1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
8 часов
Увлекательное путешествие: Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона
Путешествие по Баку и его окрестностям. Наскальные рисунки, грязевые вулканы, храм огня и футуристический центр Гейдара Алиева ждут вас
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
50€45 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Исследуйте Старый Баку и Апшерон: древности и природные чудеса
Откройте тайны древнего Баку и Апшерона, насладитесь уникальными пейзажами и познакомьтесь с историей региона
«Приглашаю вместе исследовать Апшерон — край сюрреалистических пейзажей и древних сокровищ»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
160€144 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Очарование Баку: Гобустан, Янардаг и розовое озеро за один день
Погрузитесь в мир древних традиций и природных чудес Азербайджана с эксклюзивной экскурсией
Начало: У вашего отеля
«Я расскажу об экспонатах, чтобы вы представили жизнь первобытного апшеронца»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 200€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
6 уникальных чудес Азербайджана: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир древнего наскального искусства и грязевых вулканов на экскурсии по Гобустану и Апшерону
«Я приглашу вас в одно из нетуристических мест, на самый край Апшерона, где вы увидите диковинные дачи бакинцев»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от €257 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Гастрономическое путешествие по Баку: вкусы азербайджанской кухни
Погрузитесь в мир азербайджанских вкусов и ароматов с эксклюзивной гастрономической экскурсией. От завтрака в Старом городе до ужина в национальном ресторане
Начало: В вашем отеле
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от €250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Поселок Балаханы - путешествие между прошлым и будущим в Баку
Вас ждет незабываемое путешествие по Балаханам, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя мир, где прошлое встречается с будущим
Начало: У вашего отеля в черте города Баку
«В центре Апшерона вас ждет его старейший поселок — место, которое застыло в прошлом и стремительно идет в будущее»
18 июня в 09:00
23 июня в 09:00
€100 за всё до 2 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Природные чудеса Апшерона: розовое озеро, вулканы и Янардаг
Путешествие по уникальным природным местам Баку: розовое озеро Масазыр, грязевые вулканы Гобустана и пылающая гора Янардаг. Незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
«А после вы осмотрите удивительное «кипящее» грязевое озеро и остатки одного из последних нефтяных озер Апшерона»
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от 270€230 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Апшеронский Санторини и старейший базар: погружение в историю Баку
Погрузитесь в историю и культуру Баку, посетив Апшеронский Санторини и старейший базар. Откройте для себя древние традиции и уникальные вкусы
Начало: Отель проживания туристов в центральной части горо...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€129 за всё до 2 чел.
Групповая
9 часов
Из Баку - в Гобустан и на полуостров Апшерон (в группе)
Побывать на Марсе, увидеть петроглифы и гору, которую невозможно потушить уже несколько веков
Начало: У Парных ворот Старого города
«Вы поймёте, что общего у этих учений и чему поклонялись на Апшероне до ислама»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€39 за человека
Индивидуальная
7 часов
Интересный и вкусный полуостров Апшерон
Устроить тур по посёлкам Большого Баку в поисках местных чудес и самой свежей рыбы
Начало: Возле вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €300 за всё до 50 чел.
скидка
9%
Групповая
8 часов
Гобустан - Апшерон (всё включено!)
Увидеть всё самое лучшее в окрестностях Баку на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля или парных ворот Старого города
«Во время экскурсии гид расскажет вам о древних наскальных рисунках и нефтяных выходах, которые характеризуют Гобустан и Апшерон»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
64€58 за человека
Индивидуальная
7 часов
С ветерком по Баку и вокруг
Коренной бакинец представляет: весь Баку и Апшерон за один день для истинных гурманов путешествий
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от €250 за всё до 60 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Гобустан: тайны грязевых вулканов и древних наскальных рисунков
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес в однодневной экскурсии по окрестностям Баку
Начало: От вашего отеля в Баку (если отель находится в чер...
18 июня в 09:00
23 июня в 08:00
от €155 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
В гости к виноделу - деревенская жизнь Азербайджана
Узнать секреты семейной винодельни и насладиться сытным традиционным обедом на берегу моря
«В сезон возможно посещение одного из лучших пляжей Апшерона»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия: Огненные следы Шелкового пути в Баку
Откройте для себя древние тайны Азербайджана, следуя по огненным следам Шелкового пути в Баку
Начало: У вашего отеля
«Рамана — огненная крепость Апшерона»
29 июня в 11:00
30 июня в 11:00
от €280 за всё до 18 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Мусульманские святыни Баку и Апшерона
Узнать древнюю религиозную историю Азербайджана и изучить мечети снаружи и внутри
Начало: У вашего отеля
«После посещения Баку мы объедем полуостров Апшерон и увидим древние мусульманские святыни, представляющие собой значимые для религиозной истории Азербайджана символы»
18 июня в 09:00
23 июня в 08:00
€122 за всё до 3 чел.
