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Селение ремесленников - Лагич, и Ивановка - деревня с русским характером

Лия М.
Лия М. – Гид из Баку
Селение ремесленников - Лагич, и Ивановка - деревня с русским характером
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  • 🎩Индивидуальная
  • В горы
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $50 за экскурсию

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Селение ремесленников - Лагич, и Ивановка - деревня с русским характером
Селение ремесленников - Лагич, и Ивановка - деревня с русским характером

Что вы увидите

  • Сказочный шемахинский перевал
  • уютный Лагич с каменными улочками и ремеслами
  • азербайджанское селение с русским характером Ивановка
  • винодельню с местным вином.
Хотите побывать в красивейших местах страны, отведать умопомрачительного вина, прогуляться 👣 по заповедным горным ⛰️ тропам, поближе познакомиться с народными ремеслами и бытом простых азербайджанцев? Тогда добро пожаловать в Исмаиллы – волшебный уголок страны, где рады каждому гостю. Здесь молодое вино 🍷 льется рекой, солнце ☀️ освещает отвесные скалы, деревья 🌳 достают до самых небес, а горы – еще выше.
Вы увидите, как облака отдыхают на вершине горного перевала, прогуляетесь по старинным каменным улочкам, отведаете национальных разносолов и полностью прочувствуете, что значит настоящее азербайджанское гостеприимство.
Для кого эта экскурсия?
Путешествие в Исмаиллы будет интересно всем, кто хочет узнать Азербайджан изнутри, проникнуться духом страны, попробовать национальные кушанья и вина, а также посмотреть, как живут настоящие азербайджанцы (и как они жили сотни лет назад).
Проезжая мимо Шемаха: сказочный перевал
В компании веселого и всезнающего гида вы поедете на северо-запад от столицы ⭐️, мимо сказочного городка Шемаха (родина той самой Шемаханской царицы из сказок Пушкина) и великолепного горного перевала.
На небольшом привале вы выпьете ароматного чая, насладитесь потрясающе прекрасными горными видами и сделаете чудесные фотографии 📸 на фоне отвесных скал. Еще одна остановка – у живописного подвесного мостика через горную реку, текущую в самом низу глубокого ущелья.
Уютный Лагич: каменные улочки и ремесла
Горное селение Лагич – уникальное место, где каждый чувствует себя, как дома. Местные жители рады всем гостям, лагичцы отличаются трудолюбием и радушием. Они с удовольствием показывают, как живут и чем занимаются. Действительно, мастерству местных жителей остается только удивляться – тончайшей работы медные изделия и кожаные вещицы просто поражают воображение.
Узкие каменные улочки Лагича напоминают старый город 🏙️ Баку, но здесь по-особому уютно. Вы прогуляетесь по горному селению, рассмотрите ремесленные изделия, а потом остановитесь на обед. Вкуснейшие национальные блюда по особым рецептам порадуют даже истинных гурманов.
Ивановка: настоящее азербайджанское селение с русским характером
После обеда в гостеприимном Лагиче вы отправитесь в Ивановку. Удивительно, но это селение с истинно русским названием очень органично смотрится среди отвесных азербайджанских гор. Вы узнаете о перипетиях предков жителей Ивановки, о загадочных молоканах и о том, как сформировалась самобытная местная культура.
После прогулки по селению и знакомства со всеми ее достопримечательностями 🏛️ вас ждет сытный ужин и дегустация вин, которые изготавливаются из винограда, растущего на ближайших склонах. Ароматный шашлык, горячие лепешки и свежий фермерский сыр прекрасно утолят разыгравшийся аппетит и послужат отличным дополнением к вину.

ВНИМАНИЕ, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГИДОВ:

    ТЕКСТ ЭКСКУРСИИ 🧭 ЗАПАТЕНТОВАН, ЛЮБОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУДЕТ ОБЖАЛОВАНО В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ!
    Что входит
    • услуги гида
    • транспорт
    • платные паркинги
    Что не входит
    • Личные расходы
    Начало и место завершения
    🚩 улица Истиглалийят, станция метро Ичери Шехер
    Селение ремесленников - Лагич, и Ивановка - деревня с русским характером
    Селение ремесленников - Лагич, и Ивановка - деревня с русским характером
    Селение ремесленников - Лагич, и Ивановка - деревня с русским характером

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Лия М.
    Лия М.
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    Лия М. проводит ещё 6 экскурсий

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