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Природа южного Азербайджана: индивидуальный тур в Ленкорань и Гирканский заповедник

Увидеть «железное дерево», полюбоваться горящим источником и побывать на чайной плантации
Приглашаем вас в мини-путешествие по югу Азербайджана, во время которого вы насладитесь удивительной природой. Мы исследуем красоты Гирканского заповедника и окрестности Ленкорани.

Посетим озеро Ханбулан, увидим множество эндемиков и уникальную парротию
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персидскую, познакомимся с экспозицией Ханского дворца, закупимся вкусным чаем и понаблюдаем за природным чудом — горящим источником Янар булаг. Летом вы сможете искупаться в Каспийском море, а осенью полюбоваться плодами фруктовых деревьев.

Природа южного Азербайджана: индивидуальный тур в Ленкорань и Гирканский заповедник
Природа южного Азербайджана: индивидуальный тур в Ленкорань и Гирканский заповедник
Природа южного Азербайджана: индивидуальный тур в Ленкорань и Гирканский заповедник

Описание тура

Организационные детали

Летом обязательно берите с собой головной убор, весной и осенью ветровки, а в конце осени, начале весны и зимой тёплые куртки, тёплые брюки и тёплые шапки. Необходима удобная обувь. В жаркое время года постарайтесь не одеваться слишком открыто: не надевайте очень короткие шорты, слишком открытые и прозрачные майки.

Программа тура по дням

1 день

Озеро Ханбулан, прогулка по Гирканскому заповеднику

Выезжаем из Баку и направляемся в сторону Ленкорани. Наш маршрут пройдёт через территории Ширванского и Кызылагаджского заповедников. По пути вы увидите множество птиц, а, если повезёт, даже газелей и оленей. По мере продвижения на юг будем замечать обилие апельсиновых деревьев, садов фейхоа и киви. Летом и в начале осени вы сможете искупаться в Каспийском море, отдохнуть на пляже с чёрным песком и просто полюбоваться восхитительной природой.

Сделаем остановку у озера Ханбулан. Спустимся по горному склону к берегу водоёма и согреемся чаем с вареньем, наслаждаясь окружающей природой. После этого пройдём вглубь Гирканского заповедника в поисках «железного дерева» или парротии персидской. Своё название она получила благодаря прочности. Во время экскурсии вы узнаете много интересного о других эндемиках заповедника.

Юг Азербайджан славится своими термальными источниками. Желающие понежиться в лечебных ваннах смогут заселиться в отель Lankaran Springs Wellness Resort. Также есть возможность разместиться в коттеджном отеле посреди Гирканского заповедника или на берегу горной реки.

Озеро Ханбулан, прогулка по Гирканскому заповедникуОзеро Ханбулан, прогулка по Гирканскому заповедникуОзеро Ханбулан, прогулка по Гирканскому заповедникуОзеро Ханбулан, прогулка по Гирканскому заповедникуОзеро Ханбулан, прогулка по Гирканскому заповедникуОзеро Ханбулан, прогулка по Гирканскому заповедникуОзеро Ханбулан, прогулка по Гирканскому заповедникуОзеро Ханбулан, прогулка по Гирканскому заповедникуОзеро Ханбулан, прогулка по Гирканскому заповеднику
2 день

Ханский дворец, чайные плантации и Янар булаг

Сегодня выезжаем в Баку, но на обратном пути нас ждут невероятно интересные локации. Например, вы увидите крепость, которая была местом заточения И. В. Сталина. Далее посетим Ханский дворец, где сейчас располагается Историко-краеведческий музей.

Следующая остановка — одна из живописных чайных плантации. Здесь вы сможете не только сделать прекрасные кадры, но и закупиться чаем. Затем по серпантину продвинемся вглубь Талышских гор, проезжая ущелье с горной рекой. Маршрут приведёт нас к природному чуду — горящему источнику Янар булаг. Поднимемся по длинной каменной лестнице, чтобы понаблюдать за пламенем. Недалеко отсюда находится водопад, который мы также посетим. Желающие смогут даже пройти под ним не намокнув.

Попрощавшись с этим удивительным краем, вернёмся в Баку. До новых встреч!

Ханский дворец, чайные плантации и Янар булагХанский дворец, чайные плантации и Янар булагХанский дворец, чайные плантации и Янар булагХанский дворец, чайные плантации и Янар булагХанский дворец, чайные плантации и Янар булагХанский дворец, чайные плантации и Янар булагХанский дворец, чайные плантации и Янар булагХанский дворец, чайные плантации и Янар булаг

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/до Баку
  • Трансфер по маршруту (при группе до 4 человек) на кроссовере Hyundai Santa Fe
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Чай с вареньем в первый день
Что не входит в цену
  • Проживание
  • Питание
  • Трансфер по маршруту: при группе 5-6 человек - доплата за минивэн, при группе более 7 человек - доплата за микроавтобус
  • Дополнительные развлечения
  • Обратите внимание: стоимость тура указана при участии 1-2 человек, если вас больше - стоимость составит $250 с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Баку, точно место и время обговариваются индивидуально
Завершение: Баку, время зависит от времени возвращения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фуад
Фуад — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провёл экскурсии для 980 туристов
Я — коренной бакинец, влюблённый в свой город и его окрестности. Для меня каждая экскурсия — это захватывающее приключение, в которое я отправляюсь вместе с новыми друзьями. Я обожаю создавать интересные
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программы, потому что верю: путешествие начинается с тех образов, что рождаются при чтении моих строк. Моя цель — погрузить вас в эпоху, когда создавались величественные дворцы Ширваншахов или таинственная Девичья башня, передать красоту природы от пламенной горы Янардаг до древних рисунков Гобустана. Мой подход — это живая история, наполненная легендами и личным отношением. Я помню каждого гостя и мечтаю показать вам изюминку Азербайджана, ту самую, что останется в вашем сердце.

Тур входит в следующие категории Баку

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