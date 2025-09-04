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Из Баку - в гости к потомкам Ноя и к марсианским горам

Однодневная экскурсия из Баку: увидите радужные горы, поселение горских евреев и деревню Хыналыг. Погружение в историю и культуру Азербайджана
Приглашаем в увлекательное путешествие по горам Азербайджана. Начнем с Баку, проедем мимо радужных гор Хызы и величественной горы Бешбармаг.

Посетим поселение горских евреев «Красная слобода», где увидим хаммам, в котором мылся Александр Дюма. Затем отправимся в древнюю деревню Хыналыг, считающуюся местом остановки Ноева ковчега. Уникальные пейзажи, исторические и культурные достопримечательности ждут вас на этом маршруте
4.9
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Радужные горы Хызы
  • 🕌 Поселение горских евреев
  • 🏔 Гора Бешбармаг
  • 🚗 Увлекательный маршрут
  • 📜 Исторические легенды
Из Баку - в гости к потомкам Ноя и к марсианским горам
Из Баку - в гости к потомкам Ноя и к марсианским горам
Из Баку - в гости к потомкам Ноя и к марсианским горам

Что можно увидеть

  • Радужные горы
  • Гора Бешбармаг
  • Красная слобода
  • Мечеть Сакина-Ханум
  • Хыналыг

Описание экскурсии

Радужные горы

Наша поездка начнётся из Баку в сторону северной части Азербайджана. Экскурсия на север Азербайджана — и вы увидите радужные горы в районе Хызы. Своё название они получили благодаря разноцветным полосам, образованным различными геологическими слоями. Вы сможете насладиться уникальными пейзажами: ведь разноцветные песчаные отложения напоминают радугу — это действительно впечатляет!

По пути в Губу

Затем по живописной горной дороге мы проедем до района Губа. Поверьте, этот путь заставит сердце стучать чуть громче: над вами соберутся гордые горы Кавказа, а под вами расстелется волшебная гладь Каспийского моря. По пути сможем увидеть Сумгаит, второй по величине город Азербайджана. Также мы проедем мимо знаменитой горы Бешбармаг, которая по форме напоминает пять растопыренных пальцев. Я обязательно расскажу несколько красивых легенд, связанных с этим местом.

Кавказский Иерусалим

Знакомство с Губой мы начнем с посещения поселка «Красная слобода» — самого большого в мире поселения горских евреев. Местное население любит помпезность, поэтому в поселке построены огромные виллы, напоминающие дворцы, а по его улицам разъезжают дорогие автомобили.
Затем мы остановимся на обед в лучшем губинском ресторане. А после отправимся в мечеть Сакина-Ханум, полюбуемся красотой ее фасадов и купольным хаммамом 19 века неподалеку. По легенде, в этой бане когда-то мылся сам Александр Дюма.

Деревня Хыналыг

В часе езды от Губы, на северном склоне Главного Кавказского хребта спряталось самое древнее поселение в Азербайджане — деревня Хыналыг. Хотя деревня находится в труднодоступном месте и здесь нет гостиниц и ресторанов, она привлекает путешественников со всего мира. Считается, что именно здесь когда-то остановился Ноев ковчег, а местные жители — прямые потомки праведника. Мы заглянем в гости к местному жителю, познакомимся со странными традициями и послушаем сохранившийся хыналыгский язык, у которого нет «родственников» моложе 4000 лет. После посещения деревни мы отправимся в обратный путь.

Организационные детали

Часть экскурсии проходит по горным дорогам, что может быть некомфортно для детей до 10 лет.
Экскурсию проведу я или один из гидов из моей команды

Дополнительные расходы

  • Обед у местного жителя — 15 евро/чел.
  • Входные билеты в Историко-этнографический музей в Хыналыге — 2-3 евро/чел.
  • Если в холодное время года выпадет снег, мы должны будем пересесть на специальный автомобиль — 30 евро/4 чел.
  • В Хыналыге по вашему желанию мы можем остановиться на обед у местного жителя — 12 евро/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анар
Анар — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1569 туристов
Мы хотим подарить вам, дорогие гости, любовь к Баку, рассказать о многовековой истории и богатейшей культуре Азербайджана, помочь вам почувствовать неповторимую ауру и дух города. Познакомить вас с обычаями страны и многовековой национальной кухней. Мы сделаем так, чтобы ваше путешествие оказалось настоящей сказкой.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
1
3
2
1
Ирина
Очень хорошая экскурсия интересная. Гид много знает он историк можно много узнать про Азербайджан. Красота гор неописуемая. Гид джентльмен помогал где было сложно с больной ногой. Экскурсия на целый день но время пролетело не заметно. Спасибо рекомендую
Очень хорошая экскурсия интересная. Гид много знает он историк можно много узнать про Азербайджан. Красота гор
Очень хорошая экскурсия интересная. Гид много знает он историк можно много узнать про Азербайджан. Красота гор
Очень хорошая экскурсия интересная. Гид много знает он историк можно много узнать про Азербайджан. Красота гор
Очень хорошая экскурсия интересная. Гид много знает он историк можно много узнать про Азербайджан. Красота гор
Очень хорошая экскурсия интересная. Гид много знает он историк можно много узнать про Азербайджан. Красота гор
Очень хорошая экскурсия интересная. Гид много знает он историк можно много узнать про Азербайджан. Красота гор
Очень хорошая экскурсия интересная. Гид много знает он историк можно много узнать про Азербайджан. Красота гор
Очень хорошая экскурсия интересная. Гид много знает он историк можно много узнать про Азербайджан. Красота гор
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И
Экскурсия нам очень понравилась, гид Анар замечательный! Очень интеллигентный и образованный, рассказывал много интересной информации. Также мы попросили пропустить пару мест, которые знаем по другой экскурсии, и гид показал всесто
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этого другие, не менее интересные места, о которых мы не знали. Экскурсия длилась дольше запланированного времени, т. к. мы не могли нагуляться по Хыналыгу, очень красивое и аутентичное место, Анар везде ходил с нами и обо всем рассказывал. Большое спаибо! Следующие поездки однозначно с вами!

