Азербайджан — одно из немногих мест на земле, где и сегодня можно наблюдать элементы сохранившейся старейшей религии зороастризма. Вы узнаете о развитии культа огня, побываете в храме, куда приезжают зороастрийские паломники, увидите необыкновенную горящую гору и посетите этнографический комплекс под открытым небом.