Экскурсии на водопады из Баку

Найдено 6 экскурсий в категории «Водопады» в Баку на русском языке, цены от €70, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ленкорань и Лерик: в группе на юг Азербайджана (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
4 отзыва
Ленкорань и Лерик: в группе на юг Азербайджана (всё включено)
Горы, водопады, чайные плантации, озеро, музей Долгожителей и национальная кухня за 1 день
Начало: У парных ворот Cтарого города
«Лерик: водопады и музей Долгожителей»
Завтра в 07:00
12 июня в 07:00
73 за человека
Азербайджанская Швейцария
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
11 часов
23 отзыва
Азербайджанская Швейцария: история и природа в одной экскурсии
Откройте древние города Азербайджана: Шемаху, Исмаиллы и Габалу с их неповторимыми пейзажами и памятниками
Начало: в вашем отеле
«Легендарный водопад «7 красавиц» потрясет своим величием»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
276194 за всё до 6 чел.
Азербайджанская Швейцария: в мини-группе из Баку (всё включено)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Азербайджанская Швейцария: в мини-группе из Баку (всё включено)
Полюбоваться горным озером Нохур, увидеть водопад Семь красавиц и прокатиться по канатной дороге
Начало: У отеля или у Парных ворот
«14:00 — Обед в живописном ресторане, расположенном прямо в лесу15:40 — Озеро Нохур16:20 — Канатная дорога в Габале17:30 — Водопад Семь красавиц18:00 — Дегустация мёда22:00 — Возвращение в Баку»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
70 за человека
Лерик, водопады Бибиони, Сивякаран и тайны долгожителей
Индивидуальная
12 часов
Лерик и водопады Бибиони: приключение и кулинария в Баку
Погрузитесь в приключение по каньонам и горам Баку, встречая водопады и изысканные блюда на маршруте
Начало: Ваш отель, если он в черте города
«Обычно летом вода в реках и водопадах очень сильно уменьшается»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
В Астаре: зёленый Гобустан, водопад и горящая холодная вода
Индивидуальная
12 часов
В Астаре: зёленый Гобустан, водопад и горящая холодная вода
Начало: Ваш отель, если он в черте города
«По программе: 1) Горящий холодный родник 2) Зелёный Гобустан 3) Поход к водопаду Важная информация:»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
Горящая вода, 3-я горящая гора, водопад и Ханбулан
Индивидуальная
12 часов
Горящая вода, 3-я горящая гора, водопад и Ханбулан
Начало: Ваш отель, если он в черте города
«Также вы увидите Каскадный водопад и Ханбуланчайское водохранилище в Гирганском заповеднике»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    21 мая 2024
    Ленкорань и Лерик: в группе на юг Азербайджана (всё включено)
    Отличная организация. Замечательный и веселый гид Ашраф!
    Отличная организация. Замечательный и веселый гид Ашраф!Отличная организация. Замечательный и веселый гид Ашраф!Отличная организация. Замечательный и веселый гид Ашраф!Отличная организация. Замечательный и веселый гид Ашраф!Отличная организация. Замечательный и веселый гид Ашраф!Отличная организация. Замечательный и веселый гид Ашраф!Отличная организация. Замечательный и веселый гид Ашраф!
  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Ленкорань и Лерик: в группе на юг Азербайджана (всё включено)
    Хорошая экскурсия с насыщенной программой. Замечательный гид Ашраф познакомил нас с югом Азербайджана (и не только). Талышские горы, густые леса, бурные реки. Завораживающие виды, чистейший воздух, прекрасная местная кухня. Всё очень понравилась. Организация на высоте.
  • Н
    Николай
    12 мая 2024
    Азербайджанская Швейцария
    Долгая, но очень красивая дорога со множеством интереснейших мест!
  • Е
    Евгений
    5 мая 2024
    Ленкорань и Лерик: в группе на юг Азербайджана (всё включено)
    Очень интересная экскурсия, отличный экскурсовод Ашраф. Отлично подан материал, грамотная русская речь, впечатляющие интерьеры. Отдельное спасибо водителю Тунзаю.
  • И
    Ирина
    29 апреля 2024
    Азербайджанская Швейцария: в мини-группе из Баку (всё включено)
    Комфортная обстановка, красивые виды, клиентоориентированность) спасибо!)
  • А
    Александра
    10 марта 2024
    Азербайджанская Швейцария
    Спасибо за прекрасную экскурсию. Гид образованная, приятная, рассказывала много, интересно, отвечала на все наши вопросы. Очень удобный автомобиль, поэтому дальняя
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    дорога прошла комфортно и водитель мастерски вел машину через плотный туман, очень приятный. Сама экскурсия в летний период, я думаю, была бы интереснее, а нам не повезло с погодой, лил сильный дождь, поднявшись в горы на фуникулёре, все было в тумане,но зато мы увидели горы в снегу, пока поднимались. Водопад очень красивый, мощный поток, девственная природа. На озере можно покататься на катамаране, но под дождем нам не хотелось. По дороге мы увидели разный Азербайджан. Таким образом познакомились ближе с колоритом, природой и культурой этой страны.

    Спасибо за прекрасную экскурсию. Гид образованная, приятная, рассказывала много, интересно, отвечала на все наши вопросы. Очень

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Водопады»

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  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
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Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Водопады" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 70 до 200 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Водопады», 28 ⭐ отзывов, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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