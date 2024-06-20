Начнём знакомство со страной с Баку, где погуляем по Ичери-шехер, Бакинскому бульвару и
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста.
Проживание. Двухместное размещение в 3-, 4-, и 5-звёздочных отелях. Возможно одноместное размещение за доплату, а также бронь дополнительного места. Для детей до 6 лет — бесплатно.
Питание. В стоимость включены только завтраки в отелях. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Не требуется.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Азербайджан
Встретим вас в аэропорту Баку и поедем заселяться в отель, где вы отдохнёте после дороги.
Баку: Нагорный парк, Бакинский бульвар и достопримечательности Ичери-шехер
Позавтракав, направимся в Нагорный парк, расположенный в западной части города. Полюбуемся панорамой столицы и увидим знаменитые «Пламенные башни».
Затем пройдём по Бакинскому бульвару, посетим Площадь государственного флага республики, осмотрим Crystal Hall, Международный центр мугама и Музей ковра. Желающие смогут пообедать в национальном ресторане за дополнительную плату.
После этого отправимся в Старый город — Ичери-шехер. Здесь расположились Дворец ширваншахов, знаменитая Девичья башня, Музей миниатюрных книг и мастерская Али Шамси, куда вы сможете зайти, чтобы познакомиться с творчеством художника.
На улице Низами насладимся архитектурой неоготики, барокко и неоклассицизма, а потом вернёмся в отель.
Храм огнепоклонников Атешгях и этнографический заповедник «Гала»
Сегодня начнём день с посещения храма огнепоклонников Атешгях. В таинственной и немного мистической атмосфере вы погрузитесь в историю зороастризма.
Затем переместимся в заповедник «Гала», созданный на месте археологических раскопок. В комплексе представлены найденные на Апшеронском полуострове наскальные рисунки, керамические изделия, предметы быта и украшения, оружия и монеты, а также развалины древнего поселения. Всё это относится ко временам от 3-2 вв. до н. э. до Средневековья.
Затем вернёмся в отель.
Центр Гейдара Алиева
После завтрака отправимся в Центр Гейдара Алиева. Внутри вы найдёте множество интересных экспозиций, например, с фотографиями традиционных блюд. Также в залах представлены национальные костюмы, музыкальные инструменты, предметы быта и даже Азербайджан в миниатюре. В этом месте вы погрузитесь в историю и культуру страны.
Баскал и Ивановка, прибытие в Шеки
В 09:00 выезжаем в Исмаиллинский район. Сначала заглянем в село Баскал — центр шелкопрядства. Здесь проходили съёмки некоторых эпизодов фильма «На дальних берегах». С древности Баскал славился своим шёлкоткачеством, производством национальных женских шёлковых платков-кялагаи.
Далее переместимся в Ивановку, которую населяет молоканская община. Ещё в 19 веке Екатерина II выслала их из Российской империи за вероотступничество. Село — последний с советских времён колхоз в стране. Гуляя по улочкам, вы увидите деревянные избы.
Ближе к вечеру доберёмся до Шеки. Пройдёмся по городу и посетим мастерскую по изготовлению шебеке, ткацкую мастерскую и Историко-краеведческий музей. Вы также побываете в лавочках, где готовят шекинскую пахлаву и другие сладости. Потом заселимся в отель.
Дворец шекинских ханов, Нухинская крепость, Джума-мечеть и село Киш
Сегодня возвращаемся в Баку, но перед этим познакомимся с достопримечательностями Шеки. Вы увидите Дворец шекинских ханов, известный своими искусными витражами, осмотрите Нухинскую крепость 18 века и Джума-мечеть, построенную как комплекс вместе с медресе и подземной баней рядом с ней.
Далее сделаем остановку в селе Киш, где расположена Албанская церковь. Также мы посетим местный Музей прикладного искусства.
К 16:00 вернёмся в Баку.
Окончание тура
В 12:00 вы покинете отель, и мы проводим вас до аэропорта. Если вылет поздний, вы сможете отдохнуть в Баку. Рекомендуем посетить Зелёный базар и закупиться местными вкусностями, отдохнуть в современных торговых центрах или на площади Фонтанов, где находится много кафе, ресторанов и сувенирных лавок.
До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель 3*
|69 531 ₽
|Отель 4*
|78 935 ₽
|В sapphire inn hotel 4*
|85 806 ₽
|Отель 5*
|98 410 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отеле
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии, входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Баку и обратно
- Обеды и ужины
- Одноместное размещение:
- В 3-звездочном отеле Liman Hotel/Merida Hotel - 119 178 руб. за тур
- В 4-звёздочном отеле Park Way Inn Hotel / Boulevard Side Hotel - 125 607 руб
- В отеле Sapphire Inn Hotel 4* - 143 591 руб
- В Sultan Inn/Shirvanshah Hotel/Sapphire City 5* - 170 986 руб
- Дополнительное место:
- В 3-звездочном отеле Liman Hotel/Merida Hotel - 53 765 руб. за тур
- В 4-звёздочном отеле Park Way Inn Hotel / Boulevard Side Hotel - 57 120 руб
- В отеле Sapphire Inn Hotel 4* - 63 363 руб
- В Sultan Inn/Shirvanshah Hotel/Sapphire City 5* - 72 401 руб
- Дополнительная ночь (двухместное/одноместное размещение):
- В 3-звездочном отеле Liman Hotel/Merida Hotel - 7920 руб./6057 руб
- В 4-звёздочном отеле Park Way Inn Hotel / Boulevard Side Hotel - 8200 руб./7268 руб
- В отеле Sapphire Inn Hotel 4* - 10 809 руб./10 343 руб
- В Sultan Inn/Shirvanshah Hotel/Sapphire City 5* - 14 257 руб./13 325 руб
- Дополнительная ночь/доп. место для детей от 0 до 6 лет:
- В 3-звездочном отеле Liman Hotel/Merida Hotel - 2423 руб./0 руб
- В 4-звёздочном отеле Park Way Inn Hotel / Boulevard Side Hotel - 2795 руб./0 руб
- В отеле Sapphire Inn Hotel 4* - 2795 руб./0 руб
- В Sultan Inn/Shirvanshah Hotel/Sapphire City 5* - 4566 руб./0 руб