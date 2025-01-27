Вас ждут древние наскальные рисунки, бесконечные извержения грязевых вулканов, посещение священных мест с вечными огнями и знакомство с архитектурными шедеврами, отражающими дух современной и исторической культуры Азербайджана.
Описание экскурсии
Уникальное путешествие по Азербайджану
Вас ждет захватывающая экскурсия, где вы сможете погрузиться в историю древних цивилизаций через уникальные наскальные рисунки. Эти изображения расскажут о жизни людей, которые жили здесь тысячи лет назад, и позволят вам ощутить связь с прошлым.
Природные чудеса
Во время экскурсии вы также сможете наблюдать за удивительными извержениями грязевых вулканов. Эти уникальные природные явления, наполненные минералами, создают невероятные визуальные впечатления и вызывают восхищение своей красотой.
Культурное наследие
Вы посетите священное место, где вечный огонь горит уже тысячи лет. Это даст вам возможность взглянуть на культурные обычаи и религиозные традиции Азербайджана, которые передаются из поколения в поколение.
Маршрут экскурсии
- Гобустанский национальный парк. Здесь вы сможете исследовать древние человеческие поселения и пещеры, а также увидеть наскальные изображения, возраст которых достигает 20 000 лет. Это место занесено в список Всемирного наследия.
- Грязевые вулканы. Уникальный геологический ландшафт Азербайджана украшен завораживающими грязевыми вулканами. Грязь и минералы, выбрасываемые этими вулканами, предполагается, обладают целебными свойствами, привлекая посетителей, ищущих природные средства лечения.
- Атешгях (Храм Огня). Этот храм, построенный в 17-18 веках, использовался как место поклонения индуистов, сикхов и зороастрийцев. Он наполнен историей и духовностью.
- Янар Даг (Горящая Гора). Это удивительное место демонстрирует непрерывное пламя, горящее на склоне холма. Пламя возникает из-за воспламенения природного газа, проникающего через поверхность Земли, создавая уникальное зрелище.
- Культурный центр имени Гейдара Алиева. Последняя остановка – это шедевр современной архитектуры, символ культурного возрождения нации. Разработанный знаменитым архитектором Захой Хадид, дизайн здания с его плавными и футуристическими формами вызывает восхищение. В 2015 году оно было признано самым красивым зданием и сейчас функционирует как музей.
Это путешествие не только откроет перед вами новые горизонты, но и позволит лучше понять богатую культуру и историю Азербайджана. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном приключении!
Ежедневно в 9:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гобустанский национальный парк
- Грязевые вулканы
- Атешгях (Храм огня)
- Янардаг (Горящая гора)
- Культурный центр имени Гейдара Алиева
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Комфортный транспорт.
Что не входит в цену
- Входной билет в парк Гобустан (10 манат)
- Билет в Атешгях и на горящую гору (15 манат)
- Внедорожник до грязевых вулканов (15 манат)
- Обед (10-15 манат).
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Встречаемся у Парных ворот на улице Азиза Алиева
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Отлично покупались в грязевых вулканах
Что хотелось бы добавить к экскурсии, чтоб накануне (за день) давалась корректная информация о времени,месте встречи и точная информация о предлагаемом на экскурсию, транспорте.