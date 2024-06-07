🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 6 отзывов Популярное предложение Знакомство с Баку: экскурсия для транзитных пассажиров + трансфер Идеальный вариант для тех, кто хочет провести время в Баку с пользой. Комфортабельный авто, интересные маршруты и уникальные достопримечательности ждут вас Начало: У аэропорта или вокзала € 180 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 18% скидка Мини-группа 2 часа 252 отзыва В тренде Тайны Старого Баку: историческое путешествие по древнему городу Погрузитесь в уникальную атмосферу Старого Баку, где каждый уголок хранит свои тайны и истории Начало: В Сабирском саду Расписание: в понедельник в 12:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 16:00 22 € 18 за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Групповая 8 часов 94 отзыва Увлекательное путешествие: Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона Путешествие по Баку и его окрестностям. Наскальные рисунки, грязевые вулканы, храм огня и футуристический центр Гейдара Алиева ждут вас Начало: У Парных ворот Расписание: ежедневно в 09:00 50 € 45 за человека

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 6 часов 198 отзывов Из Баку к марсианским пейзажам и розовому озеру: путешествие жизни Приглашаем вас в путешествие по уникальным природным чудесам Азербайджана. Откройте для себя розовое озеро, мистическую гору и марсианские пейзажи 150 € 128 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 26% скидка Групповая 2 часа 93 отзыва Старый город Баку: путешествие в историю и культуру за 2 часа Прогулка по Старому городу Баку раскроет его исторические тайны, архитектурные шедевры и места, ставшие декорациями для культовых фильмов Начало: У основных ворот Старого города Расписание: ежедневно в 09:00 23 € 17 за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Мини-группа 12 часов 69 отзывов Шемаха и Габала: путешествие по живописным уголкам Азербайджана Вас ждет путешествие по историческим и живописным местам Азербайджана, где каждый шаг открывает что-то уникальное Начало: У Парных ворот Расписание: ежедневно в 09:00 100 € 90 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 1 час 21 отзыв Выгодный трансфер в Баку: комфорт и удобство по доступной цене Индивидуальный трансфер в Баку с русскоговорящим водителем. Встреча в аэропорту, помощь с багажом и комфортная поездка по городу € 22 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 40% скидка Мини-группа 2 часа 219 отзывов Вечерняя прогулка «Огни Баку» Насладитесь вечерней прогулкой по Баку, исследуя Старый город, площадь Фонтанов и аллею Шахидов. Узнайте историю и легенды столицы Азербайджана Начало: У парных ворот крепости Ичери-шехер. После 20:00 п... Расписание: ежедневно в 18:45 30 € 18 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 108 отзывов В первый раз в Баку: путешествие от прошлого к настоящему Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Баку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: В вашем отеле € 97 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 18% скидка Мини-группа 2 часа 109 отзывов Тур по ночному Баку: Пламенные башни и волшебство старины Окунитесь в волшебный мир ночного Баку с его ослепительными огнями, историческими зданиями и панорамными видами Начало: В садике Мирза Алекпер Сабира Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30 22 € 18 за человека

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 6 часов 74 отзыва Розовое озеро, Радужные горы и чаепитие на горе Бешбармаг в Баку Погрузитесь в мир удивительных природных явлений и легенд Азербайджана с индивидуальной экскурсией по самым живописным местам Баку Начало: Место проживания 150 € 120 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 9 часов 60 отзывов Исследуйте Старый Баку и Апшерон: древности и природные чудеса Откройте тайны древнего Баку и Апшерона, насладитесь уникальными пейзажами и познакомьтесь с историей региона 160 € 144 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 7 часов 116 отзывов Гора Бешбармаг, розовое озеро, земляная радуга и рыбный рынок в Баку Погрузитесь в мир азербайджанских чудес: от мистической горы Бешбармаг до красочной земляной радуги и аутентичного рыбного рынка 145 € 131 за всё до 7 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 7 часов 34 отзыва Агатовые горы, скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость Погрузитесь в природу и историю Азербайджана: разноцветные Агатовые горы, священная скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость Чыраг-гала 160 € 128 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 14% скидка Индивидуальная 4 часа 29 отзывов Изысканный микс культур и традиций Баку Посетите Баку и погрузитесь в его уникальную атмосферу. Узнайте о богатом прошлом города, оцените его архитектуру и культурное наследие Начало: У вашего отеля 90 € 77 за всё до 7 чел.

