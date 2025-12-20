Описание Фото Ответы на вопросы Это погружение в эпоху шелкового пути: вы увидите изысканный Дворец шекинских ханов с его ажурными витражами, прогуляетесь по старинному караван-сараю с ремесленными лавками и попробуете знаменитое пити в живописной деревне Киш.



А с панорамных высот откроются виды на древний город, где каждый камень хранит историю кавказской Албании.

Описание экскурсии Легенды Шеки: дворец ханов, караван-сарай и шёлковая история Это однодневное путешествие из Баку, в котором вы познакомитесь с культурным и архитектурным наследием Шеки. Тур включает посещение великолепного Дворца шекинских ханов — воплощения азербайджанской эстетики XVIII века, грибные крыши и витражные окна которого создают неповторимую атмосферу. Вы побываете в шекинском караван-сарае, историческом здании, когда-то служившем остановкой на Шёлковом пути, где сейчас можно прогуляться по ремесленным лавкам и изучить местные сувениры. Особое внимание уделяется старинным магазинам, где представлена местная шёлковая продукция, керамика, украшения, а также знаменитые шекинские сладости — халва, приготовленная по традиционным рецептам. С холма, где находится Панорамный парк, можно полюбоваться открыточными видами на Шеки, а также посетить мемориал в честь героев Великой Отечественной войны. В туре предусмотрен обед в живописной деревне Киш, где подают традиционное блюдо — пити, густой суп из баранины, приготовленный в глиняных горшках, а после — визит в Кишский храм Кавказской Албании, старинное христианское сооружение, которое является одним из символов региона. В конце дня вы возвращаетесь в Баку, наполненные впечатлениями, историей и колоритом древнего города.

