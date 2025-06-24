Мои заказы

Азербайджан - страна огней: священный храм и пылающая гора (из Баку)

Откройте для себя древние традиции огнепоклонничества в Азербайджане, посетив храм Атешгях и горящую гору Янардаг, где пламя не гаснет более 1000 лет
Добро пожаловать на уникальную экскурсию по Азербайджану! Здесь вы увидите храм Атешгях, который почитали зороастрийцы, индуисты и сикхи. Погрузитесь в историю огнепоклонничества и многоконфессиональности региона. На горе Янардаг вас ждет
читать дальше

зрелище вечного пламени, горящего более 1000 лет. Пройдите по следам Марко Поло и ощутите магию этого места. Поездка на автомобиле Mercedes обеспечит комфорт и удобство. Не упустите шанс стать частью этой захватывающей истории

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🔥 Уникальный храм Атешгях
  • 🗺️ Следы Марко Поло
  • ⛰️ Вечное пламя Янардаг
  • 🚗 Комфортное путешествие
  • 🌍 История огнепоклонничества
Азербайджан - страна огней: священный храм и пылающая гора (из Баку)© Орхан
Азербайджан - страна огней: священный храм и пылающая гора (из Баку)© Орхан
Азербайджан - страна огней: священный храм и пылающая гора (из Баку)© Орхан
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Храм огнепоклонников Атешгях
  • Горящая гора Янардаг

Описание экскурсии

Храм огнепоклонников Атешгях, в разное время почитавшийся зороастрийцами, индуистами и сикхами. Он возник в 17-18 веках на месте негаснущих огней — горящих выходов естественного газа. Вы узнаете, что значит его название, и послушаете об истории зарождения огнепоклонничества и истоках многоконфессиональности в Азербайджане.

Горящая гора Янардаг. Это редчайшее явление на Апшеронском полуострове: пламя на этой горе не гаснет в любую погоду уже более 1000 лет. Когда -то здесь побывал сам Марко Поло, а теперь побываете и вы! Мы прогуляемся среди огней и поговорим, кто первым в истории описал горящую гору.

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле Mercedes E-Class или Mercedes Vito
  • Отдельно оплачиваются билеты в храм огнепоклонников и на Янардаг — 15 манатов за всё
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орхан
Орхан — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 4972 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Орхан, я работаю в сфере туризма уже более 5 лет. Очень люблю свою страну, хорошо знаю её историю, традиции и обычаи. Провожу экскурсии в команде с такими же амбициозными и увлечёнными единомышленниками. Знакомить гостей с Азербайджаном для нас — большое удовольствие. Мы сделаем всё, чтобы ваше путешествие прошло интересно и комфортно.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Владимир
Владимир
24 июн 2025
Это была одна из самых запоминающихся и захватывающих экскурсий в моей жизни. Мы посетили знаковые места а также уникальные локации вне туристических маршрутов. Гид Намик удивительно находчивый и дружелюбный человек,
читать дальше

настоящий искатель приключений, с большим опытом поездок и незаурядным багажом знаний, который получает удовольствие от своей работы. В следующий свой визит в Баку я планирую снова обратиться к Намику за новой экскурсией.

С
Софья
3 апр 2025
Нашим гидом был Рамиль. Экскурсия хорошо организована: Рамиль заехал за нами заранее на комфортном минивэне. Переезды между локациями короткие, в пути гид рассказывал про город и достопримечательности, не успели заскучать.

Пылающая
читать дальше

гора, старого говоря, не совсем гора, а, скорее холм, у подножия которого постоянно горит огонь. Рамиль рассказал нам про ритуал прощания со всеми проблемами, которые можно сжечь в этом огне (для ритуала нужна монетка). Рядом с горой есть приятные локации для фото и сувенирные лавки.

В храме огнепоклонников Рамиль нам рассказал про зороастризм, про караван-сарай, сделал эффектные фотографии с огненным алтарем.

После экскурсии Рамиль порекомендовал нам местное заведение с вкусной едой и радушным приёмом.

Рекомендую!

Входит в следующие категории Баку

Похожие экскурсии из Баку

Бакинский Санторини, крепость Рамана, гора Янардаг и храм огня
На машине
4 часа
-
50%
43 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Бакинский Санторини, крепость Рамана и храм огня
Откройте для себя атмосферу Азербайджана: храм огня Атешгях, крепость Рамана и улицы Балаханы ждут вас на этой уникальной экскурсии
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
от €95€190 за всё до 15 чел.
Горящая гора, храм огня, розовое озеро и агатовые горы - на экскурсии из Баку
На машине
На микроавтобусе
7 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Горящая гора, храм огня, розовое озеро и агатовые горы - на экскурсии из Баку
Увидеть главные природные жемчужины Азербайджана за 1 день
Начало: У вашего отеля
13 ноя в 08:00
14 ноя в 08:00
от €130 за всё до 4 чел.
Азербайджан - магия огня
На машине
3 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Азербайджан - магия огня: индивидуальная экскурсия по святыням Баку
Погрузитесь в удивительный мир древнего зороастризма и огненных чудес Азербайджана в индивидуальной экскурсии
Завтра в 13:00
11 ноя в 09:00
от €135 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Баку. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Баку