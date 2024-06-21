Тур по знаковым городам и сёлам Азербайджана: Баку, Шеки, Баскал, Ивановка и Киш
Узнать, где делают лучшие шёлковые платки, побывать на землях молокан и погулять по улице Низами
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«На улице Низами насладимся архитектурой неоготики, барокко и неоклассицизма, а потом вернёмся в отель»
69 531 ₽ за человека
Персональный мини-тур по Баку и окрестностям: от улиц Старого города до гор Хызы
Увидеть огни Апшерона, подняться на Бешбармаг и полюбоваться розовым озером Масазыр
Начало: Баку, точное время и место - по договорённости
«Отправляемся в 3-дневное путешествие по Азербайджану — от древних улиц Баку до пылающих склонов Янардага и розового озера»
2 мая в 10:00
9 мая в 10:00
52 000 ₽ за всё до 3 чел.
Увидеть Баку и влюбиться: всё главное в столице и окрестностях
Пройти по улицам в свете дня и вечерних фонарей, изучить весь Старый город и посетить храм огня
Начало: Аэропорт Баку, по времени рейса
«Снова побываем в Нагорном парке, пройдём по бульвару вдоль моря и живописной улице Низами с красивой архитектурой, множеством памятников, кинотеатров, парков, магазинов»
1 мая в 10:00
8 мая в 10:00
30 962 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ККонстантин21 июня 2024Поездка удалась, программа интересная, гид - молодец. От путешествия остались только самые хорошие впечатления! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Улицы и переулки»
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Сколько стоит тур в Баку в апреле 2025
Сейчас в Баку в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 тура от 30 962 до 69 531. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Приглашаем вас на захватывающую тур по улицам, переулкам и набережным Баку. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод