Мои заказы

Фотопутешествие из Баку: Радужные горы, Розовое озеро и Бешбармак

Откройте для себя удивительные пейзажи и легенды Азербайджана. Фотографии на память и уникальные истории ждут вас
Профессиональный гид и фотограф предлагает уникальное путешествие из Баку. Увидите агатовые горы Хызы, Розовое озеро и скалу Бешбармаг. Узнаете о древних караванах и ритуалах, насладитесь чаепитием на вершине. Все включено: комфортный транспорт, вода, Wi-Fi и фото на память. Присоединяйтесь к этому захватывающему приключению и получите уникальные снимки
5
13 отзывов

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Профессиональные фотографии
  • 🏞 Уникальные природные пейзажи
  • 🗺 Интересные легенды и истории
  • 🚐 Комфортный транспорт
  • ☕ Традиционное чаепитие
Фотопутешествие из Баку: Радужные горы, Розовое озеро и Бешбармак© Шахин
Фотопутешествие из Баку: Радужные горы, Розовое озеро и Бешбармак© Шахин
Фотопутешествие из Баку: Радужные горы, Розовое озеро и Бешбармак© Шахин
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 00:00, 09:00

Что можно увидеть

  • Агатовые горы Хызы
  • Розовое озеро
  • Скала Бешбармаг

Описание фото-прогулки

Агатовые горы Хызы. Это не просто горы, а настоящая книга, полная неизведанных страниц. Я расскажу о людях и событиях, которые связаны с этим священным местом.

Розовое озеро. Оно поражает необычным цветом воды, действительно напоминающим розовый — такой эффект создают особые микроорганизмы, обитающие в озере. Вы насладитесь пейзажами и сделаете атмосферные фотографии.

Скала Бешбармаг. Величественное природное образование, которое удивит вас размерами. Её уникальная форма напоминает огромную руку, протянутую к небу, и именно это породило множество мифов и легенд. Вы полюбуетесь пейзажами и узнаете тайны, известные лишь местным. На самой вершине мы устроим традиционное чаепитие, чтобы насладиться моментом и атмосферой этого легендарного места.

Вы узнаете:

  • Как скала Бешбармаг служила ориентиром для караванов в древности
  • Как местные жители использовали её в своих ритуалах
  • Почему агатовые горы считают мистическими и как камни стали частью истории
  • Как мифы влияли на повседневную жизнь и культурные традиции местных жителей

Организационные детали

  • В стоимость всё включено
  • В зависимости от количества человек поедем на комфортабельном Mercedes Sprinter или Kia Sorento 2020 г. в. Есть бутилированная вода и Wi-Fi
  • При плохой погоде у скалы Бешбармаг мы пересядем на машины повышенной проходимости
  • Фотографирую на iPhone 16 Pro Max
  • Отредактированные фото и видео пришлю в течение 2 дней после поездки

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Место проживания туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шахин
Шахин — ваш гид в Баку
Провёл экскурсии для 47 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Шагин, и я — профессиональный гид по Азербайджану. В туризме я столько, сколько себя помню, и это не просто работа для меня — это настоящее призвание! Обожаю
читать дальше

делиться знаниями и проводить увлекательные экскурсии. Моё хобби — фотография, поэтому вы не только получите массу интересных историй, но и уйдёте с классными фото на память! Я провожу экскурсии по всему Азербайджану и готов составить для вас индивидуальный тур с учётом всех ваших пожеланий. Если хотите погрузиться в атмосферу Азербайджана с лучшим гидом и отличными снимками — обращайтесь!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
Н
Наталья
5 ноя 2025
Запланировали заранее экскурсию, не думали, что впереди нас ждет такой подарок судьбы 🙌🫶- Экскурсию проводил Азик- лучший гид), мастер своего дела…. Приятный, открытый, интересный молодой человек. Доставил с комфортом, создал
читать дальше

настроение, приправил рассказом из уникальных фактов, и конечно, же показал необыкновенные пейзажи. Фишка экскурсии - живые и яркие фото от гида. Убедитесь сами и попробуйте…. P.S. некоторые в моменте получились очень даже неплохо 😉

