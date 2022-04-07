Шахдаг - северные ворота Азербайджана с посещением туристического комплекса

Шахдаг - северные ворота Азербайджана

Индивидуальная
Шахдаг — северные ворота Азербайджана.

Гора Шахдаг находится на севере Азербайджана, у самой границы с Российской Федерацией.

Это край величественных гор, заснеженных вершин и замерших водопадов.

Здесь находится самый крупный горнолыжный курорт в Азербайджане, куда приезжают любители горного отдыха не только из Азербайджана, но и из целого ряда других стран.
Шахдаг - северные ворота Азербайджана с посещением туристического комплекса
Шахдаг - северные ворота Азербайджана с посещением туристического комплекса
Шахдаг - северные ворота Азербайджана с посещением туристического комплекса
Шахдаг - северные ворота Азербайджана с посещением туристического комплекса
Шахдаг - северные ворота Азербайджана с посещением туристического комплекса
Шахдаг - северные ворота Азербайджана с посещением туристического комплекса
Шахдаг - северные ворота Азербайджана с посещением туристического комплекса

Что вас ожидает 🤩

  • Гора Шахдаг
  • Туристический комплекс «Шахдаг»
  • Гора Бешбармаг

Гора Шахдаг

Шахдаг — северные ворота Азербайджана. Гора Шахдаг находится на севере Азербайджана, у самой границы с Российской Федерацией. Это край величественных гор, заснеженных вершин и замерших водопадов. Здесь находится самый крупный горнолыжный курорт в Азербайджане, куда приезжают любители горного отдыха не только из Азербайджана, но и из целого ряда других стран.

Гора Бешбармаг

По пути в Шахдаг мы остановимся у горы Бешбармаг, что означает “5 пальцев”. Это мистическая гора, с которой связано много легенд. Высота ее чуть больше 500 метров, однако ни одному альпинисту до сих пор не удалось покорить эту гору. Гора обладает непередаваемой энергетикой.

Туристический комплекс «Шахдаг»

Сам туристический комплекс «Шахдаг» находится на высоте 1300-2300 метров, а основная часть комплекса расположена на высоте 1440-1640 метров выше уровня моря. Этот край известен своей уникальной экологической системой, нетронутой флорой и фауной.
Зона зимних развлечений включает обучение катанию на лыжах, катание на лыжах и сноуборде, сегвей, катание на снегоходах, прогулка на снегоступах, квадрациклы для детей.
В летний сезон: канатная дорога (кресельные подъемники), сегвей, Боб-картинг, самокат, аттракцион Zip-line, пейнтбол, горный велосипед, детский квадрацикл, парк приключений, конная прогулка, надувной замок, скандинавская ходьба, пешеходный туризм, горный туризм.
Возможно также посещение водопадов недалеко от комплекса «Шахдаг». Здесь находятся красивейшие водопады, самые популярные из которых — Лаза и Шахнабат. Их тоже можно будет посетить по Вашему желанию.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги водителя
Что не входит
  • Питание и билеты в туристическом комплексе «Шахдаг»
Место начала и завершения?
Баку
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 17 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По договоренности с туристом

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