🚌 На автобусе Групповая 13 часов 29 отзывов Популярное предложение В Шеки через весь Азербайджан: Путешествие на автобусе по древним городам Погрузитесь в удивительный мир Азербайджана, посетив его древние города и насладившись природной красотой в однодневной экскурсии Начало: У Парных ворот Старого города Расписание: ежедневно в 08:00 € 63 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 70 отзывов Путешествие во времени: Старый Баку и его сокровища Откройте для себя душу Баку в уникальной экскурсии по историческим местам, полным тайн и легенд € 65 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 197 отзывов Старый город Баку в деталях: от легенд до современности Вас ждет путешествие по историческому сердцу Баку, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от древних времен до наших дней € 54 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 33 отзыва Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку: от панорам до культуры Погрузитесь в атмосферу Баку: от высот Нагорного парка до современных архитектурных шедевров. Все это в комфортной индивидуальной поездке от € 58 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 7 часов 186 отзывов Очарование Баку: Гобустан, Янардаг и розовое озеро за один день Погрузитесь в мир древних традиций и природных чудес Азербайджана с эксклюзивной экскурсией Начало: У вашего отеля от 200 € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 79 отзывов Город ветров и огня - путешествие по историческому и современному Баку Откройте тайны Баку: от Старого города с его легендами до впечатляющих историй современности € 116 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 35 отзывов Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности: уникальная экскурсия Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес во время экскурсии в Гобустан и его окрестности Начало: У вашего отеля от € 155 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 62 отзыва Тайны жителей Старого города: погружение в историю Баку Познайте душу Баку через истории его жителей, архитектуру и традиции на уникальной экскурсии Начало: У вашего отеля от € 62 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 49 отзывов Гобустан: путешествие к древним петроглифам и грязевым вулканам Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес в экскурсии по Гобустану. Уникальные петроглифы и загадочные грязевые вулканы ждут вас Начало: В холле вашего отеля € 103 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 59 отзывов Секреты Старого города Баку: уникальное путешествие в прошлое Загадки Старого города Баку раскроются в увлекательной экскурсии. История, архитектура и культура в одном туре € 77 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 26 отзывов Гастрономическое приключение: «Секреты азербайджанской кухни» в Баку Погрузитесь в мир азербайджанской кухни: от зелёного рынка Баку до вкуснейших блюд на вашем столе Начало: У вашего отеля или апартаментов от € 247 за всё до 18 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 127 отзывов Магия старого Баку: путешествие в сердце азербайджанской истории Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Старому Баку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: В площади Фонтанов, перед музеем азербайджанской л... € 77 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 3 часа 165 отзывов Узнать Баку за 3 часа: от Старого Города до Пламенных башен Проведите незабываемые 3 часа в Баку, погружаясь в историю и культуру города в компании опытного гида Начало: В районе Старого города от € 119 за всё до 40 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 74 отзыва Путешествие по каменным улочкам Старого города Баку Исследуйте сакральные места Баку и откройте для себя тайны древнего города. Погрузитесь в историю и культуру, наслаждаясь уникальными архитектурными памятниками € 77 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 94 отзыва Баку и его необычные окрестности: наскальные рисунки, вулканы, Старый город Экскурсия «Баку и его необычные окрестности (4 в 1)» позволит вам за один день увидеть столицу Азербайджана и уникальные природные явления Начало: У вашего отеля от € 252 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 9 часов 50 отзывов Земной Марс, заповедник Алтыагач и Розовое озеро Азербайджан удивляет не только культурой, но и природой. Путешествие к марсианским горам Хызы, заповеднику Алтыагач и розовым водам Масазыра станет незабываемым Начало: От места вашего проживания 150 € 135 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 151 отзыв Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»: культура и история Откройте для себя уникальное сочетание востока и запада в сердце Баку в компании опытного гида Начало: Ваш отель в черте города от € 90 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 30 отзывов Колоритные базары и аутлеты Баку: путешествие через вкусы и традиции Погрузитесь в мир азербайджанских базаров и аутлетов, где каждый товар рассказывает свою уникальную историю от € 129 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 86 отзывов 6 уникальных чудес Азербайджана: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в мир древнего наскального искусства и грязевых вулканов на экскурсии по Гобустану и Апшерону от € 257 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 39 отзывов Экскурсия по всем памятникам Баку за один день Откройте для себя удивительный мир Баку, где старинные крепости и современные здания расскажут вам историю города. Прогулка по старому и новому Баку от € 188 за всё до 30 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 132 отзыва Гастрономическое путешествие по Баку: вкусы азербайджанской кухни Погрузитесь в мир азербайджанских вкусов и ароматов с эксклюзивной гастрономической экскурсией. От завтрака в Старом городе до ужина в национальном ресторане Начало: В вашем отеле от € 250 за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 43 отзыва Экскурсия Вечерний Баку и огненный Янардаг: путешествие по светящемуся городу Вечерний Баку и Янардаг ждут вас! Откройте волшебство города света и вечного огня в уникальной экскурсии Начало: От отеля проживания туристов € 125 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 30 отзывов Поселок Балаханы - путешествие между прошлым и будущим в Баку Вас ждет незабываемое путешествие по Балаханам, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя мир, где прошлое встречается с будущим Начало: У вашего отеля в черте города Баку € 100 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая 9% скидка Индивидуальная 3.5 часа 37 отзывов Экскурсия "С Баку на"ты ": культурное погружение и дружеское чаепитие Познакомьтесь с Баку через исторические рассказы, визит в Музей ковра и уютное чаепитие. Идеальное начало вашего путешествия Начало: У входа в старый город, рядом с крепостью 75 € 68 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 19 отзывов Азербайджан - магия огня: индивидуальная экскурсия по святыням Баку Погрузитесь в удивительный мир древнего зороастризма и огненных чудес Азербайджана в индивидуальной экскурсии от € 116 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 63 отзыва Гобустан и вулканы: путешествие в прошлое Азербайджана Погрузитесь в историю древнего мира, насладитесь уникальными пейзажами и духовной атмосферой мечети Биби-Эйбят от € 180 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 39 отзывов Экскурсия в Цветные горы Хызы: космические пейзажи Баку Откройте для себя чудеса Азербайджана: розовое озеро, мистические горы Хызы и духовную гору Бешбармаг Начало: ваш отель от € 300 за всё до 20 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 7 часов 45 отзывов Природные чудеса Апшерона: розовое озеро, вулканы и Янардаг Путешествие по уникальным природным местам Баку: розовое озеро Масазыр, грязевые вулканы Гобустана и пылающая гора Янардаг. Незабываемые впечатления Начало: У вашего отеля от 270 € 230 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 4.5 часа 32 отзыва Вдохновиться контрастами Баку: от Ичери-Шехер до Белого города Погрузитесь в мир контрастов Баку: от древних улочек до современных небоскребов. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления от € 170 за всё до 50 чел.