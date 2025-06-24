Добро пожаловать на уникальную экскурсию по Азербайджану! Здесь вы увидите храм Атешгях, который почитали зороастрийцы, индуисты и сикхи. Погрузитесь в историю огнепоклонничества и многоконфессиональности региона. На горе Янардаг вас ждет
5 причин купить эту экскурсию
- 🔥 Уникальный храм Атешгях
- 🗺️ Следы Марко Поло
- ⛰️ Вечное пламя Янардаг
- 🚗 Комфортное путешествие
- 🌍 История огнепоклонничества
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Храм огнепоклонников Атешгях
- Горящая гора Янардаг
Описание экскурсии
Храм огнепоклонников Атешгях, в разное время почитавшийся зороастрийцами, индуистами и сикхами. Он возник в 17-18 веках на месте негаснущих огней — горящих выходов естественного газа. Вы узнаете, что значит его название, и послушаете об истории зарождения огнепоклонничества и истоках многоконфессиональности в Азербайджане.
Горящая гора Янардаг. Это редчайшее явление на Апшеронском полуострове: пламя на этой горе не гаснет в любую погоду уже более 1000 лет. Когда -то здесь побывал сам Марко Поло, а теперь побываете и вы! Мы прогуляемся среди огней и поговорим, кто первым в истории описал горящую гору.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Mercedes E-Class или Mercedes Vito
- Отдельно оплачиваются билеты в храм огнепоклонников и на Янардаг — 15 манатов за всё
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Орхан — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 4972 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Орхан, я работаю в сфере туризма уже более 5 лет. Очень люблю свою страну, хорошо знаю её историю, традиции и обычаи. Провожу экскурсии в команде с такими же амбициозными и увлечёнными единомышленниками. Знакомить гостей с Азербайджаном для нас — большое удовольствие. Мы сделаем всё, чтобы ваше путешествие прошло интересно и комфортно.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Владимир
24 июн 2025
Это была одна из самых запоминающихся и захватывающих экскурсий в моей жизни. Мы посетили знаковые места а также уникальные локации вне туристических маршрутов. Гид Намик удивительно находчивый и дружелюбный человек,
С
Софья
3 апр 2025
Нашим гидом был Рамиль. Экскурсия хорошо организована: Рамиль заехал за нами заранее на комфортном минивэне. Переезды между локациями короткие, в пути гид рассказывал про город и достопримечательности, не успели заскучать.
