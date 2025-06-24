Добро пожаловать на уникальную экскурсию по Азербайджану! Здесь вы увидите храм Атешгях, который почитали зороастрийцы, индуисты и сикхи. Погрузитесь в историю огнепоклонничества и многоконфессиональности региона. На горе Янардаг вас ждет

зрелище вечного пламени, горящего более 1000 лет. Пройдите по следам Марко Поло и ощутите магию этого места. Поездка на автомобиле Mercedes обеспечит комфорт и удобство. Не упустите шанс стать частью этой захватывающей истории

Описание экскурсии

Храм огнепоклонников Атешгях, в разное время почитавшийся зороастрийцами, индуистами и сикхами. Он возник в 17-18 веках на месте негаснущих огней — горящих выходов естественного газа. Вы узнаете, что значит его название, и послушаете об истории зарождения огнепоклонничества и истоках многоконфессиональности в Азербайджане.

Горящая гора Янардаг. Это редчайшее явление на Апшеронском полуострове: пламя на этой горе не гаснет в любую погоду уже более 1000 лет. Когда -то здесь побывал сам Марко Поло, а теперь побываете и вы! Мы прогуляемся среди огней и поговорим, кто первым в истории описал горящую гору.

Организационные детали