Запланировали заранее экскурсию, не думали, что впереди нас ждет такой подарок судьбы 🙌🫶- Экскурсию проводил Азик-Запланировали заранее экскурсию, не думали, что впереди нас ждет такой подарок судьбы 🙌🫶- Экскурсию проводил Азик-Запланировали заранее экскурсию, не думали, что впереди нас ждет такой подарок судьбы 🙌🫶- Экскурсию проводил Азик-Запланировали заранее экскурсию, не думали, что впереди нас ждет такой подарок судьбы 🙌🫶- Экскурсию проводил Азик-Запланировали заранее экскурсию, не думали, что впереди нас ждет такой подарок судьбы 🙌🫶- Экскурсию проводил Азик-Запланировали заранее экскурсию, не думали, что впереди нас ждет такой подарок судьбы 🙌🫶- Экскурсию проводил Азик-Запланировали заранее экскурсию, не думали, что впереди нас ждет такой подарок судьбы 🙌🫶- Экскурсию проводил Азик-
у
ульяна
27 окт 2025
Бесподобная атмосферная фотоэкскурсия, спасибо Азику за профессиональные фото!
Б
Борис
26 окт 2025
Были на фото-экскурсии в горы с гидом Азиком — незабываемые впечатления!
Азик эрудированный и профессиональный гид с открытой душой. Он прекрасно знает местность, рассказывает очень интересно.

Фотографии получили прямо в конце экскурсии,
читать дальше

пока пили чай. Даже сняли пару рилс, наложили музыку и выложили в соцсети — видео быстро набрало много лайков и просмотров!
Так мы невольно прорекламировали Азика,он сам потом написал и поблагодарил, рассказав, что сразу получил четыре новых заказа!
Особенно понравилось, как Азик показал скрытую смотровую площадку, где открывается невероятный вид на долину — этот момент точно запомнится надолго.

Спасибо Азику за душевную экскурсию и прекрасные воспоминания! Обязательно вернёмся снова.

Были на фото-экскурсии в горы с гидом Азиком — незабываемые впечатления!
А
Александр
24 окт 2025
Экскурсию проводил гид Азик. 8 часов пролетели почти незаметно за непринуждённо разговором. Места просто волшебные. Чаепитие на горе атмоферно. Ну и главный бонус - это конечно сопроводительная фотосессия. На память 400+ замечательных фотографий. Азик не просто фотографировал, он выбирал лучшие ракурсы, говорил как и куда встать, куда повернуться… Однозначно рекомендуем и экскурсию и гида.
А
Артур
19 окт 2025
Азик — гид высочайшего уровня, а ещё просто очень доброжелательный и интересный человек, с которым можно поболтать обо всем на свете.
Мария
Мария
10 окт 2025
Как же волшебны горы, в которых мы побывали!
Уезжать обратно в Баку совсем не хотелось — настолько атмосферной получилась поездка. Мы провели на экскурсии целых 9 часов, и за всё это
читать дальше

время наш гид ни разу не торопил нас и не намекнул, что мы задерживаемся.
Особенная благодарность гиду — он не только знал все лучшие ракурсы и локации, но и сам фотографировал нас. Благодаря этому у нас осталось около 600 невероятных фотографий! И это при том, что сами мы фотографироваться не особо умеем — так что всё благодаря ему.
Самое крутое — нас повезли не по стандартному маршруту, а в совершенно другие "марсианские" горы, где не было никого, кроме нас. Полное ощущение уединения и другой планеты!
Рекомендую всем, кто любит красивые места и хочет классные фотографии, даже если не умеет позировать. Это было по-настоящему особенное путешествие.

Как же волшебны горы, в которых мы побывали!Как же волшебны горы, в которых мы побывали!
А
Ася
10 окт 2025
Азик не только возил нас по красотам Азербайджана, но и неутомимо и ненавязчиво рассказывал, слушал, кормил, решал вопросы и фотографировал! Шикарные фото будут помогать нам не забыть отличный день экскурсии а также красоваться в сетях. Спасибо Азик!
Милана
Милана
6 окт 2025
С удовольствием поделюсь впечатлениями от поездки с Азиком по данному маршруту. Мы провели замечательный день, день моего рождения! Были потрясающие виды, приятные сюрпризы, интересные рассказы не только про посещаемые места,
читать дальше

но и про историю Азербайджана.
Азик очень добрый, тактичный, любящий свою работу на 200% гид. Аккуратное вождение, внимательное отношение к маленьким пассажирам, теплая атмосфера поездки останется с нами надолго. В тот же вечер мы получили очень много классных фото!
За это отдельное Азик, вам, спасибо! 🙏 Все было круто 🙌

