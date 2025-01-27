Путешествие в историю Гобустана и загадки Апшерона

В ходе экскурсии вы окунетесь в историю древних цивилизаций, увидите уникальные природные явления Азербайджана и познакомитесь с культурными и религиозными традициями страны.

Вас ждут древние наскальные рисунки, бесконечные извержения грязевых вулканов, посещение священных мест с вечными огнями и знакомство с архитектурными шедеврами, отражающими дух современной и исторической культуры Азербайджана.
4.93
43 отзыва
Путешествие в историю Гобустана и загадки Апшерона
Путешествие в историю Гобустана и загадки Апшерона
Путешествие в историю Гобустана и загадки Апшерона
Ближайшие даты:
2
фев3
фев4
фев5
фев6
фев7
фев8
фев
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Уникальное путешествие по Азербайджану

Вас ждет захватывающая экскурсия, где вы сможете погрузиться в историю древних цивилизаций через уникальные наскальные рисунки. Эти изображения расскажут о жизни людей, которые жили здесь тысячи лет назад, и позволят вам ощутить связь с прошлым.

Природные чудеса

Во время экскурсии вы также сможете наблюдать за удивительными извержениями грязевых вулканов. Эти уникальные природные явления, наполненные минералами, создают невероятные визуальные впечатления и вызывают восхищение своей красотой.

Культурное наследие

Вы посетите священное место, где вечный огонь горит уже тысячи лет. Это даст вам возможность взглянуть на культурные обычаи и религиозные традиции Азербайджана, которые передаются из поколения в поколение.

Маршрут экскурсии

  1. Гобустанский национальный парк. Здесь вы сможете исследовать древние человеческие поселения и пещеры, а также увидеть наскальные изображения, возраст которых достигает 20 000 лет. Это место занесено в список Всемирного наследия.
  2. Грязевые вулканы. Уникальный геологический ландшафт Азербайджана украшен завораживающими грязевыми вулканами. Грязь и минералы, выбрасываемые этими вулканами, предполагается, обладают целебными свойствами, привлекая посетителей, ищущих природные средства лечения.
  3. Атешгях (Храм Огня). Этот храм, построенный в 17-18 веках, использовался как место поклонения индуистов, сикхов и зороастрийцев. Он наполнен историей и духовностью.
  4. Янар Даг (Горящая Гора). Это удивительное место демонстрирует непрерывное пламя, горящее на склоне холма. Пламя возникает из-за воспламенения природного газа, проникающего через поверхность Земли, создавая уникальное зрелище.
  5. Культурный центр имени Гейдара Алиева. Последняя остановка – это шедевр современной архитектуры, символ культурного возрождения нации. Разработанный знаменитым архитектором Захой Хадид, дизайн здания с его плавными и футуристическими формами вызывает восхищение. В 2015 году оно было признано самым красивым зданием и сейчас функционирует как музей.

Это путешествие не только откроет перед вами новые горизонты, но и позволит лучше понять богатую культуру и историю Азербайджана. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном приключении!

Ежедневно в 9:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гобустанский национальный парк
  • Грязевые вулканы
  • Атешгях (Храм огня)
  • Янардаг (Горящая гора)
  • Культурный центр имени Гейдара Алиева
Что включено
  • Услуги профессионального гида
  • Комфортный транспорт.
Что не входит в цену
  • Входной билет в парк Гобустан (10 манат)
  • Билет в Атешгях и на горящую гору (15 манат)
  • Внедорожник до грязевых вулканов (15 манат)
  • Обед (10-15 манат).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встречаемся у Парных ворот на улице Азиза Алиева
Завершение: Парные ворота
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
  • Встречаемся у Парных ворот на улице Азиза Алиева
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 43 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
42
4
3
2
1
1
Ю
27 янв 2025
Наша поездка прошла замечательно на всех этапах! Удобный сервис по бронированию, быстро подтвердили, гид все моменты организационные сразу сбросил. Адиль наш гид, позитивный внимательный, успевал сразу на 3 языках все
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рассказать. Мы сидели рядом с водителем - имя, к сожалению, не спросили - огромная ему благодарность, хорошо и аккуратно вёл машину, хотя мы видели, что это совсем не просто по бакинских пробкам, и пока гид рассказывал на других языках - нам рассказывал и показывал отдельные моменты водитель🤗спасибо ему☀️ сами достопримечательности стоят того, чтобы их посмотреть. Это позволяет оценить самобытную природу Азербайджана, познакомится со страной грязевых вулканов, дышащей огнём. Фотогеничные пейзажи Марса, нефтяные вышки, религиозные культы и др. Мы задавали много вопросов из любой области (история, религия, политическое устройство, экономика и тд), а наш гид мог нам интересно рассказать. Очень дружелюбный, внимательный и с чувством юмора. Если и были какие-то моменты, все быстро решалась. Остались только яркие впечатления об этом путешествии☀️ Рекомендую 🤗

Н
11 янв 2025
Шикарнейший гид Мурад провел по всем местам с интересом и хорошими историями так же рассказал о городе и людях
Отлично покупались в грязевых вулканах
С
3 янв 2025
Сказать понравилось, ничего не сказать. Это было путешествие в прошлое. Прошлое удивительное и захватывающее. Спасибо огромное нашему экскурсоводу Али, который смог нам рассказать историю Азербайджана и его окрестностей в то
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небольшое время, которое отведено нашей экскурсии. Путешествие проходило в комфортабельном автобусе. Очень креативно организатор предоставил транспорт до грязевых вулканов. Вспомнила свое детство и папину «Копейку»(ВАЗ 2101). Даже прокатилась с ветерком на ней до вулканов. Настенная живопись гобустана просто уникальна. Посетили огненную гору, уже после заката, великолепное зрелище. Разочаровал только ресторан, в котором проходил обед до экскурсии в храм огня. Цены завышены, очень долгое обслуживание, еда не съедобная. Рядом есть кафешки с хлебосольными хозяевами. Они вас голодными не оставят. Еще раз хочу поблагодарить организаторов и экскурсовода Али, за интересно проверенный день в замечательной стране Азербайджан!

