39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На территории Азербайджана находится удивительное наследие древнего наскального искусства и почти половина всех грязевых вулканов мира, большая их часть — на Апшероне. При этом самые известные — рядом с городом Гобустан, куда вам и предстоит отправиться. Вы познакомитесь с удивительным миром этих образований, после чего отправитесь к розовому озеру, огненной горе, храму огня и роскошной мечети из драгоценных металлов.

Описание экскурсии

Историко-художественный заповедник Гобустан

Экскурсия к грязевым вулканам начнется с посещения современного интерактивного музея, где вы узнаете о стоянке древнего человека, его жизни и быте, а также познакомитесь с флорой и фауной периода заселения этих мест человеком. После этого мы отвезем вас к горным массивам, разрушенным землетрясениями, в результате чего образовались пещеры, где проживали первобытные люди. На стенах убежищ и прилегающих скалах вы осмотрите высеченные изображения человека, животных, сцены охоты и различные знаки периода верхнего палеолита. В настоящее время количество выявленных рисунков превышает 6 тысяч! Историко-художественный заповедник Гобустан включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А известный норвежский путешественник Тур Хейердал неоднократно посещал это место и написал книгу о своих сенсационных открытиях. На экскурсии вы узнаете о них, в том числе о значении обнаруженной скалы с латинской надписью, датируемой I веком.

Мир вулканов и «хрустальная мечеть»

Мы покажем вам самые интересные геологические образования — вы узнаете о характере и химических свойствах высоких и низких вулканов, грифонов и захороненных, подводных и подземных. А на обратной дороге в Баку вы посетите святилище из благородных металлов. В мечете-усыпальнице покоится прах потомка пророка Мухаммеда. А сама постройка является значимым памятником исламского зодчества Азербайджана. Вы узнаете о ее непростой судьбе и причинах неизменного интереса со стороны путешественников и исследователей.

Розовое озеро и вечные огни Баку

Мы посетим Храм огня Атешгях и огненную гору Янардаг, остановимся у розового озера, завораживающего своим необычным цветом, и, наконец, въедем в селение Балаханы, где был построен первый на Кавказе нефтеперегонный завод. Вы тоже сможете увидеть нефтяные вышки. Здесь можно подойти к одной из них. Дотроньтесь пальцем до падающей из крана капли нефти — расскажите друзьям, что держали в руках настоящее «чёрное золото»!

Дегустация рыбы и чая с травами на берегу Каспия

Быть в Баку и не побывать в рыбном ресторане непозволительно! Я приглашу вас в одно из нетуристических мест, на самый край Апшерона, где вы увидите диковинные дачи бакинцев. По пути я расскажу вам об особенностях дачных традиций и дачного градостроительства и удивительном предмете быта в каждой даче бакинца, без которого невозможно представить ни один дачный дом в нашей стране. После мы посидим в бунгало в уютной обстановке — столики установлены вблизи береговой линии. Вы попробуете фирменные блюда из каспийской рыбы (осетр, белуга, берш, кефаль, кутум и др.) с кизиловым и гранатовым соусами и специей сумах, а также лепешку с загадочной начинкой, соединняющей несоединяемые ингредиенты. Отдохнёте от суеты, попьете чаю с травами. Цены здесь демократичные, персонал внимательный, еда — пальчики оближешь.

Организационные детали

Экскурсию проведу я либо гид из моей команды.

Если хотите продегустировать каспийскую рыбу: белугу, берша или кутума, нужно начинать экскурсию до 08:30. К вечеру рыбы на берегу моря не остаётся, люди все раскупают.

Что входит в стоимость, а что — нет

Экскурсия автомобильная, транспорт входит в стоимость

Во время экскурсии вас ждет дегустация кутабов и рыбы в поселке Апшеронского полуострова. Стоимость 1 кутаба с зеленью — 0.5 евро, стоимость 1 порции каспийской рыбы — от €15.

Билеты в музеи не входят в стоимость экскурсии

Дополнительно оплачивается стоимость проводника с транспортом до грязевых вулканов — 40 манат

Дополнительные бонусы