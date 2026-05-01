Приглашаю на выходные дни прогуляться и впечатлиться притягательной атмосферой Баку, города у подножья Кавказа. Римом на Кавказе или кавказским Стамбулом - так многие называют прекрасный колоритный Баку.

За 4 дня мы увидим разный и великолепный Баку! Поездка будет насыщенной по информации, ярким контрастам и ощущениям праздника в этом изысканном городе!

Познакомимся с богатой историей азербайджанского народа. Баку удивит утончённой архитектурой домов, памятниками, барельефами, где отражена вся история азербайджанской государственности, культуры и искусства. Восхитимся современным Баку, похожим на Дубай с небоскрёбами. А старый город Ичери Шехер - это визитная карточка столицы Азербайджана, где снимались известные фильмы Бриллиантовая рука, Тегеран-43, Человек амфибия и много других.

Обязательно посетим аутентичные кафе с национальной кухней, откуда доносятся манящие запахи специй, мяса и свежей зелени. Азербайджанская кухня это отдельная тема. В уютных ресторанчиках, разбросанных по всему старому городу, можно попробовать садж, кебаб,кутаб, шишбурма длинный люля-кебаб, приготовленный на углях и завернутый в тонкий лаваш. Мы остановим свой выбор на самой раскрученной точке, ресторане Караван-Сарай, расположенном прямо под открытым небом в настоящем древнем Караван-Сарае по соседству с Девичьей башней. Здесь время как будто остановилось, повсюду предметы из прошлых эпох арба, кувшины, ковры.

В туре мы ознакомимся с петроглифами времён бронзы, когда первобытное искусство Азербайджана переживало свой расцвет. Обязательно посетим зелёный рынок, сувенирные лавки, и на денёк съездим на море, где ласковые волны Каспийского моря снимут усталость и придадут нам бодрость.

В Баку побывали многие поэты и творческие люди, начиная от А. Дюма, С. Есенина,В. Маяковского. А. Горького, советских поэтов и художников. Каждый посвятил прекрасному Баку свои влюблённые строки поэзии, колоритные картины, прекрасные мелодии. Никого не оставил равнодушным этот город!

Есенин писал:

Прощай, Баку! Прощай, как песнь простая!

В последний раз я друга обниму…

Чтоб голова его, как роща золотая,

Кивала нежно мне в сиреневом дыму.

Уверенна, и ваша поездка отзовётся в сердце теплотой, желанием вернуться сюда вновь и вновь, а я для этого приложу все мои возможности.