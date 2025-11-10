Мы встретим вас в аэропорту с табличкой с вашим именем, поможем с багажом и обеспечим удобный обмен валюты без очередей и суеты. Во время поездки мы расскажем вам интересные факты о Баку и Азербайджане. В зависимости от времени суток вы сможете пообедать или поужинать в одном из ресторанов Баку – можете выбрать его сами или воспользоваться нашими рекомендациями.

Если у вас ограниченное транзитное время (4-5 часов), мы предлагаем пешеходную экскурсию по Старому городу и посещение Центра Гейдара Алиева.

• Если у вас достаточно времени, мы организуем полноценную обзорную экскурсию по Баку – от А до Я! Свяжитесь с нами, и мы сделаем вашу остановку в Баку незабываемые! Важная информация: