Из Баку - в гости к потомкам Ноя

Насладиться красотой гор Азербайджана и познакомиться с правнуками ветхозаветного праведника

Я приглашаю вас в однодневную поездку по горам Азербайджана.

Любуясь по дороге величественным Кавказским хребтом и Каспийским морем, мы минуем знаменитую гору Бешбармаг и доберемся до самого большого в мире поселения горских евреев. Увидим хаммам, которым успел насладиться сам Александр Дюма.

И наконец, отправимся в труднодоступную деревню Хыналыг — место остановки легендарного Ноева ковчега.
Из Баку - в гости к потомкам Ноя
Из Баку - в гости к потомкам Ноя
Из Баку - в гости к потомкам Ноя
Из Баку - в гости к потомкам Ноя
Из Баку - в гости к потомкам Ноя
Из Баку - в гости к потомкам Ноя
Из Баку - в гости к потомкам Ноя
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18
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Описание

Что вас ожидает

По пути в Губу

Из Баку по живописной горной дороге мы проедем до первой точки маршрута — района Губа. Поверьте, этот путь заставит сердце стучать чуть громче: над вами соберутся гордые горы Кавказа, а под вами расстелется волшебная гладь Каспийского моря. По пути сможем увидеть Сумгаит, второй по величине город Азербайджана. Также мы проедем мимо знаменитой горы Бешбармаг, которая по форме напоминает пять растопыренных пальцев. Я обязательно расскажу несколько красивых легенд, связанных с этим местом.

Кавказский Иерусалим

Знакомство с Губой мы начнем с посещения поселка «Красная слобода» — самого большого в мире поселения горских евреев. Местное население любит помпезность, поэтому в поселке построены огромные виллы, напоминающие дворцы, а по его улицам разъезжают дорогие автомобили.
Затем мы остановимся на обед в лучшем губинском ресторане. А после отправимся в мечеть Сакина-Ханум, полюбуемся красотой ее фасадов и купольным хаммамом 19 века неподалеку. По легенде, в этой бане когда-то мылся сам Александр Дюма.

Деревня Хыналыг

В часе езды от Губы, на северном склоне Главного Кавказского хребта спряталось самое древнее поселение в Азербайджане — деревня Хыналыг. Хотя деревня находится в труднодоступном месте и здесь нет гостиниц и ресторанов, она привлекает путешественников со всего мира. Считается, что именно здесь когда-то остановился Ноев ковчег, а местные жители — прямые потомки праведника. Мы заглянем в гости к местному жителю, познакомимся со странными традициями и послушаем сохранившийся хыналыгский язык, у которого нет «родственников» моложе 4000 лет. После посещения деревни мы отправимся в обратный путь.

Организационные детали

Часть экскурсии проходит по горным дорогам, что может быть некомфортно для детей до 10 лет.

Дополнительные расходы

  • Обед у местного жителя — 15 евро/чел.
  • Входные билеты в Историко-этнографический музей в Хыналыге — 2-3 евро/чел.
  • Если в холодное время года выпадет снег, мы должны будем пересесть на специальный автомобиль — 30 евро/4 чел.
  • В Хыналыге по вашему желанию мы можем остаться с ночевкой (и питанием) у местного жителя — 30 евро/чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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