Мини-группа
5 часов
Зороастрийская история Азербайджана
Узнать о древней религии и истории апшеронского полуострова
Начало: в районе метро Ичери Шехер
«Здесь я расскажу вам о том, как это место связано с Шёлковым путём, о жизни богатых купцов и простых крестьян на территории Апшерона в средние века»
Расписание: в субботу в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
€60 за человека
Мини-группа
6 часов
Все Краски Апшерона: Атешгях, Янардаг, Гобустан
Начало: По договоренности
«Но в XV - XVII веках индусы-огнепоклонники, попавшие на Апшерон с торговыми караванами, стали совершать паломничества в Сураханы»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за человека
Индивидуальная
5 часов
Тайны Апшерона и трёх мистических религий
Начало: Ваш отель, если он в черте города
«Апшерон, как считают исследователи, — это уникальный полуостров»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$60 за человека
Индивидуальная
10 часов
Весь Баку и «огненный» Апшерон
Древние улочки Старого города, эпоха нефтяного бума, храм огнепоклонников Атешгях и горящая гора
Начало: У вашего отеля
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
€110 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Уникальная природа Апшерона: Розовое озеро, Розовые горы и гора Беш Бармаг
Начало: По согласованию с туристами
Расписание: По запросу
11 сен в 09:00
12 сен в 09:00
$160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Магия огня: из Баку - по полуострову Апшерон и городу Сумгаит
Проникнуться духом «страны огня» в удивительных по своей энергетике местах
Начало: В холле вашего отеля
«Приглашаю вас отправиться в автомобильное путешествие по Апшерону»
19 июня в 09:00
22 июня в 09:00
€110 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Янардаг, Гобустан и Каспийское море
Побывать на «огненной земле», увидеть грязевые вулканы и отдохнуть на пляже
Начало: у вашего отеля
«В мире насчитывается около 1300 таких вулканов, и самая большая концентрация у нас — на полуострове Апшерон»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
150€135 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга6 июня 2024Добрый день, выбор турфирмы был спонтанный, но оправдал наши ожидания. Благодаря таким экскурсиям узнаешь много информации за короткое время. Огромное
- ННаталья6 июня 2024Путешествие с Самиром произвело неизгладимое впечатление. Получили и ментальное и гастрономическое удовольствие! Много интересного увидели и услышали. Самир прекрасный рассказчик,
- ННаталья6 июня 2024Мы рады, что заказали экскурсию у Керимова Рауфа и провели великолепную, незабываемую прогулку по Баку! Он не просто прекрасный человек,
- ААлександра5 июня 2024Хорошая организация, приятный гид, прекрасная подача информации. Экскурсия оставила приятные воспоминания, что отчасти является заслугой гида - Ляман. Приятная и эрудированная девушка, очень старалась и ей удалось это, тур прошёл отлично
- ЕЕлена5 июня 2024Офил профессионал высокого класса! У нас 4 июня была прекрасная экскурсия в Балаханы! Мы с мужем отдыхаем в Баку) решили
- ЕЕва4 июня 2024Остались прекрасные эмоции после тура. Спасибо гиду Яшару и организатору тура Сянану за такую замечательную возможность насладиться красотами Азербайджана и узнать много нового об его истории.
- ММария3 июня 2024Были на экскурсии с Рауфом в пятницу, выехали поздно в 13:30, но по факту это помогло избежать очередей и толп
- ЕЕкатерина3 июня 2024На экскурсии были с мужем. Нам все понравилось! Гобустан прекрасен; дорога к вулканам добавила настроения и адреналина; озеро было розовым
- ЯЯна1 июня 2024Отличная и познавательная экскурсия. Настрой изначально был не очень, так как из-за пробок всё было сдвинуто на 40 минут. Но
- ВВалентина31 мая 2024Сегодня мы были на экскурсии в Гобустане. Экскурсовод была Вусала. Благодарим за профессиональный рассказ о посещаемых местах. за хорошее теплое отношение к группе. На все заданные вопросы давала исчерпывающие ответы. Вусала сумела создать дружественные хорошие отношения в группе.
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Апшерон»
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