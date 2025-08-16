Погрузитесь в красоту природы: величественные скалы Бешбармаг, волшебное Розовое озеро и фантастические Радужные горы.
Эта экскурсия подарит вам незабываемые виды, яркие эмоции и возможность прикоснуться к природным чудесам Азербайджана.
Описание экскурсииВ этом путешествии мы увидим: 1. Горы Бешбармаг: Горы Бешбармаг — это настоящее чудо природы! Их величественные скалы и крутые вершины завораживают и вызывают восхищение. Местные жители верят, что эта гора наполнена духами, и каждая тропинка хранит свои секреты. Здесь вам предложат уникальные истории и легенды, которые сделают вашу прогулку незабываемой. 2. Розовое озеро: Розовое озеро — это место, где природа творит чудеса! Его яркий цвет делает его похожим на картину, и каждый уголок здесь полон магии. Вы сможете не только полюбоваться красотой, но и увидеть множество редких растений и животных. Не забудьте взять с собой камеру — такие виды просто просятся на фотографии! 3. Радужные горы: Радужные горы словно сошли с картинки, с их яркими слоями и причудливыми формами. Каждый поворот открывает новый захватывающий вид, и не зря это место привлекает художников и фотографов. Здесь вы почувствуете себя в сказке, где каждая деталь радует глаз. Прогулка по этим горам подарит вам не только впечатления, но и множество ярких эмоций! Важная информация: На экскурсии вы увидите величественные горы Бешбармаг, сверкающее Розовое озеро и удивительные Радужные горы. Это путешествие подарит вам возможность насладиться потрясающими природными пейзажами и сделать незабываемые фотографии. Гибкость маршрута позволит выбрать интересные места для посещения в зависимости от ваших предпочтений.
Начало экскурсии в любое время с 9:00 до 12:00 каждый день
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Радужные горы
- Розовое озеро
- Гора Бешбармаг
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Билеты
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По желанию туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Начало экскурсии в любое время с 9:00 до 12:00 каждый день
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- На экскурсии вы увидите величественные горы Бешбармаг
- Сверкающее Розовое озеро и удивительные Радужные горы. Это путешествие подарит вам возможность насладиться потрясающими природными пейзажами и сделать незабываемые фотографии. Гибкость маршрута позволит выбрать интересные места для посещения в зависимости от ваших предпочтений
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Давид
16 авг 2025
Бескрайне благодарен моему замечательному гиду Анару за незабываемое приключение по Азербайджану! Его профессионализм не просто впечатляет – он выходит за рамки обыденного, возвышая его до уровня одного из лучших гидов,
А
Александр
28 мар 2025
Нас встретили в аэропорту в 6:30 согласно заказу.
Входит в следующие категории Баку
