История архитектуры города, озвученная нашими гидами, наглядно воссоздаст у вас полное и всестороннее впечатление об интересной увлекательной истории нашего города. Уверяем вас: вы получите несказанной удовольствие, проведя время с нами.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Начинаем с самой высокой точки города, Нагорного парка. Отсюда вы сможете увидеть уникальную панораму нашего красавца Баку и сам масштаб нашей столицы, рассмотреть самый большой Флаг Мира (зарегистрирован в Книге Рекордов Гиннеса от 6-го ноября 2024 года), неповторимый Бакинский Приморский бульвар, Бакинский «Кристалл Холл», где проходил конкурс «Евровидения-2011», ряд уникальных архитектурных произведений современного строительства, украшающие наш город. Рядом вы сможете насладиться футуристическим видом отеля «Flame Tower», построенного в виде трёх языков пламени. Здесь же, после спуска на фуникулёре, вас отвезут к первой нефтяной скважине в мире 1846 года. Кстати, здесь сколотили свой капитал для известной Нобелевской Премии всем известные братья Нобели. Затем вблизи вы сможете увидеть грандиозное строение — Государственный Флаг, — посетить находящийся здесь же одноименный музей. Проезжая в черте города по кольцевому маршруту автогонок «Формула-1» рядом с комплексом «Малая Венеция» с каналами и гондолами, вы сможете насладиться современным строительным дизайном, воплощённым в международном центре мугама (азербайджанской традиционной музыки) и музее Ковра. Сразу после этого мы вас окунём в объятия древней архитектуры и зодчества столицы, исторический центр — Старый город-крепость (Ичери Шехер). Это древние городские ворота, крепостные стены, дворец Ширваншахов, бани, караван-сараи и Девичья башня. Воочию увидеть, где снимались известные советские фильмы: «Бриллиантовая Рука», «Человек-амфибия», и «Тегеран 43»; упасть, как Юрий Никулин, и воскликнуть «Черт побери!» у той самой аптеки. Здесь же вы сможете, посетить всем известный ресторан «Курбан Саид», названный в честь известного немецкого писателя Азербайджанского происхождения, автора известного романа «Али и Нино». В уютной обстановке насладитесь с чудесами азербайджанской кулинарии. В конце экскурсии мы посетим парижский квартал Белого Города и, конечно, всемирно известный современный мировой архитектурный шедевр — Центр им. Гейдара Алиева, — признанный в 2014 году лучшим в мире, спроектированный архитектором с мировым именем Заха Хадид.
Ежедневно с 10:00 до 15:00 (время начала).
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Первая нефтяная скважина в мире
- Самый большой Флаг Мира
- Старый город-крепость (Ичери Шехер)
- Дворец Ширваншахов
- Бани
- Караван-сараи
- Девичья башня
- Места съёмок советских фильмов
- Парижский квартал Белого города
- Центр им. Гейдара Алиева
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Центр им. Гейдара Алиева
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 15:00 (время начала).
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Руслан
27 окт 2025
Понравилось всё от отношения к нам, туристам, до организационных моментов! Точность во времени начала экскурсии, как и планировалось! Прекрасная подача материала: исторического, архитектурного, событийного!!!
A
Arkady
14 окт 2025
Замечательная экскурсия!
Мурад - исключительный гид. Я давно уже не встречал такого: знает Баку как никто, интересно и увлекательно рассказывает, замечательный собеседник.
Браво!!!
Рекомендую всем, кто хочет познакомиться с Баку!