Экскурсия нам очень понравилась, гид Анар замечательный! Очень интеллигентный и образованный, рассказывал много интересной информации. Также
Экскурсия нам очень понравилась, гид Анар замечательный! Очень интеллигентный и образованный, рассказывал много интересной информации. Также
Экскурсия нам очень понравилась, гид Анар замечательный! Очень интеллигентный и образованный, рассказывал много интересной информации. Также
Экскурсия нам очень понравилась, гид Анар замечательный! Очень интеллигентный и образованный, рассказывал много интересной информации. Также
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Д
Из-за того что смыло мост, нам поменяли экскурсовода на Анвара. Очень приятный человек. Поддержал атмосферу веселья. Знает много числовых фактов. Без проблем дал нам возможность полазить по Агатовым горам. Дорога
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в Хыналыг очень понравилась, правда долгая. Сам Хыналыг не впечатлил, не уверен, что поездка туда стоит затраченного времени. Наверно, чтоб окунуться в атмосферу той местности, надо ехать на несколько дней и изучать регион. Сама деревня не большая, люди живут не богато. Дети попрошайничают. Какашечки скота повсюду. Может появиться местный «гид», который по русски знает три слова, но везде будет сопровождать и ждать от вас благодарности. Из-за него не получилось спокойно побродить в уединенной атмосфере

Из-за того что смыло мост, нам поменяли экскурсовода на Анвара. Очень приятный человек. Поддержал атмосферу веселья.
Из-за того что смыло мост, нам поменяли экскурсовода на Анвара. Очень приятный человек. Поддержал атмосферу веселья.
Из-за того что смыло мост, нам поменяли экскурсовода на Анвара. Очень приятный человек. Поддержал атмосферу веселья.
Из-за того что смыло мост, нам поменяли экскурсовода на Анвара. Очень приятный человек. Поддержал атмосферу веселья.
Из-за того что смыло мост, нам поменяли экскурсовода на Анвара. Очень приятный человек. Поддержал атмосферу веселья.
Анар
Анар
Ответ организатора:
Уважаемый Дмитрий, добрый день!
Благодарю вас за оставленный отзыв и за добрые слова в адрес нашего экскурсовода Анвары. Очень рад, что
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атмосфера поездки и подход гида вам понравились.
Что касается ваших замечаний о деревне Хыналыг, хочу немного пояснить. Это действительно одно из самых древних поселений Кавказа, история которого насчитывает около 5000 лет. Люди здесь живут в суровых условиях высокогорья, где сложно провести привычные для нас коммуникации, например газ. Поэтому для отопления зимой они используют кизяк высушенный скотный навоз, который специально собирают и аккуратно складывают у домов, а не разбрасывают по улицам.
Что касается местных детей они действительно иногда предлагают туристам купить травы, вязаные носки или небольшие сувениры, чтобы помочь своим семьям. Они не просят милостыню, а стараются заработать своим трудом. Понимаю, что это может показаться непривычным, но это часть жизни и культуры горных деревень.
Вы побывали в гостях у местных жителей, где вас приняли с радушием, угощали домашней едой, чаем, даже предложили местный напиток. Для них гость — святое, и они всегда стараются поделиться всем, что у них есть.
Конечно, жизнь здесь непростая, и такой уклад действительно может быть непривычен городскому жителю. Но за этой простотой древняя история, настоящая душевность и искренность.
Спасибо, что поделились впечатлениями. Надеюсь, что несмотря на некоторые моменты, эта поездка оставит у вас светлые воспоминания о гостеприимстве Азербайджана.
Всего вам доброго и новых ярких путешествий!

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В
Были с Анаром и его коллегой Анваром - прекрасные и отзывчивые люди, искренне настроенные показать страну в самых деталях и ответить на сколь угодно дотошные расспросы:) Несмотря на сложные погодные условия, всё было надежно и безопасно, в том числе и в горах, всю программу выполнили и остались очень довольными. Рекомендуем.
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Е
Огромная благодарность Анару за незабываемое путешествие! Особенно впечатлили горные пейзажи деревни Хыналыг - извилистая река на фоне черной вулканической почвы и зеленые склоны гор с террасами, покрытые туманом! Надеемся вернуться и исследовать близлежащие деревни, поля, ущелья!
Огромная благодарность Анару за незабываемое путешествие! Особенно впечатлили горные пейзажи деревни Хыналыг - извилистая река на
Огромная благодарность Анару за незабываемое путешествие! Особенно впечатлили горные пейзажи деревни Хыналыг - извилистая река на
Огромная благодарность Анару за незабываемое путешествие! Особенно впечатлили горные пейзажи деревни Хыналыг - извилистая река на
Огромная благодарность Анару за незабываемое путешествие! Особенно впечатлили горные пейзажи деревни Хыналыг - извилистая река на
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Д
Великолепный экскурсовод, прекрасная экскурсия!
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