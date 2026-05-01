Описание тура
Приглашаю на выходные дни прогуляться и впечатлиться притягательной атмосферой Баку, города у подножья Кавказа. Римом на Кавказе или кавказским Стамбулом - так многие называют прекрасный колоритный Баку.
За 4 дня мы увидим разный и великолепный Баку! Поездка будет насыщенной по информации, ярким контрастам и ощущениям праздника в этом изысканном городе!
Познакомимся с богатой историей азербайджанского народа. Баку удивит утончённой архитектурой домов, памятниками, барельефами, где отражена вся история азербайджанской государственности, культуры и искусства. Восхитимся современным Баку, похожим на Дубай с небоскрёбами. А старый город Ичери Шехер - это визитная карточка столицы Азербайджана, где снимались известные фильмы Бриллиантовая рука, Тегеран-43, Человек амфибия и много других.
Обязательно посетим аутентичные кафе с национальной кухней, откуда доносятся манящие запахи специй, мяса и свежей зелени. Азербайджанская кухня это отдельная тема. В уютных ресторанчиках, разбросанных по всему старому городу, можно попробовать садж, кебаб,кутаб, шишбурма длинный люля-кебаб, приготовленный на углях и завернутый в тонкий лаваш. Мы остановим свой выбор на самой раскрученной точке, ресторане Караван-Сарай, расположенном прямо под открытым небом в настоящем древнем Караван-Сарае по соседству с Девичьей башней. Здесь время как будто остановилось, повсюду предметы из прошлых эпох арба, кувшины, ковры.
В туре мы ознакомимся с петроглифами времён бронзы, когда первобытное искусство Азербайджана переживало свой расцвет. Обязательно посетим зелёный рынок, сувенирные лавки, и на денёк съездим на море, где ласковые волны Каспийского моря снимут усталость и придадут нам бодрость.
В Баку побывали многие поэты и творческие люди, начиная от А. Дюма, С. Есенина,В. Маяковского. А. Горького, советских поэтов и художников. Каждый посвятил прекрасному Баку свои влюблённые строки поэзии, колоритные картины, прекрасные мелодии. Никого не оставил равнодушным этот город!
Есенин писал:
Прощай, Баку! Прощай, как песнь простая!
В последний раз я друга обниму…
Чтоб голова его, как роща золотая,
Кивала нежно мне в сиреневом дыму.
Уверенна, и ваша поездка отзовётся в сердце теплотой, желанием вернуться сюда вновь и вновь, а я для этого приложу все мои возможности.
Программа тура по дням
Встреча и вечерняя экскурсия в Баку
Прибытие в аэропорт Баку.
Групповой трансфер в отель с 14:00-15:00ч. (по времени Asia/Baku), размещение в отеле, свободное время.
19.00 Встреча с гидом в холле отеля.
Выезд на вечернюю экскурсию Огни Большого Города - это увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия по вечернему Баку продлится 3 часа.
Баку красивый город, но особенно он красив в вечернее время, когда темнеет и включаются городские подцветки, начинается с улицы Низами (старая улица Торговая), которую называют местным Арбатом. Расположенные на этой улице уникальные здания европейской архитектуры конца Xix в, придают городу особый колорит, благодаря которым Баку еще называют маленьким Парижем или Парижем Востока.
Далее знаменитая площадь Фонтанов, где под ярким светом фонарей, начинается ночная жизнь столицы. Незабываемое впечатление Вы получите на смотровой площадке в Нагорном парке (Аллея Шехидов). Отсюда открывается панорама города Баку и Вы находитесь в непосредственной близости к знаменитым Башням Огня, чьи играющие ночные огни по достоинству признаны одними из лучших в мире.
После экскурсии трансфер в отель.
Ночь в Баку.
Ичери Шехер
07.00-09.00 Завтрак в отеле.
10.00 Встреча с гидом в холле отеля.
Сегодня Вас ожидает пешеходная экскурсия по Старому городу Ичери Шехер, крепостные стены, главные ворота города Гоша гала гапысы, Дворец Ширваншахов (обзорно), башенный храм Гыз галасы / Девичья башня / (обзорно), средневековые бани, карвансараи, мастерские ремесленников, ковровые и антикварные магазины, музей миниатюрной книги и др. объекты, а также у Вас есть уникальная возможность прогуляться по улочкам, где снимался легендарный советский фильм Бриллиантовая рука с Юрием Никулиным, а также Человек-амфибия, Айболит — 66, Тегеран 43 и многие другие.
Перерыв на обед. (не включен в стоимость).
Проведём мастер класс по рисованию нефтью. Азербайджан это первая страна, которая использовала нефть в картинах. Уникальную технику покажет наш художник Шахид (при группе от 10 человек).
Посещение местного рынка Яшыл базар или Зеленый рынок в Баку самый вкусный, яркий и разнообразный из столичных рынков. Настоящее раздолье для гурманов: здесь есть все, что вам нужно, и даже намного больше Цвета, вкусы и запахи: сюда, на зеленый базар в Баку, каждый день привозят лучшие продукты и специи из разных регионов Азербайджана.
Посещение культурного Центра им. Гейдара Алиева, который представляет собой комплексное сооружение, которое включает в себя аудиториум (конгресс-центр), музей, выставочные залы, административные офисы. Носит имя 3-го президента Азербайджана Гейдара Алиева. Проект центра был разработан в 2007 году архитектором Захой Хадид. Культурный центр Гейдара Алиева считается одним из символов современного Баку.
