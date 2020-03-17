39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Историко-художественный заповедник Гобустан

Экскурсия к грязевым вулканам начнется с посещения современного интерактивного музея, где вы узнаете о стоянке древнего человека, его жизни и быте, а также познакомитесь с флорой и фауной периода заселения этих мест человеком. После этого мы отвезем вас к горным массивам, разрушенным землетрясениями, в результате чего образовались пещеры, где проживали первобытные люди. На стенах убежищ и прилегающих скалах вы осмотрите высеченные изображения человека, животных, сцены охоты и различные знаки периода верхнего палеолита. В настоящее время количество выявленных рисунков превышает 6 тысяч! Историко-художественный заповедник Гобустан включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А известный норвежский путешественник Тур Хейердал неоднократно посещал это место и написал книгу о своих сенсационных открытиях. На экскурсии вы узнаете о них, в том числе о значении обнаруженной скалы с латинской надписью, датируемой I веком.

Мир вулканов и «мечеть Фатимы»

Мы покажем вам самые интересные геологические образования — вы узнаете о характере и химических свойствах высоких и низких вулканов, грифонов и захороненных, подводных и подземных. А на обратной дороге в Баку вы посетите святилище Биби-Эйбат. В мечете-усыпальнице покоится прах потомка пророка Мухаммеда. А сама постройка является значимым памятником исламского зодчества Азербайджана. Вы узнаете о ее непростой судьбе и причинах неизменного интереса со стороны путешественников и исследователей.

Вечные огни Баку и тайны селения Мярдякан

Мы посетим Храм огня Атешгях и горящую гору Янардаг, проедем вдоль розового озера, завораживающего своим необычным цветом, и, наконец, въедем в селение Балаханы, где был построен первый на Кавказе нефтеперегонный завод. Вы тоже сможете увидеть нефтяные вышки. Здесь можно остановиться и подойти к одной из них. Дотроньтесь пальцем до падающей из крана капли нефти — расскажите друзьям, что держали в руках настоящее «чёрное золото»! Далее проедем к Мярдяканской крепости, где я расскажу о том, какие он скрывает тайны, как оставшимся в нём людям удавалось месяцами держать осаду. Отдельная история — о человеке, который по зову сердца стал Хранителем крепости в наше время.