Поездка в пригород, где находится уникальное природное явление – горящая гора Янардаг, в село Дигах. Янардаг всегда привлекала туристов с разных уголков мира, ибо зрелище поистине необыкновенное!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииНеподалеку от Баку, примерно в 25 километрах от центра, есть удивительное природное место, именуемое Янардаг. Склоны горы представляют собой горящие факелы. Только побывав там, начинаешь понимать значение выражения о завораживающей силе огня. Само слово Янардаг в переводе означает Горящая гора – это природный вечный огонь, горящий в местах выхода природного газа неподалеку от Баку. Во время посещения этой достопримечательности нередко можно встретить огнепоклонников, выполняющих свои удивительные ритуалы, а также зороастрийцев. Далее направимся в к берегу Каспия, где вы отведаете вкуснейшие кутабы из мяса верблюда, мяса ягнёнка, с зеленью, тыквой и с сыром. По желанию сможете отведать свежей каспийской рыбы.
Ежедневно, по согласованию с гидом
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Янардаг
- Новханы
- Солевые озёра
- Каспийский берег
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Входные билеты.
Что не входит в цену
- Кутабы оплачиваются отдельно.
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по согласованию с гидом
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
