Шашлык-машлык тур

Побывать на самой вкусной среди обзорных и самой обзорной среди вкусных экскурсий по Баку
В нашей прогулке экскурсы в историю и гастрономическую культуру будут сменять и дополнять друг друга.
Не упустите шанс вкусить всю прелесть эклектичного Баку и местной кухни в аутентичных ресторанах и кебабханах города в стороне от туристических троп.
Гарантирую неутомительную и вкусную экскурсию!
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Что вас ожидает
Лучшие виды Баку
Я помогу вам увидеть самые яркие грани Баку и уловить дух города, ощутив под ногами старинную брусчатку. Для этого мы прогуляемся по старейшей части Бакинской набережной, заглянем в Губернаторский садик, пересечем Николаевскую улицу с ее знаменитыми особняками и, наконец, свернем на аутентичные улочки Старого города с атмосферными двориками, изумительными балконами, арт-объектами и галереями, а также средневековыми банями, роль которых в жизни города трудно переоценить. Вы услышите шум прибоя седого Каспия, охватите взглядом весь город с высоты смотровой площадки у Пламенных Башен, а еще узнаете, что общего между архитектурой Центра Гейдара Алиева и юбкой Мерилин Монро. Во время нашей прогулки я поделюсь с вами легендами и удивительными историями, которые наполняют закоулки старого и нового города.
Все вкусы Азербайджанской кухни
После насыщенной прогулки — время подкрепиться! Овдух, джыз-быз, кутабы, дюшпара, долма, соютма, ярпаг хингял, гюрза, люля-кебаб, тикя-кебаб, левенги, шекер черяк, пахлава — после моего рассказа о местной кухне все эти слова обретут для вас смысл! В одном из бакинских нетуристических ресторанов вы познакомитесь с впечатляющим разнообразием местной кухни, научитесь ориентироваться во всем многообразии азербайджанских блюд, а во время застолья насладитесь восточными музыкальными мотивами. Кроме того, перемещаясь по колоритным уголкам города, мы заглянем в винные магазинчики Баку, где я помогу вам разобраться во вкусовых особенностях и секретах производства местного вина. Вишенкой на торте станет бутылочка-другая замечательного гранатового вина от меня в подарок!
Организационные детали
- Экскурсия состоит из 4 частей: пешеходной прогулки, автомобильной поездки, посещения рынка (по желанию) и аутентичного ресторана.
- Обед не входит в стоимость экскурсии.
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.