13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по древнему Баку, где каждый камень хранит отголоски прошлого.Экскурсия "Доисторический Азербайджан: Гобустан, Атешгях и Янардаг" - это не просто тур, это погружение в историю "Страны

огней". Вас ждет посещение Гобустана, где первобытные люди оставили свои следы в виде петроглифов, и вы сможете увидеть уникальные грязевые вулканы. В храме Атешгях вы узнаете о древней религии зороастрийцев, а Горящая гора Янардаг покажет вам, почему Азербайджан заслужил свое волшебное название. Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто хочет прикоснуться к загадкам истории и ощутить дух древности. Забронируйте свое приключение сейчас и станьте частью великой истории Азербайджана

Описание экскурсии

Грязевые вулканы Гобустана

Первой остановкой на нашем пути станет древний Гобустан, место поселений первобытных людей. Вы прикоснетесь к истории заповедника в местном музее, прогуляетесь среди скал и рассмотрите сохранившиеся петроглифы – древние наскальные рисунки, про символику и значение которых мы поговорим. Здесь же вы отыщете высеченную на камне надпись потерянного римского легиона и прогуляетесь по горным тропам, любуясь невероятными инопланетными ландшафтами Гобустана. Затем мы отправимся к другой природной достопримечательности, грязевым вулканам: вы увидите, как целебная смесь грязи и нефти вырывается из недр земли. А на обратном пути остановимся у красивейшей мечети Биби-Эйбат с трагической историей.

Древний храм зороастрийцев – Атешгях

Вы побываете в храме Атешгях – месте силы, где тысячи лет назад древние зороастрийцы «заковали огонь в камень». Перенесетесь во времена Манны и Мидии, когда на азербайджанских землях зарождался и процветал культ огня. Я расскажу об истории «Огненного дома», слава которого достигла далеких земель с приходом индийских торговых караванов.

Горящая гора Янардаг

В этом месте вы поймете, почему Азербайджан носит имя «Страна огней» и почему здесь процветала религия огнепоклонников. Тысячелетия спустя нефтяные магнаты смекнули, что бьющий из-под земли огонь – верный указатель месторождений нефти и газа. На местах «вечных огней» стали строить нефтяные вышки, но «горящей горе» Янардаг повезло – эта вершина обнаружена совсем недавно, и потому сохранила первозданное пламя. Особенно впечатляюще Янардаг выглядит с наступлением сумерек – именно в это время вы окажетесь на Горящей горе.

Организационные детали