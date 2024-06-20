Возможно участие с детьми любого возраста.

Проживание. Двухместное размещение в 3-, 4-, и 5-звёздочных отелях. Возможно одноместное размещение за доплату, а также бронь дополнительного места. Для детей до 6 лет — бесплатно.

Питание. В стоимость включены только завтраки в отелях. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Не требуется.