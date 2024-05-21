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дорога прошла комфортно и водитель мастерски вел машину через плотный туман, очень приятный. Сама экскурсия в летний период, я думаю, была бы интереснее, а нам не повезло с погодой, лил сильный дождь, поднявшись в горы на фуникулёре, все было в тумане,но зато мы увидели горы в снегу, пока поднимались. Водопад очень красивый, мощный поток, девственная природа. На озере можно покататься на катамаране, но под дождем нам не хотелось. По дороге мы увидели разный Азербайджан. Таким образом познакомились ближе с колоритом, природой и культурой этой страны.