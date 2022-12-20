Неизвестный Гобустан. Богатства горы Кянизядаг и древности Апшерона

Приоткрыть секреты недр Земли: о чем расскажут грязевые вулканы и древние петроглифы

Гобустан называют визитной карточкой Азербайдажана.

Всего час от Баку — и вы вместе с другими любителями естествознания и археологии исследуете грязевые гейзеры и наскальные изображения.

Я покажу вам необычные места заповедника и вокруг него: вас ждет дикая природа, захватывающие истории, запечатленные в камне, и самая первая нефтяная вышка в мире.
Неизвестный Гобустан. Богатства горы Кянизядаг и древности Апшерона
Неизвестный Гобустан. Богатства горы Кянизядаг и древности Апшерона
Неизвестный Гобустан. Богатства горы Кянизядаг и древности Апшерона
Неизвестный Гобустан. Богатства горы Кянизядаг и древности Апшерона
Неизвестный Гобустан. Богатства горы Кянизядаг и древности Апшерона
Неизвестный Гобустан. Богатства горы Кянизядаг и древности Апшерона
Неизвестный Гобустан. Богатства горы Кянизядаг и древности Апшерона
Неизвестный Гобустан. Богатства горы Кянизядаг и древности Апшерона
Неизвестный Гобустан. Богатства горы Кянизядаг и древности Апшерона
Неизвестный Гобустан. Богатства горы Кянизядаг и древности Апшерона
Неизвестный Гобустан. Богатства горы Кянизядаг и древности Апшерона
Неизвестный Гобустан. Богатства горы Кянизядаг и древности Апшерона
Неизвестный Гобустан. Богатства горы Кянизядаг и древности Апшерона
Ближайшие даты:
19
дек
20
дек
28
дек
29
дек
31
дек
6
янв
7
янв
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Марсианские хроники

В 12 км от азербайджанского заповедника Гобустан — «страны оврагов» — находится более 300 грязевых вулканов (всего в мире их около 900). Традиционно туристы массово посещают группу вулканов горы Дашгиль. Я же предлагаю авторскую программу, в которой мы посетим нетуристические места — окрестности горы Кянизядаг.

Вас ждет «вулкан эмоций» — в декорациях, напоминающих далекие планеты, вы исследуете склоны гор и удивитесь разнообразию скульптурных форм, которые принимают грифоны и сальзы. Я расскажу о происхождении вулканов, их природе и распространенных заблуждениях о вулканической грязи. Далее по желанию можно будет посетить и традиционно популярную группу вулканов горы Дашгиль (за дополнительную плату).

Наскальные рисунки Гобустана

За первобытным искусством отправимся в музей заповедника Гобустан. Поговорим о причинах заселения этой местности древним человеком, о жизни, быте, религии и художественном наследии палеолита. После музея поедем в горы, где осмотрим стоянку и пещерные жилища, ознакомимся с наследием древних людей — наскальными рисунками (петроглифами). Я расскажу о версии происхождения названия Гобустан, отличающейся от традиционно принятой. Научу читать надписи на средневековых надгробиях и подробно остановлюсь на тех аспектах, на которые не обращают внимание исследователи.

На заре нефтяной эры

На обратном пути в Баку мы посетим знаменитую Биби-Эйбатскую мечеть — усыпальницу потомков пророка Мухаммеда. Здесь я расскажу о местном поселке, где сохранились дома времен Нобелей, а также открытии месторождений нефти на Каспии. Осмотрим нефтедобывающий район Баку и остановимся у первой нефтяной вышки в мире.

По желанию могу подсказать рыбный ресторан на берегу моря с великолепной панорамой, где вы сможете отведать свежую каспийскую рыбу. Экскурсия завершится или в ресторане (если решите там пообедать), или возле вашего отеля.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдет на комфортабельном автомобиле класса седан. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Готов принять группу до 15 человек: в этом случаи к услугам путешественников минивэн Вито или Мерседес Спринтер. Дополнительная оплата обговаривается и зависит от конкретного количества участников.
  • Выбирайте удобную обувь, так как путешествие проходит в горной местности
  • В дождливую погоду экскурсия на вулканы отменяется, при этом возврату подлежат 25% общей стоимости. Остальная часть экскурсии проводится по программе.
  • Дополнительно оплачиваются билеты в заповедник Гобустан. Стоимость уточняйте у гида на момент бронирования, так как она может меняться.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего отеля в Баку (если отель находится в черте города)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Баку

😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми☀️Летние🏡Выездные☀️На весь деньГобустан🗽Популярные местаМечеть Биби-Эйбат🙏Религиозные🍀Природа и пейзажиГорыАпшерон🌋Вулканы

Похожие туры в Баку

Гобустан: первобытный уют или искусство древнего человека
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Наиля
Наиля
Нет отзывов
Гобустан: первобытный уют или искусство древнего человека
Удивиться древней наскальной живописи и отыскать грязевые вулканы в окрестностях Баку
в холле вашего отеля
20 дек
21 дек
22 дек
23 дек
94 за всё до 3 чел.
Грязевые вулканы, наскальные рисунки Гобустана и мечеть Фатимы
6 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Анар
Анар
5
19 отзывов
Грязевые вулканы, наскальные рисунки Гобустана и мечеть Фатимы
Индивидуальная экскурсия в заповедник Гобустан, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО
У вашего отеля или апартаментов
от $90 за всё до 4 чел.
Старый Баку и полуостров Апшерон за 1 день
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Орхан
Орхан
5
3 отзыва
Старый Баку и полуостров Апшерон за 1 день
Наскальные рисунки, грязевые вулканы, «горящая гора», мечети и дворцы на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
136 за всё до 3 чел.
Книга-монолит - Гобустан и грязевые вулканы
4 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 20 чел.
Организатор экскурсии Нурана
Нурана
5
1 отзыв
Книга-монолит - Гобустан и грязевые вулканы
Вы увидите и побываете в Гобустанском Национальном заповеднике
По договоренности
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
от $135 за всё до 3 чел.
Поездка на грязевые вулканы Азербайджана
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Салех
Салех
Нет отзывов
Поездка на грязевые вулканы Азербайджана
Грязевые вулканы Азербайджана - уникальная природная достопримечательность
По договоренности
22 дек
23 дек
24 дек
25 дек
$130 за всё до 3 чел.
Поездка в Гобустан
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Салех
Салех
Нет отзывов
Поездка в Гобустан
Музей петроглифов, так называют Гобустан
Возле отеля пребывания
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
$160 за всё до 4 чел.
Наскальная живопись Гобустана и поездка на грязевые вулканы
6 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Salekh
Salekh
Нет отзывов
Наскальная живопись Гобустана и поездка на грязевые вулканы
В Гобустане насчитывается около 6000 рисунков, которые создавались со времен мезолита и по средние века
По договоренности
21 дек
22 дек
23 дек
24 дек
$150 за всё до 3 чел.
Грязевые вулканы и Гобустан
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
Нет отзывов
Грязевые вулканы и Гобустан
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсия проходит в сопровождении русскоязычного водителя
$95 за экскурсию
Незабываемое путешествие по Апшерону
10 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 17 чел.
Организатор экскурсии Орхан
Орхан
5
1 отзыв
Незабываемое путешествие по Апшерону
В ходе этого тура мы совершим экскурсию в доисторические времена
Баку
от $160 за всё до 3 чел.
Грязевые вулканы и наскальные рисунки - азербайджанские Чудеса Света
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Лия
Лия
Нет отзывов
Грязевые вулканы и наскальные рисунки - азербайджанские Чудеса Света
На территории Азербайджана находится почти половина всех грязевых вулканов мира
AZ1001, г. Баку Истиглалият 4. Сабаильский район
от $120 за всё до 3 чел.
Увлекательная экскурсия по Апшерону и Старому городу
1 день
🚶 Пешая
Авторский тур
до 17 чел.
Организатор экскурсии Орхан
Орхан
Нет отзывов
Увлекательная экскурсия по Апшерону и Старому городу
В ходе этого тура мы совершим экскурсию в доисторические времена
Баку
от $150 за всё до 3 чел.
К руинам замка и мистической горе
10 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Travel2Baku
Travel2Baku
Нет отзывов
К руинам замка и мистической горе
Секрет скалы Бешбармаг не разгадан до сих пор. Но то, что гора имеет некую магическую силу, не подлежит сомнению
Ваш отель
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
$256 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Баку. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Баку
ХОРОШО
🧭
ТАМ