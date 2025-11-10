Экскурсия в Гобустанский национальный историко-художественный заповедник,внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Вы увидите более 20 тысяч лет истории человечества на стенах скал – от позднего палеолита до средневековья. На данный момент
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсииГобустан: Наскальные рисунки, древняя память Земли В 60 км. от Баку, на скалистых просторах Гобустана, скрывается более 6000 древнейших петроглифов, возраст которых насчитывает 10 000–15 000 лет. Эти рисунки, изображающие сцены охоты, танцев и животный мир, позволяют заглянуть в жизнь наших предков. В Гобустане даже есть уникальный каменный «музыкальный инструмент» — гаваалдаш, как напоминание о духовной связи людей с природой. Мечеть Биби-Эйбат: Зелёный купол вечности На побережье Каспия, в Баку, возвышается мечеть Биби-Эйбат, построенная в XIII веке. Она хранит в своих стенах память о великой династии Ширваншахов и их потомках. В её величественном куполе скрыта история, а в гробнице Укеймы-ханум – потомка пророка Мухаммеда – заключён дух времени. После разрушения в 1936 году, мечеть была восстановлена в 1998 году, сохранив свои исторические очертания и необыкновенную атмосферу. Грязевые вулканы Гобустана: Природа, создающая чудеса Необычные вулканы Гобустана – это место, где Земля становится живой. Азербайджан – лидер по числу грязевых вулканов в мире, и эти величественные природные гиганты, выбрасывающие целебную грязь, можно наблюдать в Гобустане. Некоторые вулканы поднимаются до 500 метров в высоту, а их ландшафт напоминает другие миры. Эти вулканы — не просто природное явление, но и символ силы природы, создающей и исцеляющей. Первая нефтяная вышка в Баку Баку в XIX веке стал мировым центром нефтедобычи, и это событие положило начало бурному развитию нефтяной промышленности на Кавказе и во всем мире. Горящая гора - Янардаг в Азербайджане Это одна из самых известных "горящих гор" в мире. Храм огня «Атешгах» — это уникальный памятник архитектуры и религиозного значения, который относится к зороастрийской традиции.
Экскурсии проводятся каждый день с 10.00 до 18.00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Наскальные рисунки Гобустана
- Прогулка по Гобустанскому заповеднику, где вас встретят уникальные петроглифы. Осмотр 6000 наскальных рисунков, изображающих сцены охоты, танцев, животных и другие моменты жизни первобытных людей
- Не забудьте взглянуть на гаваалдаш - каменный «музыкальный инструмент»
- Грязевые вулканы
- Переезд к грязевым вулканам в Гобустане
- Насладитесь видами этих удивительных природных образований, извергающих целебную грязь
- Прогулка по вулканам и фото на фоне этих «марсианских» ландшафтов
- Мечеть Биби-Эйбат
- Возвращение в Баку и посещение Мечети Биби-Эйбат, символа духовности города. Осмотр гробницы Укеймы-ханум и архитектурного великолепия мечети с её знаменитым зелёным куполом
- Этот маршрут позволит вам погрузиться в богатую культуру и природу Азербайджана, насладиться его историей и уникальными природными явлениями
- Янардаг (Горящая гора)
- Вечный огонь, горящий прямо на склоне холма из-за выхода природного газа
- Атешгях (Храм огнепоклонников)
- Священное место зороастрийцев и индусов в Сураханы, где из земли выходил огонь
Что включено
- Услуги гида, транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы, билеты в музей, питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Гостиница или по желанию гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсии проводятся каждый день с 10.00 до 18.00.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
