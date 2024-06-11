Приглашаю в авторское путешествие, раскрывающее разные грани Азербайджана! Вы посетите две великолепные мечети: Тезепир и Биби-Эйбат. Полюбуетесь видами Баку и Каспийского моря из Нагорного парка. А затем отправитесь в заповедник Гобустан, расположенный в 65 км от столицы.
Рассмотрите древние петроглифы и впечатлитесь местным чудом природы — бурлящими грязевыми вулканами.
Рассмотрите древние петроглифы и впечатлитесь местным чудом природы — бурлящими грязевыми вулканами.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
За 1 день вы:
- посетите бакинский Тадж-Махал — мечеть Тезепир
- полюбуетесь видами Баку и Каспийского моря из Нагорного парка
- увидите древний камень Пирвензаре и узнаете его историю
- осмотрите мечеть Биби-Эйбат — духовный центр мусульман Азербайджана
- понаблюдаете за непрерывным движением грязевых вулканов
- расшифруете древние наскальные рисунки — петроглифы Гобустана
- оцените первую нефтяную вышку в мире
Я поделюсь интересными историями, связанными с этими местами.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле SsangYong Korando
- По запросу я могу организовать экскурсию для 5-7 человек. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
- Дополнительные расходы: билеты в заповедник Гобустан — 6 евро/чел., спецтранспорт для грунтовых дорог до грязевых вулканов — 8-10 евро/чел.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Mikail — ваш гид в Баку
Провёл экскурсии для 144 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Микаил, я — гид, родившийся и выросший в прекрасном Азербайджане. Моя любовь к родной земле привела меня к тщательному изучению истории, архитектуры и культуры Азербайджана. СЗадать вопрос
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