Отправьтесь в путешествие по северным горам Азербайджана с посещением живописного Шахдага и его разнообразных развлечений.
Увидите великолепный водопад Лаза и ощутите умиротворение природы, а также прогуляетесь по уникальным Радужным горам с их яркими, словно марсианскими пейзажами.
Эта экскурсия сочетает активный отдых, невероятные виды и незабываемые фотолокации для ценителей природы и приключений.
Описание экскурсииОтправьтесь в незабываемое путешествие по северным горам Азербайджана! Вас ждёт впечатляющий Шахдаг — один из самых высоких и живописных горных массивов страны. На его склонах открываются панорамы, от которых захватывает дух. Шахдаг — это не только красивые виды, но и множество развлечений: подъем на фуникулёре, прогулки по горным тропам, катание на канатной дороге, в зимний сезон доступны лыжи и сноуборд, а летом — пешеходные маршруты и активный отдых на свежем воздухе. Далее маршрут приведёт к водопаду Лаза — одному из красивейших горных водопадов Азербайджана. Здесь вы сможете насладиться чистейшей водой, сделать удивительные фотографии и ощутить умиротворяющую атмосферу природы. Особое впечатление оставят Радужные горы, которых туристы называют марсианскими из-за ярких и необычных оттенков почвы и скал. Прогулка по этим пейзажам словно переносит в другую планету — красные, оранжевые и золотые горные хребты создают фантастический фон для фото и эмоций. Экскурсия сочетает в себе приключение, активный отдых, красоту природы и уникальные фотолокации. Идеально подходит для любителей природы, адреналина и тех, кто хочет увидеть необычную сторону Азербайджана, которую не найти в путеводителях.
Ежедневно в любое время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Марсианские горы Хызы
- Скала Бешбармак (проездом)
- Курорт ШахДаг
- Водопад Лаза
- Потрясающие виды на Горы
Что включено
- Услуга гида
- Комфортная иномарка
Что не входит в цену
- Питание
- Билеты на развлечения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место проживания
Завершение: По желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в любое время
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
