13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Доисторический Азербайджан: Гобустан, Атешгях и Янардаг

Откройте древний мир Азербайджана: Гобустан, Атешгях и Янардаг ждут вас в уникальной экскурсии по Баку
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по древнему Баку, где каждый камень хранит отголоски прошлого.

Экскурсия "Доисторический Азербайджан: Гобустан, Атешгях и Янардаг" - это не просто тур, это погружение в историю "Страны
читать дальшеуменьшить

огней".

Вас ждет посещение Гобустана, где первобытные люди оставили свои следы в виде петроглифов, и вы сможете увидеть уникальные грязевые вулканы.

В храме Атешгях вы узнаете о древней религии зороастрийцев, а Горящая гора Янардаг покажет вам, почему Азербайджан заслужил свое волшебное название.

Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто хочет прикоснуться к загадкам истории и ощутить дух древности. Забронируйте свое приключение сейчас и станьте частью великой истории Азербайджана

5
24 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🔥 Погружение в древнюю историю
  • 🌋 Уникальные природные явления
  • 🏛️ Величественные храмы и мечети
  • 🛤️ Комфортабельный трансфер
  • 🍽️ Вкусная национальная кухня
  • 🗿 Загадочные петроглифы
Доисторический Азербайджан: Гобустан, Атешгях и Янардаг
Доисторический Азербайджан: Гобустан, Атешгях и Янардаг
Доисторический Азербайджан: Гобустан, Атешгях и Янардаг

Что можно увидеть

  • Гобустан
  • Атешгях
  • Янардаг
  • Мечеть Биби-Эйбат

Описание экскурсии

Грязевые вулканы Гобустана

Первой остановкой на нашем пути станет древний Гобустан, место поселений первобытных людей. Вы прикоснетесь к истории заповедника в местном музее, прогуляетесь среди скал и рассмотрите сохранившиеся петроглифы – древние наскальные рисунки, про символику и значение которых мы поговорим. Здесь же вы отыщете высеченную на камне надпись потерянного римского легиона и прогуляетесь по горным тропам, любуясь невероятными инопланетными ландшафтами Гобустана. Затем мы отправимся к другой природной достопримечательности, грязевым вулканам: вы увидите, как целебная смесь грязи и нефти вырывается из недр земли. А на обратном пути остановимся у красивейшей мечети Биби-Эйбат с трагической историей.

Древний храм зороастрийцев – Атешгях

Вы побываете в храме Атешгях – месте силы, где тысячи лет назад древние зороастрийцы «заковали огонь в камень». Перенесетесь во времена Манны и Мидии, когда на азербайджанских землях зарождался и процветал культ огня. Я расскажу об истории «Огненного дома», слава которого достигла далеких земель с приходом индийских торговых караванов.

Горящая гора Янардаг

В этом месте вы поймете, почему Азербайджан носит имя «Страна огней» и почему здесь процветала религия огнепоклонников. Тысячелетия спустя нефтяные магнаты смекнули, что бьющий из-под земли огонь – верный указатель месторождений нефти и газа. На местах «вечных огней» стали строить нефтяные вышки, но «горящей горе» Янардаг повезло – эта вершина обнаружена совсем недавно, и потому сохранила первозданное пламя. Особенно впечатляюще Янардаг выглядит с наступлением сумерек – именно в это время вы окажетесь на Горящей горе.

