Чтобы увидеть знаменитые природные чудеса Азербайджана, мы отправимся на север наблюдать за переливами цвета Хызы. Затем расскажем мистические истории о горе Бешбармаг. Вы узнаете о национальном своеобразии Кусары и насладитесь активным отдыхом и созерцанием пейзажей на горнолыжном курорте «Шахдаг». А также при желании попробуете национальную кухню.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Розовое озеро — удивительное творение природы с водой нежно-розового оттенка. Такой цвет появляется благодаря уникальному сочетанию солёной воды и особых водорослей. Здесь вы сделаете потрясающие снимки и узнаете, почему это место называют азербайджанской версией озера Ретба.

Разноцветные Хызы

Ранним утром мы отправимся из солнечного Баку на север — в одно из самых живописных мест Азербайджана. Хызы знамениты своими разноцветными слоями, которые образованы минералами. Мы расскажем о происхождении этого природного феномена, погуляем по горным тропам и сделаем необыкновенные фотографии.

Атмосферный и мистический Бешбармаг

Далее поедем к священной горе, которая по форме напоминает раскрытую ладонь. Вы услышите древние легенды и мифы, окутывающие это место. И узнаете, почему многие местные жители считают его местом силы и приходят сюда для духовного очищения. На гору подниматься не будем.

Живописный лес Гечреш

Погрузимся в густую зелень леса, где даже днём царит полумрак, а воздух наполнен хвойным ароматом. Прогулка здесь — как медитация: только шепот ветра, шорох листьев и ощущение вневременного покоя. Идеальное место, чтобы отключиться от суеты и сделать атмосферные кадры.

Живописный городок Кусары

Сделаем небольшую остановку, чтобы подышать горным воздухом, полюбоваться пейзажами и сделать несколько отличных снимков.

Один из лучших курортов Азербайджана — «Шахдаг»

Зимой здесь можно покататься на лыжах, сноуборде и тюбинге. А летом — это прекрасное место для пеших прогулок, верховой езды и велопрогулок. Для любителей спокойного отдыха здесь есть уютные зоны для созерцания и релакса.

Организационные детали

Экскурсия проходит на Mercedes Vita, Mercedes Sprinter, Toyota Hiace в зависимости от количества участников

В стоимость включён трансфер и услуги русскоязычного гида. При недоборе в группе могут быть туристы из разных стран, в связи с этим мы проводим экскурсию на двух языках: русском и английском