39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Геологические и культурные сокровища Азербайджана

Лия
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Лия – ваш гид
На территории Азербайджана находится почти половина всех грязевых вулканов мира, большая их часть — на Апшеронском полуострове, а самые известные — рядом с городом Гобустан, куда вам и предстоит отправиться.

Вы познакомитесь с удивительным миром этих геологических образований и посетите историко-художественный заповедник, который откроет вам двери в мир первобытного человека.

А также осмотрите значимый памятник исламского зодчества — мечеть Биби-Эйбат, где покоится потомок пророка Мухаммеда.
От 63 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии39 отзывов
4.95
Наскальные рисунки, грязевые вулканы Гобустана и весь Апшерон
Наскальные рисунки, грязевые вулканы Гобустана и весь Апшерон

Что вас ожидает

Историко-художественный заповедник Гобустан
Экскурсия к грязевым вулканам начнется с посещения современного интерактивного музея, где вы узнаете о стоянке древнего человека, его жизни и быте, а также познакомитесь с флорой и фауной периода заселения этих мест человеком. После этого мы отвезем вас к горным массивам, разрушенным землетрясениями, в результате чего образовались пещеры, где проживали первобытные люди. На стенах убежищ и прилегающих скалах вы осмотрите высеченные изображения человека, животных, сцены охоты и различные знаки периода верхнего палеолита. В настоящее время количество выявленных рисунков превышает 6 тысяч! Историко-художественный заповедник Гобустан включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А известный норвежский путешественник Тур Хейердал неоднократно посещал это место и написал книгу о своих сенсационных открытиях. На экскурсии вы узнаете о них, в том числе о значении обнаруженной скалы с латинской надписью, датируемой I веком.

Мир вулканов и «мечеть Фатимы»
Мы покажем вам самые интересные геологические образования — вы узнаете о характере и химических свойствах высоких и низких вулканов, грифонов и захороненных, подводных и подземных. А на обратной дороге в Баку вы посетите святилище Биби-Эйбат. В мечете-усыпальнице покоится прах потомка пророка Мухаммеда. А сама постройка является значимым памятником исламского зодчества Азербайджана. Вы узнаете о ее непростой судьбе и причинах неизменного интереса со стороны путешественников и исследователей.

Вечные огни Баку и тайны селения Мярдякан
Мы посетим Храм огня Атешгях и горящую гору Янардаг, проедем вдоль розового озера, завораживающего своим необычным цветом, и, наконец, въедем в селение Балаханы, где был построен первый на Кавказе нефтеперегонный завод. Вы тоже сможете увидеть нефтяные вышки. Здесь можно остановиться и подойти к одной из них. Дотроньтесь пальцем до падающей из крана капли нефти — расскажите друзьям, что держали в руках настоящее «чёрное золото»! Далее проедем к Мярдяканской крепости, где я расскажу о том, какие он скрывает тайны, как оставшимся в нём людям удавалось месяцами держать осаду. Отдельная история — о человеке, который по зову сердца стал Хранителем крепости в наше время.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Экскурсия автомобильная, транспорт входит в стоимость
  • Во время экскурсии вас ждет дегустация кутабов и рыбы в поселке Апшеронского полуострова. Стоимость 1 кутаба с зеленью — 0.5 евро, стоимость рыбы — от 10 евро.

Дополнительные бонусы

  • Закажите одну из экскурсий по Баку, и я с огромной радостью подарю вам баночку оливкового варенья или же шекинскую пахлаву
  • Закажите две экскурсии, и сопровождение на восточный базар за чаем, икрой, гранатовым вином, и сладостями — бесплатно
Наскальные рисунки, грязевые вулканы Гобустана и весь Апшерон
Наскальные рисунки, грязевые вулканы Гобустана и весь Апшерон
Наскальные рисунки, грязевые вулканы Гобустана и весь Апшерон
Наскальные рисунки, грязевые вулканы Гобустана и весь Апшерон
Наскальные рисунки, грязевые вулканы Гобустана и весь Апшерон
Наскальные рисунки, грязевые вулканы Гобустана и весь Апшерон
Наскальные рисунки, грязевые вулканы Гобустана и весь Апшерон
Наскальные рисунки, грязевые вулканы Гобустана и весь Апшерон
Наскальные рисунки, грязевые вулканы Гобустана и весь Апшерон
Наскальные рисунки, грязевые вулканы Гобустана и весь Апшерон
Наскальные рисунки, грязевые вулканы Гобустана и весь Апшерон
Наскальные рисунки, грязевые вулканы Гобустана и весь Апшерон
Наскальные рисунки, грязевые вулканы Гобустана и весь Апшерон

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лия
Лия
Дорогие друзья! Азербайджан — это удивительная, гостеприимная, безумно красивая страна! Я с большим удовольствием открою вам все ее потайные уголки, покажу самые красивые города, деревни, бескрайние виноградники, строгие зеленые горы с заснеженными вершинами, лазурное Каспийское море, угощу настоящим азербайджанским чаем с традиционными сладостями и необычными видами варенья и отведу в места, которые еще не оккупировали туристы и где готовят вкуснейшие азербайджанские блюда. Помогу составить маршрут лично для вас, посоветую и подберу отели и транспорт, встречу в аэропорту, организую трансфер, бронирование билетов, отеля, апартаментов. Имеется в наличии комфортабельный автомобиль. Поверьте, экскурсия вместе с опытным гидом — это совсем другое. Я предподнесу интересную, уникальную и достоверную информацию, то, что не всегда найдешь в интернете. Азербайджан влюбляет в себя с первого взгляда! Буду рада разделить эту любовь с вами!
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39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

17 марта 2020
Отличная экскурсия!!

