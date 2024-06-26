1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
В первый раз в Баку: путешествие от прошлого к настоящему
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Баку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У входа в отель/апартаменты в центре города Баку
Сегодня в 14:00
3 июля в 09:00
€97 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Историческое путешествие по Ичери-шехер: легенды и факты
Исследуйте лабиринты Ичери-шехер, погружаясь в атмосферу Баку. Узнайте тайны Девичьей башни, дворца Ширваншахов и посетите караван-сарай и мастерскую художника
Начало: От Вашего отеля, либо со встречей у Ичери-шехер в ...
16 июля в 15:00
17 июля в 09:00
от €200 за всё до 18 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия на фоне центра Гейдара Алиева
Сделать атмосферные снимки у одного из самых необычных сооружений на Кавказе
Начало: У Культурного центра Гейдара Алиева
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
150€120 за всё до 2 чел.
Мини-группа
1 час
Солнечные ковры Баку
Атмосферное путешествие в мини-группе в дом-музей художника Кямиля Алиева
Начало: В центре Баку
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€14 за человека
Индивидуальная
2 часа
Вечерний Баку
Начало: Отель проживания туриста, если отель в центре
Расписание: По договоренности
Завтра в 14:00
3 июля в 09:00
$80 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ФФаиг26 июня 2024Фуад очень хороший гид. Рекомендую всем однозначно. Очень приятный, внимательный. Всегда очень интересно рассказывает, беседы всегда очень легкие и глубокие.
- ККсения22 июня 2024Спасибо большое Джамиле за прекрасную фотосессию! Она очень помогала с выбором поз и ракурсов, а фотографии получились просто потрясающие!
- ЕЕкатерина12 июня 2024Спасибо за знакомство с прекрасным Баку. Экскурсия организована на высшем уровне. Все четко и по времени. Сколько всего интересного и полезного мы узнали сегодня. Огромное спасибо нашему гиду Наиле за прекрасный день.
- ДДария12 июня 2024Планировали провести в Баку всего 1 день, поэтому выбрали общую обзорную экскурсию. Благодаря Наиле удалось получить представление о городе. Очень понравилось. Возможно приедем ещё и обратимся к ней за какой-то более конкретной историей
- ИИрина10 июня 2024Отличная экскурсия. Очень красочно все рассказывают, интересные достопримечательности, хочется слушать и слушать) приятный бонус дегустация вин. Мы путешествовали компанией, нам всем очень понравилось 😍😍
- ТТатьяна15 мая 2024Прекрасный гид, чуткий, заботливый, интересный рассказчик, приятный человек! Обладает большим кругозором, ответил на все наши вопросы, и даже больше. Ставим 11
- ЕЕлена10 мая 2024Я получила огромное удовольствие, посетив дом- музей К. Алиева. Нармина, наш гид, удивительно светлая, интеллигентная, образованная женщина, рассказала нам об
- TTatiana2 мая 2024Уникальная экскурсия и уникальный гид. Нармина — дочь известного в Азербайджане и за его пределами Камиля Алиева, заслуженного художника и
- ННэля23 апреля 2024Офис из доброжелательных,интеллигентных бакинцев,со своим видением истории и культуры города. Экскурсия комфортна по соотношению пешеходности и обзора города на автомобиле. Не спеша и в удовольствие. Впечатление очень хорошее.
- ККсения31 марта 2024Всё было легко (особенно в вопросах позирования, когда ты им не особо владеешь))), оперативно, профессионально и самое главное фотографии через
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