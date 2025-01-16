В этой поездке вы познакомитесь с великолепным природным трио Азербайджана! Увидите Янардаг — гору, которая горит уже сотни лет. Полюбуетесь невероятными розовыми оттенками озера Масазыргёль. Оцените марсианские пейзажи агатовых гор Хызы. Сделаете множество ярких фотографий. И всё это — в дружеской и тёплой атмосфере.

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за 1–2 человек или €39 за человека, если вас больше

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Радужные горы Хызы

Вы увидите уникальный природный феномен — разноцветные слои земли напоминают волны красного, желтого, белого и серого цветов. А ещё будем дружно «охотиться» на белемниты — окаменелые останки вымерших моллюсков.

Розовое Озеро

Озеро Масазыргёль появилось в результате отступления древнего Каспийского моря. Вы полюбуетесь его необычным розовым оттенком, который создают специальные водоросли и микроорганизмы.

Янардаг — огненная гора

Природный газ вырывается из-под земли и горит непрерывным пламенем уже сотни лет. Это редкое явление, упоминавшееся ещё арабскими путешественниками в 6–7 веках, стало символом древнего культа огня зороастрийцев.

Организационные детали