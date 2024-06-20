По городам и весям: Баку, Шеки, Баскал, Ивановка и Киш

Узнать, где делают лучшие шёлковые платки, побывать на землях молокан и погулять по улице Низами
В этом путешествии вы не только насладитесь достопримечательностями крупных азербайджанских городов, но и погрузитесь в историю небольших поселений.

Начнём знакомство со страной с Баку, где погуляем по Ичери-шехер, Бакинскому бульвару и
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заглянем в Центр Гейдара Алиева. Посетим центр шелкопрядства — посёлок Баскал. Побываем в Ивановке, населённой молоканской общиной. Заедем в Киш и увидим Албанскую церковь, а ещё полюбуемся величием архитектурных памятников Шеки.

По городам и весям: Баку, Шеки, Баскал, Ивановка и Киш
По городам и весям: Баку, Шеки, Баскал, Ивановка и Киш
По городам и весям: Баку, Шеки, Баскал, Ивановка и Киш
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста.

Проживание. Двухместное размещение в 3-, 4-, и 5-звёздочных отелях. Возможно одноместное размещение за доплату, а также бронь дополнительного места. Для детей до 6 лет — бесплатно.

Питание. В стоимость включены только завтраки в отелях. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Азербайджан

Встретим вас в аэропорту Баку и поедем заселяться в отель, где вы отдохнёте после дороги.

2 день

Баку: Нагорный парк, Бакинский бульвар и достопримечательности Ичери-шехер

Позавтракав, направимся в Нагорный парк, расположенный в западной части города. Полюбуемся панорамой столицы и увидим знаменитые «Пламенные башни».

Затем пройдём по Бакинскому бульвару, посетим Площадь государственного флага республики, осмотрим Crystal Hall, Международный центр мугама и Музей ковра. Желающие смогут пообедать в национальном ресторане за дополнительную плату.

После этого отправимся в Старый город — Ичери-шехер. Здесь расположились Дворец ширваншахов, знаменитая Девичья башня, Музей миниатюрных книг и мастерская Али Шамси, куда вы сможете зайти, чтобы познакомиться с творчеством художника.

На улице Низами насладимся архитектурой неоготики, барокко и неоклассицизма, а потом вернёмся в отель.

Баку: Нагорный парк, Бакинский бульвар и достопримечательности Ичери-шехерБаку: Нагорный парк, Бакинский бульвар и достопримечательности Ичери-шехерБаку: Нагорный парк, Бакинский бульвар и достопримечательности Ичери-шехерБаку: Нагорный парк, Бакинский бульвар и достопримечательности Ичери-шехер
3 день

Храм огнепоклонников Атешгях и этнографический заповедник «Гала»

Сегодня начнём день с посещения храма огнепоклонников Атешгях. В таинственной и немного мистической атмосфере вы погрузитесь в историю зороастризма.

Затем переместимся в заповедник «Гала», созданный на месте археологических раскопок. В комплексе представлены найденные на Апшеронском полуострове наскальные рисунки, керамические изделия, предметы быта и украшения, оружия и монеты, а также развалины древнего поселения. Всё это относится ко временам от 3-2 вв. до н. э. до Средневековья.

Затем вернёмся в отель.

Храм огнепоклонников Атешгях и этнографический заповедник «Гала»Храм огнепоклонников Атешгях и этнографический заповедник «Гала»Храм огнепоклонников Атешгях и этнографический заповедник «Гала»Храм огнепоклонников Атешгях и этнографический заповедник «Гала»
4 день

Центр Гейдара Алиева

После завтрака отправимся в Центр Гейдара Алиева. Внутри вы найдёте множество интересных экспозиций, например, с фотографиями традиционных блюд. Также в залах представлены национальные костюмы, музыкальные инструменты, предметы быта и даже Азербайджан в миниатюре. В этом месте вы погрузитесь в историю и культуру страны.

Центр Гейдара АлиеваЦентр Гейдара АлиеваЦентр Гейдара АлиеваЦентр Гейдара Алиева
5 день

Баскал и Ивановка, прибытие в Шеки

В 09:00 выезжаем в Исмаиллинский район. Сначала заглянем в село Баскал — центр шелкопрядства. Здесь проходили съёмки некоторых эпизодов фильма «На дальних берегах». С древности Баскал славился своим шёлкоткачеством, производством национальных женских шёлковых платков-кялагаи.

