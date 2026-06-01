Выезжаем из Баку и направляемся в сторону Ленкорани. Наш маршрут пройдёт через территории Ширванского и Кызылагаджского заповедников. По пути вы увидите множество птиц, а, если повезёт, даже газелей и оленей. По мере продвижения на юг будем замечать обилие апельсиновых деревьев, садов фейхоа и киви. Летом и в начале осени вы сможете искупаться в Каспийском море, отдохнуть на пляже с чёрным песком и просто полюбоваться восхитительной природой.

Сделаем остановку у озера Ханбулан. Спустимся по горному склону к берегу водоёма и согреемся чаем с вареньем, наслаждаясь окружающей природой. После этого пройдём вглубь Гирканского заповедника в поисках «железного дерева» или парротии персидской. Своё название она получила благодаря прочности. Во время экскурсии вы узнаете много интересного о других эндемиках заповедника.

Юг Азербайджан славится своими термальными источниками. Желающие понежиться в лечебных ваннах смогут заселиться в отель Lankaran Springs Wellness Resort. Также есть возможность разместиться в коттеджном отеле посреди Гирканского заповедника или на берегу горной реки.