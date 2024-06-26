Экскурсии из центра Баку

Найдено 5 экскурсий в категории «Из центра» в Баку на русском языке, цены от €14, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
В первый раз в Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
112 отзывов
В первый раз в Баку: путешествие от прошлого к настоящему
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Баку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У входа в отель/апартаменты в центре города Баку
Сегодня в 14:00
3 июля в 09:00
97 за всё до 3 чел.
Прогулка по Старому городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
34 отзыва
Историческое путешествие по Ичери-шехер: легенды и факты
Исследуйте лабиринты Ичери-шехер, погружаясь в атмосферу Баку. Узнайте тайны Девичьей башни, дворца Ширваншахов и посетите караван-сарай и мастерскую художника
Начало: От Вашего отеля, либо со встречей у Ичери-шехер в ...
16 июля в 15:00
17 июля в 09:00
от 200 за всё до 18 чел.
Фотосессия на фоне центра Гейдара Алиева
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
7 отзывов
Фотосессия на фоне центра Гейдара Алиева
Сделать атмосферные снимки у одного из самых необычных сооружений на Кавказе
Начало: У Культурного центра Гейдара Алиева
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
150120 за всё до 2 чел.
Солнечные ковры Баку
Мини-группа
1 час
3 отзыва
Солнечные ковры Баку
Атмосферное путешествие в мини-группе в дом-музей художника Кямиля Алиева
Начало: В центре Баку
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
14 за человека
Вечерний Баку
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Вечерний Баку
Начало: Отель проживания туриста, если отель в центре
Расписание: По договоренности
Завтра в 14:00
3 июля в 09:00
$80 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ф
    Фаиг
    26 июня 2024
    Прогулка по Старому городу
    Фуад очень хороший гид. Рекомендую всем однозначно. Очень приятный, внимательный. Всегда очень интересно рассказывает, беседы всегда очень легкие и глубокие.
  • К
    Ксения
    22 июня 2024
    Фотосессия на фоне центра Гейдара Алиева
    Спасибо большое Джамиле за прекрасную фотосессию! Она очень помогала с выбором поз и ракурсов, а фотографии получились просто потрясающие!
    Спасибо большое Джамиле за прекрасную фотосессию! Она очень помогала с выбором поз и ракурсов, а фотографии получились просто потрясающие!Спасибо большое Джамиле за прекрасную фотосессию! Она очень помогала с выбором поз и ракурсов, а фотографии получились просто потрясающие!
  • Е
    Екатерина
    12 июня 2024
    В первый раз в Баку
    Спасибо за знакомство с прекрасным Баку. Экскурсия организована на высшем уровне. Все четко и по времени. Сколько всего интересного и полезного мы узнали сегодня. Огромное спасибо нашему гиду Наиле за прекрасный день.
    Спасибо за знакомство с прекрасным Баку. Экскурсия организована на высшем уровне. Все четко и по времениСпасибо за знакомство с прекрасным Баку. Экскурсия организована на высшем уровне. Все четко и по времени
  • Д
    Дария
    12 июня 2024
    В первый раз в Баку
    Планировали провести в Баку всего 1 день, поэтому выбрали общую обзорную экскурсию. Благодаря Наиле удалось получить представление о городе. Очень понравилось. Возможно приедем ещё и обратимся к ней за какой-то более конкретной историей
  • И
    Ирина
    10 июня 2024
    В первый раз в Баку
    Отличная экскурсия. Очень красочно все рассказывают, интересные достопримечательности, хочется слушать и слушать) приятный бонус дегустация вин. Мы путешествовали компанией, нам всем очень понравилось 😍😍
    Отличная экскурсия. Очень красочно все рассказывают, интересные достопримечательности, хочется слушать и слушать) приятный бонус дегустация винОтличная экскурсия. Очень красочно все рассказывают, интересные достопримечательности, хочется слушать и слушать) приятный бонус дегустация винОтличная экскурсия. Очень красочно все рассказывают, интересные достопримечательности, хочется слушать и слушать) приятный бонус дегустация винОтличная экскурсия. Очень красочно все рассказывают, интересные достопримечательности, хочется слушать и слушать) приятный бонус дегустация винОтличная экскурсия. Очень красочно все рассказывают, интересные достопримечательности, хочется слушать и слушать) приятный бонус дегустация винОтличная экскурсия. Очень красочно все рассказывают, интересные достопримечательности, хочется слушать и слушать) приятный бонус дегустация винОтличная экскурсия. Очень красочно все рассказывают, интересные достопримечательности, хочется слушать и слушать) приятный бонус дегустация вин
  • Т
    Татьяна
    15 мая 2024
    Прогулка по Старому городу
    Прекрасный гид, чуткий, заботливый, интересный рассказчик, приятный человек! Обладает большим кругозором, ответил на все наши вопросы, и даже больше. Ставим 11
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    из 10. Этот гид превзошел все наши ожидания. Есть большая насмотренность, Фуад один из лучших, он задал планку для следующих наших путешествий и наших гидов. Спасибо!