Организационные детали

  • При количестве участников до 4 человек трансфер на комфортабельном внедорожнике Hyundai SantaFe входит в стоимость. Если количество участников больше 4, то дополнительно оплачивается €60 за минивэн Mercedes Vito или микроавтобус Mercedes Sprinter
  • Посещение Гобустанского музея и бутилированная вода включены в стоимость

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€128
Дети до 12 лет€80
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фуад
Фуад — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 991 туриста
Я — коренной бакинец, влюблённый в свой город и его окрестности. Для меня каждая экскурсия — это захватывающее приключение, в которое я отправляюсь вместе с новыми друзьями. Я обожаю создавать интересные
читать дальшеуменьшить

программы, потому что верю: путешествие начинается с тех образов, что рождаются при чтении моих строк. Моя цель — погрузить вас в эпоху, когда создавались величественные дворцы Ширваншахов или таинственная Девичья башня, передать красоту природы от пламенной горы Янардаг до древних рисунков Гобустана. Мой подход — это живая история, наполненная легендами и личным отношением. Я помню каждого гостя и мечтаю показать вам изюминку Азербайджана, ту самую, что останется в вашем сердце.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
3
2
1
Надежда
Очень понравилась экскурсия. Узнали много интересного как о столице, так и об окрестностях. Увидели огненную гору, наскальные рисунки. Даже удалось искупаться в грязевом вулкане, а потом окунуться в вулканическое озеро! Гид Фуад - очень интересный и приятный человек. На его комфортабельном авто дорога была не утомительна. Рекомендую и гида, и экскурсию.
Очень понравилась экскурсия. Узнали много интересного как о столице, так и об окрестностях. Увидели огненную гору,
Очень понравилась экскурсия. Узнали много интересного как о столице, так и об окрестностях. Увидели огненную гору,
Очень понравилась экскурсия. Узнали много интересного как о столице, так и об окрестностях. Увидели огненную гору,
Очень понравилась экскурсия. Узнали много интересного как о столице, так и об окрестностях. Увидели огненную гору,
Очень понравилась экскурсия. Узнали много интересного как о столице, так и об окрестностях. Увидели огненную гору,
Очень понравилась экскурсия. Узнали много интересного как о столице, так и об окрестностях. Увидели огненную гору,
Вам был полезен этот отзыв?
М
Фуад прекрасный гид и замечательный человек. Очень интересный рассказчик. Много исторических фактов узнали. День пролетел на одном дыхании. Отдельное спасибо за прекрасный чай и угощения, за заботу о гостях. Будем рекомендовать друзьям.
Фуад прекрасный гид и замечательный человек. Очень интересный рассказчик. Много исторических фактов узнали. День пролетел на
Фуад прекрасный гид и замечательный человек. Очень интересный рассказчик. Много исторических фактов узнали. День пролетел на
Фуад прекрасный гид и замечательный человек. Очень интересный рассказчик. Много исторических фактов узнали. День пролетел на
Фуад прекрасный гид и замечательный человек. Очень интересный рассказчик. Много исторических фактов узнали. День пролетел на
Фуад прекрасный гид и замечательный человек. Очень интересный рассказчик. Много исторических фактов узнали. День пролетел на
Фуад прекрасный гид и замечательный человек. Очень интересный рассказчик. Много исторических фактов узнали. День пролетел на
Вам был полезен этот отзыв?
А
Фуад замечательно готовится и планирует свои экскурсии, до мельчайших мелочей продумывая детали. Он искренне желает, чтобы туристы полюбили те места, которые он показывает. Оказывает настоящие гостеприимство и радушие, поддерживает беседу на любую тему, интересующую вас в Азербайджане. С таким гидом, кажется, можно поехать куда угодно, вас везде будет ждать интересное и запоминающееся приключение.
Фуад замечательно готовится и планирует свои экскурсии, до мельчайших мелочей продумывая детали. Он искренне желает, чтобы
Фуад замечательно готовится и планирует свои экскурсии, до мельчайших мелочей продумывая детали. Он искренне желает, чтобы
Фуад замечательно готовится и планирует свои экскурсии, до мельчайших мелочей продумывая детали. Он искренне желает, чтобы
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Мы в восторге! Фауд прекрасный гид! Благодарим за чудесный день! Узнали много нового! Все было супер комфортно, заботливо и оооочень интересно! Всем рекомендуем!
Мы в восторге! Фауд прекрасный гид! Благодарим за чудесный день! Узнали много нового! Все было супер
Мы в восторге! Фауд прекрасный гид! Благодарим за чудесный день! Узнали много нового! Все было супер
Мы в восторге! Фауд прекрасный гид! Благодарим за чудесный день! Узнали много нового! Все было супер
Мы в восторге! Фауд прекрасный гид! Благодарим за чудесный день! Узнали много нового! Все было супер
Мы в восторге! Фауд прекрасный гид! Благодарим за чудесный день! Узнали много нового! Все было супер
Мы в восторге! Фауд прекрасный гид! Благодарим за чудесный день! Узнали много нового! Все было супер
Мы в восторге! Фауд прекрасный гид! Благодарим за чудесный день! Узнали много нового! Все было супер
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Прекрасная экскурсия, чтобы увидеть невероятные природные чудеса вблизи Баку! Мы с другом были впечатлены также Фуадом - с удовольствием будем рекомендовать своим друзьям, и вам тоже порекомендуем с радостью)
Прекрасная экскурсия, чтобы увидеть невероятные природные чудеса вблизи Баку! Мы с другом были впечатлены также Фуадом
Прекрасная экскурсия, чтобы увидеть невероятные природные чудеса вблизи Баку! Мы с другом были впечатлены также Фуадом
Прекрасная экскурсия, чтобы увидеть невероятные природные чудеса вблизи Баку! Мы с другом были впечатлены также Фуадом
Прекрасная экскурсия, чтобы увидеть невероятные природные чудеса вблизи Баку! Мы с другом были впечатлены также Фуадом
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Замечательная экскурсия для того, чтобы познакомиться с основными достопримечательностями рядом с Баку. Фуад Отличный экскурсовод и замечательный человек! Всем кто впервые в Азербайджане - рекомендую!!!!
Замечательная экскурсия для того, чтобы познакомиться с основными достопримечательностями рядом с Баку. Фуад Отличный экскурсовод и
Замечательная экскурсия для того, чтобы познакомиться с основными достопримечательностями рядом с Баку. Фуад Отличный экскурсовод и
Замечательная экскурсия для того, чтобы познакомиться с основными достопримечательностями рядом с Баку. Фуад Отличный экскурсовод и
Замечательная экскурсия для того, чтобы познакомиться с основными достопримечательностями рядом с Баку. Фуад Отличный экскурсовод и
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Баку

