1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Гора Бешбармаг, розовое озеро, земляная радуга и рыбный рынок в Баку
Погрузитесь в мир азербайджанских чудес: от мистической горы Бешбармаг до красочной земляной радуги и аутентичного рыбного рынка
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
155€132 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Гастрономическое путешествие по Баку: вкусы азербайджанской кухни
Погрузитесь в мир азербайджанских вкусов и ароматов с эксклюзивной гастрономической экскурсией. От завтрака в Старом городе до ужина в национальном ресторане
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
от €250 за всё до 8 чел.
скидка
18%
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия по историческим местам Баку и Габалы
Отправляйтесь на экскурсию в Шемаху и Габалу, чтобы увидеть водопады, озёра и древние мавзолеи. Подарок: вечерняя прогулка по Баку и скидки на рестораны
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
44€36 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Вдохновиться контрастами Баку: от Ичери-Шехер до Белого города
Погрузитесь в мир контрастов Баку: от древних улочек до современных небоскребов. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
от €170 за всё до 50 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Агатовые горы, скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость
Погрузитесь в природу и историю Азербайджана: разноцветные Агатовые горы, священная скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость Чыраг-гала
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
150€128 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку: от панорам до культуры
Погрузитесь в атмосферу Баку: от высот Нагорного парка до современных архитектурных шедевров. Все это в комфортной индивидуальной поездке
Завтра в 10:30
6 июля в 11:00
от €58 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Азербайджан - магия огня: индивидуальная экскурсия по святыням Баку
Погрузитесь в удивительный мир древнего зороастризма и огненных чудес Азербайджана в индивидуальной экскурсии
Завтра в 14:00
6 июля в 14:00
от €116 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечернее свидание с Баку: Пламенные башни, Девичья башня и Бакинская Венеция
Прогулка по вечернему Баку откроет вам исторические и современные уголки города, полные легенд и интересных историй
7 июля в 15:00
10 июля в 15:00
€84 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Баку и его необычные окрестности: наскальные рисунки, вулканы, Старый город
Экскурсия «Баку и его необычные окрестности (4 в 1)» позволит вам за один день увидеть столицу Азербайджана и уникальные природные явления
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
6 июля в 00:30
от €252 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь30 июня 2024Нашим гидом был Салех, познакомились с ним через Tripster, о чем ни разу не пожалели. Показал нам город с разных локаций, рассказывает увлекательно, мы с супругой остались довольны. Надеемся, что снова приедем в этот замечательный город Баку.
- ИИрина19 июня 2024Салех, большое спасибо за проведенную экскурсию! Первое знакомство с Азербайджаном - Баку прошло запоминающе, понравилось, что глубоко знаете историю, показали закоулочки
- ММарина11 июня 2024Взяли экскурсию в день прилета. Прокатились по городу, сложилось понимание что где находится. Салех образован, любит свою страну, интересный рассказчик. На следующий день прогулялись с ним по Старому городу, остались довольны. Планируем съездить в Храм огня. Однозначно рекомендую👌
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Баку в июле 2024
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