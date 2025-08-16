Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в красоту природы: величественные скалы Бешбармаг, волшебное Розовое озеро и фантастические Радужные горы.



Анар Ваш гид в Баку Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 2 отзыва Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-3 человека Когда Начало экскурсии в любое время с 9:00 до 12:00 каждый день $135 за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

Описание экскурсии В этом путешествии мы увидим: 1. Горы Бешбармаг: Горы Бешбармаг — это настоящее чудо природы! Их величественные скалы и крутые вершины завораживают и вызывают восхищение. Местные жители верят, что эта гора наполнена духами, и каждая тропинка хранит свои секреты. Здесь вам предложат уникальные истории и легенды, которые сделают вашу прогулку незабываемой. 2. Розовое озеро: Розовое озеро — это место, где природа творит чудеса! Его яркий цвет делает его похожим на картину, и каждый уголок здесь полон магии. Вы сможете не только полюбоваться красотой, но и увидеть множество редких растений и животных. Не забудьте взять с собой камеру — такие виды просто просятся на фотографии! 3. Радужные горы: Радужные горы словно сошли с картинки, с их яркими слоями и причудливыми формами. Каждый поворот открывает новый захватывающий вид, и не зря это место привлекает художников и фотографов. Здесь вы почувствуете себя в сказке, где каждая деталь радует глаз. Прогулка по этим горам подарит вам не только впечатления, но и множество ярких эмоций! Важная информация: На экскурсии вы увидите величественные горы Бешбармаг, сверкающее Розовое озеро и удивительные Радужные горы. Это путешествие подарит вам возможность насладиться потрясающими природными пейзажами и сделать незабываемые фотографии. Гибкость маршрута позволит выбрать интересные места для посещения в зависимости от ваших предпочтений.

Начало экскурсии в любое время с 9:00 до 12:00 каждый день Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Радужные горы

Розовое озеро

Гора Бешбармаг Что включено Услуги гида

Транспорт Что не входит в цену Билеты

Личные расходы Место начала и завершения? По желанию туриста Когда и сколько длится? Когда: Начало экскурсии в любое время с 9:00 до 12:00 каждый день Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел. Важная информация На экскурсии вы увидите величественные горы Бешбармаг

Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.