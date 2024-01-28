Погрузитесь в удивительный мир древнего и современного Азербайджана, посетив его знаковые места
Вас ждет встреча с древностью в Гобустане, где вы сможете прикоснуться к петроглифам и ощутить дыхание истории.
Мечеть Биби-Эйбат откроет вам свои двери, чтобы вы могли узнать о важности религиозных традиций в жизни местных жителей.
Пылающая гора Янардаг предстанет перед вами во всем своем величии, демонстрируя вечное пламя, которое является символом неугасимой энергии земли.
Крепость Рамана расскажет свои тайны, а храм Атешгях покажет, как различные культуры и религии могут сосуществовать в гармонии.
Ваше путешествие будет комфортным и насыщенным: в стоимость включены услуги опытного гида и трансфер.
Мы готовы предложить вам не только экскурсию, но и незабываемые впечатления от увиденного и узнанного
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€33
Описание
Что вас ожидает
Мечеть Биби-Эйбат
Вы посетите величественный храм, в котором находится могила потомка пророка Мухаммеда.
Гобустан
Прогуляетесь по историко-художественному заповеднику и посетите музей под открытым небом. Увидите пещеры и наскальные рисунки. Гид расскажет о жизни первобытных людей.
Грязевые вулканы
Из 800 грязевых вулканов мира 40% находятся на территории Азербайджана. Побывать здесь — словно оказаться на Марсе. Настолько удивительны пейзажи вокруг!
Баку
Гид познакомит вас с основными городскими достопримечательностями, в частности, с центром Гейдара Алиева, который в 2014 году был признан самым красивым зданием мира. Вы осмотрите центр снаружи и узнаете его историю.
Янардаг (Пылающая гора)
Это редкое природное явление. На протяжении многих тысячелетий из-под земли здесь выходит пламя, которое нельзя ничем потушить. Вы полюбуетесь необычным горящим пейзажем и выясните, как появилось это чудо.
Крепость Рамана
Вы узнаете историю замка, возведённого предположительно в 14 веке. Есть версия, что от него до Старого Баку ведут подземные пути.
Атешгях — храм Огня
Храм Огня считают местом слияния трёх религий — огнепоклонничества, зороастризма, индуизма. Вы поймёте, что общего у этих учений и чему поклонялись на Апшероне до ислама.
Примерный тайминг маршрута
09:00 — начало экскурсии
09:30 — мечеть Биби-Эйбат
10:50 — Гобустанский заповедник
12:20 — грязевые вулканы
13:00 — 14:40 — обзорная экскурсия по Баку. Обеденный перерыв
15:20 — Янардаг
16:10 — крепость Рамана
17:00 — Атешгях
18:00 — 18:30 — окончание экскурсии
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
- Если вы живёте далеко от места встречи, можем бесплатно забрать вас у вашего отеля
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Бонусом проведём вам экскурсию по вечернему Баку (время оговорим допонительно) и подарим скидочную карту на посещение ряда ресторанов и сувенирных магазинов в городе
Дополнительные расходы:
- Обед — от 10 манатов
- Билет в музей Гобустана — 10 манатов/чел.
- Билеты в храм Атешгях и Янардаг — 15 манатов/чел.
- Билеты в крепость Рамана — 2 маната/чел.
ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Парных ворот Старого города
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Экскурсовод Инара очень знающий специалист, интересно рассказывает.
Кроме того, очень позитивный и располагающий к себе человек
Бесплатным приятным бонусом была вечерняя экскурсия
Большое спасибо!