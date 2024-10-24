Давайте наслаждаться невероятной красотой природы Азербайджана! Вы увидите разноцветные агатовые горы Хызы. Узнаете о тайнах священной горы Бешбармаг, в которой когда-то был найден эликсир жизни. Выясните, почему розовое озеро Масазыргёль меняет свой цвет. И полюбуетесь вечным огнём горы Янардаг, выходящим прямо из под земли.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Горящая гора Янардаг. Одна из самых удивительных природных достопримечательностей Апшеронского полуострова! Вас ждёт завораживающее зрелище: пламя вырывается прямо из недр земли.
Озеро Масазыргёль. В мире не так много розовых озер — и вы увидите одно из них. Узнаете, почему оно меняет цвет от ярко-розового до бордового и сделаете потрясающие фотографии.
Агатовые горы. Добро пожаловать на Марс! Вы полюбуетесь поистине инопланетными пейзажами и выясните, почему эти горы так называются.
Гора Бешбармаг. Мы поднимемся на высоту 600 метров, насладимся фантастическими видами на Каспий и выпьем чай из самовара со сладостями. А я расскажу, почему эта гора считается священной.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Nissan X-trail, Honda Civic, Mercedes Viano, Mercedes Sprinter в зависимости от числа участников
- В машине есть бутилированная вода и Wi-Fi
- Дополнительно оплачиваются обед по меню и входной билет в Янардаг — €5 за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
ежедневно в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€54
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парных ворот в Старом городе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Турал — ваша команда гидов в Баку
Привет! Меня зовут Турал. Уверен, что смогу дать вам полную информацию о Баку, о моем любимом и родном городе, где я родился и вырос. Являюсь членом ассоциации гидов по туризмуЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мухтар
24 окт 2024
Все прошло отлично! Всем рекомендую!
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