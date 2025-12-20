Это погружение в эпоху шелкового пути: вы увидите изысканный Дворец шекинских ханов с его ажурными витражами, прогуляетесь по старинному караван-сараю с ремесленными лавками и попробуете знаменитое пити в живописной деревне Киш.
А с панорамных высот откроются виды на древний город, где каждый камень хранит историю кавказской Албании.
Описание экскурсииЛегенды Шеки: дворец ханов, караван-сарай и шёлковая история Это однодневное путешествие из Баку, в котором вы познакомитесь с культурным и архитектурным наследием Шеки. Тур включает посещение великолепного Дворца шекинских ханов — воплощения азербайджанской эстетики XVIII века, грибные крыши и витражные окна которого создают неповторимую атмосферу. Вы побываете в шекинском караван-сарае, историческом здании, когда-то служившем остановкой на Шёлковом пути, где сейчас можно прогуляться по ремесленным лавкам и изучить местные сувениры. Особое внимание уделяется старинным магазинам, где представлена местная шёлковая продукция, керамика, украшения, а также знаменитые шекинские сладости — халва, приготовленная по традиционным рецептам. С холма, где находится Панорамный парк, можно полюбоваться открыточными видами на Шеки, а также посетить мемориал в честь героев Великой Отечественной войны. В туре предусмотрен обед в живописной деревне Киш, где подают традиционное блюдо — пити, густой суп из баранины, приготовленный в глиняных горшках, а после — визит в Кишский храм Кавказской Албании, старинное христианское сооружение, которое является одним из символов региона. В конце дня вы возвращаетесь в Баку, наполненные впечатлениями, историей и колоритом древнего города.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец шекинских ханов
- Шекинский караван-сарай
- Старинные магазины
- Панорамный парк
- Мемориал в честь героев Великой Отечественной войны
- Деревня Киш
- Кишский храм Кавказской Албании
Что включено
- Профессиональный русскоговорящий гид
- Комфортабельный транспорт с кондиционером
- Тур по Старому городу и по Вечернему Баку в подарок
Что не входит в цену
- Завтрак (4$)
- Обед (9$)
- Билеты в музеи Шеки (11$)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Азербайджан, Баку, проспект Азербайджана
Завершение: Там же, где и место начала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