    Прекрасный гид, чуткий, заботливый, интересный рассказчик, приятный человек!Прекрасный гид, чуткий, заботливый, интересный рассказчик, приятный человек!
  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Солнечные ковры Баку
    Я получила огромное удовольствие, посетив дом- музей К. Алиева. Нармина, наш гид, удивительно светлая, интеллигентная, образованная женщина, рассказала нам об
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    истории ковроделия в Азербайджане, мы увидели замечательные ковры, выполненные по эскизам К. Алиева, научились их читать. Камерная атмосфера музея, тихая музыка, очень интересные экспонаты не оставят равнодушными никого из туристов. Очень рекомендую.

  • T
    Tatiana
    2 мая 2024
    Солнечные ковры Баку
    Уникальная экскурсия и уникальный гид. Нармина — дочь известного в Азербайджане и за его пределами Камиля Алиева, заслуженного художника и
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    автора удивительных портретных и не только ковров. Дом-музей небольшой, уютный и создан руками Нармины с большой любовью, которую невозможно не почувствовать. Нармина знает о коврах, кажется, всё. И очень интересно рассказывает. Никогда не думала, что ковры можно читать, как книгу, что у ковров есть свой канон. Мне кажется, каждый гость Баку и его житель должен побывать в этом музее и познакомиться с его хозяйкой. В конце экскурсии Нармина угостила нас чаем и сладостями — это очень вкусно. Уходить совершенно не хотелось. Думали, что проведём в музее час, но задержались почти на три и ничуть не жалеем. Нармина — харизматичная, интересная. Желаю ей удачи в её важном деле!

    Уникальная экскурсия и уникальный гид. Нармина — дочь известного в Азербайджане и за его пределами КамиляУникальная экскурсия и уникальный гид. Нармина — дочь известного в Азербайджане и за его пределами КамиляУникальная экскурсия и уникальный гид. Нармина — дочь известного в Азербайджане и за его пределами КамиляУникальная экскурсия и уникальный гид. Нармина — дочь известного в Азербайджане и за его пределами КамиляУникальная экскурсия и уникальный гид. Нармина — дочь известного в Азербайджане и за его пределами КамиляУникальная экскурсия и уникальный гид. Нармина — дочь известного в Азербайджане и за его пределами КамиляУникальная экскурсия и уникальный гид. Нармина — дочь известного в Азербайджане и за его пределами КамиляУникальная экскурсия и уникальный гид. Нармина — дочь известного в Азербайджане и за его пределами Камиля
  • Н
    Нэля
    23 апреля 2024
    Вечерний Баку
    Офис из доброжелательных,интеллигентных бакинцев,со своим видением истории и культуры города. Экскурсия комфортна по соотношению пешеходности и обзора города на автомобиле. Не спеша и в удовольствие. Впечатление очень хорошее.
  • К
    Ксения
    31 марта 2024
    Фотосессия на фоне центра Гейдара Алиева
    Всё было легко (особенно в вопросах позирования, когда ты им не особо владеешь))), оперативно, профессионально и самое главное фотографии через
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    два дня! Рекомендую! это крутой вариант потратить всего час, но получить кучу фотографий в нескольких образах/одеждах (если вы готовы на лёгкие переодевания)

    Всё было легко (особенно в вопросах позирования, когда ты им не особо владеешь))), оперативно, профессионально иВсё было легко (особенно в вопросах позирования, когда ты им не особо владеешь))), оперативно, профессионально иВсё было легко (особенно в вопросах позирования, когда ты им не особо владеешь))), оперативно, профессионально иВсё было легко (особенно в вопросах позирования, когда ты им не особо владеешь))), оперативно, профессионально и

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Из центра»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. В первый раз в Баку
  2. Прогулка по Старому городу
  3. Фотосессия на фоне центра Гейдара Алиева
  4. Солнечные ковры Баку
  5. Вечерний Баку
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Девичья башня
  4. Нагорный парк
  5. Дворец Ширваншахов
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Апшерон
  9. Приморский бульвар
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июле 2024
Сейчас в Баку в категории "Из центра" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 14 до 200 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 159 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Из центра», 159 ⭐ отзывов, цены от €14. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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