Далее переместимся в Ивановку, которую населяет молоканская община. Ещё в 19 веке Екатерина II выслала их из Российской империи за вероотступничество. Село — последний с советских времён колхоз в стране. Гуляя по улочкам, вы увидите деревянные избы.

Ближе к вечеру доберёмся до Шеки. Пройдёмся по городу и посетим мастерскую по изготовлению шебеке, ткацкую мастерскую и Историко-краеведческий музей. Вы также побываете в лавочках, где готовят шекинскую пахлаву и другие сладости. Потом заселимся в отель.

Баскал и Ивановка, прибытие в ШекиБаскал и Ивановка, прибытие в ШекиБаскал и Ивановка, прибытие в ШекиБаскал и Ивановка, прибытие в Шеки
6 день

Дворец шекинских ханов, Нухинская крепость, Джума-мечеть и село Киш

Сегодня возвращаемся в Баку, но перед этим познакомимся с достопримечательностями Шеки. Вы увидите Дворец шекинских ханов, известный своими искусными витражами, осмотрите Нухинскую крепость 18 века и Джума-мечеть, построенную как комплекс вместе с медресе и подземной баней рядом с ней.

Далее сделаем остановку в селе Киш, где расположена Албанская церковь. Также мы посетим местный Музей прикладного искусства.

К 16:00 вернёмся в Баку.

Дворец шекинских ханов, Нухинская крепость, Джума-мечеть и село КишДворец шекинских ханов, Нухинская крепость, Джума-мечеть и село КишДворец шекинских ханов, Нухинская крепость, Джума-мечеть и село КишДворец шекинских ханов, Нухинская крепость, Джума-мечеть и село Киш
7 день

Окончание тура

В 12:00 вы покинете отель, и мы проводим вас до аэропорта. Если вылет поздний, вы сможете отдохнуть в Баку. Рекомендуем посетить Зелёный базар и закупиться местными вкусностями, отдохнуть в современных торговых центрах или на площади Фонтанов, где находится много кафе, ресторанов и сувенирных лавок.

До новых встреч!

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель 3*69 531 ₽
Отель 4*78 935 ₽
В sapphire inn hotel 4*85 806 ₽
Отель 5*98 410 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отеле
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии, входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Баку и обратно
  • Обеды и ужины
  • Одноместное размещение:
  • В 3-звездочном отеле Liman Hotel/Merida Hotel - 119 178 руб. за тур
  • В 4-звёздочном отеле Park Way Inn Hotel / Boulevard Side Hotel - 125 607 руб
  • В отеле Sapphire Inn Hotel 4* - 143 591 руб
  • В Sultan Inn/Shirvanshah Hotel/Sapphire City 5* - 170 986 руб
  • Дополнительное место:
  • В 3-звездочном отеле Liman Hotel/Merida Hotel - 53 765 руб. за тур
  • В 4-звёздочном отеле Park Way Inn Hotel / Boulevard Side Hotel - 57 120 руб
  • В отеле Sapphire Inn Hotel 4* - 63 363 руб
  • В Sultan Inn/Shirvanshah Hotel/Sapphire City 5* - 72 401 руб
  • Дополнительная ночь (двухместное/одноместное размещение):
  • В 3-звездочном отеле Liman Hotel/Merida Hotel - 7920 руб./6057 руб
  • В 4-звёздочном отеле Park Way Inn Hotel / Boulevard Side Hotel - 8200 руб./7268 руб
  • В отеле Sapphire Inn Hotel 4* - 10 809 руб./10 343 руб
  • В Sultan Inn/Shirvanshah Hotel/Sapphire City 5* - 14 257 руб./13 325 руб
  • Дополнительная ночь/доп. место для детей от 0 до 6 лет:
  • В 3-звездочном отеле Liman Hotel/Merida Hotel - 2423 руб./0 руб
  • В 4-звёздочном отеле Park Way Inn Hotel / Boulevard Side Hotel - 2795 руб./0 руб
  • В отеле Sapphire Inn Hotel 4* - 2795 руб./0 руб
  • В Sultan Inn/Shirvanshah Hotel/Sapphire City 5* - 4566 руб./0 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Баку

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры7-дневные турыНа ноябрьские праздникиШекиВыездныеУлицы и переулки

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