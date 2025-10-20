Розовое озеро — удивительное творение природы с водой нежно-розового оттенка. Такой цвет появляется благодаря уникальному сочетанию солёной воды и особых водорослей. Здесь вы сделаете потрясающие снимки и узнаете, почему это место называют азербайджанской версией озера Ретба.
Разноцветные Хызы
Ранним утром мы отправимся из солнечного Баку на север — в одно из самых живописных мест Азербайджана. Хызы знамениты своими разноцветными слоями, которые образованы минералами. Мы расскажем о происхождении этого природного феномена, погуляем по горным тропам и сделаем необыкновенные фотографии.
Атмосферный и мистический Бешбармаг
Далее поедем к священной горе, которая по форме напоминает раскрытую ладонь. Вы услышите древние легенды и мифы, окутывающие это место. И узнаете, почему многие местные жители считают его местом силы и приходят сюда для духовного очищения. На гору подниматься не будем.
Живописный лес Гечреш
Погрузимся в густую зелень леса, где даже днём царит полумрак, а воздух наполнен хвойным ароматом. Прогулка здесь — как медитация: только шепот ветра, шорох листьев и ощущение вневременного покоя. Идеальное место, чтобы отключиться от суеты и сделать атмосферные кадры.
Живописный городок Кусары
Сделаем небольшую остановку, чтобы подышать горным воздухом, полюбоваться пейзажами и сделать несколько отличных снимков.
Один из лучших курортов Азербайджана — «Шахдаг»
Зимой здесь можно покататься на лыжах, сноуборде и тюбинге. А летом — это прекрасное место для пеших прогулок, верховой езды и велопрогулок. Для любителей спокойного отдыха здесь есть уютные зоны для созерцания и релакса.
Организационные детали
Экскурсия проходит на Mercedes Vita, Mercedes Sprinter, Toyota Hiace в зависимости от количества участников
В стоимость включён трансфер и услуги русскоязычного гида. При недоборе в группе могут быть туристы из разных стран, в связи с этим мы проводим экскурсию на двух языках: русском и английском
Дополнительно (по желанию) оплачиваются:
Обед
Развлечения в «Шахдаге»: — горный спуск на Coaster: $15 за 1 чел. или $24 за 2 чел. — зиплайн: 1 спуск — $9 за чел., 2 спуска — $15 за чел. — канатная дорога — $12 за чел.
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Azerbaijan Avenue
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Натаван — Организатор в Баку
Провёл экскурсии для 1375 туристов
Наше агентство — одно из самых востребованных для всех дорогих нам путешественников, которые посещают гостеприимный и дружелюбный Азербайджан. Основанное ещё в 2016 году, оно все эти годы успешно занимается продажами читать дальше
экскурсий по сказочной столице и великолепным регионам Азербайджана. Политика компании направлена на то, чтобы обеспечить в независимости от времени года незабываемые туры для всех уважаемых клиентов. Наши гиды — профессионалы своего дела. Они оставляют у гостей незабываемые впечатления о солнечном Азербайджане, о его культуре, истории, они относятся к своей работе как к приятному времяпрепровождению.
Н
Наталья
20 окт 2025
Интересная поездка с опытным и веселым гидом Эльманом! Всё на 💯!!!
Arkady
14 окт 2025
Замечательная экскурсия! Вусала - исключительный гид. Я давно уже не встречал такого: знает материал как никто, интересно и увлекательно рассказывает, замечательная собеседница. Всё чётко и правильно организовано. Браво!!! Рекомендую всем, кто хочет познакомиться с этой частью Кавказа!
Э
Эльмира
25 июл 2025
Недавно побывали на удивительном туре: посетили розовое озеро, Хызы, пообедали в Губе и завершили поездку в Шахдаге. Тур был очень грамотно структурирован — всё продумано и организовано так, что было читать дальше
интересно и комфортно на каждом этапе. Гид Рафаэль — просто душка! Он не только подробно рассказывал о каждой достопримечательности из программы, но и щедро делился интереснейшими фактами из истории Баку, старого города и правителей. Очень ценные советы давал по ходу экскурсии. При этом он был очень внимательным — постоянно следил, чтобы никто из группы не потерялся. Часто шутил, создавая приятную и лёгкую атмосферу. Вообще — классный гид, который сделал наш тур незабываемым!
Анна
27 апр 2025
Бодрый тур в горы. Сначала посмотрели разноцветные Хызы и нам не помешали даже ручьи после дождя и грязь. Яркие склоны, отлично для фотосессий. Затем поехали в Шахдаг. Аттракционы очень крутые, но запасайтесь наличкой, может не хватить. Роллеркостер запал в сердечко. Спасибо гиду Эмилии за насыщенный рассказами и легендами тур. Эмилия - самый красивый и веселый гид))