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По популярности
Авторский тур
2 дня
Древний город Шеки: мир разноцветных витражей, шёлковых платков и вкуснейшей халвы
Исследовать Ханский дворец и насладиться восточными сладостями
Начало: Баку, утро
«Обед у нас будет необычный — попробуем местное национальное блюдо пити — это насыщенный суп, который лучше всего готовят именно в этом регионе»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€300 за всё до 7 чел.
Авторский тур
6 дней 6 часов
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
Начало: По месту проживания
«Пообедаем в ресторане в рыбацкой деревушке — попробуем местную кухню и насладимся морскими видами»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $1 200 за человека
Авторский тур
4 дня
Шарм древности и авангард современности: уикенд в Баку в вашей компании
Познакомиться с архитектурой и кухней столицы, увидеть чудо природы и пожить в SPA-отеле
Начало: Баку, аэропорт, до 16:00
«Затем поужинаем в ресторане-галерее «Шах» (за доплату) и вернёмся в отель»
20 июня в 16:00
27 июня в 16:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Многообразие Азербайджана: от древних ремёсел до небоскрёбов
Увидеть горные сёла, продегустировать органическое вино и полюбоваться современной архитектурой Баку
Начало: Баку, аэропорт, утро
«Затем — заселение в отель в Шеки и дегустация местных десертов»
5 сен в 10:00
3 окт в 10:00
$1 480 за человека
Авторский тур
5 дней
Баку, храм Атешгях и заповедник «Гала»: тур по Азербайджану с мастер-классом и дегустацией
Попробовать шах-плов, приготовить кутабы и побывать в заповеднике «Гала»
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Далее вас ждёт дегустация шах-плова — гордости азербайджанской кухни»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
49 800₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Гастрономические»
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- Древний город Шеки: мир разноцветных витражей, шёлковых платков и вкуснейшей халвы
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- Шарм древности и авангард современности: уикенд в Баку в вашей компании
- Многообразие Азербайджана: от древних ремёсел до небоскрёбов
- Баку, храм Атешгях и заповедник «Гала»: тур по Азербайджану с мастер-классом и дегустацией
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