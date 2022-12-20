Чтобы прочувствовать магию природы Азербайджана, мало одного дня. Предлагаю вам по-настоящему перезагрузиться в двухдневном путешествии. Мы проедем через марсианские рельефы гор Хызы и аутентичные поселения, чтобы оказаться среди местных Альп с ущельями и водопадами — в Шахдаге. Здесь невероятно красиво в любое время года!

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Описание

Что вас ожидает

День 1: путешествие начинается

Инопланетные горы Хызы — наша первая остановка. Ступив на их красные склоны, вы перенесетесь на Марс. Вопреки ошибочному мнению, агатов здесь нет, но вы найдете другие артефакты и следы доисторической жизни. Но главным сокровищем станут неземные виды, запечатленные на фотографиях.

Кусочек Израиля. Затем мы посетим колоритное поселение Азербайджана — Красную слободу. Вы полюбуетесь сочетанием старых кирпично-деревянных домов и современных дворцов, и я поделюсь историей жизни евреев на этих землях. Вы увидите старинный мост с 15 пролетами и Шестикупольную синагогу. А если поездка придется не на субботу, мы сможем зайти в местный музей.

Шахдаг — шахская гора Азербайджана. Покинув слободу, вы попадете в мир горной природы севера страны. Зимой вы полюбуетесь белоснежными склонами и заледеневшими водопадами, сможете прокатиться на лыжах или сноуборде. В марте в эти места приходит весеннее тепло, начинают таять ледники, наполняя водой горные реки. И уже в мае альпийские луга покрываются красочными маками, ромашками и дельфиниумами.

При желании заедем в зону аттракционов, где вы прокатитесь на зиплайне.

Долина реки Гусарчай. Вы окажетесь на краю ущелья — каньона, по дну которого бежит звонкая речка. Здесь вас ждут горы Шахдага с иного ракурса, в роли величественного фона.

Село Лаза и водопады. Что может быть лучше горного водопада? Два горных водопада! Именно к такому, парному, водопаду лежит наш путь, во время которого мы сделаем несколько остановок в живописных местах.

Ночевка в отеле. Полные впечатлений, мы направимся в комфортабельный отель отдыхать. Вы заранее выберете из трех вариантов тот, который вам ближе: с панорамными окнами и видом на речную долину, уютный и напоминающий хутор или же фешенебельный прямо среди гор курорта Шахдаг.

День 2: путешествие продолжается

Гечрешский лес. Проснувшись в окружении природы, мы поедем открывать новые пейзажи. На этот раз — в лес. Он прекрасен в любое время года, и лично мне нравится своей осязаемой прозрачностью. Здесь появляется ощущение, что ты попал в далекий Шервудский лес, где можно повстречать благородного разбойника.

Хыналыгское ущелье. Уверен, дорога в Хыналыг станет одной из красивейших в вашей жизни! Это то место, где каждый километр кажется, что лучше уже не может быть, но невероятные виды всё не заканчиваются. Фотографировать хочется нон-стоп, но никакие фотографии не передадут ваши ощущения.

Высокогорная деревня Хыналыг. Отправляемся по серпантину среди скал к самой древней и самой высокогорной деревне Азербайджана. Она насчитывает 5000 лет, а ее жители сохранили не только самобытность, но и язык, на котором в мире больше никто не говорит. Интересна история самого села и его названия — я обязательно расскажу ее вам. Мы прогуляемся по улочкам этой деревушки, посетим местный музей с любопытными экспонатами и дом-музей местного жителя, где вам накроют вкусный обед.

Зарядившись энергией местной природы, мы поедем обратно и ближе к ночи вернемся в Баку. Летом, когда световой день длинный, мы можем успеть посетить по пути священную гору Бешбармаг.

Организационные детали

При бронировании этой экскурсии обязательно убедитесь, что в календаре свободны оба дня подряд.

Как проходит экскурсия

По запросу экскурсия может быть проведена для группы до 18 человек

Мы поедем на комфортабельном автомобиле (кроссовер Chevrolet Captiva) или минивэне в зависимости от количества людей

Экскурсия возможна и в обратном порядке: я заеду за вами в Шахдаг и мы поедем по тем же локациям до Баку

Обратите внимание: зимой перевал на Хыналыг может быть закрыт. До самого перевала мы сможем доехать, а дальше — нет. В этом случае мы можем нанять УАЗ и проехать на нем до соседнего села Грыз на заледеневшие водопады в гротах скалы. Тогда общая стоимость экскурсии увеличится на 50€. Прошу учесть этот момент во время бронирования в зимние месяцы.

Условия

Для детей до 3 лет экскурсия бесплатна, детям до 12 лет — скидка 50%

Если в группе больше 2 взрослых, то каждому последующему взрослому — скидка 50%

Транспорт для группы до 4 человек входит в стоимость (кроссовер Chevrolet Captiva)

Если вас больше 4 человек, доплата за транспорт составит 100€/день (Mercedes Viano или Sprinter)

Что входит в стоимость

Чай с вареньем в первый день и обед во второй день

Бутилированная вода безлимитно на все время поездки

Дополнительные расходы

Обед и ужин в первый день

Билеты в музеи (по желанию)

Отель — от 70-90 до 300 манат за двухместный номер (цена зависит от выбранного варианта). Часто получается договориться о проживании третьего, а иногда и четвертого гостя без изменения в цене — все зависит от сезона. Я заранее вышлю вам подробные описания возможных отелей, ссылки и фотографии.

Аттракционы курорта Шахдаг (по желанию): зиплайн, сегвей, квадроцикл, спуск с горы на машинке без мотора — Bobkart, велосипед, стрельба из лука, канатка и т. д. — 1,5-7,5 € за аттракцион

Расширенная программа: 3 дня