Откройте для себя волшебство столицы Азербайджана в огнях ночи! Во время этой обзорной экскурсии вы увидите, как Баку преображается вечером: сверкающие Пламенные башни, величетсвенная набережная, старинные улицы Старого города и современные архитектурные шедевры. Прогулка подарит вам яркие впечатления, захватывающие панорамные виды и красивые фото.
Описание экскурсииКогда солнце опускается за горизонт, Баку преображается. Улицы наполняются мягким светом фонарей, архитектура оживает в огнях, а теплый бриз с Каспия придает вечеру особую магию. Ночная экскурсия по столице Азербайджана - это путешествие в город, где встречаются история, легенды и современное великолепие. Что нас ждет:
- Нагорный парк (смотровая площадка) Ваш вечер начнется с самой высокой точки Баку. Отсюда открывается захватывающая панорама: мерцающая бухта, силуэты Пламенных башен, сверкающие улицы и купола Старого города и Площадь Государтсвенного флага. Вы увидите, как город словно рассыпался внизу в россыпи огней;
- Приморский бульвар - где море встречает город. Мы пройдем около музея ковров, полюбуемся водным парком «Малая Венеция», музей Ковра, Мугам центром и Колесом обозрения;
- Старый город - сердце вечернего Баку. В тишине ночи Старый город оживает по-особенному. Под мягким светом фонарей древние стены, узкие улочки и башни превращаются в живую декорацию восточной сказки. Здесь, среди камня и тени, дышит тысячелетняя история Баку. Мы пройдем по местам съемок культового советского фильма «Бриллиантовая рука», вдоль Девичьей башни, услышим легенду, увидим дворец Ширваншахов снаружи и почувствуем, как старинный город бережно хранит свою душу - даже XXI веке;
- Площадь Фонтанов и улица Низами - это место где встречаются бакинцы, туристы, искусство и городская жизнь. улицы залиты светом витрин, звуками уличных музыкантов и шумом фонтанов. Мы прогуляемся по улице Низами, увидим здания нефтяных магнатов, построенные в XIX-XX веках, почувтсвуем ритм города и сделаем красивые кадры. Важная информация: Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях с кондиционером: Honda Civic, Nissan X-Trail, Mersedes Vito, Mercedes Sprinter и т. д. в зависимости от количество участников. Мы вас заберем с места вашего проживания (центр), а после завершении экскурсии привезем обратно. Продолжительность экскурсии 3 часа. В летнюю погоду желательно взять головной убор и солнцезащитные очки, а в зимнюю погоду теплую одежду. Для комфортного передвижения на локациях наденьте удобную обувь. Бутылированная вода и доступ к wi-fi включены в стоимость экскурсии. Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Все наши гиды русскоговорящие. При желании можем увелилить количество участников. Цену уточняйте у гида. Во время экскурсии по вашему желанию можем остановиться на обед в одном из ресторанов c вкусной национальной кухней. Экскурсию можно начать и завершить в аэропорту, или вне центра по вашему желанию за дополнительную плату. Стоимость уточняйте у гида.
Ежедневно после 19:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пламенные башни (Flame Towers)
- Нагорный парк (Смотровая площадка)
- Дворец «Исмаилия»
- Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви (осмотр без посещения)
- Бакинский Бульвар (Малая Венеция, Колесо обозрения, Мугам Центр, музей Ковра)
- Старый город
- Комплекс Дворца Ширваншахов (осмотр без посещения)
- Караван-Сараи: Мултани, Бухара, Маленький, Двухэтажный
- Бани (Хамамы): баня Ага Микаила, баня Касум-Бека
- Дом Рамазановых
- Девичья Башня (осмотр без посещения)
- Дворец Исабека Гаджинского
- Музей миниатюрной книги
- Улица, где снимался культовый фильм «Бриллиантовая Рука» (Черт Побери, Цигель-цигель ай-лю-лю)
- Мечети старого города: Шахская мечеть, мечеть Мухаммеда, Джума мечеть и т. д
- Старая стена от часовни Святого Варфоломея
- Площадь Фонтанов и улица Низами
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Бутылированная вода
- Доступ к интернету через wi-fi
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Место вашего проживания (центр)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно после 19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
- Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях с кондиционером: Honda Civic, Nissan X-Trail, Mersedes Vito, Mercedes Sprinter и т. д. в зависимости от количество участников
- Мы вас заберем с места вашего проживания (центр), а после завершении экскурсии привезем обратно
- Продолжительность экскурсии 3 часа
- В летнюю погоду желательно взять головной убор и солнцезащитные очки, а в зимнюю погоду теплую одежду. Для комфортного передвижения на локациях наденьте удобную обувь
- Бутылированная вода и доступ к wi-fi включены в стоимость экскурсии
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Все наши гиды русскоговорящие
- При желании можем увелилить количество участников. Цену уточняйте у гида
- Во время экскурсии по вашему желанию можем остановиться на обед в одном из ресторанов c вкусной национальной кухней
- Экскурсию можно начать и завершить в аэропорту, или вне центра по вашему желанию за дополнительную плату. Стоимость уточняйте у гида
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
