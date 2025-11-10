Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Вы увидите более 20 тысяч лет истории человечества на стенах скал – от позднего палеолита до средневековья. На данный момент читать дальше найдено уже более 6.500 тысяч рисунков. Заповедник находится в 70 км на юге от Баку, здесь можно увидеть живопись древних людей и их стоянки, а также посетить знаменитые вулканы, активно извергающие газ и грязь. Мечеть Биби-Эйбат: Зелёный купол вечности На побережье Каспия, в Баку, возвышается мечеть Биби-Эйбат, построенная в XIII веке. Горящая гора - Янардаг в Азербайджане Это одна из самых известных "горящих гор" в мире. Храм огня «Атешгах» — это уникальный памятник архитектуры и религиозного значения, который относится к зороастрийской т Экскурсия в Гобустанский национальный историко-художественный заповедник,внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.Вы увидите более 20 тысяч лет истории человечества на стенах скал – от позднего палеолита до средневековья. На данный момент

Вахид Ваш гид в Баку Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 6 часов Размер группы 1-6 человек Когда Экскурсии проводятся каждый день с 10.00 до 18.00. 25% Скидка на заказ 200 выгода $50 $150 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Описание экскурсии Гобустан: Наскальные рисунки, древняя память Земли В 60 км. от Баку, на скалистых просторах Гобустана, скрывается более 6000 древнейших петроглифов, возраст которых насчитывает 10 000–15 000 лет. Эти рисунки, изображающие сцены охоты, танцев и животный мир, позволяют заглянуть в жизнь наших предков. В Гобустане даже есть уникальный каменный «музыкальный инструмент» — гаваалдаш, как напоминание о духовной связи людей с природой. Мечеть Биби-Эйбат: Зелёный купол вечности На побережье Каспия, в Баку, возвышается мечеть Биби-Эйбат, построенная в XIII веке. Она хранит в своих стенах память о великой династии Ширваншахов и их потомках. В её величественном куполе скрыта история, а в гробнице Укеймы-ханум – потомка пророка Мухаммеда – заключён дух времени. После разрушения в 1936 году, мечеть была восстановлена в 1998 году, сохранив свои исторические очертания и необыкновенную атмосферу. Грязевые вулканы Гобустана: Природа, создающая чудеса Необычные вулканы Гобустана – это место, где Земля становится живой. Азербайджан – лидер по числу грязевых вулканов в мире, и эти величественные природные гиганты, выбрасывающие целебную грязь, можно наблюдать в Гобустане. Некоторые вулканы поднимаются до 500 метров в высоту, а их ландшафт напоминает другие миры. Эти вулканы — не просто природное явление, но и символ силы природы, создающей и исцеляющей. Первая нефтяная вышка в Баку Баку в XIX веке стал мировым центром нефтедобычи, и это событие положило начало бурному развитию нефтяной промышленности на Кавказе и во всем мире. Горящая гора - Янардаг в Азербайджане Это одна из самых известных "горящих гор" в мире. Храм огня «Атешгах» — это уникальный памятник архитектуры и религиозного значения, который относится к зороастрийской традиции.

Экскурсии проводятся каждый день с 10.00 до 18.00. Выбрать дату