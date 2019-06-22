Шашлык-машлык тур

Что вас ожидает

Лучшие виды Баку

Я помогу вам увидеть самые яркие грани Баку и уловить дух города, ощутив под ногами старинную брусчатку. Для этого мы прогуляемся по старейшей части Бакинской набережной, заглянем в Губернаторский садик, пересечем Николаевскую улицу с ее знаменитыми особняками и, наконец, свернем на аутентичные улочки Старого города с атмосферными двориками, изумительными балконами, арт-объектами и галереями, а также средневековыми банями, роль которых в жизни города трудно переоценить. Вы услышите шум прибоя седого Каспия, охватите взглядом весь город с высоты смотровой площадки у Пламенных Башен, а еще узнаете, что общего между архитектурой Центра Гейдара Алиева и юбкой Мерилин Монро. Во время нашей прогулки я поделюсь с вами легендами и удивительными историями, которые наполняют закоулки старого и нового города.

Все вкусы Азербайджанской кухни

После насыщенной прогулки — время подкрепиться! Овдух, джыз-быз, кутабы, дюшпара, долма, соютма, ярпаг хингял, гюрза, люля-кебаб, тикя-кебаб, левенги, шекер черяк, пахлава — после моего рассказа о местной кухне все эти слова обретут для вас смысл! В одном из бакинских нетуристических ресторанов вы познакомитесь с впечатляющим разнообразием местной кухни, научитесь ориентироваться во всем многообразии азербайджанских блюд, а во время застолья насладитесь восточными музыкальными мотивами. Кроме того, перемещаясь по колоритным уголкам города, мы заглянем в винные магазинчики Баку, где я помогу вам разобраться во вкусовых особенностях и секретах производства местного вина. Вишенкой на торте станет бутылочка-другая замечательного гранатового вина от меня в подарок!