Посетим озеро Ханбулан, увидим множество эндемиков и уникальную парротию
Описание тура
Организационные детали
Летом обязательно берите с собой головной убор, весной и осенью ветровки, а в конце осени, начале весны и зимой тёплые куртки, тёплые брюки и тёплые шапки. Необходима удобная обувь. В жаркое время года постарайтесь не одеваться слишком открыто: не надевайте очень короткие шорты, слишком открытые и прозрачные майки.
Программа тура по дням
Озеро Ханбулан, прогулка по Гирканскому заповеднику
Выезжаем из Баку и направляемся в сторону Ленкорани. Наш маршрут пройдёт через территории Ширванского и Кызылагаджского заповедников. По пути вы увидите множество птиц, а, если повезёт, даже газелей и оленей. По мере продвижения на юг будем замечать обилие апельсиновых деревьев, садов фейхоа и киви. Летом и в начале осени вы сможете искупаться в Каспийском море, отдохнуть на пляже с чёрным песком и просто полюбоваться восхитительной природой.
Сделаем остановку у озера Ханбулан. Спустимся по горному склону к берегу водоёма и согреемся чаем с вареньем, наслаждаясь окружающей природой. После этого пройдём вглубь Гирканского заповедника в поисках «железного дерева» или парротии персидской. Своё название она получила благодаря прочности. Во время экскурсии вы узнаете много интересного о других эндемиках заповедника.
Юг Азербайджан славится своими термальными источниками. Желающие понежиться в лечебных ваннах смогут заселиться в отель Lankaran Springs Wellness Resort. Также есть возможность разместиться в коттеджном отеле посреди Гирканского заповедника или на берегу горной реки.
Ханский дворец, чайные плантации и Янар булаг
Сегодня выезжаем в Баку, но на обратном пути нас ждут невероятно интересные локации. Например, вы увидите крепость, которая была местом заточения И. В. Сталина. Далее посетим Ханский дворец, где сейчас располагается Историко-краеведческий музей.
Следующая остановка — одна из живописных чайных плантации. Здесь вы сможете не только сделать прекрасные кадры, но и закупиться чаем. Затем по серпантину продвинемся вглубь Талышских гор, проезжая ущелье с горной рекой. Маршрут приведёт нас к природному чуду — горящему источнику Янар булаг. Поднимемся по длинной каменной лестнице, чтобы понаблюдать за пламенем. Недалеко отсюда находится водопад, который мы также посетим. Желающие смогут даже пройти под ним не намокнув.
Попрощавшись с этим удивительным краем, вернёмся в Баку. До новых встреч!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/до Баку
- Трансфер по маршруту (при группе до 4 человек) на кроссовере Hyundai Santa Fe
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Чай с вареньем в первый день
Что не входит в цену
- Проживание
- Питание
- Трансфер по маршруту: при группе 5-6 человек - доплата за минивэн, при группе более 7 человек - доплата за микроавтобус
- Дополнительные развлечения
- Обратите внимание: стоимость тура указана при участии 1-2 человек, если вас больше - стоимость составит $250 с человека