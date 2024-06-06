Экскурсии по Апшерону

Найдено 23 экскурсии в категории «Апшерон» в Баку на русском языке, цены от €39, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
94 отзыва
Увлекательное путешествие: Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона
Путешествие по Баку и его окрестностям. Наскальные рисунки, грязевые вулканы, храм огня и футуристический центр Гейдара Алиева ждут вас
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5045 за человека
Старый Баку и полуостров Апшерон за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
60 отзывов
Исследуйте Старый Баку и Апшерон: древности и природные чудеса
Откройте тайны древнего Баку и Апшерона, насладитесь уникальными пейзажами и познакомьтесь с историей региона
«Приглашаю вместе исследовать Апшерон — край сюрреалистических пейзажей и древних сокровищ»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
160144 за всё до 3 чел.
Лучшее в окрестностях Баку за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
186 отзывов
Очарование Баку: Гобустан, Янардаг и розовое озеро за один день
Погрузитесь в мир древних традиций и природных чудес Азербайджана с эксклюзивной экскурсией
Начало: У вашего отеля
«Я расскажу об экспонатах, чтобы вы представили жизнь первобытного апшеронца»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 200180 за всё до 4 чел.
6 уникальных чудес Азербайджана
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
86 отзывов
6 уникальных чудес Азербайджана: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир древнего наскального искусства и грязевых вулканов на экскурсии по Гобустану и Апшерону
«Я приглашу вас в одно из нетуристических мест, на самый край Апшерона, где вы увидите диковинные дачи бакинцев»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от 257 за всё до 10 чел.
Вкусы и ароматы азербайджанской кухни
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
132 отзыва
Гастрономическое путешествие по Баку: вкусы азербайджанской кухни
Погрузитесь в мир азербайджанских вкусов и ароматов с эксклюзивной гастрономической экскурсией. От завтрака в Старом городе до ужина в национальном ресторане
Начало: В вашем отеле
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 250 за всё до 8 чел.
Поселок Балаханы - между прошлым и будущим
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
30 отзывов
Поселок Балаханы - путешествие между прошлым и будущим в Баку
Вас ждет незабываемое путешествие по Балаханам, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя мир, где прошлое встречается с будущим
Начало: У вашего отеля в черте города Баку
«В центре Апшерона вас ждет его старейший поселок — место, которое застыло в прошлом и стремительно идет в будущее»
18 июня в 09:00
23 июня в 09:00
100 за всё до 2 чел.
Природные чудеса Апшерона
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
45 отзывов
Природные чудеса Апшерона: розовое озеро, вулканы и Янардаг
Путешествие по уникальным природным местам Баку: розовое озеро Масазыр, грязевые вулканы Гобустана и пылающая гора Янардаг. Незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
«А после вы осмотрите удивительное «кипящее» грязевое озеро и остатки одного из последних нефтяных озер Апшерона»
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от 270230 за всё до 10 чел.
Апшеронский Санторини и старейший базар Азербайджана
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Апшеронский Санторини и старейший базар: погружение в историю Баку
Погрузитесь в историю и культуру Баку, посетив Апшеронский Санторини и старейший базар. Откройте для себя древние традиции и уникальные вкусы
Начало: Отель проживания туристов в центральной части горо...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
129 за всё до 2 чел.
Из Баку - в Гобустан и на полуостров Апшерон (в группе)
🚗 На машине
Групповая
9 часов
44 отзыва
Из Баку - в Гобустан и на полуостров Апшерон (в группе)
Побывать на Марсе, увидеть петроглифы и гору, которую невозможно потушить уже несколько веков
Начало: У Парных ворот Старого города
«Вы поймёте, что общего у этих учений и чему поклонялись на Апшероне до ислама»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
39 за человека
Интересный и вкусный полуостров Апшерон
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Интересный и вкусный полуостров Апшерон
Устроить тур по посёлкам Большого Баку в поисках местных чудес и самой свежей рыбы
Начало: Возле вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 300 за всё до 50 чел.
Гобустан - Апшерон (всё включено!)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
9%
Групповая
8 часов
3 отзыва
Гобустан - Апшерон (всё включено!)
Увидеть всё самое лучшее в окрестностях Баку на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля или парных ворот Старого города
«Во время экскурсии гид расскажет вам о древних наскальных рисунках и нефтяных выходах, которые характеризуют Гобустан и Апшерон»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6458 за человека
С ветерком по Баку и вокруг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
16 отзывов
С ветерком по Баку и вокруг
Коренной бакинец представляет: весь Баку и Апшерон за один день для истинных гурманов путешествий
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от 250 за всё до 60 чел.
Неизвестный Гобустан. Богатства горы Кянизядаг и древности Апшерона
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
17 отзывов
Гобустан: тайны грязевых вулканов и древних наскальных рисунков
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес в однодневной экскурсии по окрестностям Баку
Начало: От вашего отеля в Баку (если отель находится в чер...
18 июня в 09:00
23 июня в 08:00
от 155 за всё до 6 чел.
В гости к виноделу - деревенская жизнь Азербайджана
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
В гости к виноделу - деревенская жизнь Азербайджана
Узнать секреты семейной винодельни и насладиться сытным традиционным обедом на берегу моря
«В сезон возможно посещение одного из лучших пляжей Апшерона»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 150 за всё до 6 чел.
По огненным следам Шелкового пути
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Огненные следы Шелкового пути в Баку
Откройте для себя древние тайны Азербайджана, следуя по огненным следам Шелкового пути в Баку
Начало: У вашего отеля
«Рамана — огненная крепость Апшерона»
29 июня в 11:00
30 июня в 11:00
от 280 за всё до 18 чел.
Мусульманские святыни Баку и Апшерона
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
10 отзывов
Мусульманские святыни Баку и Апшерона
Узнать древнюю религиозную историю Азербайджана и изучить мечети снаружи и внутри
Начало: У вашего отеля
«После посещения Баку мы объедем полуостров Апшерон и увидим древние мусульманские святыни, представляющие собой значимые для религиозной истории Азербайджана символы»
18 июня в 09:00
23 июня в 08:00
122 за всё до 3 чел.
Зороастрийская история Азербайджана
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
7 отзывов
Зороастрийская история Азербайджана
Узнать о древней религии и истории апшеронского полуострова
Начало: в районе метро Ичери Шехер
«Здесь я расскажу вам о том, как это место связано с Шёлковым путём, о жизни богатых купцов и простых крестьян на территории Апшерона в средние века»
Расписание: в субботу в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
60 за человека
Все Краски Апшерона: Атешгях, Янардаг, Гобустан
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
6 часов
1 отзыв
Все Краски Апшерона: Атешгях, Янардаг, Гобустан
Начало: По договоренности
«Но в XV - XVII веках индусы-огнепоклонники, попавшие на Апшерон с торговыми караванами, стали совершать паломничества в Сураханы»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за человека
Тайны Апшерона и трёх мистических религий
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Тайны Апшерона и трёх мистических религий
Начало: Ваш отель, если он в черте города
«Апшерон, как считают исследователи, — это уникальный полуостров»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$60 за человека
Весь Баку и «огненный» Апшерон
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
110 отзывов
Весь Баку и «огненный» Апшерон
Древние улочки Старого города, эпоха нефтяного бума, храм огнепоклонников Атешгях и горящая гора
Начало: У вашего отеля
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
110 за всё до 3 чел.
Уникальная природа Апшерона: Розовое озеро, Розовые горы и гора Беш Бармаг
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Уникальная природа Апшерона: Розовое озеро, Розовые горы и гора Беш Бармаг
Начало: По согласованию с туристами
Расписание: По запросу
11 сен в 09:00
12 сен в 09:00
$160 за всё до 4 чел.
Магия огня: из Баку - по полуострову Апшерон и городу Сумгаит
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Магия огня: из Баку - по полуострову Апшерон и городу Сумгаит
Проникнуться духом «страны огня» в удивительных по своей энергетике местах
Начало: В холле вашего отеля
«Приглашаю вас отправиться в автомобильное путешествие по Апшерону»
19 июня в 09:00
22 июня в 09:00
110 за всё до 3 чел.
Янардаг, Гобустан и Каспийское море
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Янардаг, Гобустан и Каспийское море
Побывать на «огненной земле», увидеть грязевые вулканы и отдохнуть на пляже
Начало: у вашего отеля
«В мире насчитывается около 1300 таких вулканов, и самая большая концентрация у нас — на полуострове Апшерон»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
150135 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона: групповая экскурсия
    Добрый день, выбор турфирмы был спонтанный, но оправдал наши ожидания. Благодаря таким экскурсиям узнаешь много информации за короткое время. Огромное
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    спасибо гиду Яшару. Группа была интернациональная, но сложностей не возникло, легко и интересно преподносится историческим материал. Спасибо за проведённое с вами время! Рекомендуем этот тур!

