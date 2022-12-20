Инопланетные горы Хызы — наша первая остановка. Ступив на их красные склоны, вы перенесетесь на Марс. Вопреки ошибочному мнению, агатов здесь нет, но вы найдете другие артефакты и следы доисторической жизни. Но главным сокровищем станут неземные виды, запечатленные на фотографиях.
Кусочек Израиля. Затем мы посетим колоритное поселение Азербайджана — Красную слободу. Вы полюбуетесь сочетанием старых кирпично-деревянных домов и современных дворцов, и я поделюсь историей жизни евреев на этих землях. Вы увидите старинный мост с 15 пролетами и Шестикупольную синагогу. А если поездка придется не на субботу, мы сможем зайти в местный музей.
Шахдаг — шахская гора Азербайджана. Покинув слободу, вы попадете в мир горной природы севера страны. Зимой вы полюбуетесь белоснежными склонами и заледеневшими водопадами, сможете прокатиться на лыжах или сноуборде. В марте в эти места приходит весеннее тепло, начинают таять ледники, наполняя водой горные реки. И уже в мае альпийские луга покрываются красочными маками, ромашками и дельфиниумами.
При желании заедем в зону аттракционов, где вы прокатитесь на зиплайне.
Долина реки Гусарчай. Вы окажетесь на краю ущелья — каньона, по дну которого бежит звонкая речка. Здесь вас ждут горы Шахдага с иного ракурса, в роли величественного фона.
Село Лаза и водопады. Что может быть лучше горного водопада? Два горных водопада! Именно к такому, парному, водопаду лежит наш путь, во время которого мы сделаем несколько остановок в живописных местах.
Ночевка в отеле. Полные впечатлений, мы направимся в комфортабельный отель отдыхать. Вы заранее выберете из трех вариантов тот, который вам ближе: с панорамными окнами и видом на речную долину, уютный и напоминающий хутор или же фешенебельный прямо среди гор курорта Шахдаг.
Гечрешский лес. Проснувшись в окружении природы, мы поедем открывать новые пейзажи. На этот раз — в лес. Он прекрасен в любое время года, и лично мне нравится своей осязаемой прозрачностью. Здесь появляется ощущение, что ты попал в далекий Шервудский лес, где можно повстречать благородного разбойника.
Хыналыгское ущелье. Уверен, дорога в Хыналыг станет одной из красивейших в вашей жизни! Это то место, где каждый километр кажется, что лучше уже не может быть, но невероятные виды всё не заканчиваются. Фотографировать хочется нон-стоп, но никакие фотографии не передадут ваши ощущения.
Высокогорная деревня Хыналыг. Отправляемся по серпантину среди скал к самой древней и самой высокогорной деревне Азербайджана. Она насчитывает 5000 лет, а ее жители сохранили не только самобытность, но и язык, на котором в мире больше никто не говорит. Интересна история самого села и его названия — я обязательно расскажу ее вам. Мы прогуляемся по улочкам этой деревушки, посетим местный музей с любопытными экспонатами и дом-музей местного жителя, где вам накроют вкусный обед.
Зарядившись энергией местной природы, мы поедем обратно и ближе к ночи вернемся в Баку. Летом, когда световой день длинный, мы можем успеть посетить по пути священную гору Бешбармаг.
При бронировании этой экскурсии обязательно убедитесь, что в календаре свободны оба дня подряд.