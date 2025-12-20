Мои заказы

Шеки - город караван-сараев и ханских дворцов

Это погружение в эпоху шелкового пути: вы увидите изысканный Дворец шекинских ханов с его ажурными витражами, прогуляетесь по старинному караван-сараю с ремесленными лавками и попробуете знаменитое пити в живописной деревне Киш.

А с панорамных высот откроются виды на древний город, где каждый камень хранит историю кавказской Албании.
Шеки - город караван-сараев и ханских дворцов
Шеки - город караван-сараев и ханских дворцов
Шеки - город караван-сараев и ханских дворцов

Описание экскурсии

Легенды Шеки: дворец ханов, караван-сарай и шёлковая история Это однодневное путешествие из Баку, в котором вы познакомитесь с культурным и архитектурным наследием Шеки. Тур включает посещение великолепного Дворца шекинских ханов — воплощения азербайджанской эстетики XVIII века, грибные крыши и витражные окна которого создают неповторимую атмосферу. Вы побываете в шекинском караван-сарае, историческом здании, когда-то служившем остановкой на Шёлковом пути, где сейчас можно прогуляться по ремесленным лавкам и изучить местные сувениры. Особое внимание уделяется старинным магазинам, где представлена местная шёлковая продукция, керамика, украшения, а также знаменитые шекинские сладости — халва, приготовленная по традиционным рецептам. С холма, где находится Панорамный парк, можно полюбоваться открыточными видами на Шеки, а также посетить мемориал в честь героев Великой Отечественной войны. В туре предусмотрен обед в живописной деревне Киш, где подают традиционное блюдо — пити, густой суп из баранины, приготовленный в глиняных горшках, а после — визит в Кишский храм Кавказской Албании, старинное христианское сооружение, которое является одним из символов региона. В конце дня вы возвращаетесь в Баку, наполненные впечатлениями, историей и колоритом древнего города.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дворец шекинских ханов
  • Шекинский караван-сарай
  • Старинные магазины
  • Панорамный парк
  • Мемориал в честь героев Великой Отечественной войны
  • Деревня Киш
  • Кишский храм Кавказской Албании
Что включено
  • Профессиональный русскоговорящий гид
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером
  • Тур по Старому городу и по Вечернему Баку в подарок
Что не входит в цену
  • Завтрак (4$)
  • Обед (9$)
  • Билеты в музеи Шеки (11$)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Азербайджан, Баку, проспект Азербайджана
Завершение: Там же, где и место начала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Баку

Похожие экскурсии из Баку

Караван-сараи, мечети, резиденции шахов - гуляем по Старому Баку
Пешая
2 часа
144 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Караван-сараи, мечети, резиденции шахов - гуляем по Старому Баку
Откройте для себя душу Баку в уникальной экскурсии по историческим местам, полным тайн и легенд
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
€65 за всё до 5 чел.
Шеки: яркие краски Азербайджана
На машине
13 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Шеки: яркие краски Азербайджана
Путешествие в Шеки - это встреча с историей и культурой Азербайджана. Откройте для себя архитектурные шедевры и насладитесь местной кухней
Начало: У вашего отеля
22 дек в 11:00
23 дек в 08:00
€291 за всё до 3 чел.
В Шеки - через весь Азербайджан: автобусная экскурсия
На автобусе
13 часов
119 отзывов
Групповая
до 18 чел.
В Шеки - через весь Азербайджан: автобусная экскурсия
За 1 день увидеть 4 региона страны: Шемаху, Исмаиллы, Габалу и Шеки
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
22 дек в 08:00
€63 за человека
У нас ещё много экскурсий в Баку. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Баку