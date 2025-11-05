Фотопутешествие из Баку: Радужные горы, Розовое озеро и Бешбармак

Профессиональный гид и фотограф предлагает уникальное путешествие из Баку. Увидите агатовые горы Хызы, Розовое озеро и скалу Бешбармаг. Узнаете о древних караванах и ритуалах, насладитесь чаепитием на вершине. Все включено: комфортный транспорт, вода, Wi-Fi и фото на память. Присоединяйтесь к этому захватывающему приключению и получите уникальные снимки
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональные фотографии
- 🏞 Уникальные природные пейзажи
- 🗺 Интересные легенды и истории
- 🚐 Комфортный транспорт
- ☕ Традиционное чаепитие
Что можно увидеть
- Агатовые горы Хызы
- Розовое озеро
- Скала Бешбармаг
Описание фото-прогулки
Агатовые горы Хызы. Это не просто горы, а настоящая книга, полная неизведанных страниц. Я расскажу о людях и событиях, которые связаны с этим священным местом.
Розовое озеро. Оно поражает необычным цветом воды, действительно напоминающим розовый — такой эффект создают особые микроорганизмы, обитающие в озере. Вы насладитесь пейзажами и сделаете атмосферные фотографии.
Скала Бешбармаг. Величественное природное образование, которое удивит вас размерами. Её уникальная форма напоминает огромную руку, протянутую к небу, и именно это породило множество мифов и легенд. Вы полюбуетесь пейзажами и узнаете тайны, известные лишь местным. На самой вершине мы устроим традиционное чаепитие, чтобы насладиться моментом и атмосферой этого легендарного места.
Вы узнаете:
- Как скала Бешбармаг служила ориентиром для караванов в древности
- Как местные жители использовали её в своих ритуалах
- Почему агатовые горы считают мистическими и как камни стали частью истории
- Как мифы влияли на повседневную жизнь и культурные традиции местных жителей
Организационные детали
- В стоимость всё включено
- В зависимости от количества человек поедем на комфортабельном Mercedes Sprinter или Kia Sorento 2020 г. в. Есть бутилированная вода и Wi-Fi
- При плохой погоде у скалы Бешбармаг мы пересядем на машины повышенной проходимости
- Фотографирую на iPhone 16 Pro Max
- Отредактированные фото и видео пришлю в течение 2 дней после поездки
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Место проживания туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шахин — ваш гид в Баку
Провёл экскурсии для 47 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Шагин, и я — профессиональный гид по Азербайджану. В туризме я столько, сколько себя помню, и это не просто работа для меня — это настоящее призвание! ОбожаюЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
5 ноя 2025
Запланировали заранее экскурсию, не думали, что впереди нас ждет такой подарок судьбы 🙌🫶- Экскурсию проводил Азик- лучший гид), мастер своего дела…. Приятный, открытый, интересный молодой человек. Доставил с комфортом, создал
у
ульяна
27 окт 2025
Бесподобная атмосферная фотоэкскурсия, спасибо Азику за профессиональные фото!
Б
Борис
26 окт 2025
Были на фото-экскурсии в горы с гидом Азиком — незабываемые впечатления!
Азик эрудированный и профессиональный гид с открытой душой. Он прекрасно знает местность, рассказывает очень интересно.
Фотографии получили прямо в конце экскурсии,
Азик эрудированный и профессиональный гид с открытой душой. Он прекрасно знает местность, рассказывает очень интересно.
Фотографии получили прямо в конце экскурсии,
А
Александр
24 окт 2025
Экскурсию проводил гид Азик. 8 часов пролетели почти незаметно за непринуждённо разговором. Места просто волшебные. Чаепитие на горе атмоферно. Ну и главный бонус - это конечно сопроводительная фотосессия. На память 400+ замечательных фотографий. Азик не просто фотографировал, он выбирал лучшие ракурсы, говорил как и куда встать, куда повернуться… Однозначно рекомендуем и экскурсию и гида.
А
Артур
19 окт 2025
Азик — гид высочайшего уровня, а ещё просто очень доброжелательный и интересный человек, с которым можно поболтать обо всем на свете.
Мария
10 окт 2025
Как же волшебны горы, в которых мы побывали!
Уезжать обратно в Баку совсем не хотелось — настолько атмосферной получилась поездка. Мы провели на экскурсии целых 9 часов, и за всё это
Уезжать обратно в Баку совсем не хотелось — настолько атмосферной получилась поездка. Мы провели на экскурсии целых 9 часов, и за всё это
А
Ася
10 окт 2025
Азик не только возил нас по красотам Азербайджана, но и неутомимо и ненавязчиво рассказывал, слушал, кормил, решал вопросы и фотографировал! Шикарные фото будут помогать нам не забыть отличный день экскурсии а также красоваться в сетях. Спасибо Азик!
Милана
6 окт 2025
С удовольствием поделюсь впечатлениями от поездки с Азиком по данному маршруту. Мы провели замечательный день, день моего рождения! Были потрясающие виды, приятные сюрпризы, интересные рассказы не только про посещаемые места,
М
Михаил
12 сен 2025
Экскурсия с фотосессией, это наверное о чем можно мечтать.
Можно наслаждаться видами и не о чем, не думать…
Безумно красивые пейзажи, много ярких локаций, поездка прошла с комфортом, с чаепитием на скале Бешбармак
Очень теплые и приятные люди!!! Советую всем!!! Азик, ты лучший!!!!
Можно наслаждаться видами и не о чем, не думать…
Безумно красивые пейзажи, много ярких локаций, поездка прошла с комфортом, с чаепитием на скале Бешбармак
Очень теплые и приятные люди!!! Советую всем!!! Азик, ты лучший!!!!
М
Мария
22 авг 2025
Гид Азик просто великолепен! Провел замечательную экскурсию, очень внимательно относился, было максимально комфортно во всех отношениях! Однозначно рекомендую! Помимо информации по маршруту рассказал очень много о старом городе, в котором ранее другой гид провел для нас отвратительную экскурсию. Очень благодарны за супер профессионализм!
В
Владимир
24 июн 2025
Заказывали экскурсию на розовое озеро, агатовые горы и гору бешбармак, очень все понравилось, помимо прекрасных видов наш гид очень интересно рассказывал про данные места и историю Баку в целом. Всем рекомендую
Руба
29 апр 2025
Недавно были на экскурсии в Агатовые горы в Хызы и на скалу Бешбармак. Гидом был Азик очень добрый, отзывчивый и знающий человек. Он рассказал столько интересных фактов, что мы слушали
Р
Рената
7 янв 2025
Большое спасибо гиду Намику за интересную экскурсию, множество историй и просто потрясающие фотографии!!! Полнейший комфорт и безопастность на протяжении всей экскурсии! Мы остались в полном восторге!!!!
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии из Баку
Индивидуальная
до 4 чел.
Горящая гора, храм огня, розовое озеро и агатовые горы - на экскурсии из Баку
Увидеть главные природные жемчужины Азербайджана за 1 день
Начало: У вашего отеля
13 ноя в 08:00
14 ноя в 08:00
от €130 за всё до 4 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия из Баку: Янардаг, розовое озеро и горы
Увидеть разноцветную палитру Азербайджана и необычные природные явления
Начало: У вашего отеля в центре Баку или на улице Шовкет А...
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
от €150
€200 за всё до 10 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 17 чел.
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
$100
$133.34 за всё до 17 чел.