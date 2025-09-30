Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Поездка в пригород, где находится уникальное природное явление – горящая гора Янардаг, в село Дигах. Янардаг всегда привлекала туристов с разных уголков мира, ибо зрелище поистине необыкновенное!

Описание экскурсии Неподалеку от Баку, примерно в 25 километрах от центра, есть удивительное природное место, именуемое Янардаг. Склоны горы представляют собой горящие факелы. Только побывав там, начинаешь понимать значение выражения о завораживающей силе огня. Само слово Янардаг в переводе означает Горящая гора – это природный вечный огонь, горящий в местах выхода природного газа неподалеку от Баку. Во время посещения этой достопримечательности нередко можно встретить огнепоклонников, выполняющих свои удивительные ритуалы, а также зороастрийцев. Далее направимся в к берегу Каспия, где вы отведаете вкуснейшие кутабы из мяса верблюда, мяса ягнёнка, с зеленью, тыквой и с сыром. По желанию сможете отведать свежей каспийской рыбы.

