сегодня мы узнали много интересного из истории Баку, его окрестностей и Азербайджана в целом благодаря замечательному
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Сергей
Лия - лучший гид, с которым нам удалось посетить экскурсии в Азербайджане. Сожалеем, что экскурсия с ней состоялась в конце нашего пребывания в Баку. Экскурсии Лия проводит только лично, что
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исключает возможность «нарваться» на некачественную услугу. Маршрут продуман, рассказ очень интересен, ответы на вопросы вы получите не «да/нет», а развернутые, с дополнительной информацией. Отдельно рекомендуем прислушиваться к советам Лии - в восторге от посещения не туристического рыбного кафе на берегу Каспийского моря.

Лия - лучший гид, с которым нам удалось посетить экскурсии в Азербайджане. Сожалеем, что экскурсия с
Лия - лучший гид, с которым нам удалось посетить экскурсии в Азербайджане. Сожалеем, что экскурсия с
Лия - лучший гид, с которым нам удалось посетить экскурсии в Азербайджане. Сожалеем, что экскурсия с
Лия - лучший гид, с которым нам удалось посетить экскурсии в Азербайджане. Сожалеем, что экскурсия с
Лия - лучший гид, с которым нам удалось посетить экскурсии в Азербайджане. Сожалеем, что экскурсия с
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Н
Ну Лия, бесспорно, жемчужина! Повезет Вам, если Вам удастся забронировать экскурсию именно у нее. Коренная бакинка, сертифицированный гид, отличный коммуникатор с педагогическим бэкграундом. У нее великолепное знание истории, отличная эрудиция. Понравилась нечасто встречаемая на юге чуйка времени)). В Баку вернемся, и надеюсь будем открывать его с Лией.
Ну Лия, бесспорно, жемчужина! Повезет Вам, если Вам удастся забронировать экскурсию именно у нее. Коренная бакинка,
Ну Лия, бесспорно, жемчужина! Повезет Вам, если Вам удастся забронировать экскурсию именно у нее. Коренная бакинка,
Ну Лия, бесспорно, жемчужина! Повезет Вам, если Вам удастся забронировать экскурсию именно у нее. Коренная бакинка,
Ну Лия, бесспорно, жемчужина! Повезет Вам, если Вам удастся забронировать экскурсию именно у нее. Коренная бакинка,
Ну Лия, бесспорно, жемчужина! Повезет Вам, если Вам удастся забронировать экскурсию именно у нее. Коренная бакинка,
Ну Лия, бесспорно, жемчужина! Повезет Вам, если Вам удастся забронировать экскурсию именно у нее. Коренная бакинка,
Ну Лия, бесспорно, жемчужина! Повезет Вам, если Вам удастся забронировать экскурсию именно у нее. Коренная бакинка,
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