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Баку и познакомили с местными жителями. Экскурсия с моей т. зр. была необычна тем, что у меня был стыковочный рейс, где Салех забрал меня из аэропорта и потом обратно вовремя привез, чтобы успеть на регистрацию, большое за это спасибо! Также мы посмотрели Старый Баку и часть нового, тут были больше ожидания, что мы проедем мимо или подъедем к новым зданиям архитектуры (имею в виду высотные здания: Пламенные башни). Но понимаю, что был рабочий день и ограниченное время, поэтому уже много, что успели. И будет повод еще приехать на более длительное время в Азербайджан и Баку, чтобы с толком пройти. Рекомендую Салеха для дальнейших туров, не пожалеете, теплые воспоминания точно с вами будут!:)