Хотите побывать в красивейших местах страны, отведать умопомрачительного вина, прогуляться 👣 по заповедным горным ⛰️ тропам, поближе познакомиться с народными ремеслами и бытом простых азербайджанцев? Тогда добро пожаловать в Исмаиллы – волшебный уголок страны, где рады каждому гостю. Здесь молодое вино 🍷 льется рекой, солнце ☀️ освещает отвесные скалы, деревья 🌳 достают до самых небес, а горы – еще выше.

Вы увидите, как облака отдыхают на вершине горного перевала, прогуляетесь по старинным каменным улочкам, отведаете национальных разносолов и полностью прочувствуете, что значит настоящее азербайджанское гостеприимство.

Для кого эта экскурсия?

Путешествие в Исмаиллы будет интересно всем, кто хочет узнать Азербайджан изнутри, проникнуться духом страны, попробовать национальные кушанья и вина, а также посмотреть, как живут настоящие азербайджанцы (и как они жили сотни лет назад).

Проезжая мимо Шемаха: сказочный перевал

В компании веселого и всезнающего гида вы поедете на северо-запад от столицы ⭐️, мимо сказочного городка Шемаха (родина той самой Шемаханской царицы из сказок Пушкина) и великолепного горного перевала.

На небольшом привале вы выпьете ароматного чая, насладитесь потрясающе прекрасными горными видами и сделаете чудесные фотографии 📸 на фоне отвесных скал. Еще одна остановка – у живописного подвесного мостика через горную реку, текущую в самом низу глубокого ущелья.

Уютный Лагич: каменные улочки и ремесла

Горное селение Лагич – уникальное место, где каждый чувствует себя, как дома. Местные жители рады всем гостям, лагичцы отличаются трудолюбием и радушием. Они с удовольствием показывают, как живут и чем занимаются. Действительно, мастерству местных жителей остается только удивляться – тончайшей работы медные изделия и кожаные вещицы просто поражают воображение.

Узкие каменные улочки Лагича напоминают старый город 🏙️ Баку, но здесь по-особому уютно. Вы прогуляетесь по горному селению, рассмотрите ремесленные изделия, а потом остановитесь на обед. Вкуснейшие национальные блюда по особым рецептам порадуют даже истинных гурманов.

Ивановка: настоящее азербайджанское селение с русским характером

После обеда в гостеприимном Лагиче вы отправитесь в Ивановку. Удивительно, но это селение с истинно русским названием очень органично смотрится среди отвесных азербайджанских гор. Вы узнаете о перипетиях предков жителей Ивановки, о загадочных молоканах и о том, как сформировалась самобытная местная культура.

После прогулки по селению и знакомства со всеми ее достопримечательностями 🏛️ вас ждет сытный ужин и дегустация вин, которые изготавливаются из винограда, растущего на ближайших склонах. Ароматный шашлык, горячие лепешки и свежий фермерский сыр прекрасно утолят разыгравшийся аппетит и послужат отличным дополнением к вину.

ВНИМАНИЕ, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГИДОВ:

ТЕКСТ ЭКСКУРСИИ 🧭 ЗАПАТЕНТОВАН, ЛЮБОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУДЕТ ОБЖАЛОВАНО В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ!