Транзитный перелет через Баку? У вас более 4-х часов свободного времени, и вы не знаете, как его провести? Мы предлагаем вам «Транзитную экскурсию по городу Баку»! Встретим вас в аэропорту с табличкой с вашим именем, поможем с багажом и организуем удобный обмен валюты без суеты и очередей. Проведите время с пользой, познакомьтесь с Баку и его достопримечательностями.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Мы встретим вас в аэропорту с табличкой с вашим именем, поможем с багажом и обеспечим удобный обмен валюты без очередей и суеты. Во время поездки мы расскажем вам интересные факты о Баку и Азербайджане. В зависимости от времени суток вы сможете пообедать или поужинать в одном из ресторанов Баку – можете выбрать его сами или воспользоваться нашими рекомендациями.
Если у вас ограниченное транзитное время (4-5 часов), мы предлагаем пешеходную экскурсию по Старому городу и посещение Центра Гейдара Алиева.
• Если у вас достаточно времени, мы организуем полноценную обзорную экскурсию по Баку – от А до Я! Свяжитесь с нами, и мы сделаем вашу остановку в Баку незабываемые! Важная информация:
- Перед бронированием необходимо уточнить, сколько у вас свободного времени.
- После приземления самолёта потребуется 25–30 минут на выход из аэропорта.
- Дорога до города занимает 30-40 минут.
- Обратная дорога в аэропорт займет 40-50 минут (указано максимально возможное время).
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нефтяная вышка
- Музей ковра
- Маленькая Венеция
- Центр Гейдара Алиева
- Белый город
- Парк победы
- Самый большой бульвар в Европе
- Рыночная площадь
- Девичья башня
- Дворец Ширваншахов
- Мечети
- Минареты
- Караван-сараи
- Музей миниатюрной книги
- Музей Ширваншахов
- Часовня Варфоломея
- Места, где снимали фильм «Бриллиантовая рука»
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Бутилированная вода
- Wi-Fi
- Вино гранатовое
Что не входит в цену
- Входные билеты в музей
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт города Баку
Завершение: Аэропорт или гостиница
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
