Давайте наслаждаться невероятной красотой природы Азербайджана! Вы увидите разноцветные агатовые горы Хызы. Узнаете о тайнах священной горы Бешбармаг, в которой когда-то был найден эликсир жизни. Выясните, почему розовое озеро Масазыргёль меняет свой цвет. И полюбуетесь вечным огнём горы Янардаг, выходящим прямо из под земли.

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Описание экскурсии

Горящая гора Янардаг. Одна из самых удивительных природных достопримечательностей Апшеронского полуострова! Вас ждёт завораживающее зрелище: пламя вырывается прямо из недр земли.

Озеро Масазыргёль. В мире не так много розовых озер — и вы увидите одно из них. Узнаете, почему оно меняет цвет от ярко-розового до бордового и сделаете потрясающие фотографии.

Агатовые горы. Добро пожаловать на Марс! Вы полюбуетесь поистине инопланетными пейзажами и выясните, почему эти горы так называются.

Гора Бешбармаг. Мы поднимемся на высоту 600 метров, насладимся фантастическими видами на Каспий и выпьем чай из самовара со сладостями. А я расскажу, почему эта гора считается священной.

Организационные детали