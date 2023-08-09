Трансфер в Баку

Транспортировка в Баку: Начните свое путешествие с нашим трансфером

Описание
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Ответы на вопросы
Предлагаем вам трансфер и транзитные туры в Баку.

Мы сделаем начало вашего пребывания в городе максимально расслабленным: встретим с табличкой в аэропорту, поможем с багажом, доставим по нужному адресу. В пути окажем вам помощь и дадим советы, которые сделают ваше путешествие еще комфортнее.
Трансфер в Баку
Трансфер в Баку
Трансфер в Баку
Трансфер в Баку
Трансфер в Баку
Трансфер в Баку
Ближайшие даты:
9
авг
10
авг
11
авг
12
авг
13
авг
14
авг
15
авг
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даты

Что вас ожидает:

  • Олимпийский стадион
  • Башня SOCAR
  • Центр имени Гейдар Алиева и т. д
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет: Предлагаем Вам комфортные, безопасные транзитные туры. Также можем предоставить трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно.
Никаких очередей, ожидания такси и суеты — мы сделаем начало вашего пребывания в городе максимально расслабленным: встретим с табличкой в аэропорту, поможем с багажом, доставим по нужному адресу.
По пути мы поделимся информацией о Баку и дадим советы для вашего путешествия. Также поможет купить сим-карту и обменять деньги в банке.

ежедневно с 00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Холодные напитки
  • WiFi
Что не входит
  • Курение в салоне автомобиля
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: по указанию клиента
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно с 00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Можете связаться со мной по Whatsapp
  • Viber и Teleqram
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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