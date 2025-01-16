В этой поездке вы познакомитесь с великолепным природным трио Азербайджана! Увидите Янардаг — гору, которая горит уже сотни лет. Полюбуетесь невероятными розовыми оттенками озера Масазыргёль. Оцените марсианские пейзажи агатовых гор Хызы. Сделаете множество ярких фотографий. И всё это — в дружеской и тёплой атмосфере.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Радужные горы Хызы
Вы увидите уникальный природный феномен — разноцветные слои земли напоминают волны красного, желтого, белого и серого цветов. А ещё будем дружно «охотиться» на белемниты — окаменелые останки вымерших моллюсков.
Розовое Озеро
Озеро Масазыргёль появилось в результате отступления древнего Каспийского моря. Вы полюбуетесь его необычным розовым оттенком, который создают специальные водоросли и микроорганизмы.
Янардаг — огненная гора
Природный газ вырывается из-под земли и горит непрерывным пламенем уже сотни лет. Это редкое явление, упоминавшееся ещё арабскими путешественниками в 6–7 веках, стало символом древнего культа огня зороастрийцев.
Организационные детали
- Мы поедем на автомобиле Kia Carnival или Mersedes Vito в зависимости от количества участников
- Поездку можно провести для большего количества человек — до 15
- Дополнительно оплачивается входной билет в Янардаг — 9 манат за человека, дети до 12 бесплатно
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старом городе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльнур — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 5699 туристов
Я — Эльнур — и моя большая команда гидов из Баку приветствуем вас! Мы проводим экскурсии по всем уголкам солнечного края и с радостью покажем вам Азербайджан глазами местных жителей. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем всё для того, чтобы вы почувствовали настоящее азербайджанское гостеприимство.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алла
16 янв 2025
У нас был гид Анар.
Всё очень понравилось, получилась индивидуальная экскурсия, так нас было всего двое.
Анар всё показал что было положено и даже больше👍
Угощал нас гранатовым соком и чаем.
Отвез на прекрасный обед в красивое место.
Рекомендую однозначно 👌
Всё очень понравилось, получилась индивидуальная экскурсия, так нас было всего двое.
Анар всё показал что было положено и даже больше👍
Угощал нас гранатовым соком и чаем.
Отвез на прекрасный обед в красивое место.
Рекомендую однозначно 👌
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