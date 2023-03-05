В 12 км от азербайджанского заповедника Гобустан — «страны оврагов» — находится более 300 грязевых вулканов (всего в мире их около 900). Традиционно туристы массово посещают группу вулканов горы Дашгиль. Я же предлагаю авторскую программу, в которой мы посетим нетуристические места — окрестности горы Кянизядаг.
Вас ждет «вулкан эмоций» — в декорациях, напоминающих далекие планеты, вы исследуете склоны гор и удивитесь разнообразию скульптурных форм, которые принимают грифоны и сальзы. Я расскажу о происхождении вулканов, их природе и распространенных заблуждениях о вулканической грязи. Далее по желанию можно будет посетить и традиционно популярную группу вулканов горы Дашгиль (за дополнительную плату).
Наскальные рисунки Гобустана
За первобытным искусством отправимся в музей заповедника Гобустан. Разберемся, почему в этой местности жили древние люди и какими были быт и религия палеолита. После музея поедем в горы, где осмотрим стоянку и пещерные жилища, ознакомимся с наследием древних людей — наскальными рисунками (петроглифами). Я расскажу о версии происхождения названия Гобустан, отличающейся от традиционно принятой. Научу читать надписи на средневековых надгробиях и подробно остановлюсь на тех аспектах, на которые не обращают внимания исследователи.
На заре нефтяной эры
На обратном пути в Баку мы посетим знаменитую Биби-Эйбатскую мечеть — усыпальницу потомков пророка Мухаммеда. Здесь я расскажу о местном поселке, где сохранились дома времен Нобелей, а также открытии месторождений нефти на Каспии. Осмотрим нефтедобывающий район Баку и остановимся у первой нефтяной вышки в мире.
По желанию могу подсказать рыбный ресторан на берегу моря с великолепной панорамой, где вы сможете отведать свежую каспийскую рыбу. Экскурсия завершится или в ресторане (если решите там пообедать), или возле вашего отеля.
Организационные детали
Экскурсия пройдет на комфортабельном автомобиле класса седан. Транспортные расходы включены в стоимость.
Готов принять группу до 15 человек: в этом случае к услугам путешественников минивэн Вито или Мерседес Спринтер. Дополнительная оплата обговаривается и зависит от конкретного количества участников.
Выбирайте удобную обувь, так как путешествие проходит в горной местности
В дождливую погоду экскурсия на вулканы отменяется, при этом возврату подлежат 25% общей стоимости. Остальная часть экскурсии проводится по программе.
Дополнительно оплачиваются билеты в заповедник Гобустан. Стоимость уточняйте у гида на момент бронирования, так как она может меняться.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля в Баку (если отель находится в черте города)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Офил — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1779 туристов
Коренной бакинец, член Ассоциации гидов Азербайджана. В туризме с 2008 года. В 2024 году отмечен почетной грамотой государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики. Имею сертификат Министерства туризма Греции. Являюсь главным читать дальшеуменьшить
редактором журнала об Азербайджане. Журнал — обладатель национальной туристической премии. В свободное время изучаю исторические архивные материалы. Много путешествую по Азербайджану, фотографирую, пишу статьи. Имею высшее образование (вуз окончил в России). Учредитель польской диаспоры в Азербайджане, почётный гражданин Далласа (США). Свободно владею русским и азербайджанским языками, говорю на польском, турецком и английском.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
Инна
Просто прекрасная экскурсия и блестящий экскурсовод и в части организации поездки, и в части содержания, и в части умения подать информацию. Во-первых, на всем маршруте мы имели прекрасный содержательный не читать дальшеуменьшить
занудный диалог. Моя дочь, в силу подросткового возраста - не большой любитель подобных рассказов, в какой-то момент вынула наушники и стала вслушиваться в рассказ. Во-вторых, мне, в силу профессии, было важно содержание и обоснованность информации. Я в восторге: Офил расставил все основные исторические, религиозные и культурологические акценты + показал такие точки, на которые другие экскурсоводы внимания не обращают. Какие именно - не буду спойлерить! Езжайте сами, все увидите и услышите! В-третьих, Офил грамотно выстроил свой уникальный маршрут таким образом, что на отрезке с вулканами мы не видели ни одного туриста! Не это ли прекрасно?! Короче говоря, очень рекомендую эту экскурсию! Всем удачи, хорошей погоды и красивых фоточек!
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yana
Отличная экскурсия! Ездили в двоем с сыном (10лет), ожидала стенания, что ему жарко и скучно! Но нет! Ребенок, как и я, был в восторге! По дороге на вулканы, Офил рассказал много интересного читать дальшеуменьшить
о городе - исторические факты, текущие тенденции; когда мое чудо свалилось в вулкан, превратил все в шутку и незабываемое приключение! Посещение Гобусиана - моя мечта - провел максимально подробно, в музее рассказал много интересных фактов, которые даже мне были не знакомы. Хотим вернуться и знаем с кем поедем на следующие экскурсии!
+2
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Ю
Юрий
Посетили экскурсию "Неизвестный Гобустан". Остались в полном восторге! Сказать, что нам повезло с гидом - ничего не сказать. Офил не только знаток истории и великолепный рассказчик, но и очень обонятельный человек с хорошим чувством юмора. 5,5 часов пролетели незаметно.
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М
Михаил
Тем, кому интересен живой рассказ человека, который не выучил текст, а перечитал множество источников, который сам размышлял и делал выводы из исторических событий, который очень интересен как человек, будет приятно читать дальшеуменьшить
провести время с Офилом. Кладезь огромных исторических знаний и чувства юмора. Поездка с ним к грязевым вулканам - это нечто фантастическое. Жаль, что время пролетело очень быстро - не успели с ним многое обсудить и узнать точку зрения думающего человека.
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Е
Елена
Потрясающее однодневное путешествие с погружением в историю Азербайджана. Интересный подробный рассказ, прекрасное чувство юмора, информативная беседа на любые темы, рекомендации по интересным локациям для самостоятельного осмотра, национальной кухне. Нашей семье очень понравилось!!! Спасибо огромное!!!
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В
Вадим
Офил, большое спасибо за прогулку, за Ваши знания и интерес, с которым Вы подаете материал. Очень приятно и познавательно было Вас слушать; бродить по древним улочкам стало гораздо увлекательнее, уже узнав читать дальшеуменьшить
всю историю, предпосылки и секреты города. Вы - превосходный гид, который умеет вовлечь туриста в тонкости и детали истории. Мы получили большое удовольствие от экскурсии и обязательно при следующем визите в Баку встретимся с Вами снова:)
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