Что вас ждет: Предлагаем Вам комфортные, безопасные транзитные туры. Также можем предоставить трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно.

Никаких очередей, ожидания такси и суеты — мы сделаем начало вашего пребывания в городе максимально расслабленным: встретим с табличкой в аэропорту, поможем с багажом, доставим по нужному адресу.

По пути мы поделимся информацией о Баку и дадим советы для вашего путешествия. Также поможет купить сим-карту и обменять деньги в банке.