Похожие экскурсии на «Доисторический Азербайджан: Гобустан, Атешгях и Янардаг»

Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности
На машине
8 часов
-
45%
95 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности
Древние наскальные рисунки, грязевые вулканы, горящая гора и зороастрийский храм за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 17:00
9 авг в 09:00
от €139€251 за всё до 4 чел.
Гобустан и Апшерон: грязевые вулканы, Янардаг и Атешгях
На автобусе
9 часов
-
7%
14 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Гобустан и Апшерон: грязевые вулканы, Янардаг и Атешгях
История о том, как природные богатства сформировали облик и характер Баку
Начало: У проспекта Азербайджана, 1
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
€25€27 за человека
Чудеса Гобустана и Апшерона: от петроглифов до грязевых вулканов
На автобусе
8 часов
3 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Чудеса Гобустана и Апшерона: от петроглифов до грязевых вулканов
Из Баку - в один из самых древних заповедников мира, к храму огня Атешгях и горящей горе Янардаг
Начало: На проспекте Азербайджана
Расписание: ежедневно в 08:00
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
€29 за человека
Сокровища Азербайджана: от мечетей до грязевых вулканов
На машине
6 часов
-
20%
22 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Сокровища Азербайджана: от мечетей до грязевых вулканов
Погрузитесь в атмосферу Азербайджана, посетив мечети и уникальные природные объекты. Вас ждут виды Каспийского моря и загадки древних петроглифов
Начало: У вашего отеля или бакинского фуникулёра
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
от €131€163 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Баку. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Баку
-20%
до 31 декабря
от €240 за человека