Лия спланировала очень удачный маршрут, который затрагивает все основные достопримечательности окрестностей Баку и позволяет познакомиться со страной за один день- нам было интересно все: с начала и до самого конца экскурсии :))

Также хотелось бы поблагодарить Лию за подробный рассказ об Азербайджане, его культуре, истории и современности; за гибкость и индивидуальный подход при ведении программы - она настоящий профессионал!
Александр
4 февраля 2020
Остались очень довольны достопримечательностями в этом туре и, конечно же, Лией. Было очень здорово! Честно, правдиво, интересно и очень увлекательно. Лия отличный гид, отвечала на вопросы из любой области (в том числе где и что лучше купить:). Видно, что Лия живёт своей работой. Для поездки предусмотрен комфортный автомобиль. А по окончании экскурсии по нашей просьбе Лия посоветовала и отвезла нас в магазин с местными сладостями, которые оказались очень вкусными и были потом восприняты дома на ура :)
Рекомендую! Да и сам с удовольствием ещё приеду в Азербайджан к Лие на экскурсию!
25 января 2020
Быть в Баку и не увидеть наскальные рисунки Гобустана и грязевые вулканы невозможно! К сожалению весь день шел дождь и от вулканов пришлось отказаться. Однако Лия предложила изменить программу и осмотреть другие достопримечательности - розовое озеро, горящую гору и храм огня. Лия - интересный рассказчик, прекрасно знает историю и культуру Азербайджана, хорошим языком, весьма живо и с удовольствием отвечает на все вопросы. Очень хорошие впечатления. Рекомендую.
8 января 2020
Это была интересная и содержательная экскурсия. Большое спасибо Лие за прекрасно проведённое время! Лия интересный рассказчик и эрудированный профессионал. Узнала много интересных фактов о стране и народе. Экскурсия сбалансирована по времени и объему информации. Отлично была организована автомобильная поддержка. Мне все очень понравилось: и гид, и материал, и комфортное передвижение. Рекомендую!
1 декабря 2019
Гобустан - совершенно необычное место, где люди имеют возможность буквально прикоснуться к историям давностью в несколько тысяч лет. Невозможно остаться равнодушным, глядя на все это археологическое и геологическое богатство, находящееся от тебя на расстоянии вытянутой руки.
Лия - прекрасный гид, влюбленная в свою страну, яркий представитель ее замечательных жителей. Комфортный попутчик, интересный собеседник по многим разнообразным темам. После общения с таким человеком хочется возвращаться в страну снова и снова. Однозначно рекомендую.
6 октября 2019
Наш гид Лия провела отличную экскурсию, показав нам за один день все основные достопримечательности в окрестностях Баку. Интересный рассказчик, яркий человек и, безусловно, профессионал своего дела. Очень рекомендую Лию как гида.
22 сентября 2019
Впервые побывали в Баку и очень хотелось увидеть не только саму столицу Азербайджана, но и природные объекты. Среди гидов, предлагающих экскурсии, выбрали Лию, прочитав много исключительно положительных отзывов. Так как в Баку были 6 дней, а хотелось увидеть как можно больше, Лия пошла нам навстречу и объединила в одной экскурсии не только Гобустан и грязевые вулканы, но и предложила дополнительно включить в экскурсию посещение храма огнепоклонников Атешгях, уникальной горящей горы Янардаг и розового озера Масазыр. Это настоящие чудеса Азербайджана из категории must-see! Лия прекрасный гид с огромным багажом знаний, которыми она с удовольствием поделилась с нами, ответила на все многочисленные вопросы, которые мы ей задавали, кажется, что Лия знает все! Грамотно спланированный маршрут, позволяющий за целый день познакомиться с природными чудесами Азербайджана. А еще Лия прекрасный водитель! Завершением экскурсии был ужин на берегу Каспийского моря из свежей и ну очень вкусной рыбы! Ну, и конечно, чай с вкусным вареньем, ведь без него а Азербайджане не обходится ни одно общение! БлагоДарим Лию за прекрасную экскурсию, за все многочисленные рассказы о Баку и Азербайджане, за все советы о том, что посмотреть, куда сходить, что попробовать, что и где купить в подарок. Скажу сразу, что мы всеми советами воспользовались! Расставались мы уже как друзья, "искупавшись" за весь день в море добра, позитива и прекрасных эмоций!
P.S. Как мудро сказала Лия, очень важно, чтобы между гидом и туристами была установлена тонкая объединяющая нить, тогда все пройдет гладко и сверх ожиданий. А я добавлю, что хорошо, когда в жизни встречаются люди, с которыми ты "на одной волне". Лия именно такой человек!
21 сентября 2019
Экскурсия прекрасная, очень информативная, Лия профессионально и широко освещает тему, а также по нашей просьбе рассказала о сегодняшней жизни жителей Баку и сегодняшней жизни жителей страны впечатляет глубокое знание истории страны впечатляет и завораживает! Рекомендуем! Елена, Яков, сентябрь 2019 г.
20 сентября 2019
Модно, молодёжно, интересно! Прекрасная экскурсия в сопровождении прекрасного гида. Лия - мастер своего дела. Экскурсия познавательная, развлекательная ( вулканы очень впечатлили ребёнка))) и неутомительная. Советуем от всей души!
17 сентября 2019
Великолепная экскурсия. Огромное спасибо Лии за интересную подачу материала. Очень комфортно себя чувствовали. Узнали много нового об истории Азербайджана. Не смотря на то что , рядом было много экскурсионных групп, приехавших на автобусах Лия сумела так все организовать , что мы не чувствовали толпы туристов. Отдельное спасибо за ресторан морепродуктов. Если вы ещё не выбрали гида, очень рекомендуем знакомство с Баку и Азербайджаном с Лией
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Лия проводит ещё 8 экскурсий

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