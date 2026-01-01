Природные богатства Северного Азербайджана за 5 дней
Начало: Автовокзал Баку, станция метро Автовокзал
Расписание: Ежедневно, по договоренности
$1999 за всё до 4 чел.
Путешествие в Дашкесан: индивидуальный тур на 5 дней
Начало: Ваш отель
«А дети останутся просто в восторге от посещения крупнейшего в стране и одного из самых красивых в мире парка аттракционов»
Расписание: По согласованию с гидом.
$1250 за всё до 6 чел.
В Южные субтропики: Ленкорань и Гирканский заповедник (на 2 дня)
Начало: Ваш отель
Расписание: По согласованию с гидом.
$500 за всё до 6 чел.
Палитра Азербайджана: индивидуальное путешествие от Баку до Шеки
Погулять по столице, посетить шёлковую фабрику и подняться в горы по канатной дороге
Начало: Баку, точное время и место - по договорённости
«Желающие смогут посетить парк развлечений «Габаленд» — здесь расположены аттракционы, каток, картинг, водные горки и зоны отдыха среди фонтанов, деревьев и декоративных скульптур»
€570 за всё до 4 чел.
