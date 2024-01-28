Из Баку - в Гобустан и на полуостров Апшерон (в группе)
Групповая экскурсия в Баку

Погрузитесь в удивительный мир древнего и современного Азербайджана, посетив его знаковые места

5
1 отзыв
Предлагаем вам уникальное путешествие по историческим и природным святыням Азербайджана.

Вас ждет встреча с древностью в Гобустане, где вы сможете прикоснуться к петроглифам и ощутить дыхание истории.

Мечеть Биби-Эйбат откроет вам свои двери, чтобы вы могли узнать о важности религиозных традиций в жизни местных жителей.

Пылающая гора Янардаг предстанет перед вами во всем своем величии, демонстрируя вечное пламя, которое является символом неугасимой энергии земли.

Крепость Рамана расскажет свои тайны, а храм Атешгях покажет, как различные культуры и религии могут сосуществовать в гармонии.

Ваше путешествие будет комфортным и насыщенным: в стоимость включены услуги опытного гида и трансфер.

Мы готовы предложить вам не только экскурсию, но и незабываемые впечатления от увиденного и узнанного
Из Баку - в Гобустан и на полуостров Апшерон (в группе)
Из Баку - в Гобустан и на полуостров Апшерон (в группе)
Из Баку - в Гобустан и на полуостров Апшерон (в группе)
Ближайшие даты:
31
янв
1
фев
2
фев
3
фев
4
фев
5
фев
6
фев
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€33
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Мечеть Биби-Эйбат

Вы посетите величественный храм, в котором находится могила потомка пророка Мухаммеда.

Гобустан

Прогуляетесь по историко-художественному заповеднику и посетите музей под открытым небом. Увидите пещеры и наскальные рисунки. Гид расскажет о жизни первобытных людей.

Грязевые вулканы

Из 800 грязевых вулканов мира 40% находятся на территории Азербайджана. Побывать здесь — словно оказаться на Марсе. Настолько удивительны пейзажи вокруг!

Баку

Гид познакомит вас с основными городскими достопримечательностями, в частности, с центром Гейдара Алиева, который в 2014 году был признан самым красивым зданием мира. Вы осмотрите центр снаружи и узнаете его историю.

Янардаг (Пылающая гора)

Это редкое природное явление. На протяжении многих тысячелетий из-под земли здесь выходит пламя, которое нельзя ничем потушить. Вы полюбуетесь необычным горящим пейзажем и выясните, как появилось это чудо.

Крепость Рамана

Вы узнаете историю замка, возведённого предположительно в 14 веке. Есть версия, что от него до Старого Баку ведут подземные пути.

Атешгях — храм Огня

Храм Огня считают местом слияния трёх религий — огнепоклонничества, зороастризма, индуизма. Вы поймёте, что общего у этих учений и чему поклонялись на Апшероне до ислама.

Примерный тайминг маршрута

09:00 — начало экскурсии
09:30 — мечеть Биби-Эйбат
10:50 — Гобустанский заповедник
12:20 — грязевые вулканы
13:00 — 14:40 — обзорная экскурсия по Баку. Обеденный перерыв
15:20 — Янардаг
16:10 — крепость Рамана
17:00 — Атешгях
18:00 — 18:30 — окончание экскурсии

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
  • Если вы живёте далеко от места встречи, можем бесплатно забрать вас у вашего отеля
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Бонусом проведём вам экскурсию по вечернему Баку (время оговорим допонительно) и подарим скидочную карту на посещение ряда ресторанов и сувенирных магазинов в городе

Дополнительные расходы:

  • Обед — от 10 манатов
  • Билет в музей Гобустана — 10 манатов/чел.
  • Билеты в храм Атешгях и Янардаг — 15 манатов/чел.
  • Билеты в крепость Рамана — 2 маната/чел.

ежедневно в 09:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 24 раза на ближайшие дни
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Парных ворот Старого города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Владимир
28 янв 2024
Отличная экскурсия, очень насыщенный маршрут.
Экскурсовод Инара очень знающий специалист, интересно рассказывает.
Кроме того, очень позитивный и располагающий к себе человек
Бесплатным приятным бонусом была вечерняя экскурсия
Большое спасибо!

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