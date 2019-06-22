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Побывать на самой вкусной среди обзорных и самой обзорной среди вкусных экскурсий по Баку

Тоф
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Тоф – ваш гид
Во время вкуснейшего тура по Баку вы сможете совершить захватывающее путешествие, в котором древние и современные достопримечательности уходят на второй план, уступая место ещё одному несомненному богатству Азербайджана — национальным блюдам и винам.

В нашей прогулке экскурсы в историю и гастрономическую культуру будут сменять и дополнять друг друга.

Не упустите шанс вкусить всю прелесть эклектичного Баку и местной кухни в аутентичных ресторанах и кебабханах города в стороне от туристических троп.

Гарантирую неутомительную и вкусную экскурсию!
От 165 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
5
Шашлык-машлык тур
Шашлык-машлык тур

Что вас ожидает

Лучшие виды Баку
Я помогу вам увидеть самые яркие грани Баку и уловить дух города, ощутив под ногами старинную брусчатку. Для этого мы прогуляемся по старейшей части Бакинской набережной, заглянем в Губернаторский садик, пересечем Николаевскую улицу с ее знаменитыми особняками и, наконец, свернем на аутентичные улочки Старого города с атмосферными двориками, изумительными балконами, арт-объектами и галереями, а также средневековыми банями, роль которых в жизни города трудно переоценить. Вы услышите шум прибоя седого Каспия, охватите взглядом весь город с высоты смотровой площадки у Пламенных Башен, а еще узнаете, что общего между архитектурой Центра Гейдара Алиева и юбкой Мерилин Монро. Во время нашей прогулки я поделюсь с вами легендами и удивительными историями, которые наполняют закоулки старого и нового города.

Все вкусы Азербайджанской кухни
После насыщенной прогулки — время подкрепиться! Овдух, джыз-быз, кутабы, дюшпара, долма, соютма, ярпаг хингял, гюрза, люля-кебаб, тикя-кебаб, левенги, шекер черяк, пахлава — после моего рассказа о местной кухне все эти слова обретут для вас смысл! В одном из бакинских нетуристических ресторанов вы познакомитесь с впечатляющим разнообразием местной кухни, научитесь ориентироваться во всем многообразии азербайджанских блюд, а во время застолья насладитесь восточными музыкальными мотивами. Кроме того, перемещаясь по колоритным уголкам города, мы заглянем в винные магазинчики Баку, где я помогу вам разобраться во вкусовых особенностях и секретах производства местного вина. Вишенкой на торте станет бутылочка-другая замечательного гранатового вина от меня в подарок!

Организационные детали

  • Экскурсия состоит из 4 частей: пешеходной прогулки, автомобильной поездки, посещения рынка (по желанию) и аутентичного ресторана.
  • Обед не входит в стоимость экскурсии.
Шашлык-машлык тур
Шашлык-машлык тур
Шашлык-машлык тур
Шашлык-машлык тур
Шашлык-машлык тур
Шашлык-машлык тур
Шашлык-машлык тур

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Тоф
Тоф
Я опытный гид, харизматичный коренной бакинец, влюбленный в своё дело профессионал, координатор ассоциации гидов АР, перфекционист, гурман и музыкант, ведущий активный образ жизни. Провожу авторские экскурсии по Баку, Азербайджану и Грузии. Девиз — «Никаких скучных маршрутов!» Мои программы отличаются нетривиальным подходом, легкостью восприятия, надёжностью и гибкостью и нацелены в первую очередь на интересы гостей, потому что для меня каждый гость — личность. На Трипстере я зарегистрирован недавно, поэтому отзывов пока немного, но, уверен, это временное явление ) Обращайтесь, друзья, и вы абсолютно точно влюбитесь в Баку!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

22 июня 2019
Экскурсию проводил Анар (Тоф не смог по уважительным причинам). Все очень понравилось. Гид обладает как энциклопедическими знаниями, так и знаниями легенд, рассказов, поверий. Обошли весь старый город, часть бульвара, побывали на смотровой площадке, откуда отличный вид на Баку. Большое спасибо за впечатления.
13 мая 2019
Были на экскурсии с Тофиком 4 мая. Очень интересно, с любовью и уважением рассказывает о своём городе. У нас остались приятные и тёплые воспоминая о гиде и славном городе Баку. Спасибо!
25 марта 2019
Баку и рассказ о городе от Тофа превзошёл наши ожидания уже опытных туристов. Гид умён, остроумен , интеллигентен , высок и красив))

Тоф проводит ещё 7 экскурсий

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