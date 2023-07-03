13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Первой остановкой на нашем пути станет древний Гобустан, место поселений первобытных людей. Вы прикоснетесь к истории заповедника в местном музее, прогуляетесь среди скал и рассмотрите сохранившиеся петроглифы – древние наскальные рисунки, про символику и значение которых мы поговорим. Здесь же вы отыщете высеченную на камне надпись потерянного римского легиона и прогуляетесь по горным тропам, любуясь невероятными инопланетными ландшафтами Гобустана. Затем мы отправимся к другой природной достопримечательности, грязевым вулканам: вы увидите, как целебная смесь грязи и нефти вырывается из недр земли. А на обратном пути остановимся у красивейшей мечети Биби-Эйбат с трагической историей.
Древний храм зороастрийцев – Атешгях
Вы побываете в храме Атешгях – месте силы, где тысячи лет назад древние зороастрийцы «заковали огонь в камень». Перенесетесь во времена Манны и Мидии, когда на азербайджанских землях зарождался и процветал культ огня. Я расскажу об истории «Огненного дома», слава которого достигла далеких земель с приходом индийских торговых караванов.
Горящая гора Янардаг
В этом месте вы поймете, почему Азербайджан носит имя «Страна огней» и почему здесь процветала религия огнепоклонников. Тысячелетия спустя нефтяные магнаты смекнули, что бьющий из-под земли огонь – верный указатель месторождений нефти и газа. На местах «вечных огней» стали строить нефтяные вышки, но «горящей горе» Янардаг повезло – эта вершина обнаружена совсем недавно, и потому сохранила первозданное пламя. Особенно впечатляюще Янардаг выглядит с наступлением сумерек – именно в это время вы окажетесь на Горящей горе.
Организационные детали
При количестве участников до 4 человек трансфер на комфортабельном внедорожнике Hyundai SantaFe входит в стоимость. Если количество участников больше 4, то дополнительно оплачивается €60 за минивэн Mercedes Vito или микроавтобус Mercedes Sprinter
Посещение Гобустанского музея и бутилированная вода включены в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€128
Дети до 12 лет
€80
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фуад — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 991 туриста
Я — коренной бакинец, влюблённый в свой город и его окрестности. Для меня каждая экскурсия — это захватывающее приключение, в которое я отправляюсь вместе с новыми друзьями.
Я обожаю создавать интересные читать дальшеуменьшить
программы, потому что верю: путешествие начинается с тех образов, что рождаются при чтении моих строк. Моя цель — погрузить вас в эпоху, когда создавались величественные дворцы Ширваншахов или таинственная Девичья башня, передать красоту природы от пламенной горы Янардаг до древних рисунков Гобустана.
Мой подход — это живая история, наполненная легендами и личным отношением. Я помню каждого гостя и мечтаю показать вам изюминку Азербайджана, ту самую, что останется в вашем сердце.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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24
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1
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Надежда
Очень понравилась экскурсия. Узнали много интересного как о столице, так и об окрестностях. Увидели огненную гору, наскальные рисунки. Даже удалось искупаться в грязевом вулкане, а потом окунуться в вулканическое озеро! Гид Фуад - очень интересный и приятный человек. На его комфортабельном авто дорога была не утомительна. Рекомендую и гида, и экскурсию.
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М
Маргарита
Фуад прекрасный гид и замечательный человек. Очень интересный рассказчик. Много исторических фактов узнали. День пролетел на одном дыхании. Отдельное спасибо за прекрасный чай и угощения, за заботу о гостях. Будем рекомендовать друзьям.
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А
Андрей
Фуад замечательно готовится и планирует свои экскурсии, до мельчайших мелочей продумывая детали. Он искренне желает, чтобы туристы полюбили те места, которые он показывает. Оказывает настоящие гостеприимство и радушие, поддерживает беседу на любую тему, интересующую вас в Азербайджане. С таким гидом, кажется, можно поехать куда угодно, вас везде будет ждать интересное и запоминающееся приключение.
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Ирина
Мы в восторге! Фауд прекрасный гид! Благодарим за чудесный день! Узнали много нового! Все было супер комфортно, заботливо и оооочень интересно! Всем рекомендуем!
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Ирина
Прекрасная экскурсия, чтобы увидеть невероятные природные чудеса вблизи Баку! Мы с другом были впечатлены также Фуадом - с удовольствием будем рекомендовать своим друзьям, и вам тоже порекомендуем с радостью)
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Елена
Замечательная экскурсия для того, чтобы познакомиться с основными достопримечательностями рядом с Баку. Фуад Отличный экскурсовод и замечательный человек! Всем кто впервые в Азербайджане - рекомендую!!!!
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