  1. Азербайджан
  2. Экскурсии

Зороастрийская история Азербайджана

5
2 отзыва
Кямран Г.
Кямран Г. – Гид из Баку
Зороастрийская история Азербайджана
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 17 человек

  • $40 за человека

    Заказать экскурсию
Зороастрийская история Азербайджана
Зороастрийская история Азербайджана

Что вы увидите

  • Храм огнепоклонников "Атешгях"
  • Музей под открытым небом "Гала"
  • Оборонительная башня
  • Горящая гора "ЯнарДаг"
Азербайджан — одно из немногих мест на земле, где и сегодня можно наблюдать элементы сохранившейся старейшей религии зороастризма. Вы узнаете о развитии культа огня, побываете в храме, куда приезжают зороастрийские паломники, увидите необыкновенную горящую гору и посетите этнографический комплекс под открытым небом.
Что входит
  • Входные билеты и транспортные расходы включены в стоимость.
Начало
🚩 Перед входом на станцию метро "Ичери Шехер"
Место завершения
🏁 Парные крепостные ворота старого города
Зороастрийская история Азербайджана
Зороастрийская история Азербайджана
Зороастрийская история Азербайджана
Зороастрийская история Азербайджана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 17 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Кямран Г.
Кямран Г.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

2 отзыва оставили туристы

Еще несколько необычных экскурсий в Баку

Баку. История Старого города
60
2.5 часа
Баку. История Старого города
222 отзыва
Очароваться культурным и историческим богатством столицы на обзорной прогулке
Весь Баку и «огненный» Апшерон
110
10 часов
Весь Баку и «огненный» Апшерон
107 отзывов
Древние улочки Старого города, эпоха нефтяного бума, храм огнепоклонников Атешгях и горящая гора
Вкусы и ароматы азербайджанской кухни
175
12 часов
Вкусы и ароматы азербайджанской кухни
97 отзывов
Провести день, как настоящий бакинец, и попробовать лучшие блюда в аутентичных ресторанах
Узнать Баку за 3 часа
От 65
3 часа
Узнать Баку за 3 часа
80 отзывов
Первое знакомство с «городом огней» на душевной обзорной прогулке с коренным бакинцем
Раскрыть все краски Баку
70
3 часа
Раскрыть все краски Баку
75 отзывов
Авто-пешеходная экскурсия по городу
Весь Баку за 5 часов
100
5 часов
Весь Баку за 5 часов
67 отзывов
Авто-пешеходная экскурсия по городу