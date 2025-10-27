Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы



Благодаря читать дальше нашей экскурсии вы сможете наглядно на примере архитектуры города сами прожить, да и прочувствовать очень интересную и богатую историю Баку: это и период Ширвашахов, это и времена первого нефтяного бума, советский период и, конечно, современный независимый Азербайджан. История архитектуры города, озвученная нашими гидами, наглядно воссоздаст у вас полное и всестороннее впечатление об интересной увлекательной истории нашего города. Уверяем вас: вы получите несказанной удовольствие, проведя время с нами.Благодаря 5 2 отзыва

Исмаил Ваш гид в Баку Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 2 отзыва Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский

турецкий

Описание экскурсии Что вас ждёт? Начинаем с самой высокой точки города, Нагорного парка. Отсюда вы сможете увидеть уникальную панораму нашего красавца Баку и сам масштаб нашей столицы, рассмотреть самый большой Флаг Мира (зарегистрирован в Книге Рекордов Гиннеса от 6-го ноября 2024 года), неповторимый Бакинский Приморский бульвар, Бакинский «Кристалл Холл», где проходил конкурс «Евровидения-2011», ряд уникальных архитектурных произведений современного строительства, украшающие наш город. Рядом вы сможете насладиться футуристическим видом отеля «Flame Tower», построенного в виде трёх языков пламени. Здесь же, после спуска на фуникулёре, вас отвезут к первой нефтяной скважине в мире 1846 года. Кстати, здесь сколотили свой капитал для известной Нобелевской Премии всем известные братья Нобели. Затем вблизи вы сможете увидеть грандиозное строение — Государственный Флаг, — посетить находящийся здесь же одноименный музей. Проезжая в черте города по кольцевому маршруту автогонок «Формула-1» рядом с комплексом «Малая Венеция» с каналами и гондолами, вы сможете насладиться современным строительным дизайном, воплощённым в международном центре мугама (азербайджанской традиционной музыки) и музее Ковра. Сразу после этого мы вас окунём в объятия древней архитектуры и зодчества столицы, исторический центр — Старый город-крепость (Ичери Шехер). Это древние городские ворота, крепостные стены, дворец Ширваншахов, бани, караван-сараи и Девичья башня. Воочию увидеть, где снимались известные советские фильмы: «Бриллиантовая Рука», «Человек-амфибия», и «Тегеран 43»; упасть, как Юрий Никулин, и воскликнуть «‎Черт побери!» у той самой аптеки. Здесь же вы сможете, посетить всем известный ресторан «Курбан Саид», названный в честь известного немецкого писателя Азербайджанского происхождения, автора известного романа «Али и Нино». В уютной обстановке насладитесь с чудесами азербайджанской кулинарии. В конце экскурсии мы посетим парижский квартал Белого Города и, конечно, всемирно известный современный мировой архитектурный шедевр — Центр им. Гейдара Алиева, — признанный в 2014 году лучшим в мире, спроектированный архитектором с мировым именем Заха Хадид.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Первая нефтяная скважина в мире

Самый большой Флаг Мира

Старый город-крепость (Ичери Шехер)

Дворец Ширваншахов

Бани

Караван-сараи

Девичья башня

Места съёмок советских фильмов

Парижский квартал Белого города

Центр им. Гейдара Алиева Что включено Услуги гида

Транспорт Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Ваш отель Завершение: Центр им. Гейдара Алиева Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно с 10:00 до 15:00 (время начала). Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.