1 чел.
По популярности
Групповая
12 часов
Ленкорань и Лерик: в группе на юг Азербайджана (всё включено)
Горы, водопады, чайные плантации, озеро, музей Долгожителей и национальная кухня за 1 день
Начало: У парных ворот Cтарого города
«Лерик: водопады и музей Долгожителей»
Завтра в 07:00
12 июня в 07:00
€73 за человека
скидка
30%
Индивидуальная
11 часов
Азербайджанская Швейцария: история и природа в одной экскурсии
Откройте древние города Азербайджана: Шемаху, Исмаиллы и Габалу с их неповторимыми пейзажами и памятниками
Начало: в вашем отеле
«Легендарный водопад «7 красавиц» потрясет своим величием»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
276€194 за всё до 6 чел.
Мини-группа
12 часов
Азербайджанская Швейцария: в мини-группе из Баку (всё включено)
Полюбоваться горным озером Нохур, увидеть водопад Семь красавиц и прокатиться по канатной дороге
Начало: У отеля или у Парных ворот
«14:00 — Обед в живописном ресторане, расположенном прямо в лесу15:40 — Озеро Нохур16:20 — Канатная дорога в Габале17:30 — Водопад Семь красавиц18:00 — Дегустация мёда22:00 — Возвращение в Баку»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€70 за человека
Индивидуальная
12 часов
Лерик и водопады Бибиони: приключение и кулинария в Баку
Погрузитесь в приключение по каньонам и горам Баку, встречая водопады и изысканные блюда на маршруте
Начало: Ваш отель, если он в черте города
«Обычно летом вода в реках и водопадах очень сильно уменьшается»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
В Астаре: зёленый Гобустан, водопад и горящая холодная вода
Начало: Ваш отель, если он в черте города
«По программе: 1) Горящий холодный родник 2) Зелёный Гобустан 3) Поход к водопаду Важная информация:»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Горящая вода, 3-я горящая гора, водопад и Ханбулан
Начало: Ваш отель, если он в черте города
«Также вы увидите Каскадный водопад и Ханбуланчайское водохранилище в Гирганском заповеднике»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла21 мая 2024Отличная организация. Замечательный и веселый гид Ашраф!
- ЕЕлена19 мая 2024Хорошая экскурсия с насыщенной программой. Замечательный гид Ашраф познакомил нас с югом Азербайджана (и не только). Талышские горы, густые леса, бурные реки. Завораживающие виды, чистейший воздух, прекрасная местная кухня. Всё очень понравилась. Организация на высоте.
- ННиколай12 мая 2024Долгая, но очень красивая дорога со множеством интереснейших мест!
- ЕЕвгений5 мая 2024Очень интересная экскурсия, отличный экскурсовод Ашраф. Отлично подан материал, грамотная русская речь, впечатляющие интерьеры. Отдельное спасибо водителю Тунзаю.
- ИИрина29 апреля 2024Комфортная обстановка, красивые виды, клиентоориентированность) спасибо!)
- ААлександра10 марта 2024Спасибо за прекрасную экскурсию. Гид образованная, приятная, рассказывала много, интересно, отвечала на все наши вопросы. Очень удобный автомобиль, поэтому дальняя
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Водопады»
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