Найдено 5 туров в категории « Гастрономические » в Баку на русском языке, цены от €300. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Гастрономические»

На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Баку, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024