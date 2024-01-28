Предлагаем вам уникальное путешествие по историческим и природным святыням Азербайджана. Вас ждет встреча с древностью в Гобустане, где вы сможете прикоснуться к петроглифам и ощутить дыхание истории. Мечеть Биби-Эйбат откроет вам свои двери, чтобы вы могли узнать о важности религиозных традиций в жизни местных жителей. Пылающая гора Янардаг предстанет перед вами во всем своем величии, демонстрируя вечное пламя, которое является символом неугасимой энергии земли. Крепость Рамана расскажет свои тайны, а храм Атешгях покажет, как различные культуры и религии могут сосуществовать в гармонии. Ваше путешествие будет комфортным и насыщенным: в стоимость включены услуги опытного гида и трансфер. Мы готовы предложить вам не только экскурсию, но и незабываемые впечатления от увиденного и узнанного

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Мечеть Биби-Эйбат

Вы посетите величественный храм, в котором находится могила потомка пророка Мухаммеда.

Гобустан

Прогуляетесь по историко-художественному заповеднику и посетите музей под открытым небом. Увидите пещеры и наскальные рисунки. Гид расскажет о жизни первобытных людей.

Грязевые вулканы

Из 800 грязевых вулканов мира 40% находятся на территории Азербайджана. Побывать здесь — словно оказаться на Марсе. Настолько удивительны пейзажи вокруг!

Баку

Гид познакомит вас с основными городскими достопримечательностями, в частности, с центром Гейдара Алиева, который в 2014 году был признан самым красивым зданием мира. Вы осмотрите центр снаружи и узнаете его историю.

Янардаг (Пылающая гора)

Это редкое природное явление. На протяжении многих тысячелетий из-под земли здесь выходит пламя, которое нельзя ничем потушить. Вы полюбуетесь необычным горящим пейзажем и выясните, как появилось это чудо.

Крепость Рамана

Вы узнаете историю замка, возведённого предположительно в 14 веке. Есть версия, что от него до Старого Баку ведут подземные пути.

Атешгях — храм Огня

Храм Огня считают местом слияния трёх религий — огнепоклонничества, зороастризма, индуизма. Вы поймёте, что общего у этих учений и чему поклонялись на Апшероне до ислама.

Примерный тайминг маршрута

09:00 — начало экскурсии

09:30 — мечеть Биби-Эйбат

10:50 — Гобустанский заповедник

12:20 — грязевые вулканы

13:00 — 14:40 — обзорная экскурсия по Баку. Обеденный перерыв

15:20 — Янардаг

16:10 — крепость Рамана

17:00 — Атешгях

18:00 — 18:30 — окончание экскурсии

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида

Если вы живёте далеко от места встречи, можем бесплатно забрать вас у вашего отеля

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Бонусом проведём вам экскурсию по вечернему Баку (время оговорим допонительно) и подарим скидочную карту на посещение ряда ресторанов и сувенирных магазинов в городе

Дополнительные расходы: