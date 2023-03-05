Гобустан, расположенный всего в часе езды от Баку, является одним из самых загадочных и впечатляющих мест Азербайджана.Эта экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть не только знаменитые грязевые вулканы, которых в мире

насчитывается около 900, но и посетить менее известные, но не менее впечатляющие окрестности горы Кянизядаг. Вас ждет встреча с дикой природой, изучение наскальных рисунков, созданных тысячи лет назад, и знакомство с историей добычи нефти в регионе, начиная с первой в мире нефтяной вышки. Экскурсия в Гобустан - это не просто путешествие по историческим местам, это погружение в историю и культуру древних цивилизаций, открывающее новые грани Азербайджана. По завершении экскурсии вы сможете насладиться вкусом свежей каспийской рыбы в одном из местных ресторанов с великолепной панорамой на море, что станет приятным завершением вашего приключения

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 3 чел.

Описание экскурсии

Марсианские хроники

В 12 км от азербайджанского заповедника Гобустан — «страны оврагов» — находится более 300 грязевых вулканов (всего в мире их около 900). Традиционно туристы массово посещают группу вулканов горы Дашгиль. Я же предлагаю авторскую программу, в которой мы посетим нетуристические места — окрестности горы Кянизядаг.

Вас ждет «вулкан эмоций» — в декорациях, напоминающих далекие планеты, вы исследуете склоны гор и удивитесь разнообразию скульптурных форм, которые принимают грифоны и сальзы. Я расскажу о происхождении вулканов, их природе и распространенных заблуждениях о вулканической грязи. Далее по желанию можно будет посетить и традиционно популярную группу вулканов горы Дашгиль (за дополнительную плату).

Наскальные рисунки Гобустана

За первобытным искусством отправимся в музей заповедника Гобустан. Разберемся, почему в этой местности жили древние люди и какими были быт и религия палеолита. После музея поедем в горы, где осмотрим стоянку и пещерные жилища, ознакомимся с наследием древних людей — наскальными рисунками (петроглифами). Я расскажу о версии происхождения названия Гобустан, отличающейся от традиционно принятой. Научу читать надписи на средневековых надгробиях и подробно остановлюсь на тех аспектах, на которые не обращают внимания исследователи.

На заре нефтяной эры

На обратном пути в Баку мы посетим знаменитую Биби-Эйбатскую мечеть — усыпальницу потомков пророка Мухаммеда. Здесь я расскажу о местном поселке, где сохранились дома времен Нобелей, а также открытии месторождений нефти на Каспии. Осмотрим нефтедобывающий район Баку и остановимся у первой нефтяной вышки в мире.

По желанию могу подсказать рыбный ресторан на берегу моря с великолепной панорамой, где вы сможете отведать свежую каспийскую рыбу. Экскурсия завершится или в ресторане (если решите там пообедать), или возле вашего отеля.

Организационные детали