Азербайджан — одно из немногих мест на земле, где и сегодня можно наблюдать элементы сохранившейся старейшей религии зороастризма. Вы узнаете о развитии культа огня, побываете в храме, куда приезжают зороастрийские паломники, увидите необыкновенную горящую гору и посетите этнографический комплекс под открытым небом.
Что входит
Входные билеты и транспортные расходы включены в стоимость.
Начало
🚩 Перед входом на станцию метро "Ичери Шехер"
Место завершения
🏁 Парные крепостные ворота старого города
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 17 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.