Трансфер в отель.
Свободное время.
Ночь в Баку.
Гобустан
07.00-10.00 Завтрак в отеле.
09:00 - Встреча с гидом в холле отеля.
Экскурсия в Национальный Историко-художественный заповедник Гобустан и 3D Музей, расположенный в 60 км от г. Баку, наскальные изображения - петроглифы, высеченные первобытными людьми на стенах пещер, скалах и каменных глыбах. Эти первобытные памятники искусства отображают культуру, хозяйство, мировоззрение, обычаи и традиции древних азербайджанцев.
А Вы знаете, что Азербайджан занимает первое место в мире по количеству действующих вулканов? Правда, не тех, что извергаются лавой и пеплом, а которые извергают грязь. Всего в мире насчитывается около 800 грязевых вулканов и 350 их них находится в Азербайджане. Причем, некоторые из этих вулканов довольно крупные и опасные - извержения сопровождаются взрывами газоконденсата и иногда даже значительными воспламенениями (до 1 км высотой), ведь расположены они, как правило, прямо над нефтегазовыми месторождениями.
Вы сможете посетить и близко подняться на сам кратер грязевых вулканов и понаблюдать за бульканьем жидкой глины.
Прекрасный пейзаж, будто Вы находитесь на планете Марс (ученые провели аналогию и поверхность в районе Гобустана очень схожа с поверхностью планеты Марс) и постоянное грязевое бульканье создает ощущение неземной поверхности
Примечание: посещение грязевых вулканов возможно в не дождливую и безветренную погоду и при желании туристов, допплата 8 долларов на человека.
По дороге в город, мы посетим мечеть Биби-Эйбат, расположенную на берегу Бакинской бухты, в которую входят усыпальницы и могилы почитаемых людей (в том числе, могила Укеймы ханум, потомка пророка Мухаммеда). К сожалению, великолепная городская достопримечательность не сохранилась до сегодняшних дней в своем первоначальном облике. Мечеть, которую можно увидеть сейчас, - это лишь ее воссозданная в 90-х гг. прошлого столетия копия. Предыдущее здание мечети было возведено в Xiii ст. Мечеть Биби-Эйбат - духовный центр для мусульман Востока и один из главных памятников исламской архитектуры Азербайджана.
Перерыв на обед. (не включен в стоимость)
А теперь мы поедем на Каспийское море отдохнуть и снять с себя усталость. Вход на платный пляж стоит в будни 20 $ и в выходные 30 $.
С 15 сентября по 15 июня купание на море заменяется экскурсией в Абшерон.
В Абшероне посетим:
-Страну Огней.
- Поселок Гала
- Храм огня Атешгях (17-18 вв.) в поселке Сураханы.
- Завершим огненный тур осмотром Государственного историко-культурного и природного заповедника Янардаг
После экскурсии трансфер в отель, свободное время. Ночь в Баку.
Вылет
Групповой трансфер в аэропорт г. Баку с 12:00-13:00ч (по времени Asia/Baku).
Что включено
- Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт
- Проживание 3 ночи на завтраках
- Все указанные в туре экскурсии
- Обслуживание квалифицированного гида
- Мастер класс по рисованию нефтью
- Входные билеты в указанные музеи: Гобустан, Центр Гейдара Алиева
Что не входит в цену
- Авиаперелет
- Личные расходы
- Обеды / Ужины
- Алкогольные напитки за обедом / ужином
- Индивидуальный трансфер аэропорт-отель-аэропорт (35 манат)
О чём нужно знать до поездки
Возьмите с собой спортивную одежду и удобную обувь для ходьбы по горной местности. Также рекомендую взять с собой теплые вещи исходя из времени года.
Примерная температура в горах Кавказа:
Лето (+25 - +35);
Осень/Весна (+18 - +25);
Зима (+10 - -2).
Не приветствуются шорты у мужчин, открытые колени, декольте у женщин, обтягивающие и короткие вещи. Приветствуется скромность в одежде.
В нашем автопарке имеются следующие машины:
Mercedes-Benz Sprinter (18 мест);
Hyundai Starex (11 мест) 2 автомобиля;
Toyota corolla (5 мест).
Пожелания к путешественнику
Внимание! Обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Рекомендуем приехать за день раньше и взять обратные билеты на день позже ввиду непредсказуемости ситуации на границе
В случае опоздания на начало тура, запланированная программа экскурсий будет сокращена.
Стоимость поездки указана за человека при размещении в двухместном номере с другим участником/участницей тура. Для проживания объединяем одиночных участников и участниц (одиночных мужчин только с мужчинами, женщин с женщинами).
Если в туре только один одиночный участник, то надо доплатить за одноместное размещение.
Доплата за сутки составляет 3000 рублей.
Организатор оставляет за собой право изменить программу экскурсии или полностью отменить ее в случае неблагоприятных погодных условий, таких как снегопады, ливни, наводнения, экстремальные температуры и другие форс-мажорные обстоятельства, а также при отмене экскурсионной программы по инициативе экскурсионного объекта. В случае отмены экскурсии, будет предложена альтернативная экскурсия или маршрут.