Приглашаем в увлекательное путешествие по горам Азербайджана. Начнем с Баку, проедем мимо радужных гор Хызы и величественной горы Бешбармаг. Посетим поселение горских евреев «Красная слобода», где увидим хаммам, в котором мылся Александр Дюма. Затем отправимся в древнюю деревню Хыналыг, считающуюся местом остановки Ноева ковчега. Уникальные пейзажи, исторические и культурные достопримечательности ждут вас на этом маршруте

Описание экскурсии

Радужные горы

Наша поездка начнётся из Баку в сторону северной части Азербайджана. Экскурсия на север Азербайджана — и вы увидите радужные горы в районе Хызы. Своё название они получили благодаря разноцветным полосам, образованным различными геологическими слоями. Вы сможете насладиться уникальными пейзажами: ведь разноцветные песчаные отложения напоминают радугу — это действительно впечатляет!

По пути в Губу

Затем по живописной горной дороге мы проедем до района Губа. Поверьте, этот путь заставит сердце стучать чуть громче: над вами соберутся гордые горы Кавказа, а под вами расстелется волшебная гладь Каспийского моря. По пути сможем увидеть Сумгаит, второй по величине город Азербайджана. Также мы проедем мимо знаменитой горы Бешбармаг, которая по форме напоминает пять растопыренных пальцев. Я обязательно расскажу несколько красивых легенд, связанных с этим местом.

Кавказский Иерусалим

Знакомство с Губой мы начнем с посещения поселка «Красная слобода» — самого большого в мире поселения горских евреев. Местное население любит помпезность, поэтому в поселке построены огромные виллы, напоминающие дворцы, а по его улицам разъезжают дорогие автомобили.

Затем мы остановимся на обед в лучшем губинском ресторане. А после отправимся в мечеть Сакина-Ханум, полюбуемся красотой ее фасадов и купольным хаммамом 19 века неподалеку. По легенде, в этой бане когда-то мылся сам Александр Дюма.

Деревня Хыналыг

В часе езды от Губы, на северном склоне Главного Кавказского хребта спряталось самое древнее поселение в Азербайджане — деревня Хыналыг. Хотя деревня находится в труднодоступном месте и здесь нет гостиниц и ресторанов, она привлекает путешественников со всего мира. Считается, что именно здесь когда-то остановился Ноев ковчег, а местные жители — прямые потомки праведника. Мы заглянем в гости к местному жителю, познакомимся со странными традициями и послушаем сохранившийся хыналыгский язык, у которого нет «родственников» моложе 4000 лет. После посещения деревни мы отправимся в обратный путь.

Организационные детали

Часть экскурсии проходит по горным дорогам, что может быть некомфортно для детей до 10 лет.

Экскурсию проведу я или один из гидов из моей команды

Дополнительные расходы