Гобустан называют визитной карточкой Азербайдажана. Всего час от Баку — и вы вместе с другими любителями естествознания и археологии исследуете грязевые гейзеры и наскальные изображения. Я покажу вам необычные места заповедника и вокруг него: вас ждет дикая природа, захватывающие истории, запечатленные в камне, и самая первая нефтяная вышка в мире.

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Описание

Что вас ожидает

Марсианские хроники

В 12 км от азербайджанского заповедника Гобустан — «страны оврагов» — находится более 300 грязевых вулканов (всего в мире их около 900). Традиционно туристы массово посещают группу вулканов горы Дашгиль. Я же предлагаю авторскую программу, в которой мы посетим нетуристические места — окрестности горы Кянизядаг.

Вас ждет «вулкан эмоций» — в декорациях, напоминающих далекие планеты, вы исследуете склоны гор и удивитесь разнообразию скульптурных форм, которые принимают грифоны и сальзы. Я расскажу о происхождении вулканов, их природе и распространенных заблуждениях о вулканической грязи. Далее по желанию можно будет посетить и традиционно популярную группу вулканов горы Дашгиль (за дополнительную плату).

Наскальные рисунки Гобустана

За первобытным искусством отправимся в музей заповедника Гобустан. Поговорим о причинах заселения этой местности древним человеком, о жизни, быте, религии и художественном наследии палеолита. После музея поедем в горы, где осмотрим стоянку и пещерные жилища, ознакомимся с наследием древних людей — наскальными рисунками (петроглифами). Я расскажу о версии происхождения названия Гобустан, отличающейся от традиционно принятой. Научу читать надписи на средневековых надгробиях и подробно остановлюсь на тех аспектах, на которые не обращают внимание исследователи.

На заре нефтяной эры

На обратном пути в Баку мы посетим знаменитую Биби-Эйбатскую мечеть — усыпальницу потомков пророка Мухаммеда. Здесь я расскажу о местном поселке, где сохранились дома времен Нобелей, а также открытии месторождений нефти на Каспии. Осмотрим нефтедобывающий район Баку и остановимся у первой нефтяной вышки в мире.

По желанию могу подсказать рыбный ресторан на берегу моря с великолепной панорамой, где вы сможете отведать свежую каспийскую рыбу. Экскурсия завершится или в ресторане (если решите там пообедать), или возле вашего отеля.

Организационные детали