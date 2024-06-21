7 дней
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
Увидеть первую в мире нефтяную вышку, исследовать древние города и расслабиться в горячих источниках
Начало: Баку, аэропорт или ваша гостиница
19 сен в 08:00
20 сен в 08:00
€1 199 за всё до 3 чел.
7 дней
Тур по знаковым городам и сёлам Азербайджана: Баку, Шеки, Баскал, Ивановка и Киш
Узнать, где делают лучшие шёлковые платки, побывать на землях молокан и погулять по улице Низами
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
26 сен в 08:00
3 окт в 08:00
69 531₽ за человека
скидка
10%
7 дней
Индивидуальное путешествие по Апшерону и Габале: главные локации Баку, заповедники и озеро Нохур
Увидеть древние артефакты, подняться к вершине Туфандага и посетить Центр Гейдара Алиева
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
950$855 за человека
Последние отзывы на туры
- ККонстантин21 июня 2024Поездка удалась, программа интересная, гид - молодец. От путешествия остались только самые хорошие впечатления! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «На 7 дней»
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Сейчас в Баку в категории "На 7 дней" можно забронировать 3 тура от 855 до 69 531 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Туры на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год на 7 дней, 6 ⭐ отзывов, цены от €855. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь