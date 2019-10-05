13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Доисторический Азербайджан: Гобустан, Атешгях и Янардаг

Путешествие к грязевым вулканам, наскальным рисункам и древнему храму зороастрийцев

Fuad
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Fuad – ваш гид
Эта поездка приведет вас к истокам «Страны огней» и познакомит с её древнейшими реликвиями.

Вы побываете на стоянке первобытных людей в Гобустане, разгадаете смысл петроглифов и рассмотрите феноменальные грязевые вулканы.

Посетите храм огнепоклонников Атешгях, где узнаете о религии зороастрийцев, и полюбуетесь Горящей горой.

Перед вами оживет самая древняя и самобытная эпоха истории Азербайджана!
От 150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии13 отзывов
5
Доисторический Азербайджан: Гобустан, Атешгях и Янардаг
Доисторический Азербайджан: Гобустан, Атешгях и Янардаг

Что вас ожидает

Грязевые вулканы Гобустана
Первой остановкой на нашем пути станет древний Гобустан, место поселений первобытных людей. Вы прикоснетесь к истории заповедника в местном музее, прогуляетесь среди скал и рассмотрите сохранившиеся петроглифы – древние наскальные рисунки, про символику и значение которых мы поговорим. Здесь же вы отыщете высеченную на камне надпись потерянного римского легиона и прогуляетесь по горным тропам, любуясь невероятными инопланетными ландшафтами Гобустана. Затем мы отправимся к другой природной достопримечательности, грязевым вулканам: вы увидите, как целебная смесь грязи и нефти вырывается из недр земли. А на обратном пути остановимся у красивейшей мечети Биби-Эйбат с трагической историей.

Древний храм зороастрийцев – Атешгях
Вы побываете в храме Атешгях – месте силы, где тысячи лет назад древние зороастрийцы «заковали огонь в камень». Перенесетесь во времена Манны и Мидии, когда на азербайджанских землях зарождался и процветал культ огня. Я расскажу об истории «Огненного дома», слава которого достигла далеких земель с приходом индийских торговых караванов.

Горящая гора Янардаг
В этом месте вы поймете, почему Азербайджан носит имя «Страна огней» и почему здесь процветала религия огнепоклонников. Тысячелетия спустя нефтяные магнаты смекнули, что бьющий из-под земли огонь – верный указатель месторождений нефти и газа. На местах «вечных огней» стали строить нефтяные вышки, но «горящей горе» Янардаг повезло – эта вершина обнаружена совсем недавно, и потому сохранила первозданное пламя. Особенно впечатляюще Янардаг выглядит с наступлением сумерек – именно в это время вы окажетесь на Горящей горе.

Организационные детали

  • При количестве участников до 4 человек трансфер на комфортабельном внедорожнике Chevrolet Captiva входит в стоимость. Если количество участников больше 4, то дополнительно оплачивается 60 евро за минивэн Mercedes Vito или микроавтобус Mercedes Sprinter.
  • Посещение Гобустанского музея и бутилированная вода включены в стоимость
  • Если в пути вы проголодаетесь, мы заедем в единственный в Баку ресторан, который работает по системе «все без лимита». Оплатив всего 10 манат (5 евро) за человека, вы сможете заказать сколько угодно национальной еды и безалкогольные напитки. А после для вас будет накрыт чайный стол с восточными сладостями и вареньем (вы сможете выбрать из десятка различных видов варений).
Доисторический Азербайджан: Гобустан, Атешгях и Янардаг
Доисторический Азербайджан: Гобустан, Атешгях и Янардаг
Доисторический Азербайджан: Гобустан, Атешгях и Янардаг
Доисторический Азербайджан: Гобустан, Атешгях и Янардаг
Доисторический Азербайджан: Гобустан, Атешгях и Янардаг
Доисторический Азербайджан: Гобустан, Атешгях и Янардаг
Доисторический Азербайджан: Гобустан, Атешгях и Янардаг
Доисторический Азербайджан: Гобустан, Атешгях и Янардаг
Доисторический Азербайджан: Гобустан, Атешгях и Янардаг
Доисторический Азербайджан: Гобустан, Атешгях и Янардаг
Доисторический Азербайджан: Гобустан, Атешгях и Янардаг

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Fuad
Fuad
Я бакинец, влюбленный в свой город и его окрестности. К каждой экскурсии отношусь, как к захватывающему приключению, в которое я каждый раз отправляюсь вместе со своими новыми друзьями. Показывая исторические достопримечательности, я стараюсь погрузиться вместе с вами в ту эпоху Азербайджана, когда они были созданы. Присоединяйтесь!
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13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 октября 2019
Замечательная экскурсия с великолепным гидом! Огромное спасибо Фуаду за интересную, насыщенную, продуманную и познавательную экскурсию!
Фуад эрудированный, внимательный, тактичный, добрый и отзывчивый человек, влюблённый в свою страну. Испытали восторг от природы, трепет от величия настоящей истории, тепло от добродушия и гостеприимства людей. Самые лучшие рекомендации!
15 сентября 2019
Однозначно рекомендуем к посещению эту экскурсию! Фуад не только захватывающе подаёт материал экскурсии, но и попутно делится интересными фактами об укладе современного Азербайджана, его истории! Эрудиция и знания гида выходят далеко за рамки обозначенных в экскурсии тем! Ни разу не было,что бы на наш вопрос " А что это мы приезжаем?/ Ух ты,что за здание?/ А давно это построено? и т.д" он не знал ответа.
Рассказ Фуада продуман, прекрасно структурирован и пропитан любовью и уважением к своей стране!
Отдельно хочется отметить чистую машину, пунктуальность гида, Фуад не отвлекался на посторонние звонки и уделял максимум внимания гостям!

Спасибо огромное! Экскурсия превзошла ожидания.
26 августа 2019
Хочется выразить огромную благодарность за чудесную экскурсию Фуаду! Фуад просто превосходно провел для нас двоих экскурсию, рассказал очень много интересных исторических фактов, на протяжении всего времени был очень корректен,а также выступил в качестве фотографа, что стало приятным сюрпризом и бонусов :). Хотя экскурсия была очень насыщенная, мы получили огромное удовольствие. Если Вы хотите многое посмотреть, узнать о красотах Баку и его окрестностях , а также не любите большие группы ,то смело обращайтесь к Фуаду , я уверена, что не пожалеете ни минуту.
21 июля 2019
Экскурсия очень понравилась. Фуад очень интересно и непренужденно рассказал. Рекомендую.
30 июня 2019
Очень интересная, насыщенная экскурсия. Изначально именно на эту программу пал наш выбор, так как хотелось за день увидеть как можно больше чудес Апшеронского полуострова. Остались очень довольны: впечатлений море, оригинальных фотографий и видео на память еще больше :) Считаю, что такая программа будет по душе как любителям исторических экскурсов, так и созерцателям видов и ландшафтов :) Можно неплохо освежить свои знания по геологии, вулканологии и истории нашей планеты в целом. В Гобустане всё очень наглядно, да и Фуад Вам поможет ничего не упустить из виду :) Отдельно хотелось бы отметить качество его работы: Профессионал именно с большой буквы! Маршрут отработан, в очередях нигде не стояли, время попусту не тратили. Но при этом все же есть свобода выбора места выбора для обеда, например. Все согласно Ваших вкусовых предпочтений :) Мы делали короткие остановки для фотографирования в местах, которые нам интересны, за это отдельное спасибо Фуаду. Поскольку являемся работниками нефтегазовой отрасли, нам было интересно мимоходом ознакомиться с местами зарождения отрасли нашей общей тогда страны. Даже это у нас получилось :) В общем, спасибо большое Фуаду за его работу! Всем рекомендую эту экскурсию! Точно не пожалеете :)
10 апреля 2019
Это была наша вторая экскурсия с Фуадом и ,в какой-то мере, мы безусловно были в предвкушении поездки. Достопримечательности,входящие в программу поездки, конечно, must-see,но Фуаду удалось провести настолько далекую от штампов экскурсию,что мы еще долго пребывали под впечатлением и от увиденного,но больше от грамотного,увлекательного,насыщенного рассказа Фуада.Замечательная поездка и большое спасибо Фуаду за любовь к своей стране, частицу которой он передал нам!
26 января 2019
Большое спасибо Фуаду за эту поездку. За один день получилось посмотреть и узнать так много! Очень динамичная и разнообразная экскурсия. Культура, религия, история, природа- нашлось время для всего и было так интересно, что совсем не чувствовалось усталости. Очень рекомендую всем!
14 января 2019
5 января 2019 года были на экскурсии «Доисторический Азербайджан», проведённой Фуадом. Это наша вторая с ним экскурсия во время пребывания в Баку. Мы познакомились в ходе этой экскурсии с историей Азербайджана,познакомились с его древнейшими реликвиями. Посетили грязевые вулканы Гобустана, полюбовались там «лунными пейзажами», побывали на стоянке и в пещерах первобытных людей , рассмотрели большое количество наскальных рисунков ,погуляли среди скал, полюбовались интересными видами, которые открываются там. Потом посетили храм Огнепоклонников , окунулись в его потрясающую историю, так умело донесённую до нас Фуадом, а уже вечером полюбовались Горящей горой.Зрелище непередаваемое. Фуад- замечательный экскурсовод, который прекрасно владеет материалом, знает и любит историю своей страны, старается эту любовь передать своим слушателям. Это очень знающий, внимательный, пунктуальный человек, который старается сделать так, чтобы поездка была не только очень познавательной, но и комфортной во всех отношениях. Так что мы остались очень довольны данной экскурсией, можем рекомендовать всем. А Фуаду- огромное спасибо!
6 января 2019
Большое спасибо Фуаду за экскурсию. Все прошло замечательно, очень познавательная и необычная экскурсия, такого мы нигде не видели, хотя много путешествуем. Ещё раз спасибо, всем советуем эту экскурсию.
30 декабря 2018
Всё было хорошо. И по логистике, и по содержанию экскурсии. Рекомендую!
Ещё 3 отзыва

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