N
2 янв 2025
Спасибо Мураду за отличную и интересную экскурсию! Узнали много исторических фактов, подробностей жизни местных. Всем рекомендую 👍
К
8 дек 2024
Экскурсия очень понравилась! За один день посмотрели все самое интересное! Группа была смешанная - индусы, итальянцы и я одна русская. Экскурсия проходила на английском языке, для меня Мурад специально говорил на русском. Очень впечатлил гид - его способность быстро переключаться на разные языки, легкость в общении, продуманный маршрут. Благодарю ☺️
T
3 дек 2024
Отличная экскурсия, увидите все главные точки вокруг Баку. Гид потрясающий (Мурад). Единственная проблема - это обед, выбрали крайнее туристическое место с чересчур завышенными ценами.
А
25 ноя 2024
Экскурсия хорошо составлено. Было интересно. Очень понравился наш гид Мурат, обаятельный молодой человек. Очень компетентный, знающий,с чувством юмора,доброжелательный,отзывчивый. Прекрасно проводил экскурсию на двух языках: русском и английском. Одинаково уделял время и внимание. Все были довольны.
Что хотелось бы добавить к экскурсии, чтоб накануне (за день) давалась корректная информация о времени,месте встречи и точная информация о предлагаемом на экскурсию, транспорте.
А
23 ноя 2024
Недавно мне посчастливилось присоединиться к туру по Гобустану и он превзошел все мои ожидания. Наш гид был фантастическим — дружелюбным, знающим и всегда готовым поделиться богатой историей и культурой Азербайджана.
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Тур был хорошо организован, каждая деталь была продумана, от поездки к грязевым вулканам до захватывающего наскального искусства в Гобустане.
Что сделало этот опыт еще лучше, так это то, насколько интересным был наш гид на протяжении всего путешествия. Его идеи о местах, включая увлекательные дискуссии, добавили столько глубины туру. Огненная гора была уникальным зрелищем, хотя для меня настоящими достопримечательностями были древние петроглифы, которые действительно дали нам представление о долгой истории региона.
В целом, это был незабываемый опыт. Я настоятельно рекомендую этот тур всем, кто посещает Азербайджан — отличное соотношение цены и качества и прекрасный способ открыть для себя сокровища страны!

В
21 ноя 2024
Очень хорошая экскурсия! У нас экскурсовод был Мурад, очень понравилось его сопровождение 👍 экскурсовод выложился на 200%, всё подробно рассказал, ответил на любые вопросы, с юмором. Посетили несколько красивых и живописных мест, всё в своё темпе, никто не подгоняет, времени хватило на а всё. Рекомендуем данную экскурсию и организатора, прекрасно отдохнули с друзьями!
И
19 ноя 2024
Была на экскурсии по Гобустану и Апшерону с прекрасным гидом Мурадом. Очень интересно рассказывал об истории этих мест, внимателен к туристам, с замечательным чувством юмора. Рекомендую.
А
18 ноя 2024
Ребята, если думаете, ехать на экскурсию или нет – даже не сомневайтесь! 🚐 Наскальные рисунки в Гобустане – это нечто! А грязевые вулканы выглядят как марсианские ландшафты. Гид Адиль рассказал всё до мелочей, на русском и английском – крутой профессионал. Весь маршрут комфортный, обед вкусный, команда заботливая👍
Т
17 ноя 2024
Очень интересная и душевная экскурсия. Гид Мурад большой молодец, рассказал не только о достопримечательностях, но и современной жизни страны. Спасибо!
А
17 ноя 2024
Огромное спасибо команде за незабываемую экскурсию. 🙏 Гобустан впечатлил, грязевые вулканы удивили, храм Атешгях и горящая гора завораживают. Гид Ляман настоящий профи, экскурсия прошла на одном дыхании. Всё удобно: забрали из отеля, отвезли обратно. Водитель аккуратный, транспорт чистый. Отличный выбор для насыщенного и познавательного дня.
Л
16 ноя 2024
Прекрасная экскурсия! Организация на высшем уровне — всё четко и комфортно. Гид Адиль хороший был: интересные рассказы, факты и истории о Гобустане и Апшероне держали нас в напряжении весь день! Водитель аккуратно вез нас по маршруту, транспорт в целом был очень удобным. Чувствуется, что команда действительно старается для туристов.
К
16 ноя 2024
Эта экскурсия оставила только положительные эмоции! Гид Фарид не только знал каждую деталь, но и умел увлекательно доносить информацию. Смешанная группа говорящих на разных языках — не проблема: всё было переведено и понятно каждому. Отдельно порадовала возможность задать любые вопросы, на которые получали развернутые ответы. Вернёмся снова!

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