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Вкусы и ароматы азербайджанской кухни
    Путешествие с Самиром произвело неизгладимое впечатление. Получили и ментальное и гастрономическое удовольствие! Много интересного увидели и услышали. Самир прекрасный рассказчик,
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    человек с интеллектом, хорошо знающий историю страны и ее столицы Баку! Экскурсия продлилась даже больше заявленного времени, однако, время это пролетело незаметно. Мы были окружены заботой и вниманием Самира, и с удовольствием погрузились в атмосферу и колорит Азербайджана. Очень рекомендуем эту замечательную экскурсию и обаятельного экскурсовода!

    Путешествие с Самиром произвело неизгладимое впечатление. Получили и ментальное и гастрономическое удовольствие! Много интересного увидели иПутешествие с Самиром произвело неизгладимое впечатление. Получили и ментальное и гастрономическое удовольствие! Много интересного увидели и
  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Лучшее в окрестностях Баку за 1 день
    Мы рады, что заказали экскурсию у Керимова Рауфа и провели великолепную, незабываемую прогулку по Баку! Он не просто прекрасный человек,
    читать дальше

    но и опытный экскурсовод, который прекрасно знает город и его историю. Все наши пожелания были учтены и воплощены в жизнь на комфортабельном личном автомобиле Керимова, что позволило нам без забот насладиться всеми красотами и достопримечательностями Баку. Керимов Рауф был очень приветливым и внимательным, всегда готов ответить на любые вопросы и поделиться интересными фактами о городе. Мы остались очень довольны экскурсионным опытом и надеемся вернуться в Баку, чтобы еще раз насладиться его красотой под руководством такого компетентного и увлеченного своим делом экскурсовода, как Керимов Рауф! Спасибо за отличное время и яркие впечатления! С уважением, Наталья и Алиса Галатонова из г. Мурманск!

  • А
    Александра
    5 июня 2024
    Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона: групповая экскурсия
    Хорошая организация, приятный гид, прекрасная подача информации. Экскурсия оставила приятные воспоминания, что отчасти является заслугой гида - Ляман. Приятная и эрудированная девушка, очень старалась и ей удалось это, тур прошёл отлично
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Поселок Балаханы - между прошлым и будущим
    Офил профессионал высокого класса! У нас 4 июня была прекрасная экскурсия в Балаханы! Мы с мужем отдыхаем в Баку) решили
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    посмотреть окрестности. Благодаря Офилу поездка была замечательная. Прямо в отеле встретил нас Офил и рассказал нам и показал и Баку и Балаханы. Мы вместе пили чай с инжировым вареньем, говорили об Азербайджане! Отличный рассказчик, большой эрудит! Очень внимательный и приятный в общении! Спсибо большое)

  • Е
    Ева
    4 июня 2024
    Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона: групповая экскурсия
    Остались прекрасные эмоции после тура. Спасибо гиду Яшару и организатору тура Сянану за такую замечательную возможность насладиться красотами Азербайджана и узнать много нового об его истории.
  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Лучшее в окрестностях Баку за 1 день
    Были на экскурсии с Рауфом в пятницу, выехали поздно в 13:30, но по факту это помогло избежать очередей и толп
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    туристов. Все посмотрели быстро и практически в одиночестве. Рауф хороший рассказчик в тех местах, где нужно рассказывать. Но в основном мы смотрели природные достопримечательности, там и так все понятно) Очень понравилась веселая поездка на старой Ниве по 15 минут туда-обратно от стоянки до грязевых вулканов. Из замечаний - совершенно не поняла розовое соляное озеро. Все очень грязное, смотреть нечего, на мой взгляд можно смело пропустить и сделать более интересную стоянку на кутабы в Гобустане или еще где. То есть в течение долгого дня с поездками сделать брейк, посидеть, отдохнуть и обсудить что-то еще по культуре и истории страны и Баку. Мне также очень не хватило каких-то подробностей нефтяного бума 19-20 века

  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Лучшее в окрестностях Баку за 1 день
    На экскурсии были с мужем. Нам все понравилось! Гобустан прекрасен; дорога к вулканам добавила настроения и адреналина; озеро было розовым
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    в наш приезд; огонь и храм огня тоже интересно! В поездке усталость не чувствуется, что во многом определяется комфортабельной машиной и рассказами Рауфа. Планируем посетить Баку ещё раз и воспользоваться услугами Рауфа по другим направлениям!!!

  • Я
    Яна
    1 июня 2024
    Гобустан - Апшерон (всё включено!)
    Отличная и познавательная экскурсия. Настрой изначально был не очень, так как из-за пробок всё было сдвинуто на 40 минут. Но
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    экскурсовод-Сяма очень ненавязчиво и информативно преподносила всю информацию - спасибо огромное! Места, которые посетили, считаю необходимыми при посещении Азербайджана. Потому что отличается природа и сама программа очень насыщенна исторически интересными и уникальными местами.

  • В
    Валентина
    31 мая 2024
    Гобустан - Апшерон (всё включено!)
    Сегодня мы были на экскурсии в Гобустане. Экскурсовод была Вусала. Благодарим за профессиональный рассказ о посещаемых местах. за хорошее теплое отношение к группе. На все заданные вопросы давала исчерпывающие ответы. Вусала сумела создать дружественные хорошие отношения в группе.

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Апшерон»

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  1. Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона: групповая экскурсия
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  3. Лучшее в окрестностях Баку за 1 день
  4. 6 уникальных чудес Азербайджана
  5. Вкусы и ароматы азербайджанской кухни
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Девичья башня
  4. Дворец Ширваншахов
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Апшерон" можно забронировать 23 экскурсии от 39 до 300 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 904 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 23 экскурсии на 2024 год по теме «Апшерон», 904 ⭐ отзыва, цены от €39. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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