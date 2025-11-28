Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Отправьтесь в путешествие по северным горам Азербайджана с посещением живописного Шахдага и его разнообразных развлечений.



Увидите великолепный водопад Лаза и ощутите умиротворение природы, а также прогуляетесь по уникальным Радужным горам с их яркими, словно марсианскими пейзажами.



Эта экскурсия сочетает активный отдых, невероятные виды и незабываемые фотолокации для ценителей природы и приключений.

Описание экскурсии Отправьтесь в незабываемое путешествие по северным горам Азербайджана! Вас ждёт впечатляющий Шахдаг — один из самых высоких и живописных горных массивов страны. На его склонах открываются панорамы, от которых захватывает дух. Шахдаг — это не только красивые виды, но и множество развлечений: подъем на фуникулёре, прогулки по горным тропам, катание на канатной дороге, в зимний сезон доступны лыжи и сноуборд, а летом — пешеходные маршруты и активный отдых на свежем воздухе. Далее маршрут приведёт к водопаду Лаза — одному из красивейших горных водопадов Азербайджана. Здесь вы сможете насладиться чистейшей водой, сделать удивительные фотографии и ощутить умиротворяющую атмосферу природы. Особое впечатление оставят Радужные горы, которых туристы называют марсианскими из-за ярких и необычных оттенков почвы и скал. Прогулка по этим пейзажам словно переносит в другую планету — красные, оранжевые и золотые горные хребты создают фантастический фон для фото и эмоций. Экскурсия сочетает в себе приключение, активный отдых, красоту природы и уникальные фотолокации. Идеально подходит для любителей природы, адреналина и тех, кто хочет увидеть необычную сторону Азербайджана, которую не найти в путеводителях.

