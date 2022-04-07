Гора Шахдаг

Шахдаг — северные ворота Азербайджана. Гора Шахдаг находится на севере Азербайджана, у самой границы с Российской Федерацией. Это край величественных гор, заснеженных вершин и замерших водопадов. Здесь находится самый крупный горнолыжный курорт в Азербайджане, куда приезжают любители горного отдыха не только из Азербайджана, но и из целого ряда других стран.

Гора Бешбармаг

По пути в Шахдаг мы остановимся у горы Бешбармаг, что означает “5 пальцев”. Это мистическая гора, с которой связано много легенд. Высота ее чуть больше 500 метров, однако ни одному альпинисту до сих пор не удалось покорить эту гору. Гора обладает непередаваемой энергетикой.

Туристический комплекс «Шахдаг»

Сам туристический комплекс «Шахдаг» находится на высоте 1300-2300 метров, а основная часть комплекса расположена на высоте 1440-1640 метров выше уровня моря. Этот край известен своей уникальной экологической системой, нетронутой флорой и фауной.

Зона зимних развлечений включает обучение катанию на лыжах, катание на лыжах и сноуборде, сегвей, катание на снегоходах, прогулка на снегоступах, квадрациклы для детей.

В летний сезон: канатная дорога (кресельные подъемники), сегвей, Боб-картинг, самокат, аттракцион Zip-line, пейнтбол, горный велосипед, детский квадрацикл, парк приключений, конная прогулка, надувной замок, скандинавская ходьба, пешеходный туризм, горный туризм.

Возможно также посещение водопадов недалеко от комплекса «Шахдаг». Здесь находятся красивейшие водопады, самые популярные из которых — Лаза и Шахнабат. Их тоже можно будет посетить по Вашему желанию.