М
Михаил
12 сен 2025
Экскурсия с фотосессией, это наверное о чем можно мечтать.
Можно наслаждаться видами и не о чем, не думать…
Безумно красивые пейзажи, много ярких локаций, поездка прошла с комфортом, с чаепитием на скале Бешбармак
Очень теплые и приятные люди!!! Советую всем!!! Азик, ты лучший!!!!
Экскурсия с фотосессией, это наверное о чем можно мечтать.Экскурсия с фотосессией, это наверное о чем можно мечтать.Экскурсия с фотосессией, это наверное о чем можно мечтать.Экскурсия с фотосессией, это наверное о чем можно мечтать.Экскурсия с фотосессией, это наверное о чем можно мечтать.Экскурсия с фотосессией, это наверное о чем можно мечтать.Экскурсия с фотосессией, это наверное о чем можно мечтать.Экскурсия с фотосессией, это наверное о чем можно мечтать.
М
Мария
22 авг 2025
Гид Азик просто великолепен! Провел замечательную экскурсию, очень внимательно относился, было максимально комфортно во всех отношениях! Однозначно рекомендую! Помимо информации по маршруту рассказал очень много о старом городе, в котором ранее другой гид провел для нас отвратительную экскурсию. Очень благодарны за супер профессионализм!
В
Владимир
24 июн 2025
Заказывали экскурсию на розовое озеро, агатовые горы и гору бешбармак, очень все понравилось, помимо прекрасных видов наш гид очень интересно рассказывал про данные места и историю Баку в целом. Всем рекомендую
Руба
Руба
29 апр 2025
Недавно были на экскурсии в Агатовые горы в Хызы и на скалу Бешбармак. Гидом был Азик очень добрый, отзывчивый и знающий человек. Он рассказал столько интересных фактов, что мы слушали
читать дальше

с большим вниманием. Азик сделал много красивых профессиональных фотографий, за что отдельное спасибо! Видно, что он любит свою работу и знает каждую тропинку. Рекомендую всем экскурсии с Азиком — это человек-энциклопедия!

Недавно были на экскурсии в Агатовые горы в Хызы и на скалу Бешбармак. Гидом был АзикНедавно были на экскурсии в Агатовые горы в Хызы и на скалу Бешбармак. Гидом был АзикНедавно были на экскурсии в Агатовые горы в Хызы и на скалу Бешбармак. Гидом был АзикНедавно были на экскурсии в Агатовые горы в Хызы и на скалу Бешбармак. Гидом был АзикНедавно были на экскурсии в Агатовые горы в Хызы и на скалу Бешбармак. Гидом был АзикНедавно были на экскурсии в Агатовые горы в Хызы и на скалу Бешбармак. Гидом был АзикНедавно были на экскурсии в Агатовые горы в Хызы и на скалу Бешбармак. Гидом был АзикНедавно были на экскурсии в Агатовые горы в Хызы и на скалу Бешбармак. Гидом был Азик
Р
Рената
7 янв 2025
Большое спасибо гиду Намику за интересную экскурсию, множество историй и просто потрясающие фотографии!!! Полнейший комфорт и безопастность на протяжении всей экскурсии! Мы остались в полном восторге!!!!

Входит в следующие категории Баку

Похожие экскурсии из Баку

Горящая гора, храм огня, розовое озеро и агатовые горы - на экскурсии из Баку
На машине
На микроавтобусе
7 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Горящая гора, храм огня, розовое озеро и агатовые горы - на экскурсии из Баку
Увидеть главные природные жемчужины Азербайджана за 1 день
Начало: У вашего отеля
13 ноя в 08:00
14 ноя в 08:00
от €130 за всё до 4 чел.
Экскурсия из Баку: Янардаг, розовое озеро и горы
На машине
7 часов
-
25%
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия из Баку: Янардаг, розовое озеро и горы
Увидеть разноцветную палитру Азербайджана и необычные природные явления
Начало: У вашего отеля в центре Баку или на улице Шовкет А...
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
от €150€200 за всё до 10 чел.
Радужные горы, Розовое озеро, Гора Желаний-Бешбармаг, дегустация чёрной икры
6 часов
-
25%
110 отзывов
Индивидуальная
до 17 чел.
Радужные горы, Розовое озеро, Гора Желаний-Бешбармаг, дегустация чёрной икры
Начало: Баку
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
$100$133.34 за всё до 17 чел.
У нас ещё много экскурсий в Баку. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Баку