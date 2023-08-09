Транспортировка в Баку: Начните свое путешествие с нашим трансфером
Предлагаем вам трансфер и транзитные туры в Баку.
Мы сделаем начало вашего пребывания в городе максимально расслабленным: встретим с табличкой в аэропорту, поможем с багажом, доставим по нужному адресу. В пути окажем вам помощь и дадим советы, которые сделают ваше путешествие еще комфортнее.
Мы сделаем начало вашего пребывания в городе максимально расслабленным: встретим с табличкой в аэропорту, поможем с багажом, доставим по нужному адресу. В пути окажем вам помощь и дадим советы, которые сделают ваше путешествие еще комфортнее.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Олимпийский стадион
- Башня SOCAR
- Центр имени Гейдар Алиева и т. д
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет: Предлагаем Вам комфортные, безопасные транзитные туры. Также можем предоставить трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно.
Никаких очередей, ожидания такси и суеты — мы сделаем начало вашего пребывания в городе максимально расслабленным: встретим с табличкой в аэропорту, поможем с багажом, доставим по нужному адресу.
По пути мы поделимся информацией о Баку и дадим советы для вашего путешествия. Также поможет купить сим-карту и обменять деньги в банке.
ежедневно с 00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Холодные напитки
- WiFi
- Что не входит
- Курение в салоне автомобиля
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По договоренностиЗавершение: по указанию клиента
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно с 00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Можете связаться со мной по Whatsapp
- Viber и Teleqram
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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